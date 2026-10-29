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Украйна търси европейска помощ за автобуси и генератори
  Тема: Украйна

Украйна търси европейска помощ за автобуси и генератори

29 Октомври, 2026 05:31 655 9

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  • виталий безгин

Испания е готова да предостави автобуси, а Киев обсъжда с партньори и доставки на генератори за засегнатите общини

Украйна търси европейска помощ за автобуси и генератори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украйна търси от европейските партньори автобуси, генератори и други общински превозни средства за общностите, засегнати от войната. Въпросът е обсъден по време на срещи в Страсбург в рамките на 51-вата сесия на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа.

Испания вече е заявила готовност да помогне с автобуси. „Представители на Испания вече изразиха готовност да помогнат в рамките на съществуващите междурегионални споразумения. Обсъдихме автобуси и те са готови да ги предоставят. Обсъдихме и доставки на генератори“, заяви министърът на развитието на общностите, териториите и вътрешно разселените лица Виталий Безгин пред агенция „Укринформ“.

Като възможна основа за тази помощ са посочени меморандумите, подписани от Каталуния със Запорожка, Днепропетровска и Лвовска област. Според Безгин транспортните нужди на украинските региони се увеличават заради продължаващите руски атаки. „Само в Херсон загубите на общински превозни средства възлизат на два автомобила на ден“, каза той.

Европейската подкрепа не се ограничава до превозни средства. Френският регион Гранд Ест има партньорство с Харковска област, по линия на което украински общности получават и генератори. Киев предлага на партньорските държави да поемат отговорност за възстановяването на конкретни области. Вече има подобни примери: Естония подкрепя Житомирска област, Дания - Николаевска, а Белгия - Черниговска.

Украйна търси по-преки регионални партньорства

По думите на Безгин украинските общини и области са изградили най-много връзки с Полша. Сътрудничеството с Чехия, Словакия и Австрия обаче трябва да бъде засилено, особено за източните региони, където логистиката е по-сложна.

В замяна Украйна предлага на европейските партньори експертен опит в областта на отбранителните технологии и управлението на територии по време на бойни действия. Европейски представители проявяват интерес и към директни срещи с украински производители, на които да бъдат обсъдени инвестиции и развитие на бизнеса.

Безгин съобщи още, че делегация от 16 литовски кметове наскоро е потърсила информация за законодателната подготовка, резервите и организацията на местната власт при военна заплаха. Подобен интерес са проявили и представители на други балтийски държави, Финландия, Полша и Норвегия.

На следващата Конференция за възстановяване на Украйна, която ще се проведе през 2027 г. в Талин, Киев планира да представи специален раздел за управлението на територии в активни бойни зони. Той трябва да обобщи опита на украинските региони и да го превърне в основа за по-целенасочена европейска помощ.

Източници: ukrinform.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Фен

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    Бе ти си продължавай с ескалацията. Украинците, явно си ги отписал отдавна.

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