"Той е в кампания" - Норвегия запази възпитан тон към Тръмп след обидата с "помийна държава"

Доналд Тръмп нарече Норвегия „помийна държава“ и заяви, че страната „не струва“ заради отказа да му бъде присъдена Нобеловата награда за мир. Американският президент направи изказването си по време на предизборен митинг в Порт Хюрън, щата Мичиган.

„Не искам никого от Норвегия. Не искам нищо общо с Норвегия“, каза Тръмп пред свои привърженици, като свърза отношението си към норвежците с решението на Нобеловия комитет. По думите му Съединените щати не трябва да приемат повече имигранти от Норвегия, след като той не е получил отличието.

Нобеловата награда за мир за 2026 г. беше присъдена на южноафриканската юристка Наванетем „Нави“ Пилай. Тя е бивш върховен комисар на ООН по правата на човека и бивш съдия в Международния наказателен съд. Тръмп заяви на митинга, че наградата е била дадена на „жена, за която никой не е чувал“.

Осло отново подчерта независимостта на комитета

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде отхвърли внушението, че правителството в Осло носи отговорност за избора на лауреата. „Той много добре знае, че Нобеловият комитет е независим“, каза Ейде пред норвежката обществена телевизия NRK.

Министърът добави, че Норвегия е напомнила това на американския президент и че страната продължава да отдава „голямо значение“ на добрите си отношения със Съединените щати. Ейде определи думите на Тръмп като част от неговия политически стил и заяви, че те са произнесени в период на предизборна кампания.

Норвежкият Нобелов комитет действително е отделен от правителството на Норвегия. Той избира носителя на наградата за мир, докато останалите Нобелови награди се присъждат от институции в Швеция.

Поредна атака след отказа за отличието

Тръмп вече атакува Норвегия на 9 октомври, когато нарече решението наградата да бъде дадена на Пилай „незаличимо петно“ върху страната. Тогава той заяви, че Съединените щати, представлявани от него, е трябвало да получат отличието.

Американският президент отдавна твърди, че заслужава Нобеловата награда за мир заради ролята си в прекратяването на осем конфликта. Досега наградата е получавана от трима действащи президенти на Съединените щати – Теодор Рузвелт, Удроу Уилсън и Барак Обама.

Сегашната му позиция за Норвегия контрастира с по-ранни негови изказвания. През 2018 г. Тръмп настояваше Съединените щати да приемат повече имигранти от „хубави държави“, сред които посочи Норвегия, Дания и Швейцария.

Източници: fidelity.com, vg.no, apnews.com