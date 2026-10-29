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"Той е в кампания" - Норвегия запази възпитан тон към Тръмп след обидата с "помийна държава"
  Тема: Известни личности

"Той е в кампания" - Норвегия запази възпитан тон към Тръмп след обидата с "помийна държава"

29 Октомври, 2026 05:51 825 7

  • доналд тръмп-
  • норвегия-
  • нобелова награда за мир-
  • нави пилай-
  • еспен барт ейде

Американският президент заяви, че не иска норвежци в САЩ, след като Нобеловият комитет присъди наградата за мир на Нави Пилай

"Той е в кампания" - Норвегия запази възпитан тон към Тръмп след обидата с "помийна държава" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп нарече Норвегия „помийна държава“ и заяви, че страната „не струва“ заради отказа да му бъде присъдена Нобеловата награда за мир. Американският президент направи изказването си по време на предизборен митинг в Порт Хюрън, щата Мичиган.

„Не искам никого от Норвегия. Не искам нищо общо с Норвегия“, каза Тръмп пред свои привърженици, като свърза отношението си към норвежците с решението на Нобеловия комитет. По думите му Съединените щати не трябва да приемат повече имигранти от Норвегия, след като той не е получил отличието.

Нобеловата награда за мир за 2026 г. беше присъдена на южноафриканската юристка Наванетем „Нави“ Пилай. Тя е бивш върховен комисар на ООН по правата на човека и бивш съдия в Международния наказателен съд. Тръмп заяви на митинга, че наградата е била дадена на „жена, за която никой не е чувал“.

Осло отново подчерта независимостта на комитета

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде отхвърли внушението, че правителството в Осло носи отговорност за избора на лауреата. „Той много добре знае, че Нобеловият комитет е независим“, каза Ейде пред норвежката обществена телевизия NRK.

Министърът добави, че Норвегия е напомнила това на американския президент и че страната продължава да отдава „голямо значение“ на добрите си отношения със Съединените щати. Ейде определи думите на Тръмп като част от неговия политически стил и заяви, че те са произнесени в период на предизборна кампания.

Норвежкият Нобелов комитет действително е отделен от правителството на Норвегия. Той избира носителя на наградата за мир, докато останалите Нобелови награди се присъждат от институции в Швеция.

Поредна атака след отказа за отличието

Тръмп вече атакува Норвегия на 9 октомври, когато нарече решението наградата да бъде дадена на Пилай „незаличимо петно“ върху страната. Тогава той заяви, че Съединените щати, представлявани от него, е трябвало да получат отличието.

Американският президент отдавна твърди, че заслужава Нобеловата награда за мир заради ролята си в прекратяването на осем конфликта. Досега наградата е получавана от трима действащи президенти на Съединените щати – Теодор Рузвелт, Удроу Уилсън и Барак Обама.

Сегашната му позиция за Норвегия контрастира с по-ранни негови изказвания. През 2018 г. Тръмп настояваше Съединените щати да приемат повече имигранти от „хубави държави“, сред които посочи Норвегия, Дания и Швейцария.

Източници: fidelity.com, vg.no, apnews.com


Норвегия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    11 0 Отговор
    Дони Съчмата, дами и господа! Предизвика най голямата ескалация в близкия изток от десетилетия, загуби войната, отвлече действащ президент на суверенна държава, стреля по търговски кораби без съд и присъда и дерзае за Нобел за мир! Предвид външната му политика, по вероятно е да получи нобелова награда за физика от колкото за мир! Пълна съчма!

    Коментиран от #2

    06:13 29.10.2026

  • 2 Асгард

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Направо да фърга атома, така и така няма да му дадат наградата!

    06:19 29.10.2026

  • 3 Руснак

    4 0 Отговор
    Васалите всичко ще тъпят от своя гоподин.

    06:21 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахаха

    3 0 Отговор
    Като е колония ще мълчи я иначе няма нетфликс и старлинк

    06:27 29.10.2026

  • 6 12...34

    2 0 Отговор
    Норвегия е уникална държава,тема е фантастично.

    06:30 29.10.2026

  • 7 Хмм

    0 0 Отговор
    смее ли да отговори по друг начин, свиха знамената, САЩ и Русия винаги са били съюзници, а Европа винаги е била против Русия, САЩ едва са ги накарали да воюват срещу Хитлер и това след бомбардировките които разрушили Лондон и оставили без покрив хиляди хора, за загиналите и ранените да не говорим

    06:41 29.10.2026

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