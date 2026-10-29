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53 секции отново на избори в Сърбия – РИК обяви решението си

53 секции отново на избори в Сърбия – РИК обяви решението си

29 Октомври, 2026 09:48 1 338 5

  • сърбия-
  • парламентарни избори-
  • републиканска избирателна комисия-
  • повторно гласуване-
  • българско малцинство

Повторното гласуване ще е на 1 ноември, включително в две секции в Източна Сърбия, където живее българско малцинство

53 секции отново на избори в Сърбия – РИК обяви решението си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарните избори в Сърбия ще се проведат повторно в 53 избирателни секции, реши Републиканската избирателна комисия. Повторното гласуване е насрочено за 1 ноември и ще продължи от 7:00 до 20:00 часа.

Решението обхваща 31 секции, в които резултатите от гласуването не могат да бъдат установени, както и други 22 секции, в които вотът е бил анулиран. РИК не е посочила подробности за причините, довели до анулирането.

„Повторно гласуване ще има в избирателни секции, за които решенията на компетентните местни избирателни комисии са определили, че резултатите от гласуването не могат да бъдат установени“, заяви председателят на РИК Владимир Димитриевич.

Две от секциите, в които ще има ново гласуване, се намират в Източна Сърбия. В района живеят представители на българското национално малцинство.

Предварителните резултати

Предсрочните парламентарни избори се проведоха на 25 октомври. При обработени 8187 от общо 8392 избирателни секции Студентската листа получава 52,17 процента от гласовете, а листата „Единна Сърбия“ – 39,17 процента. Данните са предварителни и не включват резултатите от предстоящото повторно гласуване.

Според същите данни в парламента влизат и четири малцинствени листи. Окончателното разпределение на мандатите ще бъде определено след приключването на повторния вот и установяването на окончателните резултати.

Вотът продължава на 1 ноември

С решението си РИК определи организацията на повторното гласуване, включително новите бюлетини и необходимите изборни книжа. Гласоподавателите в 53-те секции ще могат да упражнят правото си на вот отново, а подадените гласове ще бъдат включени в окончателното обобщаване на резултатите.

Източници: beta.rs


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Територията

    7 3 Отговор
    Само тук няма прегласуване, въпреки заснетите измами и прочее. С това се доказва, че гласът ви не струва нищо! Гласувай е куха фраза!

    Коментиран от #2

    09:55 29.10.2026

  • 2 Амиии

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Територията":

    Ако гласуването променяше нещо, щяха да забранят изборите😉

    09:59 29.10.2026

  • 3 хъхъ

    4 1 Отговор
    Соросоидите се радваха, обаче видяха, че студентите са против санкции за Русия и спират транзита на оръжия за Украйна. Сега урсулите ще връщат Вучич.

    10:11 29.10.2026

  • 4 европейца

    4 0 Отговор
    Абе де се е чуло и видяло студенти да управляват? хахах за тях е стачка и ядене и пиене за управление си трябват други хора.... каква боза ще стане в Сърбия...

    10:14 29.10.2026

  • 5 Хмм

    3 1 Отговор
    българското малцинство ще си гласува за Илия Сърданов, който е от Ниш, овен ако е някой сърбоман

    10:25 29.10.2026

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