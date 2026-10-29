53 секции отново на избори в Сърбия – РИК обяви решението си

Парламентарните избори в Сърбия ще се проведат повторно в 53 избирателни секции, реши Републиканската избирателна комисия. Повторното гласуване е насрочено за 1 ноември и ще продължи от 7:00 до 20:00 часа.

Решението обхваща 31 секции, в които резултатите от гласуването не могат да бъдат установени, както и други 22 секции, в които вотът е бил анулиран. РИК не е посочила подробности за причините, довели до анулирането.

„Повторно гласуване ще има в избирателни секции, за които решенията на компетентните местни избирателни комисии са определили, че резултатите от гласуването не могат да бъдат установени“, заяви председателят на РИК Владимир Димитриевич.

Две от секциите, в които ще има ново гласуване, се намират в Източна Сърбия. В района живеят представители на българското национално малцинство.

Предварителните резултати

Предсрочните парламентарни избори се проведоха на 25 октомври. При обработени 8187 от общо 8392 избирателни секции Студентската листа получава 52,17 процента от гласовете, а листата „Единна Сърбия“ – 39,17 процента. Данните са предварителни и не включват резултатите от предстоящото повторно гласуване.

Според същите данни в парламента влизат и четири малцинствени листи. Окончателното разпределение на мандатите ще бъде определено след приключването на повторния вот и установяването на окончателните резултати.

Вотът продължава на 1 ноември

С решението си РИК определи организацията на повторното гласуване, включително новите бюлетини и необходимите изборни книжа. Гласоподавателите в 53-те секции ще могат да упражнят правото си на вот отново, а подадените гласове ще бъдат включени в окончателното обобщаване на резултатите.

Източници: beta.rs