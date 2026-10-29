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Украйна ще бъде ключова за сигурността на Европа след войната с Русия
  Тема: Украйна

Украйна ще бъде ключова за сигурността на Европа след войната с Русия

29 Октомври, 2026 11:42 917 38

  • нато-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • джим стокс-
  • европейска сигурност

Джим Стокс очаква Украйна да остане силна военна държава дори ако не стане член на НАТО. Той призова Европа да участва пряко в бъдещите отношения с Русия

Украйна ще бъде ключова за сигурността на Европа след войната с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бъдещата архитектура за сигурност в Европа след края на войната на Русия срещу Украйна ще се опира на НАТО, Европейския съюз и силна във военно отношение Украйна. Това заяви Джим Стокс, старши експерт в програмата „Бъдещето на сигурността“ на GLOBSEC и бивш директор по ядрената политика на НАТО от 2023 до 2025 г., в интервю за Укрінформ.

„Архитектурата за сигурност след края на войната срещу Украйна частично ще се опира на ключови елементи, които отдавна съществуват в Европа: НАТО ще се запази в сегашния си вид, Европейският съюз ще играе своята роля, а Украйна ще остане мощна военна сила в Европа“, каза Стокс.

Украйна ще остане важен военен фактор

Експертът посочи, че не знае дали Украйна ще стане член на НАТО, но лично се надява това да се случи. Според него обаче дори при липса на членство страната ще запази значителен военен капацитет и ще остане партньор на Алианса.

Стокс започва работа в щабквартирата на НАТО през февруари 2022 г. По думите му Алиансът е силно ангажиран с идеята за колективна подкрепа на украинската отбрана. Той приветства всички усилия за прекратяване на войната, но подчерта, че краят ѝ трябва да бъде постигнат при условия, благоприятни за Украйна.

Европа трябва да участва в отношенията с Русия

Според Стокс европейските държави ще трябва да решат как да изградят бъдещата архитектура на взаимодействие с Русия. Той уточни, че въпросът не е в разпределяне на отговорности или сфери на влияние, а в предотвратяването на ескалация и пряк сблъсък между НАТО и Русия.

„Това не трябва да бъде въпрос, който се решава само между Вашингтон и Москва“, заяви Джим Стокс.

По думите му различните европейски държави и институции трябва да се обединят, за да намерят начин за възстановяване на мира и сигурността на континента, нарушени след 2022 г.

Стокс смята, че Съединените щати не са загубили интерес към НАТО и не са се отдръпнали от Алианса въпреки политическата реторика. Според него Вашингтон, включително настоящата американска администрация, продължава да има интерес в Европа да няма конфликт, особено пряк сблъсък между Русия и НАТО.

Призив за обща европейска позиция

В отделна позиция, цитирана от Укрінформ, чешкият президент Петър Павел заяви, че Европа трябва да участва по-активно в преговорите за края на войната. Той предупреди, че липсата на обща европейска позиция ограничава влиянието на континента върху бъдещите договорености.

Павел призова европейските държави да изработят общ подход както към приключването на войната, така и към бъдещата архитектура за сигурност, за да бъдат пълноправен участник в дипломатическия процес.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    29 0 Отговор
    Икономическите убийци чакат мир за да влязат и започнат ремонта и копането не ресурси..! Още малко остана..

    11:44 29.10.2026

  • 2 бай Кольо

    28 0 Отговор
    Ще,ще,ако я има!Ама най вероятно само ще гледа от ъгълчето където и е мястото!

    11:45 29.10.2026

  • 3 честен ционист

    32 0 Отговор
    Украйна ще напомня за края на охолния живот на западняците.

    11:45 29.10.2026

  • 4 Пич

    32 0 Отговор
    Как лекинко гадняра ги лъзга на към - До последния украинец!!!

    11:46 29.10.2026

  • 5 Няма как, щото

    35 0 Отговор
    след края на войната украйна няма да съществува. Ако имаме късме няма да съществува и евросъюзчето

    11:47 29.10.2026

  • 6 Ха ха

    33 0 Отговор
    Украйна щяла да остане силен военен фактор....Ами то сега Украйна намаля наполовина ,демографски е катострофирала...а Украйна и армията и се издържа от ЕС. Тоя да не би да смята че и за напред ЕС ще превежда милиарди годишно на Украйна?! Украйна без хора,без икономика,с огромни задължения няма как да бъде какъвто и да е фактор

    Коментиран от #22

    11:47 29.10.2026

  • 7 идиоти вън

    22 1 Отговор
    Абе не знам дали това коет казва Джим е важно и дали не е по-важно какво казва Иван!?!?!

    11:48 29.10.2026

  • 8 Невероятни наивници

    30 1 Отговор
    Щом една утрепана Украйна ще ни пази .....
    Те затова горивата в ЕС са най-скъпи защото такива ни управляват

    11:48 29.10.2026

  • 9 И Киев е Руски

    26 1 Отговор
    Как може нещо което го няма да бъде ключово

    11:49 29.10.2026

  • 10 Гост

    30 1 Отговор
    Убихте читателите си с безумни идеи днес!
    Цитирате всеки Мунчо, който е успял да се докопа до камера, микрофон или социални мрежи. Толкова глупости накуп скоро не се бяха появявали! Ето го и тоя - в Украйна вече няма ток и пари за пенсиите на старците, силня държава щяла да бъде и да ни пази от Русия? Как пък един не се сети, да погледне от другата страна, да помисли за интересите на Русия....или за примерно, нашите български интереси. Вчера писахте, казът бил 30 долара срещу 3 в САЩ. Ей за такива неща помислете, такива неща напишете, пък после всеки сам ще прецени, кой и как защитава интересите му. Защото Украйна и цялата им клика е на светлинни години от интересите на Европа и европейците. Разбира се, като изключим няколко специални европейци, които си получават своето в куфарчетата...

    Коментиран от #15

    11:51 29.10.2026

  • 11 хахахахха

    26 1 Отговор
    мара продължава да разказва вицове,преквалифицирала се в комик последните години

    11:51 29.10.2026

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    17 1 Отговор
    "Изгубим ли контрола над У... йна -
    ще изгубим контрола над Цяла Европа!"
    /думите са на САШтински ястреб/

    11:52 29.10.2026

  • 13 Мдаа...

    20 1 Отговор
    Каквито ни експертите, такова ни и дереджето...
    Защо ли все сме откъм булката? Народопсихология навярно...

    11:52 29.10.2026

  • 14 Украинците

    25 1 Отговор
    Трябва да са много тъпи или както сега - изключително корумпирани, за да се вържат отново да играят роля на боксова круша. Защото думите на експерта значат точно това. Колкото до Европа - тя се компроментира с Минските споразумения дето даже в ООН бяха ратифицирани и не я бива за друго освен за дойна крава.

    Коментиран от #19

    11:53 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами

    22 2 Отговор
    При тези условия Украйна ключово няма да я има.

    11:54 29.10.2026

  • 17 И Киев е Руски

    17 2 Отговор
    Във Ф. Ти работят само шарлатани

    11:54 29.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Емил

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Украинците":

    Проблема колега е че и ние сме общия кюп на ЕС който е воден умишлено към пропаст от "водачите" си, пиша ги в кавички защото това не са никакви водачи!!!

    12:01 29.10.2026

  • 20 Язък!

    13 1 Отговор
    Язък за технически отлично оформения сайт! Такива журналисти като Мара развалят доброто впечатление. Маро, защо не цитираш и другата страна? Не ти ли е известно, че сегашните граници в Европа са благодарение на победителите във ВСВ, а НАТО преди се е казвало Американски окупационен корпус? Много им порасна работата на европейските фашаги.

    12:02 29.10.2026

  • 21 Абе

    13 1 Отговор
    Само да попитам, а Русия питайте ли я????

    12:04 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Силата на Москва е в свирката .

    11 13 Отговор
    Украйна е гарант за мира в Европа !
    Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    Коментиран от #26

    12:12 29.10.2026

  • 24 Украйна

    10 20 Отговор
    утре през Днепър у морето! Жалко за отнетите милиони младежки живота които никой не може да върне! Още по жалко е че Европа се управлява от толкова нечовечни управници които ламтят само за богатства...

    12:15 29.10.2026

  • 25 Точен

    8 19 Отговор
    Тримата Големи се събират в Шънчжан. Си, Тръмп и Путин ще решат съдбата на украйна и в голяма степен на Баба европа. А къде сме ние? С Гюров и Кандев, евентуално начело, ще бъдем на салфетката изцяло подчинени на османска отново Турция. Особено след новото мазно кафе на Гюров /ПП/ДБ/ с Пеевски... С Радев имаме някакъв шанс да ни помогне Русия, иначе - в канала на историята...

    12:20 29.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Прям

    5 15 Отговор
    Нито Украйна нито ЕС ще съществуват ,защото край на войната скоро не се вижда а конфликтите се разширяват.

    12:23 29.10.2026

  • 28 Така е

    19 5 Отговор
    Украйна е единственото сериозно препятствие между Европа и руския ,фашистки империализъм .
    Точно затова Европа помага на Киев .

    Коментиран от #30, #31

    12:29 29.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха ХаХа

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Така е":

    Западният колониален
    Империализъм се промъкна като Нато до руските граници.
    Не Русия влезе до немските граници, до където трябваше според Буш, Кол и пр.да е Нато

    12:35 29.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бесарабия

    4 5 Отговор
    Нито 1 българин няма вече в Украйна.Всички по националност са украинци.При Сталин бяха българи.
    Бълг.език в училищата е забранен.
    Всички подпомагащи Киевските нацисти ка национални предатели.

    12:38 29.10.2026

  • 33 Прям

    0 5 Отговор
    Европейския полуостров драпа, но за да има мир трябва да се присъедини и примири с Евразия, защото там е бъдещето!

    12:38 29.10.2026

  • 34 Инна

    0 6 Отговор
    Участници от Европейския съюз (ЕС), които заемат провокативна позиция, не са необходими в преговорите по украинския конфликт, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред информационна агенция „Вести“.

    Според него нито Русия, нито Съединените щати се нуждаят от представители на ЕС.

    „ЕС заема провокативна позиция, насочена към по-нататъшно разпалване и удължаване на войната. Не ни трябват такива участници. А американците, които, напротив, се опитват да постигнат мир, едва ли ще имат нужда от тях“, каза Песков.

    Песков отбеляза също, че планираните за близко бъдеще тристранни преговори не включват участието на ЕС.

    12:39 29.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Подробности

    1 0 Отговор
    Болшинството украинци които избягаха от Украйна са тези от Донбас... рускоговорящите на които агресора разруши домовете.

    12:55 29.10.2026

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