Украйна ще бъде ключова за сигурността на Европа след войната с Русия

Бъдещата архитектура за сигурност в Европа след края на войната на Русия срещу Украйна ще се опира на НАТО, Европейския съюз и силна във военно отношение Украйна. Това заяви Джим Стокс, старши експерт в програмата „Бъдещето на сигурността“ на GLOBSEC и бивш директор по ядрената политика на НАТО от 2023 до 2025 г., в интервю за Укрінформ.

„Архитектурата за сигурност след края на войната срещу Украйна частично ще се опира на ключови елементи, които отдавна съществуват в Европа: НАТО ще се запази в сегашния си вид, Европейският съюз ще играе своята роля, а Украйна ще остане мощна военна сила в Европа“, каза Стокс.

Украйна ще остане важен военен фактор

Експертът посочи, че не знае дали Украйна ще стане член на НАТО, но лично се надява това да се случи. Според него обаче дори при липса на членство страната ще запази значителен военен капацитет и ще остане партньор на Алианса.

Стокс започва работа в щабквартирата на НАТО през февруари 2022 г. По думите му Алиансът е силно ангажиран с идеята за колективна подкрепа на украинската отбрана. Той приветства всички усилия за прекратяване на войната, но подчерта, че краят ѝ трябва да бъде постигнат при условия, благоприятни за Украйна.

Европа трябва да участва в отношенията с Русия

Според Стокс европейските държави ще трябва да решат как да изградят бъдещата архитектура на взаимодействие с Русия. Той уточни, че въпросът не е в разпределяне на отговорности или сфери на влияние, а в предотвратяването на ескалация и пряк сблъсък между НАТО и Русия.

„Това не трябва да бъде въпрос, който се решава само между Вашингтон и Москва“, заяви Джим Стокс.

По думите му различните европейски държави и институции трябва да се обединят, за да намерят начин за възстановяване на мира и сигурността на континента, нарушени след 2022 г.

Стокс смята, че Съединените щати не са загубили интерес към НАТО и не са се отдръпнали от Алианса въпреки политическата реторика. Според него Вашингтон, включително настоящата американска администрация, продължава да има интерес в Европа да няма конфликт, особено пряк сблъсък между Русия и НАТО.

Призив за обща европейска позиция

В отделна позиция, цитирана от Укрінформ, чешкият президент Петър Павел заяви, че Европа трябва да участва по-активно в преговорите за края на войната. Той предупреди, че липсата на обща европейска позиция ограничава влиянието на континента върху бъдещите договорености.

Павел призова европейските държави да изработят общ подход както към приключването на войната, така и към бъдещата архитектура за сигурност, за да бъдат пълноправен участник в дипломатическия процес.

Източници: ukrinform.ua