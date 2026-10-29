Украйна ще бъде ключова за сигурността на Европа след войната с Русия

Бъдещата архитектура за сигурност в Европа след края на войната на Русия срещу Украйна ще се опира на НАТО, Европейския съюз и силна във военно отношение Украйна. Това заяви Джим Стокс, старши експерт в програмата „Бъдещето на сигурността“ на GLOBSEC и бивш директор по ядрената политика на НАТО от 2023 до 2025 г., в интервю за Укрінформ.
„Архитектурата за сигурност след края на войната срещу Украйна частично ще се опира на ключови елементи, които отдавна съществуват в Европа: НАТО ще се запази в сегашния си вид, Европейският съюз ще играе своята роля, а Украйна ще остане мощна военна сила в Европа“, каза Стокс.
Украйна ще остане важен военен фактор
Експертът посочи, че не знае дали Украйна ще стане член на НАТО, но лично се надява това да се случи. Според него обаче дори при липса на членство страната ще запази значителен военен капацитет и ще остане партньор на Алианса.
Стокс започва работа в щабквартирата на НАТО през февруари 2022 г. По думите му Алиансът е силно ангажиран с идеята за колективна подкрепа на украинската отбрана. Той приветства всички усилия за прекратяване на войната, но подчерта, че краят ѝ трябва да бъде постигнат при условия, благоприятни за Украйна.
Европа трябва да участва в отношенията с Русия
Според Стокс европейските държави ще трябва да решат как да изградят бъдещата архитектура на взаимодействие с Русия. Той уточни, че въпросът не е в разпределяне на отговорности или сфери на влияние, а в предотвратяването на ескалация и пряк сблъсък между НАТО и Русия.„Това не трябва да бъде въпрос, който се решава само между Вашингтон и Москва“, заяви Джим Стокс.
По думите му различните европейски държави и институции трябва да се обединят, за да намерят начин за възстановяване на мира и сигурността на континента, нарушени след 2022 г.
Стокс смята, че Съединените щати не са загубили интерес към НАТО и не са се отдръпнали от Алианса въпреки политическата реторика. Според него Вашингтон, включително настоящата американска администрация, продължава да има интерес в Европа да няма конфликт, особено пряк сблъсък между Русия и НАТО.
Призив за обща европейска позиция
В отделна позиция, цитирана от Укрінформ, чешкият президент Петър Павел заяви, че Европа трябва да участва по-активно в преговорите за края на войната. Той предупреди, че липсата на обща европейска позиция ограничава влиянието на континента върху бъдещите договорености.
Павел призова европейските държави да изработят общ подход както към приключването на войната, така и към бъдещата архитектура за сигурност, за да бъдат пълноправен участник в дипломатическия процес.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
11:44 29.10.2026
2 бай Кольо
11:45 29.10.2026
3 честен ционист
11:45 29.10.2026
4 Пич
11:46 29.10.2026
5 Няма как, щото
11:47 29.10.2026
6 Ха ха
Коментиран от #22
11:47 29.10.2026
7 идиоти вън
11:48 29.10.2026
8 Невероятни наивници
Те затова горивата в ЕС са най-скъпи защото такива ни управляват
11:48 29.10.2026
9 И Киев е Руски
11:49 29.10.2026
10 Гост
Цитирате всеки Мунчо, който е успял да се докопа до камера, микрофон или социални мрежи. Толкова глупости накуп скоро не се бяха появявали! Ето го и тоя - в Украйна вече няма ток и пари за пенсиите на старците, силня държава щяла да бъде и да ни пази от Русия? Как пък един не се сети, да погледне от другата страна, да помисли за интересите на Русия....или за примерно, нашите български интереси. Вчера писахте, казът бил 30 долара срещу 3 в САЩ. Ей за такива неща помислете, такива неща напишете, пък после всеки сам ще прецени, кой и как защитава интересите му. Защото Украйна и цялата им клика е на светлинни години от интересите на Европа и европейците. Разбира се, като изключим няколко специални европейци, които си получават своето в куфарчетата...
Коментиран от #15
11:51 29.10.2026
11 хахахахха
11:51 29.10.2026
12 🦉🦉🦉🦉
ще изгубим контрола над Цяла Европа!"
/думите са на САШтински ястреб/
11:52 29.10.2026
13 Мдаа...
Защо ли все сме откъм булката? Народопсихология навярно...
11:52 29.10.2026
14 Украинците
Коментиран от #19
11:53 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ами
11:54 29.10.2026
17 И Киев е Руски
11:54 29.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Емил
До коментар #14 от "Украинците":Проблема колега е че и ние сме общия кюп на ЕС който е воден умишлено към пропаст от "водачите" си, пиша ги в кавички защото това не са никакви водачи!!!
12:01 29.10.2026
20 Язък!
12:02 29.10.2026
21 Абе
12:04 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Силата на Москва е в свирката .
Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #26
12:12 29.10.2026
24 Украйна
12:15 29.10.2026
25 Точен
12:20 29.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Прям
12:23 29.10.2026
28 Така е
Точно затова Европа помага на Киев .
Коментиран от #30, #31
12:29 29.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ха ХаХа
До коментар #28 от "Така е":Западният колониален
Империализъм се промъкна като Нато до руските граници.
Не Русия влезе до немските граници, до където трябваше според Буш, Кол и пр.да е Нато
12:35 29.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бесарабия
Бълг.език в училищата е забранен.
Всички подпомагащи Киевските нацисти ка национални предатели.
12:38 29.10.2026
33 Прям
12:38 29.10.2026
34 Инна
Според него нито Русия, нито Съединените щати се нуждаят от представители на ЕС.
„ЕС заема провокативна позиция, насочена към по-нататъшно разпалване и удължаване на войната. Не ни трябват такива участници. А американците, които, напротив, се опитват да постигнат мир, едва ли ще имат нужда от тях“, каза Песков.
Песков отбеляза също, че планираните за близко бъдеще тристранни преговори не включват участието на ЕС.
12:39 29.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Подробности
12:55 29.10.2026