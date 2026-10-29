Подозрение за саботаж по чужда поръчка: двама беларуси арестувани в Германия

Двама граждани на Беларус са задържани в Германия по подозрение, че са подготвяли саботаж в района на Нюрнберг. Според Мюнхенската генерална прокуратура мъжете са планирали палеж срещу възнаграждение и по поръчение на чуждо правителство или организация.
Заподозрените са на 39 и 50 години и се намират в ареста от 7 октомври. За задържането им са издадени заповеди за арест от районния съд във Фюрт. Разследването се води от Мюнхенската генерална прокуратура.
„Съществува обосновано подозрение, че двамата мъже са възнамерявали да извършат палеж в района на Нюрнберг срещу възнаграждение и по поръчение на чуждо правителство или организация“, се посочва в съобщението на прокуратурата, цитирано от Укринформ.
Набелязан е бил обект в района на Нюрнберг
Според разследването двамата са планирали да използват вещества за ускоряване на горенето. Целта е била да бъде подпалена сграда или обект от критичната инфраструктура, но конкретното място все още не е установено.
Мъжете са заподозрени и за участие в палеж на територията на Румъния. Германските власти обаче не са посочили официално кой е предполагаемият чуждестранен поръчител по случая.
Tagesschau съобщава, че през последните месеци в Германия са извършвани и други задържания по подозрения за подготовка на саботаж по поръчка на чужди разузнавателни служби. В няколко от тези случаи германските разследващи органи предполагат руска намеса, но такава връзка не е потвърдена официално за двамата беларуси.
Връзка с пожар край Брашов
Случаят е свързан и с разследване в Румъния. Според Укринформ румънската разузнавателна служба е обявила разкриването на диверсионна мрежа, координирана от Русия, която е заподозряна за участие в пожар в промишлен обект край държавното оръжейно предприятие Carfil в Брашов.
Пожарът е избухнал на 14 септември. Засега няма публично съобщени данни за повдигнати обвинения или съдебно решение по същество срещу двамата задържани в Германия. Те се считат за невиновни до постановяване на окончателна присъда.
Източници: ukrinform.ua, tagesschau.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ловци на вещици
Коментиран от #3
13:27 29.10.2026
2 Глюпости ,
13:32 29.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Украйна прави диверсии л
Фактически предатели, подкрепяте украинската съпротива като избирателно публикувате новини!
13:42 29.10.2026
5 За Руските Терористи
Нищо друго.
14:26 29.10.2026