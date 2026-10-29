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Подозрение за саботаж по чужда поръчка: двама беларуси арестувани в Германия

Подозрение за саботаж по чужда поръчка: двама беларуси арестувани в Германия

29 Октомври, 2026 13:21 650 5

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Мъжете са заподозрени, че са планирали палеж в района на Нюрнберг по поръчение на чуждо правителство или организация. Те са разследвани и за участие в палеж в Румъния

Подозрение за саботаж по чужда поръчка: двама беларуси арестувани в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама граждани на Беларус са задържани в Германия по подозрение, че са подготвяли саботаж в района на Нюрнберг. Според Мюнхенската генерална прокуратура мъжете са планирали палеж срещу възнаграждение и по поръчение на чуждо правителство или организация.

Заподозрените са на 39 и 50 години и се намират в ареста от 7 октомври. За задържането им са издадени заповеди за арест от районния съд във Фюрт. Разследването се води от Мюнхенската генерална прокуратура.

„Съществува обосновано подозрение, че двамата мъже са възнамерявали да извършат палеж в района на Нюрнберг срещу възнаграждение и по поръчение на чуждо правителство или организация“, се посочва в съобщението на прокуратурата, цитирано от Укринформ.

Набелязан е бил обект в района на Нюрнберг

Според разследването двамата са планирали да използват вещества за ускоряване на горенето. Целта е била да бъде подпалена сграда или обект от критичната инфраструктура, но конкретното място все още не е установено.

Мъжете са заподозрени и за участие в палеж на територията на Румъния. Германските власти обаче не са посочили официално кой е предполагаемият чуждестранен поръчител по случая.

Tagesschau съобщава, че през последните месеци в Германия са извършвани и други задържания по подозрения за подготовка на саботаж по поръчка на чужди разузнавателни служби. В няколко от тези случаи германските разследващи органи предполагат руска намеса, но такава връзка не е потвърдена официално за двамата беларуси.

Връзка с пожар край Брашов

Случаят е свързан и с разследване в Румъния. Според Укринформ румънската разузнавателна служба е обявила разкриването на диверсионна мрежа, координирана от Русия, която е заподозряна за участие в пожар в промишлен обект край държавното оръжейно предприятие Carfil в Брашов.

Пожарът е избухнал на 14 септември. Засега няма публично съобщени данни за повдигнати обвинения или съдебно решение по същество срещу двамата задържани в Германия. Те се считат за невиновни до постановяване на окончателна присъда.

Източници: ukrinform.ua, tagesschau.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ловци на вещици

    5 2 Отговор
    "Целта е била да бъде подпалена сграда или обект от критичната инфраструктура, но конкретното място все още не е установено." Нищо нямат срещу тях, просто отчитат дейност за да оправдаят увеличеното финансиране немските служби. Това е хибридна война на собствена територия.

    Коментиран от #3

    13:27 29.10.2026

  • 2 Глюпости ,

    1 0 Отговор
    " Чуждо правителство " ... кажете си го директно ..

    13:32 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Украйна прави диверсии л

    6 2 Отговор
    А има кадри как украински дрон е ударил кораба край Калиакра!

    Фактически предатели, подкрепяте украинската съпротива като избирателно публикувате новини!

    13:42 29.10.2026

  • 5 За Руските Терористи

    0 0 Отговор
    Само Калайка.
    Нищо друго.

    14:26 29.10.2026

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