Подозрение за саботаж по чужда поръчка: двама беларуси арестувани в Германия

Двама граждани на Беларус са задържани в Германия по подозрение, че са подготвяли саботаж в района на Нюрнберг. Според Мюнхенската генерална прокуратура мъжете са планирали палеж срещу възнаграждение и по поръчение на чуждо правителство или организация.

Заподозрените са на 39 и 50 години и се намират в ареста от 7 октомври. За задържането им са издадени заповеди за арест от районния съд във Фюрт. Разследването се води от Мюнхенската генерална прокуратура.

„Съществува обосновано подозрение, че двамата мъже са възнамерявали да извършат палеж в района на Нюрнберг срещу възнаграждение и по поръчение на чуждо правителство или организация“, се посочва в съобщението на прокуратурата, цитирано от Укринформ.

Набелязан е бил обект в района на Нюрнберг

Според разследването двамата са планирали да използват вещества за ускоряване на горенето. Целта е била да бъде подпалена сграда или обект от критичната инфраструктура, но конкретното място все още не е установено.

Мъжете са заподозрени и за участие в палеж на територията на Румъния. Германските власти обаче не са посочили официално кой е предполагаемият чуждестранен поръчител по случая.

Tagesschau съобщава, че през последните месеци в Германия са извършвани и други задържания по подозрения за подготовка на саботаж по поръчка на чужди разузнавателни служби. В няколко от тези случаи германските разследващи органи предполагат руска намеса, но такава връзка не е потвърдена официално за двамата беларуси.

Връзка с пожар край Брашов

Случаят е свързан и с разследване в Румъния. Според Укринформ румънската разузнавателна служба е обявила разкриването на диверсионна мрежа, координирана от Русия, която е заподозряна за участие в пожар в промишлен обект край държавното оръжейно предприятие Carfil в Брашов.

Пожарът е избухнал на 14 септември. Засега няма публично съобщени данни за повдигнати обвинения или съдебно решение по същество срещу двамата задържани в Германия. Те се считат за невиновни до постановяване на окончателна присъда.

Източници: ukrinform.ua, tagesschau.de