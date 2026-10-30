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Кая Калас: Европа е уморена от войната в Украйна
  Тема: Украйна

Кая Калас: Европа е уморена от войната в Украйна

30 Октомври, 2026 05:00 1 376 23

  • кая калас-
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  • европейски съюз-
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  • войната в украйна

Върховният представител на ЕС призова съюзът и Канада да продължат подкрепата за Киев въпреки нарастващата обществена умора

Кая Калас: Европа е уморена от войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейските лидери все по-трудно обясняват на обществата си защо трябва да продължи подкрепата за Украйна, призна върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

„Разбира се, става все по-трудно да обясним на европейската общественост защо е необходимо да подкрепяме Украйна, защото всички са уморени от тази война“, заяви Калас в Университета на Монреал. Тя обаче призова ЕС и Канада да не се отказват от помощта за Киев заради обществената умора.

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Призив подкрепата да продължи

Калас участва в публична дискусия с канадския външен министър Анита Ананд в рамките на срещата на върха между ЕС и Канада, която се провежда в Монреал на 29 и 30 октомври. В дневния ред са включени въпросите на сигурността и отбраната, търговията, критичните суровини, цифровото сътрудничество и международната обстановка.

По думите на Калас умората от продължителния конфликт не трябва да води до отслабване на подкрепата за Украйна. Тя настоя ЕС и Канада да продължат да оказват политическа, финансова, хуманитарна, военна и дипломатическа помощ.

Европейският съвет посочва подкрепата за Украйна и засилването на натиска върху Русия сред основните геополитически теми на срещата в Монреал. Очаква се лидерите да приемат обща позиция за задълбочаване на партньорството между ЕС и Канада.

Подкрепата остава основна позиция на ЕС

Изявлението на Калас е в съответствие с досегашната ѝ позиция, че натискът за прекратяване на войната трябва да бъде насочен към Русия, а не към Украйна. През октомври тя заяви, че Европа ще продължи да подкрепя Киев и че Москва не трябва да бъде оставяна да постигне целите си чрез продължителността на конфликта.

В изказване пред Европейския парламент през септември Калас посочи, че общата помощ на ЕС за Украйна е надхвърлила 220 милиарда евро, от които повече от 78 милиарда евро са военна подкрепа. Тя заяви и че съюзът подготвя нови мерки за натиск върху Русия.

Срещата в Монреал е 21-вата среща на върха между ЕС и Канада. Двете страни заявяват намерение да задълбочат сътрудничеството си в областта на сигурността и отбраната, включително чрез съвместни инициативи и координация по международни кризи.

Източници: cpac.ca, apnews.com


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кат го удариш некого

    31 2 Отговор
    в джоба и започва да се замисля защо яде жабетата.

    05:04 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факти

    31 3 Отговор
    Кая Калас: Европа е уморена от войната в Украйна, затова е време да почива

    05:11 30.10.2026

  • 7 Млад еврас

    29 3 Отговор

    До коментар #3 от "Да. Уморена е.":

    Споко ве, зеления хаяско яде шамари от всякъде хахахаха, нема а са плашиш.

    05:16 30.10.2026

  • 8 И Киев е Руски

    19 2 Отговор
    Извинете вие обвързвана ли сте?

    Коментиран от #13, #14

    05:18 30.10.2026

  • 9 Горски

    39 5 Отговор
    За Украйна само едно - пълна и безусловна капитулация! Зелената въшка еднолично със закон забрани преговори с Русия, а сега дори не може да си отмени законът защото мандатът му изтече и е нелeгитимeн! Русия ще спре военните действия само след безусловна капитулация на Украйна! Всякакви временни спирания ще помогне само на хунтата от Киев да се превъоръжи и възобнови войната до последния украинец! Украйна вече не е държава, а ЕС се срина. Руският президент Владимир Путин е заявил пред финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, че Русия няма намерение да се отказва от завземането на целия Донбас. Това е станало по време на телефонен разговор между тримата лидери, проведен на 27 октомври. Информацията е предадена от източник, близък до Кремъл. В отговор на позицията на Путин Стуб и Стьоре са подчертали, че краят на войната трябва да доведе до справедлив мир. Зеленски смегчи малко тона. До вчера нареждаше, кой какво да му даде, а сега моли. Една ракета за Пейтриът за износ е с цена от 10 милиона долара. Когато се опитваха да свалят поне един Кинжал, украинците изстреляха сватбарски 70 броя, белким ударят един. Дърпаха им ушите после. Тия мислят, че това е мандара. Който не слуша го откачат н а първата гара и го оставят в глух коловоз докато някой се сети да го композира на следващия влак с по зъл машинист.
    Та те така се прави. Финландия е в криза от как влезе в натю и хлопна границите си с Русия 1300 км ,руснаците се дръпнаха

    05:18 30.10.2026

  • 10 Ние не сме в Европа

    25 3 Отговор
    А в Ада!
    Чакаме те Кокаляста хелоунке!

    05:19 30.10.2026

  • 11 Извод

    6 6 Отговор
    Подкрепата остава основна позиция на ЕССР !

    05:21 30.10.2026

  • 12 Щом

    24 0 Отговор
    Сте уморени. Починете си още 80 години и пак напред.

    05:25 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ъъъ

    37 0 Отговор
    "Кая Калас: Европа е уморена от войната в Украйна"

    От какво ма Кайо се уморихте? Орахте ли, копахте ли, или сте на фронта в Украйна, че сте уморени? От какво се уморихте? Като не можете да плувате, защо изобщо се къпете? Няма спасители и не можете да плувате, но пак напирате да влизате във водата..... И се удавихте.... Щото сте кухи лейки.... И ти, и Урсула. И някак си успяхте да съсипете Европа.

    05:38 30.10.2026

  • 16 Млад еврас

    24 0 Отговор
    Това е едно от съществата доказващи, че все пак може да се живее и без мозък.

    05:58 30.10.2026

  • 17 3.14К

    19 0 Отговор
    Вчера един еврокомисар каза, че трябва да се избира между студа и храната. Урсула и Калас заедно с тоя Лагард шефа на ЕЦБ фалираха Европа с 1 трильон дефицит, точно когато влязохме в клуба на богатите. Лагард избяга, заради сглобката сега ние ще плащаме масрафа. Киро и Гюров ще печелят от дронове за терористичния режим, но ще ни докарат да почиваме в мир,.защото искат война!

    05:59 30.10.2026

  • 18 Пешо

    9 0 Отговор
    Кая,ти си руски агент, как може да говориш така?

    06:00 30.10.2026

  • 19 Фен

    16 1 Отговор
    Е как уморена!? Нали ще воюваме до последният украинец? Я, колко още има! Газ! И наш Гюро дажа тъй рече.

    06:04 30.10.2026

  • 20 ха-ха

    16 0 Отговор
    Европа не е уморена от войната, Европа не иска да плаща за войната и парите да се връщат в определени личности временно намиращи се в Брюксел. Няма кой да се лиши от социални надбавки и увеличаване на цени заради болни амбиции на една шепа хора. От Европа не си научиха урока с измислената пандемия от Ковид 19, която си беше истински експеримент с биологично оръжие да се контролира света.

    06:07 30.10.2026

  • 21 Европа

    17 0 Отговор
    е много уморена от Кайки, Урсулки и компания, време е да си отивате. Поразиите са безбройни

    06:12 30.10.2026

  • 22 ФФФАШИСТИТЕ КРЪВОЖАДНИ ПППОДПАЛВАЧИ

    4 0 Отговор
    става все по-трудно да обясним на европейската общественост защо е необходимо да подкрепяме Украйна, защото всички са уморени от тази война“, заяви Калас .
    ВИЕ ДА ОБЯСНЯВАТЕ НА ХОРАТА ЛИ , АЙДЕ БЕ ??ХОРАТА ОБЯСНЯВАТ НА ВАС А НЕ ВИЕ НАТЯХ. НО С ТЪПИТЕ СИ КРАТУНИ НЕ ХВАЩАТЕ , И ЗА ТУЙ СТЕ В СТУПОР . МАЙ УСЕЩАТЕ СИ КРАЯ . СЛЕДА СЪД , ЩЕ ВИ ДСЪДЯТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С/У ЧОВЕЧЕСТВОТО !!

    06:37 30.10.2026

  • 23 Тити

    0 0 Отговор
    От какво е Уморена не участва директно а е просто наблюдател. Ако бяха пратили войски в началото нямаше да има конфликт 5 години.

    07:17 30.10.2026

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