"Кая Калас: Европа е уморена от войната в Украйна"

Европейските лидери все по-трудно обясняват на обществата си защо трябва да продължи подкрепата за Украйна, призна върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

„Разбира се, става все по-трудно да обясним на европейската общественост защо е необходимо да подкрепяме Украйна, защото всички са уморени от тази война“, заяви Калас в Университета на Монреал. Тя обаче призова ЕС и Канада да не се отказват от помощта за Киев заради обществената умора.

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Призив подкрепата да продължи

Калас участва в публична дискусия с канадския външен министър Анита Ананд в рамките на срещата на върха между ЕС и Канада, която се провежда в Монреал на 29 и 30 октомври. В дневния ред са включени въпросите на сигурността и отбраната, търговията, критичните суровини, цифровото сътрудничество и международната обстановка.

По думите на Калас умората от продължителния конфликт не трябва да води до отслабване на подкрепата за Украйна. Тя настоя ЕС и Канада да продължат да оказват политическа, финансова, хуманитарна, военна и дипломатическа помощ.

Европейският съвет посочва подкрепата за Украйна и засилването на натиска върху Русия сред основните геополитически теми на срещата в Монреал. Очаква се лидерите да приемат обща позиция за задълбочаване на партньорството между ЕС и Канада.

Подкрепата остава основна позиция на ЕС

Изявлението на Калас е в съответствие с досегашната ѝ позиция, че натискът за прекратяване на войната трябва да бъде насочен към Русия, а не към Украйна. През октомври тя заяви, че Европа ще продължи да подкрепя Киев и че Москва не трябва да бъде оставяна да постигне целите си чрез продължителността на конфликта.

В изказване пред Европейския парламент през септември Калас посочи, че общата помощ на ЕС за Украйна е надхвърлила 220 милиарда евро, от които повече от 78 милиарда евро са военна подкрепа. Тя заяви и че съюзът подготвя нови мерки за натиск върху Русия.

Срещата в Монреал е 21-вата среща на върха между ЕС и Канада. Двете страни заявяват намерение да задълбочат сътрудничеството си в областта на сигурността и отбраната, включително чрез съвместни инициативи и координация по международни кризи.

Източници: cpac.ca, apnews.com