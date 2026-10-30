"Кая Калас: Европа е уморена от войната в Украйна"

Европейските лидери все по-трудно обясняват на обществата си защо трябва да продължи подкрепата за Украйна, призна върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.
„Разбира се, става все по-трудно да обясним на европейската общественост защо е необходимо да подкрепяме Украйна, защото всички са уморени от тази война“, заяви Калас в Университета на Монреал. Тя обаче призова ЕС и Канада да не се отказват от помощта за Киев заради обществената умора.
Призив подкрепата да продължи
Калас участва в публична дискусия с канадския външен министър Анита Ананд в рамките на срещата на върха между ЕС и Канада, която се провежда в Монреал на 29 и 30 октомври. В дневния ред са включени въпросите на сигурността и отбраната, търговията, критичните суровини, цифровото сътрудничество и международната обстановка.
По думите на Калас умората от продължителния конфликт не трябва да води до отслабване на подкрепата за Украйна. Тя настоя ЕС и Канада да продължат да оказват политическа, финансова, хуманитарна, военна и дипломатическа помощ.
Европейският съвет посочва подкрепата за Украйна и засилването на натиска върху Русия сред основните геополитически теми на срещата в Монреал. Очаква се лидерите да приемат обща позиция за задълбочаване на партньорството между ЕС и Канада.
Подкрепата остава основна позиция на ЕС
Изявлението на Калас е в съответствие с досегашната ѝ позиция, че натискът за прекратяване на войната трябва да бъде насочен към Русия, а не към Украйна. През октомври тя заяви, че Европа ще продължи да подкрепя Киев и че Москва не трябва да бъде оставяна да постигне целите си чрез продължителността на конфликта.
В изказване пред Европейския парламент през септември Калас посочи, че общата помощ на ЕС за Украйна е надхвърлила 220 милиарда евро, от които повече от 78 милиарда евро са военна подкрепа. Тя заяви и че съюзът подготвя нови мерки за натиск върху Русия.
Срещата в Монреал е 21-вата среща на върха между ЕС и Канада. Двете страни заявяват намерение да задълбочат сътрудничеството си в областта на сигурността и отбраната, включително чрез съвместни инициативи и координация по международни кризи.
Източници: cpac.ca, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кат го удариш некого
05:04 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факти
05:11 30.10.2026
7 Млад еврас
До коментар #3 от "Да. Уморена е.":Споко ве, зеления хаяско яде шамари от всякъде хахахаха, нема а са плашиш.
05:16 30.10.2026
8 И Киев е Руски
Коментиран от #13, #14
05:18 30.10.2026
9 Горски
Та те така се прави. Финландия е в криза от как влезе в натю и хлопна границите си с Русия 1300 км ,руснаците се дръпнаха
05:18 30.10.2026
10 Ние не сме в Европа
Чакаме те Кокаляста хелоунке!
05:19 30.10.2026
11 Извод
05:21 30.10.2026
12 Щом
05:25 30.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ъъъ
От какво ма Кайо се уморихте? Орахте ли, копахте ли, или сте на фронта в Украйна, че сте уморени? От какво се уморихте? Като не можете да плувате, защо изобщо се къпете? Няма спасители и не можете да плувате, но пак напирате да влизате във водата..... И се удавихте.... Щото сте кухи лейки.... И ти, и Урсула. И някак си успяхте да съсипете Европа.
05:38 30.10.2026
16 Млад еврас
05:58 30.10.2026
17 3.14К
05:59 30.10.2026
18 Пешо
06:00 30.10.2026
19 Фен
06:04 30.10.2026
20 ха-ха
06:07 30.10.2026
21 Европа
06:12 30.10.2026
22 ФФФАШИСТИТЕ КРЪВОЖАДНИ ПППОДПАЛВАЧИ
ВИЕ ДА ОБЯСНЯВАТЕ НА ХОРАТА ЛИ , АЙДЕ БЕ ??ХОРАТА ОБЯСНЯВАТ НА ВАС А НЕ ВИЕ НАТЯХ. НО С ТЪПИТЕ СИ КРАТУНИ НЕ ХВАЩАТЕ , И ЗА ТУЙ СТЕ В СТУПОР . МАЙ УСЕЩАТЕ СИ КРАЯ . СЛЕДА СЪД , ЩЕ ВИ ДСЪДЯТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С/У ЧОВЕЧЕСТВОТО !!
06:37 30.10.2026
23 Тити
07:17 30.10.2026