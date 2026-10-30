Нови сблъсъци в Сувейда, използвани са артилерия и минохвъргачки

Нови сблъсъци между друзки формирования за самоотбрана и сирийските сили за сигурност избухнаха в град Ес-Сувейда, административен център на едноименната провинция в Южна Сирия. По данни на Syria TV при обмена на огън са използвани артилерия и минохвъргачки. Към момента няма потвърдена информация за броя на жертвите и ранените.

Сблъсъците са пореден епизод от продължаващото напрежение между Дамаск и местни въоръжени групи, сред които формирования, свързвани с Националната гвардия на друзите. Основните линии на съприкосновение в предишните случаи бяха в западните и северозападните покрайнини на града, включително около селата Манзура, Уалга и Тел Хадид.

Пореден удар по примирието

Примирието в провинция Сувейда беше постигнато през юли 2025 г. след тежки боеве между друзки бойци, бедуински племена и сирийски правителствени сили. Договореността обаче многократно беше последвана от взаимни обвинения в нарушения и от отделни въоръжени сблъсъци.

Сирийските власти представят местните въоръжени групи като незаконни формирования и настояват държавните институции да възстановят контрола си върху провинцията. При предишен епизод сирийското вътрешно ръководство заяви, че „повторните нарушения на примирието са отговорност на страните, които работят за дестабилизиране на сигурността и стабилността в провинцията“.

Напрежението се засили през последните месеци

През септември при нови боеве в западната част на Сувейда сирийските власти съобщиха за ранени служители на вътрешната сигурност. На 20 октомври беше съобщено и за атаки с дронове, натоварени с експлозиви, срещу постове на вътрешната сигурност в западната част на провинцията.

Източници: syria.tv, english.enabbaladi.net