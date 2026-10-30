Поройни дъждове в Сирия убиха петима души

Най-малко петима души са загинали при поройни дъждове и наводнения в няколко сирийски провинции, съобщи Министерството на извънредните ситуации и управлението при бедствия. Сред жертвите са четири деца, удавили се във водоеми в провинциите Ракка и Дейр ез Зор.

Мъж е загинал, след като автомобилът му е бил застигнат от придошли води край моста Ал Салмани в западната част на провинция Ракка. Петима души, сред които две деца, остават в неизвестност.

Срутен мост прекъсна пътя между Ракка и Алепо

Наводненията са нанесли щети по инфраструктурата и са нарушили движението по мостове в Алепо, Ракка, Дейр ез Зор, Хасака и Хомс. Държавната агенция САНА съобщи, че мостът Ал Салмани западно от Табка се е срутил, което е прекъснало пътя между Ракка и Алепо.

Спасителни екипи са помогнали на 15 цивилни, чиито автомобили са били блокирани от водата. Около 375 семейства са евакуирани от три лагера в селските райони край Ракка.

Наводненията засегнаха хиляди души през годината

Пороите са поредният тежък удар за хората, живеещи в уязвими райони и лагери за разселени. През юни УНИЦЕФ съобщи, че 17 000 души са били засегнати от наводнения в Сирия от началото на 2026 г. Тогава около 700 семейства са били разселени, сред тях приблизително 2000 деца.

УНИЦЕФ посочи още, че 49 пречиствателни станции за вода в провинциите Дейр ез Зор и Ракка са били извадени от експлоатация. Новите наводнения са засегнали северните и източните части на страната, като спасителните служби продължават да работят в районите с повредена инфраструктура и блокирани пътища.

Източници: aljazeera.com