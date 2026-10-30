Новини
Свят »
Сирия »
Поройни дъждове в Сирия убиха петима души
  Тема: Сирия

Поройни дъждове в Сирия убиха петима души

30 Октомври, 2026 06:04, обновена 30 Октомври, 2026 06:06 535 1

  • наводнения-
  • сирия-
  • ракка-
  • дейр ез зор-
  • пороен дъжд

Сред жертвите са четири деца, а петима души, включително две деца, са в неизвестност. Наводненията са срутили мост и са прекъснали пътя между Ракка и Алепо

Поройни дъждове в Сирия убиха петима души - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Най-малко петима души са загинали при поройни дъждове и наводнения в няколко сирийски провинции, съобщи Министерството на извънредните ситуации и управлението при бедствия. Сред жертвите са четири деца, удавили се във водоеми в провинциите Ракка и Дейр ез Зор.

Мъж е загинал, след като автомобилът му е бил застигнат от придошли води край моста Ал Салмани в западната част на провинция Ракка. Петима души, сред които две деца, остават в неизвестност.

Срутен мост прекъсна пътя между Ракка и Алепо

Наводненията са нанесли щети по инфраструктурата и са нарушили движението по мостове в Алепо, Ракка, Дейр ез Зор, Хасака и Хомс. Държавната агенция САНА съобщи, че мостът Ал Салмани западно от Табка се е срутил, което е прекъснало пътя между Ракка и Алепо.

Спасителни екипи са помогнали на 15 цивилни, чиито автомобили са били блокирани от водата. Около 375 семейства са евакуирани от три лагера в селските райони край Ракка.

Наводненията засегнаха хиляди души през годината

Пороите са поредният тежък удар за хората, живеещи в уязвими райони и лагери за разселени. През юни УНИЦЕФ съобщи, че 17 000 души са били засегнати от наводнения в Сирия от началото на 2026 г. Тогава около 700 семейства са били разселени, сред тях приблизително 2000 деца.

УНИЦЕФ посочи още, че 49 пречиствателни станции за вода в провинциите Дейр ез Зор и Ракка са били извадени от експлоатация. Новите наводнения са засегнали северните и източните части на страната, като спасителните служби продължават да работят в районите с повредена инфраструктура и блокирани пътища.

Източници: aljazeera.com


Сирия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ....

    0 0 Отговор
    Дъждове убиици, веднага да бъдат арестувани.

    06:21 30.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания