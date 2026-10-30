BBC: Студентската листа поема властта в Сърбия с план за рестарт

Студентската листа в Сърбия поема управлението с обещание за цялостно преустройство на страната и без ясно изразен лидер. Движението спечели парламентарните избори, а партията на Александър Вучич беше отстранена от властта.

Всички 141 избрани кандидати са посочени от студенти от университети в цяла Сърбия. Подборът е продължил месеци и е бил организиран тайно, като целта е била да бъде съставен екип, способен да приложи политическата програма на движението.

1200 страници за промяна

Програмата е събрана в план от 1200 страници, договорен от разнообразна група студенти. Сега изпълнението му е задача на новите депутати, повечето от които нямат предишен политически опит.

Сред тях е Радомир Сайчич, професор по органична химия в Белградския университет. Той заяви пред Би Би Си, че практическите механизми ще бъдат разработвани в движение, но избраните ще се придържат към подробния студентски план.

„Парламентът взема решения, но тъй като тази промяна беше водена от усилията на студентите, ще ценим високо тяхното мнение и ще работим тясно с тях“, каза Сайчич.

Първоначалният фокус на новото управление се очаква да бъде върху вътрешните реформи. Вучич вече предупреди, че победената Сръбска прогресивна партия ще се противопостави на новото мнозинство.

Между Брюксел, Москва и Пекин

„Ще ги победим много по-бързо, отколкото могат да си представят“, заяви Вучич.

Новото управление ще трябва да запази баланса между различните външнополитически направления на Сърбия. Страната е кандидат за членство в Европейския съюз, но едновременно с това поддържа близки отношения с Русия и Китай.

Европейският съюз приветства победата на Студентската листа и обеща подкрепа за реформи в областта на върховенството на закона, свободата на медиите и борбата с корупцията. Европейската интеграция обаче заема ограничено място в манифеста на студентите. В него ЕС е описан основно като най-важният икономически партньор на Сърбия.

Белград не се присъедини към санкциите срещу Москва след началото на пълномащабното руско нашествие в Украйна през 2022 г. Русия от своя страна осигури преференциални цени на газа, а Владимир Путин публично подкрепи стремежа на Вучич да остане на власт.

Деян Шошкич, който е сред разпознаваемите фигури в новото мнозинство, не очаква промяна във външнополитическия курс да бъде сред първите задачи.

„Сърбия има собствен опит със санкциите през 90-те години и знаем, че те вредят най-вече на обикновените хора, без да засягат политиката на държавата“, каза Шошкич.

Новото управление разполага с ограничено време преди следващата предизборна кампания. Президентските избори са насрочени за декември, а Александър Вучич няма право да се кандидатира за трети мандат.

Източници: bbc.co.uk