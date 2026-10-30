Русия атакува Киев и още седем региона: енергийната инфраструктура е основна цел

Русия е извършила масирана атака с ракети и безпилотници срещу Киев и седем украински области през нощта срещу 30 октомври. Основната цел са били енергийни обекти, съобщи украинският премиер Сергей Корецки.

„През нощта Русия извърши поредна масирана атака с ракети и дронове. Под удар бяха Киев и седем области: Киевска, Черниговска, Днепропетровска, Харковска, Полтавска, Донецка и Волинска. Основната цел на противника беше енергетиката“, посочи Корецки.

Повредени са енергийни и железопътни обекти

По данни на украинския премиер са повредени обекти от енергийната система в Киевска област и в Днипро. Ракетен удар е нанесен и по енергийна инфраструктура в Полтавска област.

Атаката е засегнала и железопътни обекти. В Киев, Киевска и Харковска област са повредени най-малко 12 жилищни сгради, сред които частни къщи и многофамилни блокове.

Един загинал и четирима пострадали

В столицата е загинал един човек. Още четирима души са пострадали в Киев, Донецка, Харковска и Волинска област.

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала три авиационни ракети и 96 безпилотника, използвани при атаката. На 17 места са регистрирани попадения на руски средства за въздушно нападение.

Украинските власти продължават да установяват щетите по енергийната, железопътната и жилищната инфраструктура в засегнатите райони.

Източници: ukrinform.ua