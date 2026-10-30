Русия атакува Киев и още седем региона: енергийната инфраструктура е основна цел

Русия е извършила масирана атака с ракети и безпилотници срещу Киев и седем украински области през нощта срещу 30 октомври. Основната цел са били енергийни обекти, съобщи украинският премиер Сергей Корецки.
„През нощта Русия извърши поредна масирана атака с ракети и дронове. Под удар бяха Киев и седем области: Киевска, Черниговска, Днепропетровска, Харковска, Полтавска, Донецка и Волинска. Основната цел на противника беше енергетиката“, посочи Корецки.
Повредени са енергийни и железопътни обекти
По данни на украинския премиер са повредени обекти от енергийната система в Киевска област и в Днипро. Ракетен удар е нанесен и по енергийна инфраструктура в Полтавска област.
Атаката е засегнала и железопътни обекти. В Киев, Киевска и Харковска област са повредени най-малко 12 жилищни сгради, сред които частни къщи и многофамилни блокове.
Един загинал и четирима пострадали
В столицата е загинал един човек. Още четирима души са пострадали в Киев, Донецка, Харковска и Волинска област.
Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала три авиационни ракети и 96 безпилотника, използвани при атаката. На 17 места са регистрирани попадения на руски средства за въздушно нападение.
Украинските власти продължават да установяват щетите по енергийната, железопътната и жилищната инфраструктура в засегнатите райони.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Московските BAPBAPИ !
Коментиран от #11, #31
12:14 30.10.2026
2 Внимание, внимание!
Коментиран от #7, #33
12:14 30.10.2026
3 РАДЕВ
ПОСТИГА ЛИ СЕ ?
ОНАЗИ ЙОЦОВА
НАЛИ ИСКА ДА ЗВЪНИ
КВО ЧАКА?
12:15 30.10.2026
4 Хубаво
12:15 30.10.2026
5 Пич
НАТО без САЩ!!! Защото САЩ и Русия отсега планират, как ще възстановяват, което онези установяват!!!
12:16 30.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Това е мира
12:17 30.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Овчар
Коментиран от #24
12:18 30.10.2026
11 Пич
До коментар #1 от "Московските BAPBAPИ !":Като пораснеш, пиши отново!!! Това са икономически операции, и многото пари за възстановяването ще си поделят Русия и САЩ!!!
12:18 30.10.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ОЧАКВАЙТЕ ОГЪН И МЕЧ НАД КИЙВ ТАЗИ НОЩ
...
12:19 30.10.2026
13 Нормално
12:21 30.10.2026
14 Антирашист
12:21 30.10.2026
15 Историк
Коментиран от #17, #26
12:21 30.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 За какво и е на Украйна
12:25 30.10.2026
19 Не са ти верни данните
До коментар #16 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":Да те питам нещо? Защо Зеленски иска 9,5 милиона украински мъже да се върнат в Украйна?
12:26 30.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Жалко, че основната цел
12:29 30.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мислител
До коментар #10 от "Овчар":Медиите ги описа американският професор който гостува на Карбовски - абсолютна цензура на истината и манипулативна престъпна журналистика под диктата на Брюксел !
Коментиран от #28
12:31 30.10.2026
25 Украйна може да остане
Коментиран от #47
12:33 30.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Историк
До коментар #17 от "Реалист":Такива свирепи и жестоки путинолизци не са нужни на България, заминавайте си за Москва, там себеподобните ще ви оценят.
Коментиран от #30
12:35 30.10.2026
28 Копейкотрошач
До коментар #24 от "Мислител":Не ги устройват истините, които казва Джефри Сакс.
12:35 30.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пенсилвания
Коментиран от #42
12:39 30.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 скандал в благородно семейство
Средствата са били част от голям датски пакет за военна помощ на стойност над 300 милиона крони (приблизително 44,91 милиона долара), обявен през пролетта на 2025 г. Покупката е била обработена през Естония, но Украйна никога не е получила нито една пратка снаряди.
Според изданието плащането е отишло на италиански разработчик на софтуер, придобит през 2024 г. от индийска фирма. Нито едно от тези лица няма капацитет да произвежда боеприпаси, а предприемачите отказват да върнат средствата.
12:41 30.10.2026
35 Ареее Зелника
Коментиран от #39
12:42 30.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Цеко
12:44 30.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Аре ПУТИН
До коментар #35 от "Ареее Зелника":Да моли за преговори че го спукаха от бомбене.
Коментиран от #50
12:45 30.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ню Йорк
До коментар #32 от "Пенсилвания":Зеленски да си бомби Путин
Дреме му кой какво казва
12:47 30.10.2026
43 Само питам
До коментар #41 от "Укротаракан":А мирише ли ?
Коментиран от #46
12:47 30.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Укротаракан
До коментар #43 от "Само питам":Мирише на Шанел 5.
12:48 30.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Я пъ тоа
До коментар #17 от "Реалист":Кой ли разчеква Путин в Донбас вече пета година
12:50 30.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Трол на Мирчев
До коментар #39 от "Аре ПУТИН":Зелю е загазил много яко , ако звънне на ПУТИН ще го гръмнат неговите партньори , ако не звънне ще го обеси собствения му народ ....абе какъв собствен народ .....тоя е евреин жив ФАШИСТ и убиец ! А да видим какво ще избере ....най ще бяга във Русия !!!!!
12:51 30.10.2026
51 К.О.Т.А.К 🐱
До коментар #40 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":Вече съм пред сексшопа, но има много голяма опашка от желаещи да трепем ушанки. Това е радващо, но аз лично се притеснявам да не свършат оръжията, защото някои колеги излизат с пълни торби. Но щом е за Украйна, аз съм готов да бъда и без оръжие както бяха представили западняците атаката на руските войници в Сталинград – една пушка на двама. Ако единия падне, втория взима пушката. Ще се прикрепя към някой въоръжен колега и ако той падне, аз ще взема Dilдото.
12:54 30.10.2026
52 МАРО .....марооооо
!!!!
12:55 30.10.2026
53 Ти имаш ли представа какво е Русия?
До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Бомбени били територията на страна, която влакът прекосява за един месец. С какво я бомбят? С дронове от пластмаса и шперплат?
Коментиран от #54
12:56 30.10.2026
54 Има представа
До коментар #53 от "Ти имаш ли представа какво е Русия?":Затова се пръска от яд укротрола.
12:57 30.10.2026
55 К.О.Т.А.К 🐱
13:02 30.10.2026