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Русия атакува Киев и още седем региона: енергийната инфраструктура е основна цел
  Тема: Украйна

Русия атакува Киев и още седем региона: енергийната инфраструктура е основна цел

30 Октомври, 2026 12:13 953 55

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • енергетика-
  • въздушна атака

При атаката са повредени енергийни и железопътни обекти, жилищни сгради и инфраструктура. Един човек е загинал, а четирима са пострадали

Русия атакува Киев и още седем региона: енергийната инфраструктура е основна цел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е извършила масирана атака с ракети и безпилотници срещу Киев и седем украински области през нощта срещу 30 октомври. Основната цел са били енергийни обекти, съобщи украинският премиер Сергей Корецки.

„През нощта Русия извърши поредна масирана атака с ракети и дронове. Под удар бяха Киев и седем области: Киевска, Черниговска, Днепропетровска, Харковска, Полтавска, Донецка и Волинска. Основната цел на противника беше енергетиката“, посочи Корецки.

Повредени са енергийни и железопътни обекти

По данни на украинския премиер са повредени обекти от енергийната система в Киевска област и в Днипро. Ракетен удар е нанесен и по енергийна инфраструктура в Полтавска област.

Атаката е засегнала и железопътни обекти. В Киев, Киевска и Харковска област са повредени най-малко 12 жилищни сгради, сред които частни къщи и многофамилни блокове.

Един загинал и четирима пострадали

В столицата е загинал един човек. Още четирима души са пострадали в Киев, Донецка, Харковска и Волинска област.

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала три авиационни ракети и 96 безпилотника, използвани при атаката. На 17 места са регистрирани попадения на руски средства за въздушно нападение.

Украинските власти продължават да установяват щетите по енергийната, железопътната и жилищната инфраструктура в засегнатите райони.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Московските BAPBAPИ !

    2 40 Отговор
    Нямат край терористичните операции на фашисткия режим на Путин .

    Коментиран от #11, #31

    12:14 30.10.2026

  • 2 Внимание, внимание!

    28 0 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!

    Коментиран от #7, #33

    12:14 30.10.2026

  • 3 РАДЕВ

    2 19 Отговор
    ДА КАЖЕ СЪС ПРИКАЗКИ МИР
    ПОСТИГА ЛИ СЕ ?

    ОНАЗИ ЙОЦОВА
    НАЛИ ИСКА ДА ЗВЪНИ

    КВО ЧАКА?

    12:15 30.10.2026

  • 4 Хубаво

    21 0 Отговор
    Но тази новина, защо идва от Укринформ. Има я във всички останали източници.

    12:15 30.10.2026

  • 5 Пич

    19 0 Отговор
    Така е тази!!! Украинците и НАТО ще продължат единствено да установяват!!!
    НАТО без САЩ!!! Защото САЩ и Русия отсега планират, как ще възстановяват, което онези установяват!!!

    12:16 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това е мира

    21 0 Отговор
    чрез сила на продажните урсули и фашисткият им режим. ИО всичко за сметка на Украйна!

    12:17 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Овчар

    15 0 Отговор
    Може ли да се забрави какво казваше тази медия от 2022 година насам ? И Преди това.!

    Коментиран от #24

    12:18 30.10.2026

  • 11 Пич

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Московските BAPBAPИ !":

    Като пораснеш, пиши отново!!! Това са икономически операции, и многото пари за възстановяването ще си поделят Русия и САЩ!!!

    12:18 30.10.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 2 Отговор
    ВЕРМАХТА УДАРИ ПАК РУСКИ НЕФТОХИМИК
    .....
    ОЧАКВАЙТЕ ОГЪН И МЕЧ НАД КИЙВ ТАЗИ НОЩ
    ...

    12:19 30.10.2026

  • 13 Нормално

    4 14 Отговор
    Фашистите са тотално отчаяни и затова отново тероризират градовете на Украйна.

    12:21 30.10.2026

  • 14 Антирашист

    12 1 Отговор
    Синоптиците казват, че зимата в Украйна щяла да бъде гореща.

    12:21 30.10.2026

  • 15 Историк

    3 14 Отговор
    Агент Краснов е изнудил Зеленски да не атакува руската енергийна инфраструктура, за да може Путин да атакува без ограничение украинската. Взаимодействието на двамата свирепи всевластни развихрили се злодеи е много опасно за целия свят.

    Коментиран от #17, #26

    12:21 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 За какво и е на Украйна

    11 0 Отговор
    енергийна инфраструктура като така или иначе украинците вече не могат да си позволят комунални услуги. С 4000-4200 гривни ако въобще ги получава какво точно може да си плати украинският пенсионер ....

    12:25 30.10.2026

  • 19 Не са ти верни данните

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    Да те питам нещо? Защо Зеленски иска 9,5 милиона украински мъже да се върнат в Украйна?

    12:26 30.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Жалко, че основната цел

    5 1 Отговор
    не са жителите на украйната.

    12:29 30.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мислител

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    Медиите ги описа американският професор който гостува на Карбовски - абсолютна цензура на истината и манипулативна престъпна журналистика под диктата на Брюксел !

    Коментиран от #28

    12:31 30.10.2026

  • 25 Украйна може да остане

    12 0 Отговор
    суверенна държава само чрез капитулация и пълно изпълнение на целите които Русия зави . Само така може да оцелее като държава, но естествено ще е и с намалена територия дори повече от колкото първоначално Русия заяви за изконно нейни руски земи. Причините за войната трябва да бъдат отстранени и западните спонсори на войната да понесат отговорност и репарации да платят

    Коментиран от #47

    12:33 30.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Историк

    3 8 Отговор

    До коментар #17 от "Реалист":

    Такива свирепи и жестоки путинолизци не са нужни на България, заминавайте си за Москва, там себеподобните ще ви оценят.

    Коментиран от #30

    12:35 30.10.2026

  • 28 Копейкотрошач

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Мислител":

    Не ги устройват истините, които казва Джефри Сакс.

    12:35 30.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пенсилвания

    6 2 Отговор
    Нашият Президент Доналд Тръмп каза, че вината за икономическата криза и войните е на Украйна и че Украйна се нуждае от ново ръководство. Няма време за излишни разговори по време на война.

    Коментиран от #42

    12:39 30.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 скандал в благородно семейство

    5 0 Отговор
    Danwatch съобщава, че 71 милиона крони (приблизително 10,63 милиона долара), отпуснати от датското правителство за закупуване на гранати за украинските въоръжени сили (Украинските въоръжени сили), са били преведени на компания, която никога не е произвеждала боеприпаси.

    Средствата са били част от голям датски пакет за военна помощ на стойност над 300 милиона крони (приблизително 44,91 милиона долара), обявен през пролетта на 2025 г. Покупката е била обработена през Естония, но Украйна никога не е получила нито една пратка снаряди.

    Според изданието плащането е отишло на италиански разработчик на софтуер, придобит през 2024 г. от индийска фирма. Нито едно от тези лица няма капацитет да произвежда боеприпаси, а предприемачите отказват да върнат средствата.

    12:41 30.10.2026

  • 35 Ареее Зелника

    5 0 Отговор
    Да развява бялото знаме и да почват преговорите колко ще вземят Унгария , Полша, Беларус и Румъния както и ние щото чух че имало милион 150 000 хиляди "българи" там и трябвало автономия и суверинитет да получат. Че тва значе че поне един квартал на Одеса и Харков трябва да са български анклави българо-руски

    Коментиран от #39

    12:42 30.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Цеко

    3 0 Отговор
    А лошата новина кога ще напишете?

    12:44 30.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Аре ПУТИН

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ареее Зелника":

    Да моли за преговори че го спукаха от бомбене.

    Коментиран от #50

    12:45 30.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ню Йорк

    0 5 Отговор

    До коментар #32 от "Пенсилвания":

    Зеленски да си бомби Путин
    Дреме му кой какво казва

    12:47 30.10.2026

  • 43 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Укротаракан":

    А мирише ли ?

    Коментиран от #46

    12:47 30.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Укротаракан

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Само питам":

    Мирише на Шанел 5.

    12:48 30.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "Реалист":

    Кой ли разчеква Путин в Донбас вече пета година

    12:50 30.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Трол на Мирчев

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Аре ПУТИН":

    Зелю е загазил много яко , ако звънне на ПУТИН ще го гръмнат неговите партньори , ако не звънне ще го обеси собствения му народ ....абе какъв собствен народ .....тоя е евреин жив ФАШИСТ и убиец ! А да видим какво ще избере ....най ще бяга във Русия !!!!!

    12:51 30.10.2026

  • 51 К.О.Т.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":

    Вече съм пред сексшопа, но има много голяма опашка от желаещи да трепем ушанки. Това е радващо, но аз лично се притеснявам да не свършат оръжията, защото някои колеги излизат с пълни торби. Но щом е за Украйна, аз съм готов да бъда и без оръжие както бяха представили западняците атаката на руските войници в Сталинград – една пушка на двама. Ако единия падне, втория взима пушката. Ще се прикрепя към някой въоръжен колега и ако той падне, аз ще взема Dilдото.

    12:54 30.10.2026

  • 52 МАРО .....марооооо

    2 0 Отговор
    Мисирко оскубана патко красива , със какви ракети е бомбила Русия киев бе мисирко умна ????????? Руските войници се сражават само със лопати .....ако имаха ракети , танкове , самолети не ми ....не ми се мисли за жслкия киевски фашистки режим ?
    !!!!

    12:55 30.10.2026

  • 53 Ти имаш ли представа какво е Русия?

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Бомбени били територията на страна, която влакът прекосява за един месец. С какво я бомбят? С дронове от пластмаса и шперплат?

    Коментиран от #54

    12:56 30.10.2026

  • 54 Има представа

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ти имаш ли представа какво е Русия?":

    Затова се пръска от яд укротрола.

    12:57 30.10.2026

  • 55 К.О.Т.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Новина от последните минути! Зеленски се е обадил на Путин и го е предизвикал на двубой. Двамата се разбрали двубоя да бъде без оръжия, а ръкопашен бой. Путин щял да бъде гол до кръста със зелен военен панталон, а Зеленски с черен мрежест чорапогащник и сутиен.

    13:02 30.10.2026

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