Карни: Канада може да изчака следващия президент на САЩ

Канада е готова да изчака следващата американска администрация за търговско споразумение, ако не успее да договори приемливи условия с президента Доналд Тръмп. Това заяви канадският премиер Марк Карни в интервю за POLITICO.

„Ако това означава да изчакаме няколко месеца или дори повече, до следващата администрация, Канада е готова да изчака“, каза Карни, цитиран от изданието. По думите му Отава може да подпише договор веднага, но само ако той отговаря на интересите на страната.

Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Отава заради митата върху канадски стоки и ответните мерки на канадското правителство. Преговорите между двете страни се водят в период, в който администрацията на Тръмп търси политически резултат преди междинните избори в САЩ през ноември.

Отава не иска споразумение на всяка цена

Карни заяви, че Канада не е готова да приеме договор, който ограничава възможностите ѝ за самостоятелна икономическа политика или поставя канадските компании в неизгодно положение. Той посочи, че досегашният напредък е настъпил, когато американската страна се е приближила до канадската позиция.

„Готови сме да седнем и да сключим сделка, когато американците са готови“, каза премиерът в отделно изявление, цитирано от канадски медии. Карни подчерта, че за Отава водещ остава въпросът за съдържанието на договора, а не политическият срок, поставен от Вашингтон.

Канада вече обяви мерки за подкрепа на отрасли, засегнати от американските мита, а правителството на Карни ускорява усилията за разширяване на търговските връзки с други държави. Сред приоритетите са Европейският съюз и азиатски пазари, така че канадската икономика да не зависи в същата степен от достъпа до Съединените щати.

Следващият политически срок е 2028 г.

Ако преговорите с администрацията на Тръмп не доведат до резултат, позицията на Карни допуска разговорите да бъдат оставени за следващия президент на САЩ след изборите през 2028 г. Това би означавало запазване на сегашната несигурност за бизнеса и продължаване на спора за митата за по-дълъг период.

В същото време търговските отношения между двете страни остават свързани с действащото споразумение САЩ–Мексико–Канада. Канадското правителство настоява всяко ново договореност или промяна да осигури предвидим достъп до американския пазар, без Отава да прави едностранни отстъпки.

Източници: nationalnewswatch.com, globalnews.ca, finance.yahoo.com