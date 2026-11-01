Тръмп заплаши с удар по ирански обект, танкери горят в Ормуз

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон има още един или два обекта в Иран, с които трябва да се справи, и посочи подземния комплекс под планината Кух-е Коланг Газ Ла като възможна цел. В американската терминология мястото е известно като „Пикекс Маунтин“ – „Планината на кирката“.

„Унищожихме почти всичките им оръжия, голяма част от производствените им мощности и ядрените им способности. Остават един или два обекта, с които трябва да се справим, но това може да стане за 10 минути“, каза Тръмп пред журналисти във Флорида.

Американският президент добави, че Вашингтон „вероятно трябва да погледне към планината Кух-е Коланг Газ Ла и да се справи с нея“. Думите му се отнасят до дълбоко подземен комплекс в близост до Натanz, който според оценки на американски и израелски представители може да бъде използван за укриване на центрофуги и ядрени материали. Няма независимо потвърждение, че в него действително се съхранява обогатен уран или че обектът вече функционира като ядрено съоръжение.

Спор за предполагаемия ядрен обект

Тръмп вече е заявявал, че САЩ наблюдават района и могат да го атакуват. В официален стенографски запис от юли той каза: „Ще ударим този район много скоро и много тежко“. Тогава президентът уточни, че Вашингтон следи не само местонахождението на центрофугите, но и движението на ядрения материал.

Комплексът е смятан за трудна мишена заради дълбочината и укрепването си. Според американски медии Израел е оценил, че Иран може да е прехвърлил там част от центрофугите си, но самият Тръмп призна, че тази информация не е потвърдена от американски документи.

Нови пожари на танкери край Ормуз

На този фон иранските военноморски сили съобщиха, че танкер се е запалил, след като е попаднал на морски мини в забранена и опасна зона източно от Ормузкия проток. Техеран твърди, че плавателният съд е изключил системите си за проследяване и е навлязъл в район, през който корабите нямат право да преминават без предварителна координация.

Революционната гвардия съобщи отделно за общо четири танкера, които са се запалили след предполагаем контакт с мини в района. Иранските власти не посочиха имената на корабите, техните флагове или пълния състав на екипажите. Агенция Асошиейтед прес съобщи, че Оман е евакуирал 25 души от панамски танкер, който се е запалил на около 1,6 морски мили от брега на провинция Мусандам.

Причините за инцидентите не са независимо установени. Британската служба за морски търговски операции съобщи за танкер, ударен от неизвестен обект и обхванат от пожар, без да потвърди версията за морска мина. Ройтерс цитира морски източници, според които малък плавателен съд е прикрепил мини към корпуса на танкер край Оман. Не е ясно дали всички съобщени случаи се отнасят до различни плавателни съдове или част от тях описват един и същ инцидент.

Ормузкият проток остава в центъра на противопоставянето между Вашингтон и Техеран. Иран настоява корабите да използват определени маршрути и да се координират с неговите сили, докато САЩ определят свободното корабоплаване като ключов въпрос за сигурността и международната търговия.

Източници: apnews.com, uk.marketscreener.com, cnn.com