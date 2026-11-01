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Северна Корея тества касетъчна бойна глава за ракета

Северна Корея тества касетъчна бойна глава за ракета

1 Ноември, 2026 04:32 459 1

  • северна корея-
  • касетъчни боеприпаси-
  • балистични ракети-
  • жълто море

Пхенян твърди, че бойната глава може да порази площ от 12 до 13 хектара. Южнокорейските военни са проследили изстрелването към Жълто море

Северна Корея тества касетъчна бойна глава за ракета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Северна Корея е провела изпитание на касетъчна бойна глава, предназначена за тактически балистични ракети. Тестът е извършен на 31 октомври от Управлението за ракети на КНДР, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (KCNA). Целта е била да се оцени пригодността на бойната глава за бойно използване и нейната мощност.

Според KCNA изпитанието е потвърдило, че касетъчната бойна глава Standard Type 2 може да порази площ от 12 до 13 хектара при най-висока плътност на поражението. Това твърдение е на севернокорейската страна и не е придружено от независимо потвърждение. Касетъчните боеприпаси разпръскват множество по-малки боеприпаси, което им позволява да поразяват цели на по-широка площ.

Генералният директор на Управлението за ракети е заявил, че касетъчните бойни глави са разделени в четири категории. „До края на тази година ще дадем възможност на подразделенията да избират и използват всички тези видове според оперативните цели и конкретните особености на мишените“, е заявил той, цитиран от KCNA.

Изстрелването е проследено от Южна Корея

Южнокорейските военни са заявили, че са проследили изстрелването. Ракетата е била изстреляна към Жълто море от район близо до окръг Чонджу в Северна Корея.

„В тясно споделяне на информация между Южна Корея и Съединените щати проследихме свързаните дейности преди изстрелването и поддържахме готовност“, се казва в позиция на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея.

Южнокорейският анализатор Шин Джон-у от Корейския форум за отбрана и сигурност е оценил, че ракетата вероятно е била от типа „Хвасон-11 Ра“. През април Северна Корея съобщи, че е изпитала касетъчни бойни глави, монтирани на ракети от същия тип, в тест, наблюдаван от лидера Ким Чен-ун.

Последното изпитание е проведено на фона на засилената военна активност на Пхенян. Според „Ройтерс“ през последните седмици Северна Корея е извършила серия ракетни тестове и е организирала изложение на безпилотни апарати.

Източници: en.yna.co.kr, investing.com, koreatimes.co.kr


Северна Корея
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