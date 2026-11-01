Северна Корея тества касетъчна бойна глава за ракета

Северна Корея е провела изпитание на касетъчна бойна глава, предназначена за тактически балистични ракети. Тестът е извършен на 31 октомври от Управлението за ракети на КНДР, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (KCNA). Целта е била да се оцени пригодността на бойната глава за бойно използване и нейната мощност.

Според KCNA изпитанието е потвърдило, че касетъчната бойна глава Standard Type 2 може да порази площ от 12 до 13 хектара при най-висока плътност на поражението. Това твърдение е на севернокорейската страна и не е придружено от независимо потвърждение. Касетъчните боеприпаси разпръскват множество по-малки боеприпаси, което им позволява да поразяват цели на по-широка площ.

Генералният директор на Управлението за ракети е заявил, че касетъчните бойни глави са разделени в четири категории. „До края на тази година ще дадем възможност на подразделенията да избират и използват всички тези видове според оперативните цели и конкретните особености на мишените“, е заявил той, цитиран от KCNA.

Изстрелването е проследено от Южна Корея

Южнокорейските военни са заявили, че са проследили изстрелването. Ракетата е била изстреляна към Жълто море от район близо до окръг Чонджу в Северна Корея.

„В тясно споделяне на информация между Южна Корея и Съединените щати проследихме свързаните дейности преди изстрелването и поддържахме готовност“, се казва в позиция на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея.

Южнокорейският анализатор Шин Джон-у от Корейския форум за отбрана и сигурност е оценил, че ракетата вероятно е била от типа „Хвасон-11 Ра“. През април Северна Корея съобщи, че е изпитала касетъчни бойни глави, монтирани на ракети от същия тип, в тест, наблюдаван от лидера Ким Чен-ун.

Последното изпитание е проведено на фона на засилената военна активност на Пхенян. Според „Ройтерс“ през последните седмици Северна Корея е извършила серия ракетни тестове и е организирала изложение на безпилотни апарати.

Източници: en.yna.co.kr, investing.com, koreatimes.co.kr