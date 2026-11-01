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Кремъл: Зеленски да идва в Москва, ако иска да преговаря с Путин
  Тема: Украйна

Кремъл: Зеленски да идва в Москва, ако иска да преговаря с Путин

1 Ноември, 2026 11:23 785 41

  • владимир зеленски-
  • владимир путин-
  • юрий ушаков-
  • дмитрий песков-
  • преговори за украйна

Юрий Ушаков заяви, че руският президент би отговорил и на телефонно обаждане от украинския лидер. Кремъл обвързва възможната среща с развитието на преговорите между делегациите

Кремъл: Зеленски да идва в Москва, ако иска да преговаря с Путин - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Зеленски може да пристигне в Москва, ако иска да проведе преговори с руския президент Владимир Путин. Това заяви помощникът на руския лидер Юрий Ушаков в коментар пред журналиста от „Вести“ Павел Зарубин.

„Ако иска да разговаря, нека идва“, каза Ушаков, цитиран от РБК. По думите му на украинския президент ще бъдат осигурени необходимите условия, включително за сигурността му.

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Ушаков посочи, че сигнали за желание на Зеленски да разговаря пряко с Путин са били предадени чрез президента на Финландия Александър Стуб и премиера на Норвегия Йонас Гар Стрьоре. Двамата разговаряха с Путин в качеството си на представители на собствените си държави, а не като пратеници на Европейския съюз.

На въпрос дали Путин би отговорил, ако Зеленски му се обади по телефона, Ушаков отговори утвърдително. „Путин нито веднъж не е отказвал разговор“, заяви помощникът на руския президент.

Москва обвързва срещата с преговорния процес

Според Ушаков разговор на ниво държавни лидери има смисъл след приключването на преговорния процес между делегациите и изработването на документи за дългосрочно уреждане на конфликта в Украйна. Той не съобщи за договорена дата или формат на среща между Путин и Зеленски.

Паралелно с това Москва очаква през ноември да бъдат възобновени тристранните преговори между Русия, Украйна и Съединените щати. Те трябва да се проведат в Абу Даби след 4 ноември, но точната дата все още се съгласува. Това беше потвърдено от Ушаков и от „Интерфакс“.

Песков критикува европейската позиция

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че разговорът с Европа е затруднен от позициите, според които Русия трябва да претърпи стратегическо поражение. „С такъв подход с тях е невъзможно да се разговаря“, каза Песков пред Зарубин.

Той направи разграничение между общата европейска политика и действията на Александър Стуб и Йонас Гар Стрьоре, които са потърсили контакт с Путин по национална инициатива. Според Песков именно този подход показва възможност за диалог, докато Брюксел продължава да настоява за поражение на Русия.

Към момента няма потвърдена договореност Зеленски да пътува до Москва или да се срещне с Путин. Следващият конкретен дипломатически формат, за който Москва съобщава, са тристранните разговори в Абу Даби през ноември.

Източници: amp.rbc.ru, interfax.ru, interfax-russia.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Гаага

    4 2 Отговор
    е най-добре!

    11:28 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ама

    8 3 Отговор
    не смее !

    Коментиран от #26

    11:29 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами правилно е...

    9 4 Отговор
    Зелю, вокзал, Москва, подпис на капитулацията и среща с Путин!!!!

    11:32 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    САМИЯ СИМВОЛИЗЪМ
    " НА КИЛИМЧЕТО ПРЕД БАТЮШКА ЦАР"
    ......
    КАРА УКРАИНЦИТЕ ДА ПРЕВЪРТАТ
    ....
    БРАТУШКИТЕ ЗНАЯТ КАК ДА ТРОЛЯТ ПО РУСКИ ;)

    11:32 01.11.2026

  • 14 Дърт Кремълски ботоксов охлюв

    7 6 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    11:32 01.11.2026

  • 15 Ццц

    7 2 Отговор
    Необходимите условия за гостуването са лесната част. Трябва само дилър и една черга да се постели в канализацията, за да се чувства у дома си палячото. Въпросът е за какво да си говорят с Путин като на него му трябва някой, който легално да представлява Украйна?

    11:33 01.11.2026

  • 16 Не в Москва

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Зеленски:":

    В Сибир ще дойдеш 100%

    11:33 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 осраински

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Демек":

    Има време нека първо да довърши ЕС

    11:35 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Зеленски

    2 6 Отговор
    Вече от Русия нищо не зависи. Да дойде тя тук с бяло знаме.

    11:36 01.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Реципрочно е

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ама":

    Чунким Путин смее да излезе от бункера .

    Коментиран от #29

    11:38 01.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 зелеенски

    3 0 Отговор
    Ще дойде в Москва след като са преговаряли, а ако го канят преди разговорите, първо ще изчака да се приземи самолета на Пригожин на Внуково (за по-сигурно).

    11:38 01.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 КИЧ

    2 1 Отговор
    Некога беше Володимир Зеленски.... вече и медиите не си правят труда да си чекнат езика, в името на пропагандата.

    11:40 01.11.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ПРЕГОВОРИТЕ ЗА МИР ВЪВ ВИЕТНАМ
    СА ПРОДЪЛЖИЛИ 9 ГОДИНИ
    И ДОГОВОРА Е ПОДПИСАН 2 ДНИ ПРЕДИ ДА ПАДНЕ САЙГОН - ХО ШИ МИН СИТИ
    ...... :)

    11:40 01.11.2026

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    МНОГО ЯСНО ....................УБИЕЦА ПУТИН, ПО ТОЗИ НАЧИН ИСКА ДА УБИЕ ЗЕЛЕНСКИ ...................... ФАКТ ! ...................... ПО СЪЩИЯ НАЧИН ПУГИН "САМОУБИ" ДОЗИНА "СВОИ" ГЕНЕРАЛИ И ОЛИГАРСИ ....................... ФАКТ !

    11:41 01.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бай Ганьо

    3 3 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    11:42 01.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нито сантиметър земя

    0 4 Отговор
    Руските олигарси, ако искат преговори, ще има да си искат.

    11:45 01.11.2026

  • 37 Херсон

    2 1 Отговор
    Сега и Москва трябва да освобождава Зеленски.Нищо де, щом трябва...

    11:46 01.11.2026

  • 38 Макс

    1 3 Отговор
    А Путин имаше такъв мерак за Киев . Нека отиде за три дни там , очакват го.

    11:46 01.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Никой

    0 1 Отговор
    няма да пусне Зеленски да ходи да води разговори. Той е тотално контролиран пленник. И в тоалетната едва ли ходи сам.
    Руснаците са наясно с това положение.
    Войната ще продължи още много години. Само европейците да намерят пари, което те сигурно ще направят.

    11:57 01.11.2026

  • 41 Кремълският нацистки агресор

    0 0 Отговор
    Се гаври с нещастието на един народ.
    Не знам какво трябва да стане, но някой/нещо дано изтрие ехидните усмивчици от лицата на главорезите.

    12:01 01.11.2026

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