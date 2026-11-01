Кремъл: Зеленски да идва в Москва, ако иска да преговаря с Путин

Владимир Зеленски може да пристигне в Москва, ако иска да проведе преговори с руския президент Владимир Путин. Това заяви помощникът на руския лидер Юрий Ушаков в коментар пред журналиста от „Вести“ Павел Зарубин.

„Ако иска да разговаря, нека идва“, каза Ушаков, цитиран от РБК. По думите му на украинския президент ще бъдат осигурени необходимите условия, включително за сигурността му.

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Ушаков посочи, че сигнали за желание на Зеленски да разговаря пряко с Путин са били предадени чрез президента на Финландия Александър Стуб и премиера на Норвегия Йонас Гар Стрьоре. Двамата разговаряха с Путин в качеството си на представители на собствените си държави, а не като пратеници на Европейския съюз.

На въпрос дали Путин би отговорил, ако Зеленски му се обади по телефона, Ушаков отговори утвърдително. „Путин нито веднъж не е отказвал разговор“, заяви помощникът на руския президент.

Москва обвързва срещата с преговорния процес

Според Ушаков разговор на ниво държавни лидери има смисъл след приключването на преговорния процес между делегациите и изработването на документи за дългосрочно уреждане на конфликта в Украйна. Той не съобщи за договорена дата или формат на среща между Путин и Зеленски.

Паралелно с това Москва очаква през ноември да бъдат възобновени тристранните преговори между Русия, Украйна и Съединените щати. Те трябва да се проведат в Абу Даби след 4 ноември, но точната дата все още се съгласува. Това беше потвърдено от Ушаков и от „Интерфакс“.

Песков критикува европейската позиция

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че разговорът с Европа е затруднен от позициите, според които Русия трябва да претърпи стратегическо поражение. „С такъв подход с тях е невъзможно да се разговаря“, каза Песков пред Зарубин.

Той направи разграничение между общата европейска политика и действията на Александър Стуб и Йонас Гар Стрьоре, които са потърсили контакт с Путин по национална инициатива. Според Песков именно този подход показва възможност за диалог, докато Брюксел продължава да настоява за поражение на Русия.

Към момента няма потвърдена договореност Зеленски да пътува до Москва или да се срещне с Путин. Следващият конкретен дипломатически формат, за който Москва съобщава, са тристранните разговори в Абу Даби през ноември.

Източници: amp.rbc.ru, interfax.ru, interfax-russia.ru