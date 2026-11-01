Новини
Свят »
Канада »
Карни: Проведох добър разговор с Тръмп за търговията
  Тема: Войната на митата

Карни: Проведох добър разговор с Тръмп за търговията

1 Ноември, 2026 22:10 985 0

  • марк карни-
  • доналд тръмп-
  • канада-
  • сащ-
  • търговски мита

Канада и САЩ ще работят през следващите седмици по възможно търговско споразумение, но все още няма договорени конкретни условия

Карни: Проведох добър разговор с Тръмп за търговията - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Канадският премиер Марк Карни заяви, че е провел „добър разговор“ с президента на САЩ Доналд Тръмп за бъдещето на търговските отношения между двете страни. По думите му разговорът е създал нов импулс за преговорите, които бяха прекъснати през август.

Карни съобщи, че разговорът е надградил обсъжданията за очертанията на възможно взаимноизгодно търговско споразумение. „Нашите екипи ще работят през следващите седмици, за да постигнат този резултат“, написа канадският премиер. Той посочи, че договорът трябва да създава работни места, да намалява разходите за семействата и да защитава езиците, културата и суверенитета на Канада.

Преговорите бяха прекъснати през август

Канада се оттегли от официалните разговори през август, след като според Карни Вашингтон е отправил в последния момент искания, които засягат канадския суверенитет, защитата на френския език и автомобилната индустрия.

След прекъсването на преговорите администрацията на Тръмп въведе 50-процентни мита върху канадски стоки за около 20 милиарда долара. Отава отговори с ответни мита върху американски продукти. Оттогава разговорите са подновени, но напредъкът по тях остава неравномерен, съобщава Асошиейтед прес.

Сред обсъжданите въпроси е възможно облекчаване на американските мита върху канадската стомана и автомобилите. Засега обаче няма обявени конкретни параметри на евентуална сделка.

Сделка преди изборите още не е потвърдена

В края на октомври Карни заяви, че Канада и САЩ все още не са готови да постигнат споразумение преди междинните избори в САЩ на 3 ноември. Новото му изявление показва, че двете страни очакват работата по договора да продължи и след вота.

Президентът Доналд Тръмп не е коментирал публично разговора към момента на публикацията. Канадският консервативен лидер Пиер Поалиевр призова правителството да постигне „страхотна сделка“ и заяви, че е време Карни да представи реални резултати.

Новият кръг от разговори се провежда дни преди канадското правителство да представи бюджета си на 5 ноември. Засега няма информация кога точно ще се състои следващият официален кръг от преговори или дали той ще доведе до подписване на споразумение.

Източници: apnews.com, globalnews.ca


Канада
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания