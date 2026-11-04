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Руски удари засегнаха енергетиката, Одеса и Полтава
  Тема: Украйна

Руски удари засегнаха енергетиката, Одеса и Полтава

4 Ноември, 2026 03:08 648 6

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  • полтава

Токът в Житомир беше напълно прекъснат, в Одеса горя търговски център, а в Полтава е поразено частно предприятие

Руски удари засегнаха енергетиката, Одеса и Полтава - 1
Снимка: СЧС Запорожие
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски удари засегнаха в рамките на едно денонощие енергийна инфраструктура в Житомирска област, търговски обект в Одеса и частно предприятие в Полтава. За последиците съобщиха местните власти, цитирани от „Украинската правда“.

В Житомир електрозахранването беше напълно прекъснато след атака срещу енергийна инфраструктура на 3 ноември. Без ток останаха и отделни райони на областта. Житомирският градски съвет предупреди, че ако електроснабдяването не бъде възстановено до сутринта на 4 ноември, в общината ще бъдат разкрити пунктове за подкрепа.

„Ако до сутринта електроснабдяването не бъде възстановено, на 4 ноември от 9:00 часа в Житомирската община ще бъдат разкрити пунктове за подкрепа“, заяви градският съвет.

Атаката прекъсна и работата на електротранспорта в града. По данни на „Суспилне“ заради повредите в енергийната система са били въведени аварийни прекъсвания, а част от тролейбусните линии са били заменени с автобуси.

Пожар в търговски център в Одеса

Вечерта на 3 ноември руски сили атакуваха търговска инфраструктура в Одеса. Поразена е сграда на търговски център, в която след удара е възникнал пожар.

„Врагът атакува Одеса. Пострада търговската инфраструктура. Информацията за последиците се уточнява“, съобщи Олег Кипер, ръководител на Одеската областна военна администрация. По данни, цитирани от „Украинската правда“, няма постъпила информация за ранени. Местни канали съобщиха, че е засегнат търговският център „Семя“, но тази информация не беше представена като окончателно потвърдена от областната администрация.

Удар по предприятие в Полтава

През нощта на 4 ноември руски сили нанесоха удар по частно предприятие в Полтава. Около 1:00 часа са били съобщени взривове в града, а впоследствие Полтавската областна военна администрация е потвърдила попадение на територията на частно предприятие.

След 2:00 часа областната администрация съобщи и за паднал безпилотен летателен апарат върху територията на частен имот в Каменопотоковската община, в Кременчугски район. В публикацията не се посочват данни за жертви или ранени при двата случая.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гатанка

    6 0 Отговор
    Нисичко, зеленичко, некъпано, спи на тъмно и студено в метрото. Що е то?

    03:21 04.11.2026

  • 3 Украинская Правда я прочетохме

    6 0 Отговор
    Дайте сега да видим какво пише в и Телеканал Звезда.

    03:22 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Руснаците са ударили завода за дронове на Кирчо Петков и неговия собственик Калоян Данчев,който не знае с какъв измамник си има работа.

    03:35 04.11.2026

  • 6 Соломон

    4 0 Отговор
    Да са живи и здрави братята руснаци!

    04:41 04.11.2026

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