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Администрацията на Тръмп е преговаряла тайно с Иран за депортации
  Тема: Иранската криза

Администрацията на Тръмп е преговаряла тайно с Иран за депортации

5 Ноември, 2026 22:55 767 0

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Съдебни документи показват, че Вашингтон е обсъждал депортации на ирански граждани през трета държава по време на войната

Администрацията на Тръмп е преговаряла тайно с Иран за депортации - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е водила тайни разговори с Иран за депортиране на ирански граждани, докато между Вашингтон и Техеран продължава война. Това показват съдебни документи, получени от Асошиейтед прес и разсекретени в четвъртък.

Документите сочат, че към средата на октомври американските власти са планирали да изпратят ирански граждани обратно през неназована трета държава. Не е ясно кога е трябвало да бъдат извършени тези депортации. Властите са поддържали контакти с ирански представители за издаване на документи за пътуване и за обсъждане на възможни начини за осъществяване на връщането.

Съдът изисква предварително уведомяване

Съдия Ана Рейес е разпоредила правителството да уведомява съда до 24 часа след окончателното изготвяне на планове за депортация на ирански граждани в Иран или в друга държава. Освен това администрацията трябва да изпраща писмено уведомление пет дни преди извършването на всяка подобна депортация.

По време на заседанието на 15 октомври Рейес е изразила сериозно безпокойство от намеренията на правителството.

„И вие ми казвате, че Съединените американски щати ще изпратят хора обратно в този регион, където ги очаква, както и двамата знаем и както би било ясно за всеки, най-малкото сериозна опасност от почти сигурна смърт“, е заявила съдията.

Представителят на Министерството на правосъдието Димитър Георгиев-Ремел е отговорил: „Да, Ваша чест“. По думите му „правителството изпълнява законосъобразни заповеди за депортиране“. Той е посочил, че не е определена конкретна дата за извършването на депортациите.

Делото засяга и информация за кандидати за убежище

Разкритията са част от продължаващо дело, по което се твърди, че американските имиграционни служби са предоставяли поверителна информация за ирански граждани, потърсили убежище в САЩ, на иранското правителство. Според внесените съдебни документи това би нарушило федералните имиграционни разпоредби и би изложило на опасност множество иранци.

Министерството на вътрешната сигурност отрича да е предавало на Техеран документи от молби за убежище. Ведомството не е отговорило незабавно на искането за коментар по плановете за депортация.

Искът описва координирани действия между американските и иранските власти за установяване на самоличността на иранци, задържани от Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ, и за оказване на натиск върху тях да се върнат в родината си.

Над 100 иранци са върнати с три полета

Стотици електронни писма между американски имиграционни служители показват, че двете страни са си сътрудничили за организирането на три полета през септември и декември 2025 г. и януари 2026 г. С тях в Иран са били върнати повече от 100 ирански граждани.

Депортациите към Иран традиционно са редки заради липсата на дипломатически отношения между Вашингтон и Техеран и опасността завърналите се да бъдат преследвани. При втория мандат на Тръмп американските власти са засилили усилията си да връщат мигранти и към държави, които отказват да приемат свои граждани или поддържат обтегнати отношения със САЩ.

В някои случаи депортирани мигранти са изпращани в трети държави, с които нямат връзка. През юни иранска гражданка е била сред около две дузини мигранти, депортирани от САЩ в Централноафриканската република.

Източници: apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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