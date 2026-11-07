Ракетен удар по руския град Орел, гори завод „Протон“, произвеждащ компоненти за „Искандер“

Руският град Орел е бил подложен на ракетна атака през нощта срещу 7 ноември. След серия от експлозии в района на промишления комплекс „Протон“ е избухнал мащабен пожар, съобщават украински медии и мониторингови канали.

По информация на мониторинговия канал Exilenova+ в града са били чути около седем взрива. В социалните мрежи бяха разпространени видеозаписи, на които се виждат силно зарево и гъст дим над промишлената зона.

Според първоначалните сведения вероятната цел на нападението е завод „Протон“. Засега обаче няма независимо потвърждение, че производствените цехове на предприятието са били поразени директно.

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Информацията за атаката беше разпространена и от украинската „Украинская правда“, която се позовава на Exilenova+.

Предприятие, свързано с производството на руски ракети

Заводът „Протон“ е част от руския военно-промишлен комплекс и специализира в производството на оптоелектронна техника, полупроводникови компоненти, светодиоди и електронни модули.

Продукцията на предприятието има приложение във военната индустрия. Според информация на украинското военно разузнаване негови компоненти се използват в руски ракетни и противовъздушни системи, сред които балистичните ракети „Искандер-М“ и зенитните комплекси „Панцир-С1“.

Сред изделията, произвеждани от предприятието, са и компоненти за авиационната ракета С-71К „Ковер“.

Това обяснява стратегическото значение на промишления комплекс за руската военна индустрия.

Възможно е да са използвани ракети „Фламинго“

Според публикации на мониторингови канали сред руските източници се обсъжда версията, че при атаката са използвани украински крилати ракети FP-5 „Фламинго“.

Руските власти засега не са публикували подробна информация за пораженията, причинени от нападението, нито за евентуални пострадали.

Повторна атака срещу промишления комплекс

Особено внимание привлича фактът, че районът на заводите „Протон“ вече беше атакуван на 23 октомври.

Тогава украинският Генерален щаб потвърди, че е поразен основният производствен корпус на предприятието „Протон-Електротекс“ в Орел. Според украинската страна ударът е затруднил производството на компоненти за руски крилати и балистични ракети.

Източници: pravda.com.ua, rbc.ua, kazan.aif.ru