Ракетен удар по руския град Орел, гори завод „Протон“, произвеждащ компоненти за „Искандер“

По информация на мониторинговия канал Exilenova+ в града са били чути около седем взрива. В социалните мрежи бяха разпространени видеозаписи, на които се виждат силно зарево и гъст дим над промишлената зона.
Според първоначалните сведения вероятната цел на нападението е завод „Протон“. Засега обаче няма независимо потвърждение, че производствените цехове на предприятието са били поразени директно.
Информацията за атаката беше разпространена и от украинската „Украинская правда“, която се позовава на Exilenova+.
Предприятие, свързано с производството на руски ракети
Заводът „Протон“ е част от руския военно-промишлен комплекс и специализира в производството на оптоелектронна техника, полупроводникови компоненти, светодиоди и електронни модули.
Продукцията на предприятието има приложение във военната индустрия. Според информация на украинското военно разузнаване негови компоненти се използват в руски ракетни и противовъздушни системи, сред които балистичните ракети „Искандер-М“ и зенитните комплекси „Панцир-С1“.
Сред изделията, произвеждани от предприятието, са и компоненти за авиационната ракета С-71К „Ковер“.
Това обяснява стратегическото значение на промишления комплекс за руската военна индустрия.
Възможно е да са използвани ракети „Фламинго“
Според публикации на мониторингови канали сред руските източници се обсъжда версията, че при атаката са използвани украински крилати ракети FP-5 „Фламинго“.
Руските власти засега не са публикували подробна информация за пораженията, причинени от нападението, нито за евентуални пострадали.
Повторна атака срещу промишления комплекс
Особено внимание привлича фактът, че районът на заводите „Протон“ вече беше атакуван на 23 октомври.
Тогава украинският Генерален щаб потвърди, че е поразен основният производствен корпус на предприятието „Протон-Електротекс“ в Орел. Според украинската страна ударът е затруднил производството на компоненти за руски крилати и балистични ракети.
Източници: pravda.com.ua, rbc.ua, kazan.aif.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бреййй
Коментиран от #4
04:36 07.11.2026
2 Промяната
04:36 07.11.2026
3 Путин-
Всеки ден ме прави за смях.
Подпалва рафинериите.
Заради него сменяме нафтовите печки в бункера с дървени"
04:39 07.11.2026
4 Той е арменец от Варна
До коментар #1 от "Бреййй":Обаче се оказа предател.
И6pukчuя на Путин.
04:41 07.11.2026
5 хахахахха
Коментиран от #6, #8
04:42 07.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Я ский тука също
До коментар #5 от "хахахахха":"Шаман от Бурятия ще принесе в жертва 60 камили "в чест на славянските богове", за да донесат победа на Русия над Украйна"
04:47 07.11.2026
9 НИЩО НЕ ГОРИ ! ЕЖЕДНЕВЕН УКР.ФЕЙК
САЩ СА УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 5 Г ОТ= 30 НА =40 ТРИЛ.$ А РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА, УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ .РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ. ЦЕЛТА Е СВО,А НЕ УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА КОЕТО РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА= 3 % ОТ БВП ! 🇷🇺РФ Е С = 3ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО САМО= 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
04:48 07.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Наблюдател
Хубав град с прекрасни хора.
Там се правеха едни от първите електронни игри с Ну Погоди, който събираше яйца.
Не са украинците които правят мизериите, а техните ментори.
Тия тримата смешници от влака за Киев, те са за съд и затвор.
Коментиран от #15, #17
05:00 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А ТАКЪВ
Коментиран от #22
05:04 07.11.2026
14 Гориил
05:18 07.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Наблюдател
Внимавайте, че прекалената омраза води до здравословни проблеми и психически отклонения.
05:25 07.11.2026
20 Гориил
05:27 07.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Да ама няколко свалени британски дрона
До коментар #13 от "А ТАКЪВ":край град Орел просто гърмят и им гори горивото, което е достатъчно за медийна победа, нали?
Докато Киев и другите украински градове вече загубиха страте...предназначението си!
06:04 07.11.2026
23 Мишел
06:10 07.11.2026