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Ракетен удар по руския град Орел, гори завод „Протон“, произвеждащ компоненти за „Искандер“
  Тема: Украйна

Ракетен удар по руския град Орел, гори завод „Протон“, произвеждащ компоненти за „Искандер“

7 Ноември, 2026 04:32 1 358 23

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  • русия-
  • войната в украйна

Седем взрива разтърсиха града през нощта срещу 7 ноември. След атаката е избухнал голям пожар в района на стратегическо предприятие от руския военно-промишлен комплекс.

Ракетен удар по руския град Орел, гори завод „Протон“, произвеждащ компоненти за „Искандер“ - 1
Снимка: Exilenova+
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg
Руският град Орел е бил подложен на ракетна атака през нощта срещу 7 ноември. След серия от експлозии в района на промишления комплекс „Протон“ е избухнал мащабен пожар, съобщават украински медии и мониторингови канали.

По информация на мониторинговия канал Exilenova+ в града са били чути около седем взрива. В социалните мрежи бяха разпространени видеозаписи, на които се виждат силно зарево и гъст дим над промишлената зона.

Според първоначалните сведения вероятната цел на нападението е завод „Протон“. Засега обаче няма независимо потвърждение, че производствените цехове на предприятието са били поразени директно.

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Информацията за атаката беше разпространена и от украинската „Украинская правда“, която се позовава на Exilenova+.

Предприятие, свързано с производството на руски ракети

Заводът „Протон“ е част от руския военно-промишлен комплекс и специализира в производството на оптоелектронна техника, полупроводникови компоненти, светодиоди и електронни модули.

Продукцията на предприятието има приложение във военната индустрия. Според информация на украинското военно разузнаване негови компоненти се използват в руски ракетни и противовъздушни системи, сред които балистичните ракети „Искандер-М“ и зенитните комплекси „Панцир-С1“.

Сред изделията, произвеждани от предприятието, са и компоненти за авиационната ракета С-71К „Ковер“.

Това обяснява стратегическото значение на промишления комплекс за руската военна индустрия.

Възможно е да са използвани ракети „Фламинго“

Според публикации на мониторингови канали сред руските източници се обсъжда версията, че при атаката са използвани украински крилати ракети FP-5 „Фламинго“.

Руските власти засега не са публикували подробна информация за пораженията, причинени от нападението, нито за евентуални пострадали.

Повторна атака срещу промишления комплекс

Особено внимание привлича фактът, че районът на заводите „Протон“ вече беше атакуван на 23 октомври.

Тогава украинският Генерален щаб потвърди, че е поразен основният производствен корпус на предприятието „Протон-Електротекс“ в Орел. Според украинската страна ударът е затруднил производството на компоненти за руски крилати и балистични ракети.

Източници: pravda.com.ua, rbc.ua, kazan.aif.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бреййй

    7 5 Отговор
    Народният артист на Русия Филип Киркоров е добавен в базата данни на антируския портал „Война и санкции“, управляван от Главното разузнавателно управление (ГУР) на украинското Министерство на отбраната .

    Коментиран от #4

    04:36 07.11.2026

  • 2 Промяната

    9 0 Отговор
    И всичко това отива в атмосферата!

    04:36 07.11.2026

  • 3 Путин-

    11 11 Отговор
    "Тоя Зеленски е отвратителен.
    Всеки ден ме прави за смях.
    Подпалва рафинериите.
    Заради него сменяме нафтовите печки в бункера с дървени"

    04:39 07.11.2026

  • 4 Той е арменец от Варна

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Бреййй":

    Обаче се оказа предател.
    И6pukчuя на Путин.

    04:41 07.11.2026

  • 5 хахахахха

    8 4 Отговор
    шумов, много слаба пропаганда ве момче,стегни се малко

    Коментиран от #6, #8

    04:42 07.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Я ский тука също

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "хахахахха":

    "Шаман от Бурятия ще принесе в жертва 60 камили "в чест на славянските богове", за да донесат победа на Русия над Украйна"

    04:47 07.11.2026

  • 9 НИЩО НЕ ГОРИ ! ЕЖЕДНЕВЕН УКР.ФЕЙК

    10 9 Отговор
    ФАКТИ : 🇷🇺 РУСИЯ РАЗБИ МЕЖДУНАР.КОАЛИЦИЯ СПОНСОРИРАЩА ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ .РЕЖИМ ОТ 2014 г. РУСИЯ ЗАПОЧНА,И ЩЕ ДОВЪРШИ СВО-СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН..АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА СА ОГРОМНИ,А САМО УНОЩОЖЕНОТО АМЕРИК.ОРЪЖИЕ Е ЗА =550 МЛРД $....УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ СА УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 5 Г ОТ= 30 НА =40 ТРИЛ.$ А РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА, УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ .РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ. ЦЕЛТА Е СВО,А НЕ УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА КОЕТО РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА= 3 % ОТ БВП ! 🇷🇺РФ Е С = 3ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО САМО= 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    04:48 07.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Наблюдател

    9 4 Отговор
    Град Орел е побратимен град на Разград.
    Хубав град с прекрасни хора.
    Там се правеха едни от първите електронни игри с Ну Погоди, който събираше яйца.
    Не са украинците които правят мизериите, а техните ментори.
    Тия тримата смешници от влака за Киев, те са за съд и затвор.

    Коментиран от #15, #17

    05:00 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А ТАКЪВ

    3 3 Отговор
    каквото повикало-такова се обадило....

    Коментиран от #22

    05:04 07.11.2026

  • 14 Гориил

    15 4 Отговор
    Каналът „Ексилинова“ е Telegram канал, принадлежащ на група украински блогъри, които разпространяват предимно слухове и клюки. В съобщението на канала се твърди за ВЕРОВАТЕН удар по завода „Протон“ в Орел, но не се предоставят доказателства.

    05:18 07.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Наблюдател

    7 3 Отговор
    До всички русофоби.
    Внимавайте, че прекалената омраза води до здравословни проблеми и психически отклонения.

    05:25 07.11.2026

  • 20 Гориил

    9 3 Отговор
    В информационния канал на руското Министерство на отбраната току-що беше съобщено, че всички атаки с дронове на НАТО и Украйна срещу град Орел са били отблъснати.

    05:27 07.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да ама няколко свалени британски дрона

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "А ТАКЪВ":

    край град Орел просто гърмят и им гори горивото, което е достатъчно за медийна победа, нали?

    Докато Киев и другите украински градове вече загубиха страте...предназначението си!

    06:04 07.11.2026

  • 23 Мишел

    1 0 Отговор
    Гори, но снимката е от Киев.

    06:10 07.11.2026

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