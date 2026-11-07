Фицо: Словакия може да съди ЕС за руския петрол

Словакия може да обжалва пред Съда на Европейския съюз решение за пълно спиране на вноса на руски петрол, заяви премиерът Роберт Фицо. Той говори във видео, публикувано на страницата на партията му „Посока – социална демокрация“.

„Подадохме жалба срещу Европейската комисия заради прекратяването на доставките на руски газ за Словакия, които трябва да приключат през 2027 г. Ако в даден момент бъде взето решение и за пълно спиране на вноса на петрол, вероятно ще оспорим и него пред съответния съд“, каза Фицо.

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Словашкото правителство обяви през април, че ще сезира Съда на ЕС в Люксембург заради европейските правила, предвиждащи прекратяване на вноса на руски газ и петрол. Според кабинета решението е било прието с квалифицирано мнозинство, въпреки че Братислава го разглежда като санкционна мярка, за която трябва да се изисква единодушие.

Пълното спиране на руските енергийни доставки е предвидено да започне на 1 ноември 2027 г. Словакия продължава да получава руски газ по южния маршрут през „Турски поток“, докато нефтопроводът „Дружба“ беше временно спрян през 2026 г. Страната и Унгария са сред най-зависимите от руския петрол държави в Европейския съюз.

Фицо обвини Брюксел в бездействие

Словашкият премиер разкритикува ръководството на Европейската комисия заради липсата на достатъчно мерки за намаляване на цените на електроенергията в държавите членки. По думите му ЕС е изправен пред сериозни проблеми, свързани с недостиг на петрол и поскъпване на горивата.

Фицо заяви още, че няколко държави от ЕС оказват натиск върху Братислава заради отказа ѝ да подкрепи нов заем от 70 милиарда евро за Украйна. Твърдението за заплахи със спиране на средства по кохезионната политика не е представено от него с имена на конкретни премиери или държави.

„Отхвърлям този шантаж срещу Словакия. Някои премиери ми казаха съвсем ясно: „Роберт, ако Словакия не се съгласи с новия заем от 70 милиарда евро за Украйна, ще намалим финансирането ви по кохезионната политика“.

Кохезионните средства са предназначени за намаляване на икономическите и регионалните различия в ЕС. Допълнителното финансиране за Украйна през 2027 г. е част от предстоящите спорове по бюджета на съюза, като специална среща на европейските лидери е планирана за 26–27 ноември.

Фицо подчерта, че Словакия има право на вето по решения на ЕС и може да го използва, ако прецени, че са засегнати националните ѝ интереси. Засега няма обявено ново съдебно дело срещу бъдеща мярка за руския петрол, а словашката позиция по този въпрос остава заявена като възможно бъдещо действие.

Източници: apnews.com, eastflank.eu