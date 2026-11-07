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Фицо: Словакия може да съди ЕС за руския петрол
  Тема: Украйна

Фицо: Словакия може да съди ЕС за руския петрол

7 Ноември, 2026 05:07 768 9

  • роберт фицо-
  • руски петрол-
  • европейски съюз-
  • украйна

Братислава вече оспорва в съда спирането на руския газ, което трябва да влезе в сила през 2027 г. Премиерът обвини държави от ЕС в натиск заради заем за Украйна

Фицо: Словакия може да съди ЕС за руския петрол - 1
Снимкa: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Словакия може да обжалва пред Съда на Европейския съюз решение за пълно спиране на вноса на руски петрол, заяви премиерът Роберт Фицо. Той говори във видео, публикувано на страницата на партията му „Посока – социална демокрация“.

„Подадохме жалба срещу Европейската комисия заради прекратяването на доставките на руски газ за Словакия, които трябва да приключат през 2027 г. Ако в даден момент бъде взето решение и за пълно спиране на вноса на петрол, вероятно ще оспорим и него пред съответния съд“, каза Фицо.

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Словашкото правителство обяви през април, че ще сезира Съда на ЕС в Люксембург заради европейските правила, предвиждащи прекратяване на вноса на руски газ и петрол. Според кабинета решението е било прието с квалифицирано мнозинство, въпреки че Братислава го разглежда като санкционна мярка, за която трябва да се изисква единодушие.

Пълното спиране на руските енергийни доставки е предвидено да започне на 1 ноември 2027 г. Словакия продължава да получава руски газ по южния маршрут през „Турски поток“, докато нефтопроводът „Дружба“ беше временно спрян през 2026 г. Страната и Унгария са сред най-зависимите от руския петрол държави в Европейския съюз.

Фицо обвини Брюксел в бездействие

Словашкият премиер разкритикува ръководството на Европейската комисия заради липсата на достатъчно мерки за намаляване на цените на електроенергията в държавите членки. По думите му ЕС е изправен пред сериозни проблеми, свързани с недостиг на петрол и поскъпване на горивата.

Фицо заяви още, че няколко държави от ЕС оказват натиск върху Братислава заради отказа ѝ да подкрепи нов заем от 70 милиарда евро за Украйна. Твърдението за заплахи със спиране на средства по кохезионната политика не е представено от него с имена на конкретни премиери или държави.

„Отхвърлям този шантаж срещу Словакия. Някои премиери ми казаха съвсем ясно: „Роберт, ако Словакия не се съгласи с новия заем от 70 милиарда евро за Украйна, ще намалим финансирането ви по кохезионната политика“.

Кохезионните средства са предназначени за намаляване на икономическите и регионалните различия в ЕС. Допълнителното финансиране за Украйна през 2027 г. е част от предстоящите спорове по бюджета на съюза, като специална среща на европейските лидери е планирана за 26–27 ноември.

Фицо подчерта, че Словакия има право на вето по решения на ЕС и може да го използва, ако прецени, че са засегнати националните ѝ интереси. Засега няма обявено ново съдебно дело срещу бъдеща мярка за руския петрол, а словашката позиция по този въпрос остава заявена като възможно бъдещо действие.

Източници: apnews.com, eastflank.eu


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само този не се беше обаждал скоро.

    3 17 Отговор
    Радев номер 2

    05:08 07.11.2026

  • 2 усъдете ги бе, какво ги жалите

    16 2 Отговор
    време е някой да осъди мърсуллата и кая кокошката

    05:08 07.11.2026

  • 3 Факти

    3 1 Отговор
    Фицо: Словакия може да съди ЕССР за руския петрол

    05:09 07.11.2026

  • 4 Наблюдател

    0 2 Отговор
    Отишло агънцето да съди чакалите, че искали да си похапват агнешко, а главният съдия бил вълк-единак и съдел неприсърасно. Агънцето имало право да обжалва при тигъра или при лъва.

    Коментиран от #6

    05:13 07.11.2026

  • 5 Урсула

    2 10 Отговор
    Като му спрем парите на Фицо, с какво ще си купува руски петрол?

    05:13 07.11.2026

  • 6 Вълчан

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Аганцето да се оплаче на Мечката.

    05:15 07.11.2026

  • 7 Словакия иска

    1 3 Отговор
    Ама няма желание

    05:16 07.11.2026

  • 8 Може

    1 3 Отговор
    Ма няма

    05:17 07.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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