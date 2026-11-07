Германия спира Patriot за Украйна заради своя недостиг

Германия временно няма да предоставя на Украйна нови системи Patriot, тъй като всяка следваща доставка би създала критични пропуски в собствената ѝ противовъздушна отбрана. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус в интервю за изданията на медийната група Funke.

„Доставките на оборудване, особено на системи Patriot, се оказват трудни. Германия вече предаде няколко системи, както и голям брой управляеми ракети. В момента не можем да направим повече. Всичко, което предоставим сега, няма да може да бъде заменено незабавно и това ще създаде пропуски в нашата отбрана – пропуски, които не можем да си позволим“, каза Писториус.

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Германия е сред основните европейски доставчици на противовъздушна техника за Украйна. В началото на ноември Писториус заяви, че Берлин и Лондон подготвят план за допълнително укрепване на украинската въздушна отбрана, тъй като доставките на системи Patriot и ракети от САЩ остават ограничени. Според него планът трябва да бъде обсъден на следващото заседание на Контактната група за отбраната на Украйна, насрочено за 17 ноември в Брюксел.

„Други държави направиха значително по-малко“, заяви германският министър и призова партньорите да увеличат усилията си. По думите му въпросът трябва да бъде обсъден „много сериозно“ на предстоящата среща.

Писториус не очаква скоро прекратяване на огъня

Писториус оцени като малки шансовете за прекратяване на огъня в Украйна в близко бъдеще. Той предупреди и за последиците от евентуално спиране на военната помощ за Киев – позиция, застъпвана от „Алтернатива за Германия“.

Според министъра прекратяването на подкрепата би довело до нов масов приток на украински бежанци към държавите от Централна и Западна Европа. Германската партия настоява за спиране на военната помощ за Украйна, включително чрез политически инициативи на регионално равнище.

Германия търси повече жени за Бундесвера

В интервюто Писториус обяви и нови мерки за увеличаване на дела на жените в германските въоръжени сили. Той призна, че Бундесверът остава предимно мъжка институция, но подчерта, че армията е по-силна, когато отразява всички части на обществото.

„Искаме повече жени в Бундесвера. Армията е най-силна, когато отразява всички части на нашето общество“, заяви Борис Писториус.

По думите му броят на кандидатурите и назначенията на жени се увеличава, но все още не достига желаното равнище. Министерството е променило подхода си за привличане на кандидати и е създало специално звено в кадровата си структура, което да работи по набирането на жени.

В момента германската армия има около 190 000 военнослужещи – най-високият брой от 13 години. Писториус заяви, че ако положителната тенденция се запази, Бундесверът може да покрие кадровите си потребности и без връщане към задължителната военна служба.

Около 460 предполагаеми случая на сексуални нарушения

Министърът коментира и увеличаването на сигналите за нарушения срещу сексуалната неприкосновеност в Бундесвера. По думите му през последната година са регистрирани около 460 предполагаеми случая.

„На пръв поглед това може да не изглежда много спрямо размера на Бундесвера, но тези случаи нанасят сериозни вреди на засегнатите и накърняват репутацията на армията“, заяви Писториус.

Германското министерство на отбраната планира да представи резултатите от специално проучване за нерегистрираните случаи на сексуално нарушение. Отделно е създаден независим център за подкрепа на военнослужещи, който работи извън командната структура и трябва да бъде достъпен денонощно. Министерството е обявило и мерки за по-добра превенция, специализирана работа по сигналите и разширяване на правата на пострадалите.

Източници: business-panorama.de, m.aa.com.tr, situation.mto.sh