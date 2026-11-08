САЩ дават $20 млн. за данни за ядрената програма на Иран

САЩ предлагат награда до 20 млн. долара за информация за ядрената програма на Иран, включително за съоръжения, оборудване и свързани лица. Инициативата е на програмата Rewards for Justice към Държавния департамент, която посочва и възможност за преместване на информатори.

Обявата е публикувана на 6 ноември, въпреки многократните твърдения на президента Доналд Тръмп, че американските удари са унищожили ядрените способности на Техеран. През 2025 г. той заяви, че ключовите съоръжения за обогатяване на уран са били „напълно и тотално унищожени“.

На 6 ноември 2026 г. Тръмп защити действията на Вашингтон с думите: „Ако не бяхме ударили Иран, днес нямаше да имате Израел“. Според публикуваната от американската програма информация обаче остава необходимост от данни за местоположението и състоянието на иранската ядрена инфраструктура.

Вашингтон продължава да търси информация

Международната агенция за атомна енергия съобщи през 2025 г., че Иран обогатява уран до 60% чистота. Това е на кратка техническа стъпка от 90%, необходими за производство на ядрено оръжие. В изявлението си Rewards for Justice посочва, че Иран е единствената държава без ядрено оръжие, която произвежда уран с толкова висока степен на обогатяване.

Американската програма цитира оценки на експерти, според които при допълнително обогатяване наличното количество може да стигне за няколко ядрени оръжия. Посочва се и загуба на „непрекъснатостта на знанията“ за производството и наличностите на ключови компоненти като центрофуги заради недостатъчното сътрудничество на Иран с агенцията.

Нова заплаха за подземния обект „Пикекс Маунтин“

Предотвратяването на иранско ядрено оръжие е сред основните цели, заявявани от Вашингтон във войната с Иран. През тази седмица Тръмп отново каза, че САЩ „може да се наложи да атакуват“ „Пикекс Маунтин“ - предполагаем подземен ядрен обект, за който Израел смята, че в него се съхраняват част от запасите на Иран от обогатен уран и усъвършенствани центрофуги.

Иран предупреди, че нападение срещу негови ядрени съоръжения ще бъде възприето като разширяване на войната в региона. Техеран настоява, че има право да развива ядрена енергетика за мирни цели, включително да обогатява уран.

Ударите и блокадата продължават

Тръмп нареди нови удари по Иран през нощта и ги определи като „малки“. Експлозии са чути на остров Кешм и в южното пристанище Джаск, но Иран не е потвърдил официално причината за тях.

Междувременно посредници продължават опитите да постигнат споразумение между Вашингтон и Техеран. Основното разногласие остава правото на Иран да обогатява уран, което властите в страната определят като въпрос на национален суверенитет.

ЦЕНТКОМ е създал оперативна група за блокиране на сухопътни маршрути, които могат да бъдат използвани за превоз на усъвършенствани оръжия и други материали. Вече е въведена и морска блокада като част от американските усилия за ограничаване на жизненоважната за Иран петролна индустрия.

Източници: edition.cnn.com