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Европа: Путин първо да прекрати войната в Украйна
  Тема: Украйна

Европа: Путин първо да прекрати войната в Украйна

8 Ноември, 2026 04:33 520 8

  • войната в украйна-
  • владимир путин-
  • европейска сигурност-
  • доналд тръмп-
  • преговори в абу даби

Европейските държави отхвърлят обсъждането на руските искания за сигурността, докато Москва продължава военните действия. Нов кръг от разговори между САЩ, Русия и Украйна е насрочен за 10 и 11 ноември в Абу Даби

Европа: Путин първо да прекрати войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските държави настояват Русия първо да прекрати войната в Украйна, преди да започнат разговори за руските виждания за сигурността на Европа. Позицията може да задълбочи разногласията със Съединените щати, чиято администрация иска темата за европейската архитектура за сигурност да бъде включена в преговорите с Москва, съобщи Bloomberg, позовавайки се на запознати с разговорите източници.

Европейски представители смятат, че руските искания от периода преди пълномащабното нахлуване в Украйна остават неприемливи. Сред тях е ограничаването на присъствието на НАТО в Източна Европа. Според европейската позиция няма логика да се обсъждат нови правила за сигурност, докато Русия продължава войната и нарушава съществуващите договорености.

Преговорите в Абу Даби

Руски, украински и американски представители трябва да се срещнат на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Разговорите ще бъдат първото възобновяване на тристранните преговори от февруари 2026 г., според информацията, цитирана от Bloomberg.

Европейските държави се опасяват, че обсъждането на широки гаранции за руската сигурност преди прекратяване на бойните действия може да даде на Москва възможност да поставя условия, докато продължава военната операция срещу Украйна. В същото време Вашингтон разглежда разговорите за сигурността на Европа като част от по-широката дипломатическа рамка за прекратяване на войната.

Източна Европа настоява да не бъде заобикаляна

Полша предупреди европейските си партньори, че сигурността на източноевропейските държави не може да бъде изключена от преговорите. „Последното, което искаме, е Западна Европа да разговаря с Русия през главите на източноевропейците“, заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред журналисти във Варшава, цитиран от Euronews.

Шикорски посочи, че Полша, балтийските държави, Финландия и Норвегия са сред страните, които са пряко изложени на последиците от руската война и трябва да участват в обсъжданията. Полският премиер Доналд Туск също призова за предпазливост към намеренията на Владимир Путин и предупреди, че през зимата руският президент може да има по-малко стимули да постигне споразумение.

Франция, Германия и Великобритания, заедно с Европейската комисия и НАТО, са готови да се включат в многостранни разговори след срещата в Абу Даби. Италианският премиер Джорджа Мелони обаче настоява Европейският съюз да определи единен представител, който да води разговорите с Путин. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че въпросът ще бъде обсъден на срещата на европейските лидери на 14 ноември в Дъблин.

Разногласията засягат и евентуалното възстановяване на руския газов износ към Европа. Полският енергиен министър Милош Мотика определи подобна идея като „абсурдна“ и заяви, че връщането към руския газ би направило Европа отново уязвима за натиск от Москва.

Източници: bloomberg.com, euronews.com, uk.investing.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смяяяях

    6 1 Отговор
    Европа настоявали.....
    Я посочете някой по име та да се посмеем.
    Урсула,Кая,или Макрон....

    04:35 08.11.2026

  • 2 Гориил

    3 1 Отговор
    Европа се влошава и се измества в периферията на световната политика, икономика, финанси и търговия. Мнозинството на Демократическата партия в Конгреса на САЩ няма да окаже влияние върху низходящата траектория на Европа.

    04:41 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Болгарский россиянин

    1 2 Отговор
    Путин+Тръмп=ВНЛ

    04:47 08.11.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    НЕДЕЙТЕ ТАКА .. С ТИЯ СТАТИИ РАНО СУТРИН ...НЯКОИ СЪЩЕСТВА ОТ ДБ И АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ
    ЩЕ ВЗЕМАТ ДА СЕ МЕТНАТ ОТ ПРОЗОРЕЦА:)

    04:49 08.11.2026

  • 6 Руснаците

    3 1 Отговор
    ще се спрат в Берлин. Нито крачка назад.

    04:57 08.11.2026

  • 7 Путин

    1 1 Отговор
    Добре !

    04:59 08.11.2026

  • 8 войната ше бъде дълга

    2 1 Отговор
    свиквайте...нема как...

    05:01 08.11.2026

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