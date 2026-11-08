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Британец е сред жертвите на стрелбата в Краков

Британец е сред жертвите на стрелбата в Краков

8 Ноември, 2026 05:36 705 8

  • краков-
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  • анди бърнам

Шестима са убити, а най-малко 15 души са ранени. Премиерът Анди Бърнам изрази съболезнования на близките на загиналите

Британец е сред жертвите на стрелбата в Краков - 1
Снимкa: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британски гражданин е сред шестимата загинали при стрелбата на централния площад „Ринек“ в Краков. При нападението са ранени най-малко 17 души, сред които двама полицаи, съобщиха полските власти.

Полският главен комисар Марек Борон заяви, че жертвите са четири жени и двама мъже. Трима от загиналите са полски граждани, един е британец, а самоличността на други двама души все още не е установена. Името на британската жертва не е съобщено.

Стрелбата е станала следобед на 7 ноември, когато мъж е влязъл с автомобил в района на централния площад и е открил огън по хората. Полицията е простреляла заподозрения при задържането му. Той е 25-годишен полски гражданин и е настанен в болница под охрана.

Един от полицаите, участвали в акцията по обезвреждането на стрелеца, е получил една огнестрелна рана, а вторият е в много тежко състояние – с три огнестрелни рани.

Максимилиан Косовски, говорител на Малополското войводство, заяви пред Ройтерс, че ранените полицаи са в стабилно състояние след операцията. Стрелецът също е в „стабилно, но много критично състояние“ след няколко операции.

Според говорител на Министерството на вътрешните работи, сред ранените има и петима чужденци, включително граждани на Австрия, Германия, Португалия, Русия и Обединеното кралство.

Разследват мотивите на нападателя

Министърът на вътрешните работи Марцин Кервински заяви, че заподозреният е бил повлиян от крайнодясна идеология и е поддържал ултранационалистически възгледи. Тези данни са част от разследването и не са представени като окончателно установен мотив.

Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш определи стрелбата като „акт на терор“. Полицията и прокуратурата продължават да изясняват обстоятелствата около нападението, използваното оръжие и действията на заподозрения.

Полските власти първоначално съобщиха за 15 ранени. По-късно бе посочено, че 16 души са били хоспитализирани, като в тази бройка е включен и раненият заподозрян. Един от полицейските служители е в тежко състояние.

Съболезнования от британския премиер

Британският премиер Анди Бърнам заяви: „Шокиран съм и съм натъжен от ужасната стрелба в Краков днес. Мислите ми са с близките на загиналите, с всички ранени и с всички, които са засегнати от това безсмислено насилие. Обединеното кралство е солидарно с народа на Полша.“

Градските власти в Краков обявиха траур до 11 ноември. Районът около централния площад беше отцепен, а гражданите и посетителите бяха призовани да следват указанията на службите.

Източници: standard.co.uk, apnews.com, theguardian.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин много лошо се обърка тоя път

    4 13 Отговор
    Ако си мисли, че разузнаванията не знаят кой стои зад хибридните атаки, скоро ще разбере, че знаят

    Коментиран от #5, #6

    05:40 08.11.2026

  • 3 Гуслик

    5 2 Отговор
    Изтрепахме се !

    05:41 08.11.2026

  • 4 Ганев

    11 2 Отговор
    Факти крият престъпления срещу Българи и ни занимават с ала-бала

    05:57 08.11.2026

  • 5 Сутрин

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путин много лошо се обърка тоя път":

    първо хапчетата..

    06:04 08.11.2026

  • 6 знаят

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Путин много лошо се обърка тоя път":

    разбира се, че знаят. Дори и ние вече знаем кой стои зад хибридните атаки, особено след като научихме от каква националност е единственият чужденец, който е станал жертва на атаката. От същата националност има много жертви и в Украйна, но вероятно това е просто случайност.

    06:12 08.11.2026

  • 7 факт

    3 2 Отговор
    агент на короната 007

    Коментиран от #8

    06:20 08.11.2026

  • 8 Винаги

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "факт":

    е по-добре човек да е агент на короната, отколкото на кочината.

    06:35 08.11.2026

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