Британец е сред жертвите на стрелбата в Краков

Британски гражданин е сред шестимата загинали при стрелбата на централния площад „Ринек“ в Краков. При нападението са ранени най-малко 17 души, сред които двама полицаи, съобщиха полските власти.
Полският главен комисар Марек Борон заяви, че жертвите са четири жени и двама мъже. Трима от загиналите са полски граждани, един е британец, а самоличността на други двама души все още не е установена. Името на британската жертва не е съобщено.
Стрелбата е станала следобед на 7 ноември, когато мъж е влязъл с автомобил в района на централния площад и е открил огън по хората. Полицията е простреляла заподозрения при задържането му. Той е 25-годишен полски гражданин и е настанен в болница под охрана.
Един от полицаите, участвали в акцията по обезвреждането на стрелеца, е получил една огнестрелна рана, а вторият е в много тежко състояние – с три огнестрелни рани.
Максимилиан Косовски, говорител на Малополското войводство, заяви пред Ройтерс, че ранените полицаи са в стабилно състояние след операцията. Стрелецът също е в „стабилно, но много критично състояние“ след няколко операции.
Според говорител на Министерството на вътрешните работи, сред ранените има и петима чужденци, включително граждани на Австрия, Германия, Португалия, Русия и Обединеното кралство.
Разследват мотивите на нападателя
Министърът на вътрешните работи Марцин Кервински заяви, че заподозреният е бил повлиян от крайнодясна идеология и е поддържал ултранационалистически възгледи. Тези данни са част от разследването и не са представени като окончателно установен мотив.
Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш определи стрелбата като „акт на терор“. Полицията и прокуратурата продължават да изясняват обстоятелствата около нападението, използваното оръжие и действията на заподозрения.
Полските власти първоначално съобщиха за 15 ранени. По-късно бе посочено, че 16 души са били хоспитализирани, като в тази бройка е включен и раненият заподозрян. Един от полицейските служители е в тежко състояние.
Съболезнования от британския премиер
Британският премиер Анди Бърнам заяви: „Шокиран съм и съм натъжен от ужасната стрелба в Краков днес. Мислите ми са с близките на загиналите, с всички ранени и с всички, които са засегнати от това безсмислено насилие. Обединеното кралство е солидарно с народа на Полша.“
Градските власти в Краков обявиха траур до 11 ноември. Районът около централния площад беше отцепен, а гражданите и посетителите бяха призовани да следват указанията на службите.
Източници: standard.co.uk, apnews.com, theguardian.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Путин много лошо се обърка тоя път
Коментиран от #5, #6
05:40 08.11.2026
3 Гуслик
05:41 08.11.2026
4 Ганев
05:57 08.11.2026
5 Сутрин
До коментар #2 от "Путин много лошо се обърка тоя път":първо хапчетата..
06:04 08.11.2026
6 знаят
До коментар #2 от "Путин много лошо се обърка тоя път":разбира се, че знаят. Дори и ние вече знаем кой стои зад хибридните атаки, особено след като научихме от каква националност е единственият чужденец, който е станал жертва на атаката. От същата националност има много жертви и в Украйна, но вероятно това е просто случайност.
06:12 08.11.2026
7 факт
Коментиран от #8
06:20 08.11.2026
8 Винаги
До коментар #7 от "факт":е по-добре човек да е агент на короната, отколкото на кочината.
06:35 08.11.2026