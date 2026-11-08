Запорожката АЕЦ остана без външно електрозахранване

Запорожката атомна електроцентрала в Украйна, която се намира под руски контрол, отново остана без външно електрозахранване в неделя, 8 ноември. Съоръжението премина на аварийни дизелови генератори, необходими за охлаждането на ядреното гориво, съобщава Reuters, позовавайки се на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и ръководството на централата.
Прекъсването е настъпило след изключване на електропровода „Феросплавна“, който осигурява външно захранване на съоръжението. Другата основна линия – „Днепровска“, не функционира най-малко от 23 октомври. Според МААЕ причината и точното място на новата повреда все още не са установени.
От международната агенция уточняват, че атомната централа разполага с достатъчно гориво за работата на ограничен брой аварийни генератори за приблизително две седмици. Въпреки че шестте реактора са спрени, електричеството остава необходимо за поддържането на системите за охлаждане и безопасност.
Назначеното от Русия ръководство на централата съобщи, че електропроводът е бил изключен от автоматичната защита. Според администрацията радиационният фон остава в нормални граници, а персоналът предприема мерки за поддържане на безопасната експлоатация на съоръжението.
Запорожката АЕЦ е под руски контрол от първите седмици на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. През последните години централата многократно губи външното си електрозахранване заради военните действия в района, което поражда опасения за ядрената безопасност.
През септември с посредничеството на МААЕ беше договорено локално прекратяване на огъня, което позволи извършването на ремонти след предишно продължително прекъсване на захранването.
Новият инцидент идва на фона на засилените руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура и подготовката за преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Ден по-рано руски ракети и дронове нанесоха сериозни щети на електроенергийни съоръжения в района на Киев, като предизвикаха прекъсвания на електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Онзи ден
Коментиран от #3, #8, #9, #17
14:03 08.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 да питам
До коментар #1 от "Онзи ден":Мислиш ли че има някой който ще се върже на тази измишльотина?
14:07 08.11.2026
4 Запознат
В Москва родители на непълнолетни щурмуват полицейските участъци.
Путинските копои вчера са прибирали деца от улиците. Няколкостотин души са задържани.
Казват, че вътре има 7-годишни, 14-годишни и 12-годишни деца. Синът ни е там, не ни пускат да влезем, разказват родители. Причината е уж спазване на обществения ред и предотвратяване на административни нарушения, включително пиене на алкохол на обществени места.
Коментиран от #7, #15
14:07 08.11.2026
5 Подарък
Коментиран от #38
14:07 08.11.2026
6 Опасно е !
Коментиран от #11, #40
14:09 08.11.2026
7 хахахахха
До коментар #4 от "Запознат":с тая пошла пропаганда няма да постигнеш много,за да мине трябва и малко истина да има,не само лъжи
Коментиран от #10, #13
14:09 08.11.2026
8 Сметнах,сметах
До коментар #1 от "Онзи ден":Вече трябваше да са някъде около Лисабон.
14:10 08.11.2026
9 До Онзи ден
До коментар #1 от "Онзи ден":Смени джипито,или дилъра в квартала
Коментиран от #16
14:12 08.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ...
14:14 08.11.2026
15 Това са безспорни
До коментар #4 от "Запознат":Факти.
Коментиран от #22, #27
14:14 08.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дай си адреса
До коментар #16 от "Моем":Напиши си тука адреса, щом си толкова ербап! Напиши си адреса, или пак ще се скриеш?
Коментиран от #24
14:19 08.11.2026
19 Гост
Коментиран от #34
14:19 08.11.2026
20 м даааа
До коментар #13 от "Запознат":клипове правени с ИИ,мойто инфо е от роднини които са там,и мога да ти кажа че всяка думичка написана от теб е лъжа
Коментиран от #25
14:20 08.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Още те чакам!
До коментар #16 от "Моем":Като си толкова ербап, напиши си адреса!
14:21 08.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Запознат
До коментар #20 от "м даааа":То и то си правен с ИИ 😁
Коментиран от #30, #32
14:23 08.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хахахахха
До коментар #15 от "Това са безспорни":пак почна сама да си пишеш под постовете,браво
14:25 08.11.2026
28 Някой съмнява ли се
14:26 08.11.2026
29 Ватенкаите
14:29 08.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Крадецът Украйна вика "Дръжте крадеца!"
Така Украйна поставя безопасността на Запорожката АЕЦ в зависимост от аварийни електрогенератори, за които има гориво от две седмици, както самата Украйна признава.
Когато свърши горивото на аварийните електрогенератори и Запорожката АЕЦ остане без охлаждане, Европа я очаква ядрена авария от типа на Чернобил, но Чернобил х 6.
14:30 08.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Запознат
До коментар #32 от "Така ли":така
Коментиран от #36
14:31 08.11.2026
34 Крадецът Украйна вика "Дръжте крадеца!"
До коментар #19 от "Гост":Запорожката АЕЦ е на СССР, изградена от СССР, а законен наследник на СССР е Руската федерация, както е признато не само от целия колективен запад, но и от ООН в Ню-Йорк!
Коментиран от #37
14:33 08.11.2026
35 хахахахха
До коментар #32 от "Така ли":сигурно за това си станала подметка
14:35 08.11.2026
36 хахахахха
До коментар #33 от "Запознат":Теб те има защото вашия си е свършил на обувката и ритнал ваща по пу...
14:35 08.11.2026
37 Така де
До коментар #34 от "Крадецът Украйна вика "Дръжте крадеца!"":И Чернобил беше на СССР.
14:38 08.11.2026
38 Антирашист 5038
До коментар #5 от "Подарък":По добре да им изпрати дизел !
14:39 08.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Именно
До коментар #6 от "Опасно е !":Не случайно в еС призовават да се запасим с храна, вода и средства за отопление + нокторезачки итем подобни за поне три дни.
Шмерц взима по-крути мерки! Наредил е германците да се запасят за 10 дни!..
14:39 08.11.2026
41 До укротрола!
Коментиран от #43, #44
14:40 08.11.2026
42 Удри копейката с лопатЕто
14:41 08.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Киев
До коментар #41 от "До укротрола!":МЕТРОТО
14:42 08.11.2026