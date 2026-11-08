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Запорожката АЕЦ остана без външно електрозахранване
  Тема: Украйна

Запорожката АЕЦ остана без външно електрозахранване

8 Ноември, 2026 14:00 841 44

Най-голямата атомна електроцентрала в Европа отново разчита на аварийни дизелови генератори

Запорожката АЕЦ остана без външно електрозахранване - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Запорожката атомна електроцентрала в Украйна, която се намира под руски контрол, отново остана без външно електрозахранване в неделя, 8 ноември. Съоръжението премина на аварийни дизелови генератори, необходими за охлаждането на ядреното гориво, съобщава Reuters, позовавайки се на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и ръководството на централата.

Прекъсването е настъпило след изключване на електропровода „Феросплавна“, който осигурява външно захранване на съоръжението. Другата основна линия – „Днепровска“, не функционира най-малко от 23 октомври. Според МААЕ причината и точното място на новата повреда все още не са установени.

От международната агенция уточняват, че атомната централа разполага с достатъчно гориво за работата на ограничен брой аварийни генератори за приблизително две седмици. Въпреки че шестте реактора са спрени, електричеството остава необходимо за поддържането на системите за охлаждане и безопасност.

Назначеното от Русия ръководство на централата съобщи, че електропроводът е бил изключен от автоматичната защита. Според администрацията радиационният фон остава в нормални граници, а персоналът предприема мерки за поддържане на безопасната експлоатация на съоръжението.

Запорожката АЕЦ е под руски контрол от първите седмици на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. През последните години централата многократно губи външното си електрозахранване заради военните действия в района, което поражда опасения за ядрената безопасност.

През септември с посредничеството на МААЕ беше договорено локално прекратяване на огъня, което позволи извършването на ремонти след предишно продължително прекъсване на захранването.

Новият инцидент идва на фона на засилените руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура и подготовката за преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Ден по-рано руски ракети и дронове нанесоха сериозни щети на електроенергийни съоръжения в района на Киев, като предизвикаха прекъсвания на електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Онзи ден

    7 28 Отговор
    Плъхът е приел законодателство за изземване на руските пенсии от руските пенсионери. Понеже 3 дни до Киев и все

    Коментиран от #3, #8, #9, #17

    14:03 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 да питам

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи ден":

    Мислиш ли че има някой който ще се върже на тази измишльотина?

    14:07 08.11.2026

  • 4 Запознат

    6 26 Отговор
    Ние ви издържаме! Хрантутници!
    В Москва родители на непълнолетни щурмуват полицейските участъци.
    Путинските копои вчера са прибирали деца от улиците. Няколкостотин души са задържани.
    Казват, че вътре има 7-годишни, 14-годишни и 12-годишни деца. Синът ни е там, не ни пускат да влезем, разказват родители. Причината е уж спазване на обществения ред и предотвратяване на административни нарушения, включително пиене на алкохол на обществени места.

    Коментиран от #7, #15

    14:07 08.11.2026

  • 5 Подарък

    16 7 Отговор
    За Коледа Путин ще изпрати на УКрайна композиция с батерии - 1.5v.,да се топлят

    Коментиран от #38

    14:07 08.11.2026

  • 6 Опасно е !

    25 4 Отговор
    Това което правят украинците се нарича ядрен тероризъм . Поощрява се от демократичния западен алианс .

    Коментиран от #11, #40

    14:09 08.11.2026

  • 7 хахахахха

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Запознат":

    с тая пошла пропаганда няма да постигнеш много,за да мине трябва и малко истина да има,не само лъжи

    Коментиран от #10, #13

    14:09 08.11.2026

  • 8 Сметнах,сметах

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи ден":

    Вече трябваше да са някъде около Лисабон.

    14:10 08.11.2026

  • 9 До Онзи ден

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи ден":

    Смени джипито,или дилъра в квартала

    Коментиран от #16

    14:12 08.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ...

    13 1 Отговор
    внимавайте с този турски блог какви неща ви насаждат, тук репортери и журналисти няма, само фейк псевдоними

    14:14 08.11.2026

  • 15 Това са безспорни

    2 12 Отговор

    До коментар #4 от "Запознат":

    Факти.

    Коментиран от #22, #27

    14:14 08.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дай си адреса

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Моем":

    Напиши си тука адреса, щом си толкова ербап! Напиши си адреса, или пак ще се скриеш?

    Коментиран от #24

    14:19 08.11.2026

  • 19 Гост

    3 13 Отговор
    Само вятъра да духа към Русия,първата работа на Кремълските престъпници беше да завладеят централата,зщото там са били натовските генерали и полковници...сега да им е хак...че чуждо не се краде...

    Коментиран от #34

    14:19 08.11.2026

  • 20 м даааа

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Запознат":

    клипове правени с ИИ,мойто инфо е от роднини които са там,и мога да ти кажа че всяка думичка написана от теб е лъжа

    Коментиран от #25

    14:20 08.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Още те чакам!

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Моем":

    Като си толкова ербап, напиши си адреса!

    14:21 08.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Запознат

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "м даааа":

    То и то си правен с ИИ 😁

    Коментиран от #30, #32

    14:23 08.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хахахахха

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Това са безспорни":

    пак почна сама да си пишеш под постовете,браво

    14:25 08.11.2026

  • 28 Някой съмнява ли се

    8 2 Отговор
    че това е в следствие на саботаж или директна терористична диверсионна интервенция.

    14:26 08.11.2026

  • 29 Ватенкаите

    2 7 Отговор
    Ще взривят и себе си и половин Европа.

    14:29 08.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Крадецът Украйна вика "Дръжте крадеца!"

    6 2 Отговор
    Украйна редовно, целенасочено и систематично рекетира цяла Европа като прекъсва подаваното от Руската федерация електрозахранване за задължителното постоянно охлаждане на 6-е ядрени реактова на Запорожката АЕЦ.

    Така Украйна поставя безопасността на Запорожката АЕЦ в зависимост от аварийни електрогенератори, за които има гориво от две седмици, както самата Украйна признава.

    Когато свърши горивото на аварийните електрогенератори и Запорожката АЕЦ остане без охлаждане, Европа я очаква ядрена авария от типа на Чернобил, но Чернобил х 6.

    14:30 08.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Запознат

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "Така ли":

    така

    Коментиран от #36

    14:31 08.11.2026

  • 34 Крадецът Украйна вика "Дръжте крадеца!"

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Запорожката АЕЦ е на СССР, изградена от СССР, а законен наследник на СССР е Руската федерация, както е признато не само от целия колективен запад, но и от ООН в Ню-Йорк!

    Коментиран от #37

    14:33 08.11.2026

  • 35 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Така ли":

    сигурно за това си станала подметка

    14:35 08.11.2026

  • 36 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Запознат":

    Теб те има защото вашия си е свършил на обувката и ритнал ваща по пу...

    14:35 08.11.2026

  • 37 Така де

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Крадецът Украйна вика "Дръжте крадеца!"":

    И Чернобил беше на СССР.

    14:38 08.11.2026

  • 38 Антирашист 5038

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Подарък":

    По добре да им изпрати дизел !

    14:39 08.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Именно

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Опасно е !":

    Не случайно в еС призовават да се запасим с храна, вода и средства за отопление + нокторезачки итем подобни за поне три дни.

    Шмерц взима по-крути мерки! Наредил е германците да се запасят за 10 дни!..

    14:39 08.11.2026

  • 41 До укротрола!

    4 0 Отговор
    Напиши си адреса, шпинга!

    Коментиран от #43, #44

    14:40 08.11.2026

  • 42 Удри копейката с лопатЕто

    0 1 Отговор
    Докато стане на диария.

    14:41 08.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Киев

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "До укротрола!":

    МЕТРОТО

    14:42 08.11.2026

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