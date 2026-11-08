Запорожката АЕЦ остана без външно електрозахранване

Запорожката атомна електроцентрала в Украйна, която се намира под руски контрол, отново остана без външно електрозахранване в неделя, 8 ноември. Съоръжението премина на аварийни дизелови генератори, необходими за охлаждането на ядреното гориво, съобщава Reuters, позовавайки се на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и ръководството на централата.

Прекъсването е настъпило след изключване на електропровода „Феросплавна“, който осигурява външно захранване на съоръжението. Другата основна линия – „Днепровска“, не функционира най-малко от 23 октомври. Според МААЕ причината и точното място на новата повреда все още не са установени.

От международната агенция уточняват, че атомната централа разполага с достатъчно гориво за работата на ограничен брой аварийни генератори за приблизително две седмици. Въпреки че шестте реактора са спрени, електричеството остава необходимо за поддържането на системите за охлаждане и безопасност.

Назначеното от Русия ръководство на централата съобщи, че електропроводът е бил изключен от автоматичната защита. Според администрацията радиационният фон остава в нормални граници, а персоналът предприема мерки за поддържане на безопасната експлоатация на съоръжението.

Запорожката АЕЦ е под руски контрол от първите седмици на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. През последните години централата многократно губи външното си електрозахранване заради военните действия в района, което поражда опасения за ядрената безопасност.

През септември с посредничеството на МААЕ беше договорено локално прекратяване на огъня, което позволи извършването на ремонти след предишно продължително прекъсване на захранването.

Новият инцидент идва на фона на засилените руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура и подготовката за преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. Ден по-рано руски ракети и дронове нанесоха сериозни щети на електроенергийни съоръжения в района на Киев, като предизвикаха прекъсвания на електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването.