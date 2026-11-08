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Полша разследва като тероризъм стрелбата в Краков

Полша разследва като тероризъм стрелбата в Краков

8 Ноември, 2026 15:43 559 21

  • краков-
  • стрелба-
  • полша-
  • тероризъм-
  • крайна десница

Шестима души загинаха, а 17 бяха ранени при нападение на централния площад. Властите свързват заподозрения с крайнодесни и ултранационалистически идеи

Полша разследва като тероризъм стрелбата в Краков - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полската прокуратура започна разследване за терористично престъпление след стрелбата на централния пазарен площад в Краков, при която са убити шестима души, а 17 са ранени. Нападението е извършено от 24-годишен полски гражданин, който е бил задържан след престрелка с полицията и е настанен в болница под засилена охрана.

Националната прокуратура съобщи, че разследва „убийството на шестима души с огнестрелно оръжие и опита за убийство на много други, включително полицаи, като деянието представлява терористично престъпление“. Образуваното производство трябва да изясни мотивите, подготовката и всички обстоятелства около нападението.

Заподозреният е стрелял от автомобил

Стрелбата е започнала на 7 ноември следобед в историческия център на Краков – район, който обичайно е изпълнен с туристи и местни жители. Заподозреният е навлязъл с автомобил на площада с висока скорост, като е бил облечен с военно облекло и бронежилетка. След това е започнал да стреля по случайни хора, докато преминавал през площада.

Четири жени и двама мъже са загинали. Сред жертвите има британски гражданин, а част от останалите все още не са идентифицирани публично. Сред ранените са граждани на Великобритания, Австрия, Германия, Португалия и Русия. Пострадали са и двама полицейски служители, като единият е в тежко състояние.

Полицейската говорителка в Краков Катаржина Цисло определи движението на автомобила като „див курс“ през площада. Заподозреният е бил ранен при близка престрелка с полицаи, след което е откаран в болница и е претърпял операция.

Властите посочват крайнодесни възгледи

Вътрешният министър Марчин Кервински заяви, че мъжът е бил привлечен от крайнодесни идеологии и е имал „много радикални“ и „ултранационалистически“ възгледи. Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш определи случилото се като „акт на терор“ срещу Краков.

В дома на заподозрения в Островец Швентокшиски, на около 200 километра североизточно от Краков, са открити телата на неговите родители и сестра му. Полицията съобщи, че тримата вероятно са починали от огнестрелни рани. Разследването по случая продължава.

Двудневен национален траур

В Полша започна двудневен национален траур. На централния площад в Краков хора оставиха свещи в памет на жертвите, а районът и прилежащите улици останаха частично отцепени. Полицейското присъствие е засилено и във Варшава, включително в оживени места, посещавани от туристи.

Стрелбата предизвика тревога в страна, която дълго време беше смятана за по-сигурна от много държави в Западна Европа. Общественото напрежение се засили и след няколко нападения с нож в училища през октомври, които властите свързаха с екстремистко съдържание в интернет.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съпоставими

    6 1 Отговор
    Нацистите в Полша в процентно съотношение са съпоставими с тези в Украйна.

    Коментиран от #2, #13

    15:46 08.11.2026

  • 2 Абе

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Съпоставими":

    90% от населението на планетата Земя мрази путинска русия.Това прави ли ги нацисти?

    Коментиран от #6, #17

    15:49 08.11.2026

  • 3 Кой е агресора а?

    3 2 Отговор
    Кой? ... НАТО е пак агресора !

    Коментиран от #18

    15:49 08.11.2026

  • 4 Кой е агресора а?

    2 3 Отговор
    НАТО трепе работливият полски народ нали?

    15:50 08.11.2026

  • 5 В дома на заподозрения

    1 0 Отговор
    в Островец Швентокшиски.. виден атлантик и натовски храбрец, на около 200 километра североизточно от Краков, са открити телата на неговите родители и сестра му. Полицията съобщи, че тримата вероятно са починали от огнестрелни рани. Разследването по случая продължава.

    15:53 08.11.2026

  • 6 смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Само Китай и Индия са над 3 милиарда откъде ги измисли тези 90%

    15:53 08.11.2026

  • 7 Веднага НАТО да бъде обявена

    1 1 Отговор
    За терористична организация! Веднага....

    Коментиран от #12

    15:54 08.11.2026

  • 8 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 2 Отговор
    ЩОМ Е ТЕРОРИЗЪМ Е РОССИ
    КАНИБАЛИЗЪМ

    15:56 08.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лошо

    0 1 Отговор
    Обаче важното е,че за последните 24 часа 2290 руснака станаха по-добри.

    Коментиран от #19

    15:58 08.11.2026

  • 11 Бедна Европо

    1 0 Отговор
    Тези в Брюксел докъде те докараха.

    15:59 08.11.2026

  • 12 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Веднага НАТО да бъде обявена":

    Обявявай ги.Кой ти пречи?

    15:59 08.11.2026

  • 13 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съпоставими":

    ЖУЖИ ВЪРХОВЕН ТЕРОРИСТ НА ПЛАНЕТАТА ОТГОВОРЕН ЗА КЛАНЕТАТА

    ЖУЖИ Е ПОЖЕЛАЛ ПРОБИ
    ОТ ПОЛСКИ ШЪЙШЛАКИ

    15:59 08.11.2026

  • 14 Брутален пример

    2 1 Отговор
    За атлантически тероризъм

    16:00 08.11.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    Стрелецът е имал нашивка на ЧВК Forward Observations Group, пращаща наемници на Киев.

    16:03 08.11.2026

  • 16 А50

    2 0 Отговор
    И да добавя , че въпросният стрелец е воювал в Украйна във ВСУ. По него е имало емблеми на сащка ЧВК. Логично е да се постави въпроса как и къде се е научил да стреля толкова ефективно. .Даже са му промили мозъка

    16:04 08.11.2026

  • 17 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    ЗА ПО ЕВТИНИ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ
    КИТАЙ "ЗАБРАВИ"РЕКА УСУРИ,А ИНДИЯ НА ДРУГО НЕ СЕ НАДЯВА
    ОТ КРЕМЪЛСКИТЕ АМИШИ

    16:05 08.11.2026

  • 18 Аааа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кой е агресора а?":

    Е как стигна до тая логика?Не е чудно, че сте русофили.

    16:07 08.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    След някой друг час ще ни обяснят, че тоя е действал по заповед от Москва!

    Коментиран от #21

    16:08 08.11.2026

  • 21 Твърде

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 81":

    възможно е.

    16:10 08.11.2026

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