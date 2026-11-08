Полша разследва като тероризъм стрелбата в Краков

Полската прокуратура започна разследване за терористично престъпление след стрелбата на централния пазарен площад в Краков, при която са убити шестима души, а 17 са ранени. Нападението е извършено от 24-годишен полски гражданин, който е бил задържан след престрелка с полицията и е настанен в болница под засилена охрана.

Националната прокуратура съобщи, че разследва „убийството на шестима души с огнестрелно оръжие и опита за убийство на много други, включително полицаи, като деянието представлява терористично престъпление“. Образуваното производство трябва да изясни мотивите, подготовката и всички обстоятелства около нападението.

Заподозреният е стрелял от автомобил

Стрелбата е започнала на 7 ноември следобед в историческия център на Краков – район, който обичайно е изпълнен с туристи и местни жители. Заподозреният е навлязъл с автомобил на площада с висока скорост, като е бил облечен с военно облекло и бронежилетка. След това е започнал да стреля по случайни хора, докато преминавал през площада.

Четири жени и двама мъже са загинали. Сред жертвите има британски гражданин, а част от останалите все още не са идентифицирани публично. Сред ранените са граждани на Великобритания, Австрия, Германия, Португалия и Русия. Пострадали са и двама полицейски служители, като единият е в тежко състояние.

Полицейската говорителка в Краков Катаржина Цисло определи движението на автомобила като „див курс“ през площада. Заподозреният е бил ранен при близка престрелка с полицаи, след което е откаран в болница и е претърпял операция.

Властите посочват крайнодесни възгледи

Вътрешният министър Марчин Кервински заяви, че мъжът е бил привлечен от крайнодесни идеологии и е имал „много радикални“ и „ултранационалистически“ възгледи. Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш определи случилото се като „акт на терор“ срещу Краков.

В дома на заподозрения в Островец Швентокшиски, на около 200 километра североизточно от Краков, са открити телата на неговите родители и сестра му. Полицията съобщи, че тримата вероятно са починали от огнестрелни рани. Разследването по случая продължава.

Двудневен национален траур

В Полша започна двудневен национален траур. На централния площад в Краков хора оставиха свещи в памет на жертвите, а районът и прилежащите улици останаха частично отцепени. Полицейското присъствие е засилено и във Варшава, включително в оживени места, посещавани от туристи.

Стрелбата предизвика тревога в страна, която дълго време беше смятана за по-сигурна от много държави в Западна Европа. Общественото напрежение се засили и след няколко нападения с нож в училища през октомври, които властите свързаха с екстремистко съдържание в интернет.