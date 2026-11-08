Полша разследва като тероризъм стрелбата в Краков

Полската прокуратура започна разследване за терористично престъпление след стрелбата на централния пазарен площад в Краков, при която са убити шестима души, а 17 са ранени. Нападението е извършено от 24-годишен полски гражданин, който е бил задържан след престрелка с полицията и е настанен в болница под засилена охрана.
Националната прокуратура съобщи, че разследва „убийството на шестима души с огнестрелно оръжие и опита за убийство на много други, включително полицаи, като деянието представлява терористично престъпление“. Образуваното производство трябва да изясни мотивите, подготовката и всички обстоятелства около нападението.
Заподозреният е стрелял от автомобил
Стрелбата е започнала на 7 ноември следобед в историческия център на Краков – район, който обичайно е изпълнен с туристи и местни жители. Заподозреният е навлязъл с автомобил на площада с висока скорост, като е бил облечен с военно облекло и бронежилетка. След това е започнал да стреля по случайни хора, докато преминавал през площада.
Четири жени и двама мъже са загинали. Сред жертвите има британски гражданин, а част от останалите все още не са идентифицирани публично. Сред ранените са граждани на Великобритания, Австрия, Германия, Португалия и Русия. Пострадали са и двама полицейски служители, като единият е в тежко състояние.
Полицейската говорителка в Краков Катаржина Цисло определи движението на автомобила като „див курс“ през площада. Заподозреният е бил ранен при близка престрелка с полицаи, след което е откаран в болница и е претърпял операция.
Властите посочват крайнодесни възгледи
Вътрешният министър Марчин Кервински заяви, че мъжът е бил привлечен от крайнодесни идеологии и е имал „много радикални“ и „ултранационалистически“ възгледи. Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш определи случилото се като „акт на терор“ срещу Краков.
В дома на заподозрения в Островец Швентокшиски, на около 200 километра североизточно от Краков, са открити телата на неговите родители и сестра му. Полицията съобщи, че тримата вероятно са починали от огнестрелни рани. Разследването по случая продължава.
Двудневен национален траур
В Полша започна двудневен национален траур. На централния площад в Краков хора оставиха свещи в памет на жертвите, а районът и прилежащите улици останаха частично отцепени. Полицейското присъствие е засилено и във Варшава, включително в оживени места, посещавани от туристи.
Стрелбата предизвика тревога в страна, която дълго време беше смятана за по-сигурна от много държави в Западна Европа. Общественото напрежение се засили и след няколко нападения с нож в училища през октомври, които властите свързаха с екстремистко съдържание в интернет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съпоставими
Коментиран от #2, #13
15:46 08.11.2026
2 Абе
До коментар #1 от "Съпоставими":90% от населението на планетата Земя мрази путинска русия.Това прави ли ги нацисти?
Коментиран от #6, #17
15:49 08.11.2026
3 Кой е агресора а?
Коментиран от #18
15:49 08.11.2026
4 Кой е агресора а?
15:50 08.11.2026
5 В дома на заподозрения
15:53 08.11.2026
6 смешник
До коментар #2 от "Абе":Само Китай и Индия са над 3 милиарда откъде ги измисли тези 90%
15:53 08.11.2026
7 Веднага НАТО да бъде обявена
Коментиран от #12
15:54 08.11.2026
8 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
КАНИБАЛИЗЪМ
15:56 08.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лошо
Коментиран от #19
15:58 08.11.2026
11 Бедна Европо
15:59 08.11.2026
12 Ами
До коментар #7 от "Веднага НАТО да бъде обявена":Обявявай ги.Кой ти пречи?
15:59 08.11.2026
13 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #1 от "Съпоставими":ЖУЖИ ВЪРХОВЕН ТЕРОРИСТ НА ПЛАНЕТАТА ОТГОВОРЕН ЗА КЛАНЕТАТА
ЖУЖИ Е ПОЖЕЛАЛ ПРОБИ
ОТ ПОЛСКИ ШЪЙШЛАКИ
15:59 08.11.2026
14 Брутален пример
16:00 08.11.2026
15 az СВО Победа 81
16:03 08.11.2026
16 А50
16:04 08.11.2026
17 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #2 от "Абе":ЗА ПО ЕВТИНИ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ
КИТАЙ "ЗАБРАВИ"РЕКА УСУРИ,А ИНДИЯ НА ДРУГО НЕ СЕ НАДЯВА
ОТ КРЕМЪЛСКИТЕ АМИШИ
16:05 08.11.2026
18 Аааа
До коментар #3 от "Кой е агресора а?":Е как стигна до тая логика?Не е чудно, че сте русофили.
16:07 08.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 az СВО Победа 81
Коментиран от #21
16:08 08.11.2026
21 Твърде
До коментар #20 от "az СВО Победа 81":възможно е.
16:10 08.11.2026