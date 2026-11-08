55 са загиналите, а 45 остават в неизвестност след руския удар по Комишуваха

45 души остават в неизвестност след руския удар по Комишуваха в Запорожка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Михаил Семикин. До момента под развалините са открити телата на 55 загинали, като самоличността на 29 от тях е установена.

„От развалините са извадени телата на 55 загинали. Самоличността на 29 души вече е установена“, заяви Семикин. По думите му част от хората, които все още се водят безследно изчезнали, вероятно са сред вече откритите тела.

Издирването продължава седми ден

Търсенето и спасителните работи се провеждат седми ден след руския удар от 2 ноември. Тогава е поразена сграда на училище в Комишуваха, където се е раздавала хуманитарна помощ.

Операцията е затруднена от постоянни атаки с руски дронове. Заради опасността за екипите спасителите периодично прекъсват работата си. Семикин посочи, че засега не може да се предвиди кога издирването ще приключи.

Повредена е спасителна техника

В неделя руски безпилотен апарат е атакувал служители на украинската Държавна служба за извънредни ситуации, които работят на мястото на удара. При нападението е повредена спасителна техника.

До 5 ноември беше съобщено, че сред жертвите има полицаи и спасители. Броят на загиналите е достигнал 55 души към 7 ноември, но установяването на самоличностите продължава.

Източници: pravda.com.ua