55 са загиналите, а 45 остават в неизвестност след руския удар по Комишуваха

45 души остават в неизвестност след руския удар по Комишуваха в Запорожка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Михаил Семикин. До момента под развалините са открити телата на 55 загинали, като самоличността на 29 от тях е установена.
„От развалините са извадени телата на 55 загинали. Самоличността на 29 души вече е установена“, заяви Семикин. По думите му част от хората, които все още се водят безследно изчезнали, вероятно са сред вече откритите тела.
Издирването продължава седми ден
Търсенето и спасителните работи се провеждат седми ден след руския удар от 2 ноември. Тогава е поразена сграда на училище в Комишуваха, където се е раздавала хуманитарна помощ.
Операцията е затруднена от постоянни атаки с руски дронове. Заради опасността за екипите спасителите периодично прекъсват работата си. Семикин посочи, че засега не може да се предвиди кога издирването ще приключи.
Повредена е спасителна техника
В неделя руски безпилотен апарат е атакувал служители на украинската Държавна служба за извънредни ситуации, които работят на мястото на удара. При нападението е повредена спасителна техника.
До 5 ноември беше съобщено, че сред жертвите има полицаи и спасители. Броят на загиналите е достигнал 55 души към 7 ноември, но установяването на самоличностите продължава.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Глигана Мирчев
Коментиран от #26
16:21 08.11.2026
3 Глигана Мирчев
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":Мразя Русия, защото разруши соцлагера преди да отида да уча в Москва като мама и тате.
16:22 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Маша З.
Коментиран от #49
16:23 08.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 До първия
16:26 08.11.2026
9 Сигурно
16:27 08.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Kaлпазанин
16:33 08.11.2026
15 По Ал Джазира съобщиха
16:35 08.11.2026
16 И Киев е Руски
губят пътя си
1 Защото лоялността към партията замества лоялността към принципите.
2 Защото избирателите защитават политиците, Вместо да ги разпитват.
3 Защото популярността става по-важна от истината.
4 Защото политическата идентичност става по-силна от независимото мислене.
5 Защото хората изискват промен но се съпротивляват на отчетността
Коментиран от #24
16:35 08.11.2026
17 стоян георгиев
Коментиран от #21
16:35 08.11.2026
18 И Киев е Руски
По време на следването си пътува из цяла Латинска Америка с мотоциклет с приятеля си. По пътя виждa гладуващи работници, безземни фермери и болни деца. Смята, че тази болест ще бъде излекувана не с медицина, а с промяна
Коментиран от #44, #45
16:37 08.11.2026
19 стоян георгиев
До коментар #12 от "И Киев е Руски":Излекували са го успешно.подложен е от руснаците .защото не е бил достатъчно послушен.първия път в африка го спасяват,но той решава да повтори...
16:37 08.11.2026
20 Много кофти
Коментиран от #31
16:37 08.11.2026
21 урко
До коментар #17 от "стоян георгиев":..и като се събудих краката ми в контакта и кратуната ми свети...
16:37 08.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 МакедонецЪТ
Повече ме интересува защо Израел убива всички подред и никой не пише за това!
16:41 08.11.2026
24 Оди у русия
До коментар #16 от "И Киев е Руски":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
16:45 08.11.2026
25 Много кофти
До коментар #12 от "И Киев е Руски":няма гладуващи в Русия, нити в Украйна, защо руснацитетака упорито работите за 3та световна война, нима си мислите че след нея че дойде руский мир??? Как може въобще да си го помислите в тази кочина русия никой не желае да живее, още повече в тази ненормалсност в която цената на човешкият живот на обикновен руснак е близък до 0. Всички нации отдавна са проумели това че сме за малко на тозисвят и гледат да се наслаждават на живота, такива като путин, тръмп и другите ненормални старчета искат войни и тръпка на стари години. Помислете малко, за какъв Че Гевара ми говориш, че видите ли 3та световна ни е необходима едва ли не??? Това русофилите нямате умора.
16:46 08.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 КОЛЬО ПАРЪМА
16:48 08.11.2026
28 Копейки,
Коментиран от #42
16:48 08.11.2026
29 хихи
Коментиран от #39
16:48 08.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 хихи
До коментар #20 от "Много кофти":1955 година СССР започва да търгува със Западна Германия!!! Мислиш ли че са си простили..... а Япония и САЩ, а Германия и Великобритания...
Коментиран от #38
16:50 08.11.2026
32 Украинская правда = Лъжа
Някакъв украинец на средно ниво в Киев се е похвалил по медиите с юнаците в това село на няколко километра от фронтовата линия. След това е последвал удар срещу огромния бункер под земята, като са използвани 3-тонни планиращи бомби.
Във войната с дронове наводчиците на дронове се убиват безжалостно - по-безжалостно отколкото снайперистите.
Коментиран от #40, #48
16:53 08.11.2026
33 Много кофти
До коментар #10 от "Давид":Ей, радев я се вземи в ръце и се изнеси към някой контейнер като русия.
16:55 08.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
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39 Герги
До коментар #29 от "хихи":А стига,,,,колко удобно..
17:03 08.11.2026
40 Ха хи хо
До коментар #32 от "Украинская правда = Лъжа":В Украйна излезнаха вече десетина некролога на "хуманитарните работници" от бункера, че и снимките им. Кой майор, кой капитан, все във едни такива зеленикави дрехи, дали не им казваха униформи?
17:04 08.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Горбачов
или поне тя поръчва музиката
Направо намразих русия само от два реда кат прочетох.
Сякаш самата Истина струи от скалъпените изречения едва ли не.. почти правдоподобно сякаш.
Коментиран от #47
17:07 08.11.2026
44 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #18 от "И Киев е Руски":КИЕВ Е КРЪСТЕН НА
БЪЛГАРИНА
ШАМБАТ КИЙ
БРАТ НА БОКСЬОРА КУБРАТ
17:08 08.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Голям майтап
До коментар #43 от "Горбачов":Не знам какво струи но всичките ми коментари против русия са изтрити, аз си мисля че е ваша, руска медия... и не ми се правете на ударени, кат крадеца дето вика дръжте крадеца.
17:33 08.11.2026
48 Помни
До коментар #32 от "Украинская правда = Лъжа":Абсолютно си прав . По време на войните , снайперистите не са ги вземали в плен . За това например немските снайперисти при риск да бъдат пленени са късали шевроните си указващи , че са привелегировани спрямо останалите снайперисти . Това е важело за двете страни . В свои спомени български ветерани участници във Втората Световна Война твърдят същото . Такива немски снайперисти в плен не са взимали , дори на пушката им да не е имало оптика . Днес ролята на снайперистите е иззета именно от квалифицираните дроноводи . Но и сред тях има обикновенни редови и висококвалифицирани дроноводи . Именно висококвалифицираните ги пазят в такива ,,неуязвими" бункери . Именно такива дроноводи , руснаците не вземат в плен , а ги ликвидират на място като ги хванат . За това Зеленски постоянно реве при размяна на военнопленници . Защото иска да му връщат такива , за да ги ползва отново . А такива няма . Връщат му ги при обмена на убитите . Който варира от 1 руски за 25 украински , до минимум 1 руски за 10 украински както бе последният официален на територията на Белорусия.
17:37 08.11.2026
49 Голям майтап
До коментар #5 от "Маша З.":И аз така смятам, че путин не е с всичкия си, за да започне тази война в Украйна.
17:40 08.11.2026
50 Хмм
17:41 08.11.2026