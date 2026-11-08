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55 са загиналите, а 45 остават в неизвестност след руския удар по Комишуваха
  Тема: Украйна

55 са загиналите, а 45 остават в неизвестност след руския удар по Комишуваха

8 Ноември, 2026 16:12 2 078 50

  • комишуваха-
  • запорожка област-
  • руски удар-
  • издирвателна операция-
  • безследно изчезнали

Самоличността на 26 от загиналите не е установена. Спасителната операция продължава при постоянни атаки с дронове

55 са загиналите, а 45 остават в неизвестност след руския удар по Комишуваха - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

45 души остават в неизвестност след руския удар по Комишуваха в Запорожка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Михаил Семикин. До момента под развалините са открити телата на 55 загинали, като самоличността на 29 от тях е установена.

„От развалините са извадени телата на 55 загинали. Самоличността на 29 души вече е установена“, заяви Семикин. По думите му част от хората, които все още се водят безследно изчезнали, вероятно са сред вече откритите тела.

Издирването продължава седми ден

Търсенето и спасителните работи се провеждат седми ден след руския удар от 2 ноември. Тогава е поразена сграда на училище в Комишуваха, където се е раздавала хуманитарна помощ.

Операцията е затруднена от постоянни атаки с руски дронове. Заради опасността за екипите спасителите периодично прекъсват работата си. Семикин посочи, че засега не може да се предвиди кога издирването ще приключи.

Повредена е спасителна техника

В неделя руски безпилотен апарат е атакувал служители на украинската Държавна служба за извънредни ситуации, които работят на мястото на удара. При нападението е повредена спасителна техника.

До 5 ноември беше съобщено, че сред жертвите има полицаи и спасители. Броят на загиналите е достигнал 55 души към 7 ноември, но установяването на самоличностите продължава.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Глигана Мирчев

    42 6 Отговор
    Важното е на зеления таракан да му е добре.

    Коментиран от #26

    16:21 08.11.2026

  • 3 Глигана Мирчев

    25 12 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    Мразя Русия, защото разруши соцлагера преди да отида да уча в Москва като мама и тате.

    16:22 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Маша З.

    5 11 Отговор
    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо !

    Коментиран от #49

    16:23 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 До първия

    13 32 Отговор
    Пред Бога ще бъдат съдени не само извършителите , но и ония , които ги подкрепят !

    16:26 08.11.2026

  • 9 Сигурно

    7 10 Отговор
    това е заради нафтата !

    16:27 08.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Kaлпазанин

    14 4 Отговор
    Ония неизвестните ще си останат неизвестни ,та кой нямаше и синци от джунглите на Амазонка да се бият на страната на Русия ,оопс те па тия бяха на украинска територия

    16:33 08.11.2026

  • 15 По Ал Джазира съобщиха

    35 4 Отговор
    Че ударът е бил в два през нощта. Не знаех, че по това време някой раздава хуманитарна помощ????

    16:35 08.11.2026

  • 16 И Киев е Руски

    13 3 Отговор
    5 причини, поради които демокрациите

    губят пътя си

    1 Защото лоялността към партията замества лоялността към принципите.

    2 Защото избирателите защитават политиците, Вместо да ги разпитват.

    3 Защото популярността става по-важна от истината.

    4 Защото политическата идентичност става по-силна от независимото мислене.

    5 Защото хората изискват промен но се съпротивляват на отчетността

    Коментиран от #24

    16:35 08.11.2026

  • 17 стоян георгиев

    4 26 Отговор
    Вчера украйна уби поредния руски пилот извършвал нападения над цивилни.групата участвала в тази екзекуция е установена .имената на командира и пилотите извършили терористичния акт са публикувани и започва тяхното локализиране.

    Коментиран от #21

    16:35 08.11.2026

  • 18 И Киев е Руски

    9 4 Отговор
    Ернесто Че Гевара е роден през 1928 г. в богато семейство в Аржентина. От детството си е имал астма, така че е бил слаб, но упорит. Учил е за лекар.

    По време на следването си пътува из цяла Латинска Америка с мотоциклет с приятеля си. По пътя виждa гладуващи работници, безземни фермери и болни деца. Смята, че тази болест ще бъде излекувана не с медицина, а с промяна

    Коментиран от #44, #45

    16:37 08.11.2026

  • 19 стоян георгиев

    3 13 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Излекували са го успешно.подложен е от руснаците .защото не е бил достатъчно послушен.първия път в африка го спасяват,но той решава да повтори...

    16:37 08.11.2026

  • 20 Много кофти

    5 16 Отговор
    Дали някога украинците ще успеят да простят на русия и руснаците, като цяло, за всичката гадост която им причиняват съвсем съзнателно, няма такова нещо ама ние не искахме.

    Коментиран от #31

    16:37 08.11.2026

  • 21 урко

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    ..и като се събудих краката ми в контакта и кратуната ми свети...

    16:37 08.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 МакедонецЪТ

    18 5 Отговор
    Удар по Запорожие не как Израел в Сектор Газа, абе, бре?


    Повече ме интересува защо Израел убива всички подред и никой не пише за това!

    16:41 08.11.2026

  • 24 Оди у русия

    4 12 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    16:45 08.11.2026

  • 25 Много кофти

    4 9 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    няма гладуващи в Русия, нити в Украйна, защо руснацитетака упорито работите за 3та световна война, нима си мислите че след нея че дойде руский мир??? Как може въобще да си го помислите в тази кочина русия никой не желае да живее, още повече в тази ненормалсност в която цената на човешкият живот на обикновен руснак е близък до 0. Всички нации отдавна са проумели това че сме за малко на тозисвят и гледат да се наслаждават на живота, такива като путин, тръмп и другите ненормални старчета искат войни и тръпка на стари години. Помислете малко, за какъв Че Гевара ми говориш, че видите ли 3та световна ни е необходима едва ли не??? Това русофилите нямате умора.

    16:46 08.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 КОЛЬО ПАРЪМА

    5 3 Отговор
    Добра новина

    16:48 08.11.2026

  • 28 Копейки,

    4 7 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #42

    16:48 08.11.2026

  • 29 хихи

    8 4 Отговор
    брадати дечица с наци татуировки а ако има и натовски генерали отишли на СПА в Украйна през отпуската си.....войната върви към края си...

    Коментиран от #39

    16:48 08.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 хихи

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Много кофти":

    1955 година СССР започва да търгува със Западна Германия!!! Мислиш ли че са си простили..... а Япония и САЩ, а Германия и Великобритания...

    Коментиран от #38

    16:50 08.11.2026

  • 32 Украинская правда = Лъжа

    5 5 Отговор
    Ударът е нанесен по бункер, от който са се водили военни действия срещу руските войски от наводчици на дронове.

    Някакъв украинец на средно ниво в Киев се е похвалил по медиите с юнаците в това село на няколко километра от фронтовата линия. След това е последвал удар срещу огромния бункер под земята, като са използвани 3-тонни планиращи бомби.

    Във войната с дронове наводчиците на дронове се убиват безжалостно - по-безжалостно отколкото снайперистите.

    Коментиран от #40, #48

    16:53 08.11.2026

  • 33 Много кофти

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Давид":

    Ей, радев я се вземи в ръце и се изнеси към някой контейнер като русия.

    16:55 08.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Герги

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "хихи":

    А стига,,,,колко удобно..

    17:03 08.11.2026

  • 40 Ха хи хо

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Украинская правда = Лъжа":

    В Украйна излезнаха вече десетина некролога на "хуманитарните работници" от бункера, че и снимките им. Кой майор, кой капитан, все във едни такива зеленикави дрехи, дали не им казваха униформи?

    17:04 08.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Горбачов

    2 1 Отговор
    Изглежда ми малко като че медията е собственост на Урсула ?
    или поне тя поръчва музиката
    Направо намразих русия само от два реда кат прочетох.
    Сякаш самата Истина струи от скалъпените изречения едва ли не.. почти правдоподобно сякаш.

    Коментиран от #47

    17:07 08.11.2026

  • 44 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "И Киев е Руски":

    КИЕВ Е КРЪСТЕН НА
    БЪЛГАРИНА

    ШАМБАТ КИЙ

    БРАТ НА БОКСЬОРА КУБРАТ

    17:08 08.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Голям майтап

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Горбачов":

    Не знам какво струи но всичките ми коментари против русия са изтрити, аз си мисля че е ваша, руска медия... и не ми се правете на ударени, кат крадеца дето вика дръжте крадеца.

    17:33 08.11.2026

  • 48 Помни

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Украинская правда = Лъжа":

    Абсолютно си прав . По време на войните , снайперистите не са ги вземали в плен . За това например немските снайперисти при риск да бъдат пленени са късали шевроните си указващи , че са привелегировани спрямо останалите снайперисти . Това е важело за двете страни . В свои спомени български ветерани участници във Втората Световна Война твърдят същото . Такива немски снайперисти в плен не са взимали , дори на пушката им да не е имало оптика . Днес ролята на снайперистите е иззета именно от квалифицираните дроноводи . Но и сред тях има обикновенни редови и висококвалифицирани дроноводи . Именно висококвалифицираните ги пазят в такива ,,неуязвими" бункери . Именно такива дроноводи , руснаците не вземат в плен , а ги ликвидират на място като ги хванат . За това Зеленски постоянно реве при размяна на военнопленници . Защото иска да му връщат такива , за да ги ползва отново . А такива няма . Връщат му ги при обмена на убитите . Който варира от 1 руски за 25 украински , до минимум 1 руски за 10 украински както бе последният официален на територията на Белорусия.

    17:37 08.11.2026

  • 49 Голям майтап

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Маша З.":

    И аз така смятам, че путин не е с всичкия си, за да започне тази война в Украйна.

    17:40 08.11.2026

  • 50 Хмм

    1 0 Отговор
    100 души общо

    17:41 08.11.2026

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