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Руски дронове удариха Кременчуг, ранен е 16-годишен младеж
  Тема: Украйна

Руски дронове удариха Кременчуг, ранен е 16-годишен младеж

8 Ноември, 2026 22:14 439 6

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Повредени са жилищна сграда и хотел, където са избухнали пожари. Четирима души са пострадали, а 15 са били спасени

Руски дронове удариха Кременчуг, ранен е 16-годишен младеж - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски войски атакуваха Кременчуг в Полтавска област с ударни безпилотници. Попадения са регистрирани на две места в града, като са повредени многофамилна жилищна сграда и хотел. И в двете сгради са избухнали пожари, съобщи Полтавската областна военна администрация.

Тежки травми е получил 16-годишен младеж, който е бил откаран в болница. По-късно е уточнено, че общият брой на пострадалите е четирима души. На трима от тях е оказана медицинска помощ на място.

„По предварителни данни 16-годишен младеж е получил тежки травми и е хоспитализиран. Спасителните екипи са извели 15 души“, съобщи Полтавската областна военна администрация.

Спасителните служби са работили по овладяването на пожарите и извеждането на хората от засегнатите сгради. Данните за щетите са предварителни, а последиците от атаката се уточняват.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 0 Отговор
    Добри новини пиша 10 + за факти днес

    22:18 08.11.2026

  • 2 И кво?

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    За всеки със счупен крак и ръка ли ще ни информирате?

    22:20 08.11.2026

  • 3 Ами

    8 1 Отговор
    Белото знаме, и ще живеете! Зелю и без друго ви заряза, и не стъпва в Украйна. Голем президент, големо нещо!

    Коментиран от #5

    22:20 08.11.2026

  • 4 многофамилна жилищна сграда

    8 0 Отговор
    и хотел тип трафопост ?

    22:22 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Брех

    2 0 Отговор
    Ми къде са бременните,старците,излагате се ве хора, много слаба лъжа тоя път

    22:36 08.11.2026

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