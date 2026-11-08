Руски дронове удариха Кременчуг, ранен е 16-годишен младеж

Руски войски атакуваха Кременчуг в Полтавска област с ударни безпилотници. Попадения са регистрирани на две места в града, като са повредени многофамилна жилищна сграда и хотел. И в двете сгради са избухнали пожари, съобщи Полтавската областна военна администрация.

Тежки травми е получил 16-годишен младеж, който е бил откаран в болница. По-късно е уточнено, че общият брой на пострадалите е четирима души. На трима от тях е оказана медицинска помощ на място.

„По предварителни данни 16-годишен младеж е получил тежки травми и е хоспитализиран. Спасителните екипи са извели 15 души“, съобщи Полтавската областна военна администрация.

Спасителните служби са работили по овладяването на пожарите и извеждането на хората от засегнатите сгради. Данните за щетите са предварителни, а последиците от атаката се уточняват.

Източници: pravda.com.ua