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Взривове са чути на остров Кешм в Иран
  Тема: Иранската криза

Взривове са чути на остров Кешм в Иран

8 Ноември, 2026 22:17 406 0

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ИРНА съобщава за два взрива в източната част на острова, а причината остава неясна. Ирански медии дават различни версии за случилото се

Взривове са чути на остров Кешм в Иран - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Взривове са чути на остров Кешм в Иран, съобщават ирански медии. ИРНА посочва, че два взрива са били чути в източната част на острова, който се намира в Ормузкия проток. По-ранни съобщения описваха експлозии на няколко места на Кешм, но към момента няма независимо потвърждение за четири отделни взрива.

Иранската държавна телевизия съобщава и за експлозии в Джаск, Сирик и Бандар Абас, в южната провинция Хормозган. Причината за взривовете не е установена. „Възможно е експлозиите да са свързани с военни действия на Иран“, посочва държавната телевизия, без да дава допълнителни подробности.

Сведенията за произхода на взривовете са противоречиви. Тасним първоначално съобщава за два ракетни удара по Кешм, но по-късно цитира информиран източник, според когото експлозиите не са причинени от попадение на ракета. ИРНА цитира местни свидетели, които говорят за два снаряда в района на Соза, след като над острова е бил чут самолет.

Няма официално съобщени данни за жертви или щети на острова. Американските военни не са потвърдили участие в инцидента. Отделно от съобщенията за взривовете иранската Революционна гвардия заяви, че два петролни танкера са се запалили, след като са попаднали на мини в района на Ормузкия проток, но не е потвърдено дали двата инцидента са свързани.

Източници: investing.com, apnews.com, rferl.org


Иран (Ислямска Република)
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