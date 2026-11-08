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Умеров ще води украинската делегация в Абу Даби
  Тема: Украйна

Умеров ще води украинската делегация в Абу Даби

8 Ноември, 2026 22:22 452 9

  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • преговори в абу даби

В преговорния екип ще участват Буданов, Арахамия, Кислица и Скибицки. Андрий Гнатов няма да пътува, но ще продължи работа по военния аспект на разговорите

Умеров ще води украинската делегация в Абу Даби - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рустем Умеров ще ръководи украинската делегация на тристранните преговори с Русия и САЩ, насрочени за 10 и 11 ноември в Абу Даби. Това съобщиха ТСН и РБК-Украйна, позовавайки се на съветник на украинския президент и на свои източници.

В екипа ще бъдат ръководителят на Офиса на президента Кирило Буданов, първият му заместник Серхий Кислица, председателят на парламентарната група на „Слуга на народа“ Давид Арахамия и заместник-ръководителят на Главното управление на разузнаването Вадим Скибицки, съобщава РБК-Украйна.

В преговорите ще участва и анализатор от екипа на Службата за външно разузнаване, но името му не е обявено. В същото време бившият началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна Андрий Гнатов няма да пътува до Обединените арабски емирства.

„Този път той няма да бъде на преговорите, но по това направление има Скибицки, който ще продължи да работи с Гнатов“, е заявил източникът на РБК-Украйна.

Буданов потвърди участието си

Кирило Буданов потвърди пред кореспондент на американския телевизионен канал CBS News, че ще бъде част от украинската делегация. Според ТСН той е заявил, че разговорите в Абу Даби няма да бъдат последни или финални.

„Тези преговори не са последни. Те не са финални“, е казал Буданов.

По думите му е трудно предварително да се прогнозира за какво точно ще успеят да се договорят страните. Той е определил самата готовност на Украйна и Русия да разговарят пряко като знак за известен напредък.

Какво ще обсъждат страните

Срещата в Абу Даби е планирана като двудневен формат между делегации на Украйна, Русия и САЩ. Сред темите са прекратяването на войната, следвоенните договорености за сигурност, деескалацията, хуманитарните въпроси и следващите стъпки към мир, съобщи РБК-Украйна.

По данни на медията в Абу Даби ще има и представители на европейски държави, с които са предвидени отделни формати на разговори. Тристранните консултации ще се проведат без участието на държавните лидери.

Източници: rbc.ua, tsn.ua, apnews.com


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И нас какво ни интересува

    5 2 Отговор
    Умрелов.

    Коментиран от #3, #6, #7

    22:24 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Чиба мръшоо

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "И нас какво ни интересува":

    Нефелна!Чиба!

    22:34 08.11.2026

  • 7 Чиба!

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "И нас какво ни интересува":

    Замърсяваш медийното пространство!Чиба!

    22:35 08.11.2026

  • 8 Православие сър

    1 3 Отговор
    Тоя рюстем,оня руснака Рамзан ахматович ...честито на русофилите

    22:37 08.11.2026

  • 9 Ицо

    0 0 Отговор
    Има ли дупчена дежурна копейка тук?

    22:41 08.11.2026

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