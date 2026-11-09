Папа Лъв XIV призова Милей да пази демокрацията

Папа Лъв XIV призова президента на Аржентина Хавиер Милей и политическите лидери в страната да пазят демокрацията и да използват внимателно думите си. Понтификът отправи посланието си при първата си реч в Буенос Айрес, малко след като пристигна в Аржентина за първото папско посещение в страната от близо четири десетилетия.

Лъв XIV се срещна с Милей скоро след кацането си. Двамата разговаряха в президентския дворец „Каса Росада“, а след това папата участва в среща с представители на властта, гражданското общество и дипломатическия корпус в двореца „Либертад“.

„Демокрацията също е част от наследството на Аржентина, което трябва да бъде съхранено“, заяви папа Лъв XIV.

Той подчерта, че демокрацията се укрепва чрез готовност за изслушване, внимателна употреба на думите, търпеливо търсене на съгласие и способност хората с различни възгледи да бъдат възприемани като съграждани с общо бъдеще.

Папата посочи още значението на свободата гражданите да избират своите лидери чрез урните, да изразяват убежденията си и да имат доверие в закона. По думите му институциите трябва да служат на всички, а не на отделни политически страни.

„Властта е най-автентична, когато се упражнява като служение, когато гледа отвъд непосредственото и използва силата си за благото на всички“, каза Лъв XIV.

Той добави, че управляващите имат задължение да действат предпазливо, да признават границите на поверената им власт и да насочват решенията си към благото на цялата общност. Изказването прозвуча на фона на острите политически спорове около управлението на Милей и мерките му за съкращаване на държавните разходи.

Послание за икономиката и социалната политика

Посещението на папата се провежда в момент, когато политиката на икономии на аржентинския президент доведе до съкращения на социални разходи. Милей, който получава силна подкрепа от американския президент Доналд Тръмп, е обвиняван от свои критици и в подкопаване на демократичните норми чрез атаки срещу медиите и разделителна реторика.

Лъв XIV говори и за необходимостта богатството на Аржентина да носи полза за всички. Той предупреди, че корупцията подкопава доверието в институциите, и призова обществените ресурси да бъдат насочвани към общото благо.

Първо папско посещение след отсъствието на Франциск

Визитата на Лъв XIV продължава до 11 ноември и е вторият етап от 12-дневната му обиколка в Южна Америка. Предшественикът му Франциск, който беше първият аржентински папа, не се завърна в родината си по време на 12-годишния си понтификат.

Програмата на Лъв XIV включва посещение във федерален затвор в Буенос Айрес и среща в център за хора с интелектуални и физически увреждания в Клайполе, засегнат от съкращенията на правителството. Така посещението поставя акцент върху социалната политика и съдбата на най-уязвимите групи.

Преди избирането си за папа Франциск беше архиепископ на Буенос Айрес и често критикуваше политическите лидери заради социалната несправедливост и икономическия упадък на страната. Милей, който по време на кампанията си го е обиждал остро, по-късно се извини и го нарече най-важния аржентинец в историята.

Източници: abc17news.com, apnews.com, vaticannews.va