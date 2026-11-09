Социалдемократите в Швеция предлагат кабинет без Лявата партия

Лидерът на шведските социалдемократи Магдалена Андершон предложи правителство, в което да участват нейната партия, Центристката партия и Зелената партия. Лявата партия няма да има пряко участие в кабинета, но според Андершон трябва да бъде негов близък партньор в парламента.

„През следващата седмица ще работя за правителство, съставено от Социалдемократическата партия, Центристката партия и Зелената партия, в тясно сътрудничество с Лявата партия, за да приложим политиката, за която гласува шведският народ“, заяви Андершон на пресконференция в неделя, 8 ноември.

По информация на SVT тя е разговаряла и с трите партии, но не е разкрила какви са били отговорите им. Андершон представя предложението като опит да се съчетаят резултатът от изборите и възможността за работещо правителство.

Парламентарното мнозинство зависи от Лявата партия

Четирите партии разполагат общо със 176 места в 349-местния парламент. Социалдемократите имат 99 депутати, Лявата партия - 30, Центристката партия - 25, а Зелената партия - 22. Така предложената формула има минимално мнозинство от едно място, но то зависи от съгласието на Лявата партия.

Именно нейното участие в управлението се оказва основната пречка пред сделката. Заместник-председателката на партията Ида Габриелсон заяви пред SVT, че Лявата партия няма да се откаже от решението си да бъде част от правителството. Тя каза, че партията ще гласува против Андершон като министър-председател, ако бъде предложен кабинет без нейни министри.

Андершон от своя страна смята, че Лявата партия може да влияе върху политиката и без да заема министерски постове. Сред обсъжданите възможности са участие в подготовката на законопроекти и присъствие на нейни представители в правителствените служби.

Преговорите продължават

Окончателно споразумение за състава и програмата на правителството все още няма. Преговорите трябва да продължат през следващата седмица, а изходът от тях ще зависи най-вече от това дали Лявата партия ще приеме подкрепа за кабинет, в който няма да има нейни министри.

След изборите вече беше направен опит за излъчване на министър-председател, но парламентът отхвърли кандидатурата на Андершон на 15 октомври с 248 гласа „против“ срещу 99 „за“. Шведският парламент отхвърли и кандидатурата на лидера на Центристката партия Елизабет Танд Рингквист на 3 ноември. При четири неуспешни гласувания за министър-председател в рамките на процеса се стига до извънредни избори.

Източници: svt.se, dailynorthern.com