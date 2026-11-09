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Пожар в китайския град Тайюан погуби 14 души

Пожар в китайския град Тайюан погуби 14 души

9 Ноември, 2026 05:54 421 2

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Огънят е избухнал в многоетажен комплекс в район Инцзъ. Първоначално беше съобщено за пет жертви, но броят им по-късно е актуализиран на 14

Пожар в китайския град Тайюан погуби 14 души - 1
Снимка: sg.news.yahoo.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Четиринадесет души са загинали при пожар в многоетажния комплекс „Хаошън Интернешънъл Апартмънт“ в град Тайюан, столицата на китайската провинция Шанси. Огънят е избухнал в район Инцзъ на 8 ноември в 16:59 часа местно време, съобщи Синхуа.

Първоначално беше съобщено, че 38 души са откарани в болница, като петима от тях са починали. По-късно броят на жертвите е актуализиран на 14. Не се съобщават подробности за самоличността на загиналите и за състоянието на останалите пострадали.

Пожарът е възникнал в комплекса на улица „Люсян нанлу“. Според публикуваната информация сградата е многоетажна и е със смесено предназначение. В нея се помещават хотел, търговски обекти и центрове за обучение.

Откритият огън е бил потушен около 19:00 часа местно време, а спасителните и издирвателните действия са приключили около 20:30 часа. Властите са започнали работа по установяване на причината за инцидента.

„Причината за пожара се разследва“, съобщиха местните власти.

Първите данни за инцидента бяха разпространени от Синхуа, а последващото увеличение на броя на жертвите беше съобщено от китайски медии, позоваващи се на информация от провинциалните власти.

Източници: yzwb.net, english.news.cn, chinanews.com


Китай
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 да висеераФОСТААТА едно мазноГУВВНО

    0 0 Отговор
    китайците са милиард и нещо, тия 14 човека са едни нищо при това население

    05:58 09.11.2026

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