Пожар в китайския град Тайюан погуби 14 души

Четиринадесет души са загинали при пожар в многоетажния комплекс „Хаошън Интернешънъл Апартмънт“ в град Тайюан, столицата на китайската провинция Шанси. Огънят е избухнал в район Инцзъ на 8 ноември в 16:59 часа местно време, съобщи Синхуа.

Първоначално беше съобщено, че 38 души са откарани в болница, като петима от тях са починали. По-късно броят на жертвите е актуализиран на 14. Не се съобщават подробности за самоличността на загиналите и за състоянието на останалите пострадали.

Пожарът е възникнал в комплекса на улица „Люсян нанлу“. Според публикуваната информация сградата е многоетажна и е със смесено предназначение. В нея се помещават хотел, търговски обекти и центрове за обучение.

Откритият огън е бил потушен около 19:00 часа местно време, а спасителните и издирвателните действия са приключили около 20:30 часа. Властите са започнали работа по установяване на причината за инцидента.

„Причината за пожара се разследва“, съобщиха местните власти.

Първите данни за инцидента бяха разпространени от Синхуа, а последващото увеличение на броя на жертвите беше съобщено от китайски медии, позоваващи се на информация от провинциалните власти.

Източници: yzwb.net, english.news.cn, chinanews.com