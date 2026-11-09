Урсула фон дер Лайен идва в Румъния заради кризата в Черно море

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Румъния в понеделник, 9 ноември, в рамките на обиколка в района на Черно море. В Букурещ тя ще се срещне с президента Никушор Дан и с премиера Лука Никулеску.
Никушор Дан ще приеме Фон дер Лайен в двореца Котрочени в 15:30 часа. Разговорите ще се проведат на фона на атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, които засилиха опасенията за сигурността на корабоплаването и критичната инфраструктура в региона.
Според президентския съветник Валентин Наумеску основните теми ще бъдат европейската отбрана и сигурност, с акцент върху Черно море, конкурентоспособността на Европейския съюз и актуалните енергийни въпроси. „Европейската отбрана и сигурност, особено сигурността в района на Черно море, са сред темите, които ще бъдат обсъдени“, заяви Наумеску.
Морският център за сигурност е сред приоритетите
Румъния и България подготвят създаването на морски център за сигурност в Черно море. Идеята е структурата да подпомага обмена на информация, наблюдението на морската обстановка и защитата на важна инфраструктура, като същевременно допълва дейностите на НАТО.
В разговорите ще бъде включена и темата за разширяването на ЕС, по-специално подкрепата на Румъния за присъединяването на Република Молдова. Очаква се да бъде обсъдена и новата многогодишна финансова рамка на съюза за периода 2028-2034 г.
След Букурещ председателката на Европейската комисия ще посети България. Програмата предвижда на 10 ноември тя да бъде във Варна за среща с премиера Румен Радев и посещение в Военноморската академия. По-късно през седмицата Фон дер Лайен ще участва в конференцията на ООН за климата COP31 в Анталия, а след това и в срещи на европейските лидери в Дъблин.
Източници: agerpres.ro, euronews.ro, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А това
Коментиран от #4
06:24 09.11.2026
2 А Радев
страхливият мишок
06:24 09.11.2026
3 Само питам
Коментиран от #10, #14
06:25 09.11.2026
4 Ее?
До коментар #1 от "А това":И Ко?
06:25 09.11.2026
5 Камикадзе
Коментиран от #7
06:27 09.11.2026
6 Хмм
06:27 09.11.2026
7 🇺🇦🇧🇬
До коментар #5 от "Камикадзе":Самосезирай се и успех!
06:29 09.11.2026
8 Тази вещица
06:31 09.11.2026
9 Пущиня(к)
06:32 09.11.2026
10 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #3 от "Само питам":Очаквай наглата да ти каже , че Украинския дрон "Майя , който падна до тази - компресорната станция при село Кардам , не е украински , а ..." руски " ! 😜
06:32 09.11.2026
11 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
Коментиран от #12, #13
06:32 09.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Путин-
До коментар #11 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":"Лошо ми е. Ще дадат на Зеленски замразените ни 270 милиарда. Ще се побъркам. Не издържам вече."
Коментиран от #20
06:36 09.11.2026
14 Да додрапаш
До коментар #3 от "Само питам":До следващата пенсия.😂
06:38 09.11.2026
15 Айдеее
Коментиран от #17
06:41 09.11.2026
16 Едно не разбирам
06:43 09.11.2026
17 Путин
До коментар #15 от "Айдеее":От бункера не мърдам!
06:44 09.11.2026
18 Иван
06:45 09.11.2026
19 вън змията
06:45 09.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 мда
06:49 09.11.2026
22 Иван
06:51 09.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сандо
06:56 09.11.2026
25 Маринов
06:57 09.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Урсула идва в Румъния,
07:11 09.11.2026