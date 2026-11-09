Урсула фон дер Лайен идва в Румъния заради кризата в Черно море

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Румъния в понеделник, 9 ноември, в рамките на обиколка в района на Черно море. В Букурещ тя ще се срещне с президента Никушор Дан и с премиера Лука Никулеску.

Никушор Дан ще приеме Фон дер Лайен в двореца Котрочени в 15:30 часа. Разговорите ще се проведат на фона на атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, които засилиха опасенията за сигурността на корабоплаването и критичната инфраструктура в региона.

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Според президентския съветник Валентин Наумеску основните теми ще бъдат европейската отбрана и сигурност, с акцент върху Черно море, конкурентоспособността на Европейския съюз и актуалните енергийни въпроси. „Европейската отбрана и сигурност, особено сигурността в района на Черно море, са сред темите, които ще бъдат обсъдени“, заяви Наумеску.

Морският център за сигурност е сред приоритетите

Румъния и България подготвят създаването на морски център за сигурност в Черно море. Идеята е структурата да подпомага обмена на информация, наблюдението на морската обстановка и защитата на важна инфраструктура, като същевременно допълва дейностите на НАТО.

В разговорите ще бъде включена и темата за разширяването на ЕС, по-специално подкрепата на Румъния за присъединяването на Република Молдова. Очаква се да бъде обсъдена и новата многогодишна финансова рамка на съюза за периода 2028-2034 г.

След Букурещ председателката на Европейската комисия ще посети България. Програмата предвижда на 10 ноември тя да бъде във Варна за среща с премиера Румен Радев и посещение в Военноморската академия. По-късно през седмицата Фон дер Лайен ще участва в конференцията на ООН за климата COP31 в Анталия, а след това и в срещи на европейските лидери в Дъблин.

Източници: agerpres.ro, euronews.ro, apnews.com