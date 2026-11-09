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Урсула фон дер Лайен идва в Румъния заради кризата в Черно море
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен идва в Румъния заради кризата в Черно море

9 Ноември, 2026 06:22 849 27

  • урсула фон дер лайен-
  • румъния-
  • черно море-
  • европейска комисия-
  • сигурност

Председателката на Европейската комисия ще обсъди с Никушор Дан и Лука Никулеску сигурността, енергетиката и новия бюджет на ЕС

Урсула фон дер Лайен идва в Румъния заради кризата в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Румъния в понеделник, 9 ноември, в рамките на обиколка в района на Черно море. В Букурещ тя ще се срещне с президента Никушор Дан и с премиера Лука Никулеску.

Никушор Дан ще приеме Фон дер Лайен в двореца Котрочени в 15:30 часа. Разговорите ще се проведат на фона на атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, които засилиха опасенията за сигурността на корабоплаването и критичната инфраструктура в региона.

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Според президентския съветник Валентин Наумеску основните теми ще бъдат европейската отбрана и сигурност, с акцент върху Черно море, конкурентоспособността на Европейския съюз и актуалните енергийни въпроси. „Европейската отбрана и сигурност, особено сигурността в района на Черно море, са сред темите, които ще бъдат обсъдени“, заяви Наумеску.

Морският център за сигурност е сред приоритетите

Румъния и България подготвят създаването на морски център за сигурност в Черно море. Идеята е структурата да подпомага обмена на информация, наблюдението на морската обстановка и защитата на важна инфраструктура, като същевременно допълва дейностите на НАТО.

В разговорите ще бъде включена и темата за разширяването на ЕС, по-специално подкрепата на Румъния за присъединяването на Република Молдова. Очаква се да бъде обсъдена и новата многогодишна финансова рамка на съюза за периода 2028-2034 г.

След Букурещ председателката на Европейската комисия ще посети България. Програмата предвижда на 10 ноември тя да бъде във Варна за среща с премиера Румен Радев и посещение в Военноморската академия. По-късно през седмицата Фон дер Лайен ще участва в конференцията на ООН за климата COP31 в Анталия, а след това и в срещи на европейските лидери в Дъблин.

Източници: agerpres.ro, euronews.ro, apnews.com


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А това

    26 1 Отговор
    Младежката студентска асоциация Gen Z regelt! Studis (Поколение Z решава! Студенти) обяви намерението си да се присъедини към общоевропейски протести на 20 ноември и да организира масови стачки в германските университети . Това съобщи вестник Die Tageszeitung .

    Коментиран от #4

    06:24 09.11.2026

  • 2 А Радев

    5 24 Отговор
    пак ще мuшкyвa,
    страхливият мишок

    06:24 09.11.2026

  • 3 Само питам

    38 3 Отговор
    От стара корумпирана змия какво да очакваме ?

    Коментиран от #10, #14

    06:25 09.11.2026

  • 4 Ее?

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "А това":

    И Ко?

    06:25 09.11.2026

  • 5 Камикадзе

    12 0 Отговор
    Странно защо, никой още не ми се е обадил за задачата...

    Коментиран от #7

    06:27 09.11.2026

  • 6 Хмм

    21 0 Отговор
    в Румъния срещите ѝ са в Букурещ, а у нас във Варна, дали знае, че тези дето я посрещнаха в Сопот са от Варна

    06:27 09.11.2026

  • 7 🇺🇦🇧🇬

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Камикадзе":

    Самосезирай се и успех!

    06:29 09.11.2026

  • 8 Тази вещица

    25 1 Отговор
    По-добре да не посещава района!

    06:31 09.11.2026

  • 9 Пущиня(к)

    28 2 Отговор
    Я, гле, таа вещерка кво надзърта кат некой сурикат.

    06:32 09.11.2026

  • 10 Елементарно , бе Уотсън !

    23 3 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Очаквай наглата да ти каже , че Украинския дрон "Майя , който падна до тази - компресорната станция при село Кардам , не е украински , а ..." руски " ! 😜

    06:32 09.11.2026

  • 11 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    30 2 Отговор
    ДАЙТЕ ДА МИ ДАДЕТЕ ОЩЕ 150 МИЛИАРДА И МОЖЕ БИ ЩЕ ПОБЕДЯ РУСИЯ !!! БУДАЛИ ПРОСТИ !!!

    Коментиран от #12, #13

    06:32 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Путин-

    3 24 Отговор

    До коментар #11 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    "Лошо ми е. Ще дадат на Зеленски замразените ни 270 милиарда. Ще се побъркам. Не издържам вече."

    Коментиран от #20

    06:36 09.11.2026

  • 14 Да додрапаш

    1 9 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    До следващата пенсия.😂

    06:38 09.11.2026

  • 15 Айдеее

    20 3 Отговор
    и таа почна да митка, като цветарка

    Коментиран от #17

    06:41 09.11.2026

  • 16 Едно не разбирам

    1 14 Отговор
    Защо путин избива руснаци?

    06:43 09.11.2026

  • 17 Путин

    1 10 Отговор

    До коментар #15 от "Айдеее":

    От бункера не мърдам!

    06:44 09.11.2026

  • 18 Иван

    9 0 Отговор
    И в Сауд Арабел има криза.

    06:45 09.11.2026

  • 19 вън змията

    15 1 Отговор
    от Варна. ще бъде омазана подобаващао ак стъпи тук

    06:45 09.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 мда

    13 0 Отговор
    Да и вкарат три бустера преди да слезе от самолета.

    06:49 09.11.2026

  • 22 Иван

    11 0 Отговор
    Вече не им стиска да посещават Грузия.

    06:51 09.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сандо

    13 0 Отговор
    Където отиде урсулата след нея остава отровна плесен.Жална им майка на варненци,тя и тях ще ги ощастливява.

    06:56 09.11.2026

  • 25 Маринов

    13 0 Отговор
    И каква работа има във ВМУ? Пак някаква мръсотия е замислена.

    06:57 09.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Урсула идва в Румъния,

    3 0 Отговор
    е показателно как в този журнал не могат да пиашат! Друго е: Урсула отива в Румъния, нали?

    07:11 09.11.2026

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