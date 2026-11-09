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Тръмп: Украйна прояви голямо неуважение към Русия
  Тема: Украйна

Тръмп: Украйна прояви голямо неуважение към Русия

9 Ноември, 2026 06:57 2 808 109

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна

Американският президент каза, че между Путин и Зеленски има „огромна омраза“. Той свърза напрежението между двамата с първата им среща през 2019 г

Тръмп: Украйна прояви голямо неуважение към Русия - 1
Снимка: kpbs.org
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че при първата среща между руския държавен глава Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски е било проявено „голямо неуважение“ към Русия. Той определи враждебността между двамата като една от основните пречки пред прекратяването на войната.

„Има огромна омраза между президента Путин и президента Зеленски“, каза Тръмп в интервю за CBS. Той добави: „При първата им среща към Русия беше проявено голямо неуважение.“ Изказването му беше направено в отговор на въпрос дали неприязънта на Зеленски към Путин е разбираема, след като Русия е започнала пълномащабното нападение срещу Украйна.

Тръмп заяви още, че вярва в скорошен край на войната и повтори твърдението си, че конфликтът не би започнал, ако той е бил президент по това време. По думите му Украйна в крайна сметка ще бъде „с малко по-различна форма“, без да уточни какво има предвид.

Първата среща е в Париж през 2019 г.

Путин и Зеленски се срещнаха за първи път на 9 декември 2019 г. в Париж в рамките на среща във формата „Нормандия“. В разговорите участваха и френският президент Еманюел Макрон, както и германският канцлер Ангела Меркел.

Тогавашната среща беше насочена към прекратяване на конфликта в Донбас и прилагане на Минските споразумения. Участниците договориха мерки за спазване на примирието, обмен на задържани, разминиране и откриване на нови пропускателни пунктове. Беше предвидено и продължаване на разговорите по политическите въпроси, включително специалния статут на отделни райони в Донецка и Луганска област.

Според Ройтерс, цитиран от „Евронюз“, Путин и Зеленски почти не са осъществявали зрителен контакт по време на общата среща и не са си стиснали ръцете пред камерите. Срещата в Париж остава първата и единствена пряка среща между двамата лидери.

Коментарът на Тръмп идва на фона на продължаващите усилия на Вашингтон да посредничи за прекратяване на войната. В интервюто той не посочи конкретен срок или нова договореност между Москва и Киев, но заяви, че според него конфликтът ще приключи скоро.

Източници: cbsnews.com, euronews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 С.П.

    32 25 Отговор
    Бай Тръмп вече е история. Никой няма да го бръсне за слива и няма да приеме на сериозно каквото и да подпише във външнополитически план. Освен, ако демократите не го опитомят и му диктуват в слушалката какво да говори.

    Коментиран от #7, #18, #99

    07:01 09.11.2026

  • 3 Гост

    29 50 Отговор
    Изрежете тумора путин,за да тръгнат преговорите.Нсй-малкото не е избиран от руснаците,а назначен.

    Коментиран от #19, #22, #31

    07:05 09.11.2026

  • 4 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЦИДИВИСТ

    22 16 Отговор
    Май много бързаме да погребем Тръмп.

    07:05 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тоз колко sех го чака

    18 5 Отговор
    в затвора, бедна му е фантазията.

    Коментиран от #102

    07:07 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тръмпича

    27 20 Отговор
    Е голям хуморист. Малко по различна форма. Тя Украйна просто няма да я има.

    Коментиран от #26, #51

    07:08 09.11.2026

  • 11 Стара чанта

    15 7 Отговор
    Намерили КОИ да говорят за неуважение?! Трябва ли да припомняме...?

    07:09 09.11.2026

  • 12 Неуважение към Русия?!?!

    26 25 Отговор
    Лобира за уважение на масови убийци, така ли?

    07:09 09.11.2026

  • 13 Само питам

    19 9 Отговор
    Потника още ли е в чужбина ?

    Коментиран от #24, #32, #40, #53

    07:09 09.11.2026

  • 14 Иван

    20 12 Отговор
    Ми какво да прави да го обича ли бомбардира избива народа децата

    Коментиран от #15

    07:10 09.11.2026

  • 15 Да би мирно седяло ,не би чудо видяло

    13 9 Отговор

    До коментар #14 от "Иван":

    Стара Българска поговорка !

    Коментиран от #21, #27

    07:11 09.11.2026

  • 16 Гост

    14 7 Отговор
    Няма как да няма омраза,някой ако ти се бърка в ръководенето на страната,и то въобще не е спирал,как да го гледаш по друг начин....

    07:12 09.11.2026

  • 17 Пипи

    16 16 Отговор
    Най-после, с думите си, агент Краснов лъсна като въшка на челото.

    07:12 09.11.2026

  • 18 Фон дер Миндер

    14 16 Отговор

    До коментар #2 от "С.П.":

    Това няма значение, Тръмп си изигра ролята. Така наречената "либерална демокрация" е разбита ! Единственото евро клептократите / разбирай ,някакви урсулки някъде в Брюксел/ не го признават и ще ни извиват ръцете докрай. Прав си , Тръмп приключи....но пък свърши разкошна работа !

    Коментиран от #89

    07:13 09.11.2026

  • 19 Уточнение

    26 16 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Тумора е Зеления престъпник !

    Коментиран от #97

    07:13 09.11.2026

  • 20 Шопо

    24 14 Отговор
    Украинците свършиха, парите от ЕС свършиха, време е Зеленски да обяви капитулация.

    07:14 09.11.2026

  • 21 Соломон

    7 9 Отговор

    До коментар #15 от "Да би мирно седяло ,не би чудо видяло":

    И в какво се заключава това Да би мирно седяло

    Коментиран от #36

    07:14 09.11.2026

  • 22 Фон дер Миндер

    15 11 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Друг е с изтекъл мандат и друг не го признават никъде за легитимен,никъде освен в "райската градина" на Жозефа и урсулка

    07:16 09.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Само питам

    12 10 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    Бункерният плъх що
    5 г



    Бункерният плъх кога ще се покаже от бункера?

    Коментиран от #55, #65

    07:17 09.11.2026

  • 25 ЗЕЛЕНСКИ Е КЛОУН

    14 13 Отговор
    Никой не го взема на сериозно.

    Коментиран от #38, #45

    07:17 09.11.2026

  • 26 55555

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмпича":

    За три дена ли ще я приключат?!!!!!!!

    07:18 09.11.2026

  • 27 Брежнев

    14 13 Отговор

    До коментар #15 от "Да би мирно седяло ,не би чудо видяло":

    Те си стояха мирни докато не пристигна Путиновата армия в Крим.До тогава да имаше проблеми в Донбас...никакви...Анексира Крим,размъти главите на рускоезичните в Донецк и Луганск и така се стигна до сегашната ситуация..

    Коментиран от #47

    07:18 09.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кукувци

    5 0 Отговор
    Заради някаква глупава вражда да утрепиш над 1 милион.

    07:18 09.11.2026

  • 30 Маринов

    15 11 Отговор
    Това през 2019 г е показателно за лицемерието на Франция и Германия тогава. Мински споразумения? Една лъжа, станала доктрина на запада. Сега всички, без Путин, ще плащат за резила да я има тази война. Предизвикана от тях и поддържана от внуците на хитлеристите от ВСВ. Тръмп е екстрентичен и откачалка, но тук е прав. Абсолютно ненужна война на запада. Е, опитаха да съборят Русия с оръжие и рускоговорящи - не става.
    Като изключим ядреното копче в Русия, всички карти за спиране на войната са в ръцете на Тръмп. Спира Старлинк и аСтсршифт, удря по масата на НАТО и всичко приключва. Тръмп не е на хранилката на финансовите потоци за Киев - има си достатъчно. Но спре ли войната, следващият Нобел е негов.

    Коментиран от #35, #37, #41, #60

    07:18 09.11.2026

  • 31 Петър

    11 9 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Е, как да стане това?! Революция засега не се съзира въпреки дадените огромни жертви във войната. Щом неотдавна пак послушно бе избран. Русия не трябва да ползва названието "избори", там се случват само и единствено назначения и следват поздравленията. Абсолютно куха система, отвътре ехо кънти и за докато я има държавата им.

    07:18 09.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Да бе да

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Де да беше Зеленски проблема:) Много го надценяваш никаквеца, джуджето Белоноско:)

    07:21 09.11.2026

  • 35 Завий се с черджето

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Маринов":

    Да си доспиш.

    07:21 09.11.2026

  • 36 кой направи майдана

    7 8 Отговор

    До коментар #21 от "Соломон":

    срещу законно избран президент и правителство ?
    Кой бомби Донбас с фосфорни бомби - справка Савченко !

    Коментиран от #52, #54

    07:21 09.11.2026

  • 37 Соломон

    9 8 Отговор

    До коментар #30 от "Маринов":

    Ако Русия не бе нападнала Украйна нямаше да има нужда от никакви Мински споразумения

    Коментиран от #42

    07:21 09.11.2026

  • 38 На урсула лайнера

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "ЗЕЛЕНСКИ Е КЛОУН":

    Напротив , роднините на избитите войничета го приемат напълно сериозно. Пазят го нацитататата иначе точно за една нощ ще изгори и неговата звезда

    07:22 09.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Както винаги

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    Потника смърка в некоя тоалетна.

    07:22 09.11.2026

  • 41 Едно не разбирам

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "Маринов":

    Защо путин избива руснаци?Ти как мислиш?

    Коментиран от #58

    07:22 09.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Кат пия цяла нощ

    3 1 Отговор
    Садам и пиша статии за Тръмп, Путин и Зеленски

    07:23 09.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    5 2 Отговор
    Как ще оцапа тази новина?

    07:24 09.11.2026

  • 47 Само питам

    10 5 Отговор

    До коментар #27 от "Брежнев":

    Ти добре ли си ?
    Какво търсеше 800 000армия в Донбас на границата с Русия ?
    Кой изби 32 000 човека в Донбас ?

    Коментиран от #66, #77

    07:25 09.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Не можеш да питаш":

    Искаш ли да ти го кажа на ушенце ?

    07:26 09.11.2026

  • 51 Петър

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмпича":

    В голяма грешка е вдеки, който от незнание и неразбиране, така вижда бъдеща Украйна. Освен , че ще я има, тя ще е най-развитата европейска държава от съврененен тип. Хората там учат и в пепелта от разрушенията, те научиха с цената на кръвта си, какво е да не си под ботуша на СССР, вече разбирай и днешна Русия, те ще съумеят да организират живота си след войната, макар и трудно. Слава за Украйна, не звучи фалшиво!

    Коментиран от #63

    07:26 09.11.2026

  • 52 Соломон

    6 7 Отговор

    До коментар #36 от "кой направи майдана":

    Майдана бе протест за ЕС.Това че законно избрания президент избяга в Москва си е негов избор.Правителство и парламент в който партията на избягалия президент има мнозинство си останаха същите.А за президент бе сложен временно да изборите председателя на парламента.А всичко това не засяга със нищо Русия.Да не збравяме че Путин не бе избран а поставен след военен преврат

    Коментиран от #92

    07:26 09.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 гру гайтанджиева

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "кой направи майдана":

    Руски фейкове колега.

    07:27 09.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Зельо, Путин е зъл

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Зеленски":

    И обеща на Нафтали Бенет да не те ликвидира за да се мъчиш и гърчиш до последно гледайки резултата от лакомията си!

    07:28 09.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Да питам,

    7 5 Отговор

    До коментар #30 от "Маринов":

    Какво щеше да е, ако след 1994 год. Украйна не се отказа от ядрения си арсенал??? И кои бяха определени за гаранти? Къде щеше да е блаmнuят nopmuep сега?

    Коментиран от #70, #71, #79

    07:28 09.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Дон Корлеоне

    6 2 Отговор
    Тръмп разтовари ли нафтата по сделката с Хаяско?

    07:29 09.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Не може да питаш":

    Браво бе Цар Вул.

    07:30 09.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 гру гайтанджиева

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Само питам":

    Руски фейкове колега.Попитай Гиркин-Стрелков и Пригожин.

    Коментиран от #73

    07:31 09.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Демократите в САЩ Проявиха

    2 1 Отговор
    Голямо неуважение Към Тръмп.

    Как ще го бият на Изборите?

    Трябваше да се кланят и да му целуват
    Ръцете
    Какво е Това Неуважение?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    07:33 09.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 старшинката

    3 5 Отговор

    До коментар #60 от "Да питам,":

    Украйна никога не е имала ядрен арсенал. Само разположени на нейна територия ракети .
    Нито кодове , нито възможност за изстрелване.
    Сами се отказаха от тия ракети , защото нямаше нужда при конфликт руснаците да изстрелват ракети !
    Директно можеха да ги взривят там !

    07:33 09.11.2026

  • 71 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Да питам,":

    Хем са слаби, хем цицат европа и щатите. Баце, слабия си е слаб и това е. 3793

    07:34 09.11.2026

  • 72 Хептен

    3 1 Отговор
    Изплиска легена рижият.

    07:34 09.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Свършен си,

    3 1 Отговор
    Агент краснов.И ти и гаджето ти от москва.

    07:35 09.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Самолето

    2 1 Отговор
    Този пергиш е с явни умствени отклонения.

    07:36 09.11.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Да оговоря

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Да питам,":

    Все едно САЩ да разположи ЯО в Полша, а като САЩ реши да си го прибере, Полша да откаже/!

    А кой е подписал условията при исмислянето на държавата е важно, но по-важно е кой е решил, че не не трябва да се спазват.

    07:37 09.11.2026

  • 80 Ккаво друго , може да каже...

    4 5 Отговор
    един руски агент, купен да работи за олигархията на Путин,
    освен че Украйна , като територия ,
    ше бъде прекроена в други форми!!!
    Утре може и България да" прекроят "по същия начин!!!
    "Българския Янукович " , чака само обаждане от " началника" Алекперов !!

    07:38 09.11.2026

  • 81 Тръмп

    5 2 Отговор
    Аз съм толкова кух, че дори не зная за какво се води тази война.

    07:39 09.11.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Само питам

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Брежнев":

    Ти сигурен ли се ?
    Януари 2024 г.: В интервю за германския телевизионен канал ARD Зеленски посочва, че Украйна разполага с „милионна армия“.

    Коментиран от #100

    07:40 09.11.2026

  • 84 Ахъм

    3 2 Отговор
    Важното е, че расия те уважава. Затова ги подкрепяш.

    07:40 09.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Вълк

    3 1 Отговор
    Импийчмънт за рижавия

    07:42 09.11.2026

  • 87 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    3 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #90, #96

    07:42 09.11.2026

  • 88 Жените

    1 0 Отговор
    Изнасилени от Тръмп ,
    И те .

    Какво е това Неуважение?

    Защо го обвиняват?

    Тогава са били Малолетни .

    Как така няма да уважават
    Рижавия ?

    Защо не каже Тръмп :

    Ако Бях Аз
    Тогава , ПРЕЗИДЕНТ

    Джефри Епстийн нямаше да направи
    Такива Лоши неща .
    Нямаше да Позволя
    И всички Извращения
    На Острова на Епстийн.

    Тийнейджърките трябваше да проявят.
    По Голямо Уважение .

    07:43 09.11.2026

  • 89 Ако либералната демокрация е история

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Фон дер Миндер":

    Тръмп как го разбиха на изборите миналата седмица?

    07:43 09.11.2026

  • 90 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    2980 слънчогледа добре ли е

    Коментиран от #95, #98

    07:44 09.11.2026

  • 91 Ако

    1 0 Отговор
    Американците се усетят , че демократите ги водят по пътя на гейевропа , на следващите избори републиканец ще спечели .

    07:44 09.11.2026

  • 92 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Соломон":

    И като как стана това ?
    Президента изведнъж си хвана багажа и замина , а Майдана почна после ?
    Макрон сега що не избяга , а прати войската да бие протестиращите ?!

    Коментиран от #103

    07:44 09.11.2026

  • 93 Чичо Дони Добре ли си

    0 1 Отговор
    Че кой нормален ще уважава масовия убиец Путин след като е затрил стотици хиляди хора

    07:45 09.11.2026

  • 94 Самолето

    0 1 Отговор
    Трумпи не знае на коя планета е . Когато двама души ме бият или две дьржави воюват промежду си,сьс сигурност им липсва взаимно уважение.

    07:46 09.11.2026

  • 95 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Соломон":

    Как си старшинката ? Има ли сърбел още ?

    07:46 09.11.2026

  • 96 Направи един дудук

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    И ще ти почне.

    Коментиран от #108

    07:46 09.11.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Хи хи хи волoдiмiр

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "С.П.":

    Агитката
    Кемалхаррис президент
    Кемалхаррис президент
    Кемалхаррис президент
    пак ....припява

    07:47 09.11.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Само питам":

    Само да ти кажа.Майдана бе първо,след това бе стрелбата по протестиращи от Беркут.И чак тогава всички заедно избягаха в Крим в който бяха едни военни без опознавателни знаци .А след това в Москва където даже бяха наградени.

    Коментиран от #109

    07:50 09.11.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 да бе готин

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Соломон":

    Само дето доказаха че стрелбата е от чужди наемници , най вече паляци .

    07:53 09.11.2026

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