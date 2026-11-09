Тръмп: Украйна прояви голямо неуважение към Русия

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че при първата среща между руския държавен глава Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски е било проявено „голямо неуважение“ към Русия. Той определи враждебността между двамата като една от основните пречки пред прекратяването на войната.

„Има огромна омраза между президента Путин и президента Зеленски“, каза Тръмп в интервю за CBS. Той добави: „При първата им среща към Русия беше проявено голямо неуважение.“ Изказването му беше направено в отговор на въпрос дали неприязънта на Зеленски към Путин е разбираема, след като Русия е започнала пълномащабното нападение срещу Украйна.

Тръмп заяви още, че вярва в скорошен край на войната и повтори твърдението си, че конфликтът не би започнал, ако той е бил президент по това време. По думите му Украйна в крайна сметка ще бъде „с малко по-различна форма“, без да уточни какво има предвид.

Първата среща е в Париж през 2019 г.

Путин и Зеленски се срещнаха за първи път на 9 декември 2019 г. в Париж в рамките на среща във формата „Нормандия“. В разговорите участваха и френският президент Еманюел Макрон, както и германският канцлер Ангела Меркел.

Тогавашната среща беше насочена към прекратяване на конфликта в Донбас и прилагане на Минските споразумения. Участниците договориха мерки за спазване на примирието, обмен на задържани, разминиране и откриване на нови пропускателни пунктове. Беше предвидено и продължаване на разговорите по политическите въпроси, включително специалния статут на отделни райони в Донецка и Луганска област.

Според Ройтерс, цитиран от „Евронюз“, Путин и Зеленски почти не са осъществявали зрителен контакт по време на общата среща и не са си стиснали ръцете пред камерите. Срещата в Париж остава първата и единствена пряка среща между двамата лидери.

Коментарът на Тръмп идва на фона на продължаващите усилия на Вашингтон да посредничи за прекратяване на войната. В интервюто той не посочи конкретен срок или нова договореност между Москва и Киев, но заяви, че според него конфликтът ще приключи скоро.

Източници: cbsnews.com, euronews.com