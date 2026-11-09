Тръмп: Украйна прояви голямо неуважение към Русия

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че при първата среща между руския държавен глава Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски е било проявено „голямо неуважение“ към Русия. Той определи враждебността между двамата като една от основните пречки пред прекратяването на войната.
„Има огромна омраза между президента Путин и президента Зеленски“, каза Тръмп в интервю за CBS. Той добави: „При първата им среща към Русия беше проявено голямо неуважение.“ Изказването му беше направено в отговор на въпрос дали неприязънта на Зеленски към Путин е разбираема, след като Русия е започнала пълномащабното нападение срещу Украйна.
Тръмп заяви още, че вярва в скорошен край на войната и повтори твърдението си, че конфликтът не би започнал, ако той е бил президент по това време. По думите му Украйна в крайна сметка ще бъде „с малко по-различна форма“, без да уточни какво има предвид.
Първата среща е в Париж през 2019 г.
Путин и Зеленски се срещнаха за първи път на 9 декември 2019 г. в Париж в рамките на среща във формата „Нормандия“. В разговорите участваха и френският президент Еманюел Макрон, както и германският канцлер Ангела Меркел.
Тогавашната среща беше насочена към прекратяване на конфликта в Донбас и прилагане на Минските споразумения. Участниците договориха мерки за спазване на примирието, обмен на задържани, разминиране и откриване на нови пропускателни пунктове. Беше предвидено и продължаване на разговорите по политическите въпроси, включително специалния статут на отделни райони в Донецка и Луганска област.
Според Ройтерс, цитиран от „Евронюз“, Путин и Зеленски почти не са осъществявали зрителен контакт по време на общата среща и не са си стиснали ръцете пред камерите. Срещата в Париж остава първата и единствена пряка среща между двамата лидери.
Коментарът на Тръмп идва на фона на продължаващите усилия на Вашингтон да посредничи за прекратяване на войната. В интервюто той не посочи конкретен срок или нова договореност между Москва и Киев, но заяви, че според него конфликтът ще приключи скоро.
Източници: cbsnews.com, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 С.П.
Коментиран от #7, #18, #99
07:01 09.11.2026
3 Гост
Коментиран от #19, #22, #31
07:05 09.11.2026
4 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЦИДИВИСТ
07:05 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тоз колко sех го чака
Коментиран от #102
07:07 09.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тръмпича
Коментиран от #26, #51
07:08 09.11.2026
11 Стара чанта
07:09 09.11.2026
12 Неуважение към Русия?!?!
07:09 09.11.2026
13 Само питам
Коментиран от #24, #32, #40, #53
07:09 09.11.2026
14 Иван
Коментиран от #15
07:10 09.11.2026
15 Да би мирно седяло ,не би чудо видяло
До коментар #14 от "Иван":Стара Българска поговорка !
Коментиран от #21, #27
07:11 09.11.2026
16 Гост
07:12 09.11.2026
17 Пипи
07:12 09.11.2026
18 Фон дер Миндер
До коментар #2 от "С.П.":Това няма значение, Тръмп си изигра ролята. Така наречената "либерална демокрация" е разбита ! Единственото евро клептократите / разбирай ,някакви урсулки някъде в Брюксел/ не го признават и ще ни извиват ръцете докрай. Прав си , Тръмп приключи....но пък свърши разкошна работа !
Коментиран от #89
07:13 09.11.2026
19 Уточнение
До коментар #3 от "Гост":Тумора е Зеления престъпник !
Коментиран от #97
07:13 09.11.2026
20 Шопо
07:14 09.11.2026
21 Соломон
До коментар #15 от "Да би мирно седяло ,не би чудо видяло":И в какво се заключава това Да би мирно седяло
Коментиран от #36
07:14 09.11.2026
22 Фон дер Миндер
До коментар #3 от "Гост":Друг е с изтекъл мандат и друг не го признават никъде за легитимен,никъде освен в "райската градина" на Жозефа и урсулка
07:16 09.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Само питам
До коментар #13 от "Само питам":Бункерният плъх що
5 г
Бункерният плъх кога ще се покаже от бункера?
Коментиран от #55, #65
07:17 09.11.2026
25 ЗЕЛЕНСКИ Е КЛОУН
Коментиран от #38, #45
07:17 09.11.2026
26 55555
До коментар #10 от "Тръмпича":За три дена ли ще я приключат?!!!!!!!
07:18 09.11.2026
27 Брежнев
До коментар #15 от "Да би мирно седяло ,не би чудо видяло":Те си стояха мирни докато не пристигна Путиновата армия в Крим.До тогава да имаше проблеми в Донбас...никакви...Анексира Крим,размъти главите на рускоезичните в Донецк и Луганск и така се стигна до сегашната ситуация..
Коментиран от #47
07:18 09.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Кукувци
07:18 09.11.2026
30 Маринов
Като изключим ядреното копче в Русия, всички карти за спиране на войната са в ръцете на Тръмп. Спира Старлинк и аСтсршифт, удря по масата на НАТО и всичко приключва. Тръмп не е на хранилката на финансовите потоци за Киев - има си достатъчно. Но спре ли войната, следващият Нобел е негов.
Коментиран от #35, #37, #41, #60
07:18 09.11.2026
31 Петър
До коментар #3 от "Гост":Е, как да стане това?! Революция засега не се съзира въпреки дадените огромни жертви във войната. Щом неотдавна пак послушно бе избран. Русия не трябва да ползва названието "избори", там се случват само и единствено назначения и следват поздравленията. Абсолютно куха система, отвътре ехо кънти и за докато я има държавата им.
07:18 09.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Да бе да
До коментар #1 от "Госあ":Де да беше Зеленски проблема:) Много го надценяваш никаквеца, джуджето Белоноско:)
07:21 09.11.2026
35 Завий се с черджето
До коментар #30 от "Маринов":Да си доспиш.
07:21 09.11.2026
36 кой направи майдана
До коментар #21 от "Соломон":срещу законно избран президент и правителство ?
Кой бомби Донбас с фосфорни бомби - справка Савченко !
Коментиран от #52, #54
07:21 09.11.2026
37 Соломон
До коментар #30 от "Маринов":Ако Русия не бе нападнала Украйна нямаше да има нужда от никакви Мински споразумения
Коментиран от #42
07:21 09.11.2026
38 На урсула лайнера
До коментар #25 от "ЗЕЛЕНСКИ Е КЛОУН":Напротив , роднините на избитите войничета го приемат напълно сериозно. Пазят го нацитататата иначе точно за една нощ ще изгори и неговата звезда
07:22 09.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Както винаги
До коментар #13 от "Само питам":Потника смърка в некоя тоалетна.
07:22 09.11.2026
41 Едно не разбирам
До коментар #30 от "Маринов":Защо путин избива руснаци?Ти как мислиш?
Коментиран от #58
07:22 09.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Кат пия цяла нощ
07:23 09.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
07:24 09.11.2026
47 Само питам
До коментар #27 от "Брежнев":Ти добре ли си ?
Какво търсеше 800 000армия в Донбас на границата с Русия ?
Кой изби 32 000 човека в Донбас ?
Коментиран от #66, #77
07:25 09.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Само питам
До коментар #48 от "Не можеш да питаш":Искаш ли да ти го кажа на ушенце ?
07:26 09.11.2026
51 Петър
До коментар #10 от "Тръмпича":В голяма грешка е вдеки, който от незнание и неразбиране, така вижда бъдеща Украйна. Освен , че ще я има, тя ще е най-развитата европейска държава от съврененен тип. Хората там учат и в пепелта от разрушенията, те научиха с цената на кръвта си, какво е да не си под ботуша на СССР, вече разбирай и днешна Русия, те ще съумеят да организират живота си след войната, макар и трудно. Слава за Украйна, не звучи фалшиво!
Коментиран от #63
07:26 09.11.2026
52 Соломон
До коментар #36 от "кой направи майдана":Майдана бе протест за ЕС.Това че законно избрания президент избяга в Москва си е негов избор.Правителство и парламент в който партията на избягалия президент има мнозинство си останаха същите.А за президент бе сложен временно да изборите председателя на парламента.А всичко това не засяга със нищо Русия.Да не збравяме че Путин не бе избран а поставен след военен преврат
Коментиран от #92
07:26 09.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 гру гайтанджиева
До коментар #36 от "кой направи майдана":Руски фейкове колега.
07:27 09.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Зельо, Путин е зъл
До коментар #23 от "Зеленски":И обеща на Нафтали Бенет да не те ликвидира за да се мъчиш и гърчиш до последно гледайки резултата от лакомията си!
07:28 09.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Да питам,
До коментар #30 от "Маринов":Какво щеше да е, ако след 1994 год. Украйна не се отказа от ядрения си арсенал??? И кои бяха определени за гаранти? Къде щеше да е блаmнuят nopmuep сега?
Коментиран от #70, #71, #79
07:28 09.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Дон Корлеоне
07:29 09.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 гост
До коментар #59 от "Не може да питаш":Браво бе Цар Вул.
07:30 09.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 гру гайтанджиева
До коментар #47 от "Само питам":Руски фейкове колега.Попитай Гиркин-Стрелков и Пригожин.
Коментиран от #73
07:31 09.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Демократите в САЩ Проявиха
Как ще го бият на Изборите?
Трябваше да се кланят и да му целуват
Ръцете
Какво е Това Неуважение?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
07:33 09.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 старшинката
До коментар #60 от "Да питам,":Украйна никога не е имала ядрен арсенал. Само разположени на нейна територия ракети .
Нито кодове , нито възможност за изстрелване.
Сами се отказаха от тия ракети , защото нямаше нужда при конфликт руснаците да изстрелват ракети !
Директно можеха да ги взривят там !
07:33 09.11.2026
71 хаха
До коментар #60 от "Да питам,":Хем са слаби, хем цицат европа и щатите. Баце, слабия си е слаб и това е. 3793
07:34 09.11.2026
72 Хептен
07:34 09.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Свършен си,
07:35 09.11.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Самолето
07:36 09.11.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Да оговоря
До коментар #60 от "Да питам,":Все едно САЩ да разположи ЯО в Полша, а като САЩ реши да си го прибере, Полша да откаже/!
А кой е подписал условията при исмислянето на държавата е важно, но по-важно е кой е решил, че не не трябва да се спазват.
07:37 09.11.2026
80 Ккаво друго , може да каже...
освен че Украйна , като територия ,
ше бъде прекроена в други форми!!!
Утре може и България да" прекроят "по същия начин!!!
"Българския Янукович " , чака само обаждане от " началника" Алекперов !!
07:38 09.11.2026
81 Тръмп
07:39 09.11.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Само питам
До коментар #77 от "Брежнев":Ти сигурен ли се ?
Януари 2024 г.: В интервю за германския телевизионен канал ARD Зеленски посочва, че Украйна разполага с „милионна армия“.
Коментиран от #100
07:40 09.11.2026
84 Ахъм
07:40 09.11.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Вълк
07:42 09.11.2026
87 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #90, #96
07:42 09.11.2026
88 Жените
И те .
Какво е това Неуважение?
Защо го обвиняват?
Тогава са били Малолетни .
Как така няма да уважават
Рижавия ?
Защо не каже Тръмп :
Ако Бях Аз
Тогава , ПРЕЗИДЕНТ
Джефри Епстийн нямаше да направи
Такива Лоши неща .
Нямаше да Позволя
И всички Извращения
На Острова на Епстийн.
Тийнейджърките трябваше да проявят.
По Голямо Уважение .
07:43 09.11.2026
89 Ако либералната демокрация е история
До коментар #18 от "Фон дер Миндер":Тръмп как го разбиха на изборите миналата седмица?
07:43 09.11.2026
90 Соломон
До коментар #87 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":2980 слънчогледа добре ли е
Коментиран от #95, #98
07:44 09.11.2026
91 Ако
07:44 09.11.2026
92 Само питам
До коментар #52 от "Соломон":И като как стана това ?
Президента изведнъж си хвана багажа и замина , а Майдана почна после ?
Макрон сега що не избяга , а прати войската да бие протестиращите ?!
Коментиран от #103
07:44 09.11.2026
93 Чичо Дони Добре ли си
07:45 09.11.2026
94 Самолето
07:46 09.11.2026
95 оня с коня
До коментар #90 от "Соломон":Как си старшинката ? Има ли сърбел още ?
07:46 09.11.2026
96 Направи един дудук
До коментар #87 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":И ще ти почне.
Коментиран от #108
07:46 09.11.2026
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99 Хи хи хи волoдiмiр
До коментар #2 от "С.П.":Агитката
Кемалхаррис президент
Кемалхаррис президент
Кемалхаррис президент
пак ....припява
07:47 09.11.2026
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103 Соломон
До коментар #92 от "Само питам":Само да ти кажа.Майдана бе първо,след това бе стрелбата по протестиращи от Беркут.И чак тогава всички заедно избягаха в Крим в който бяха едни военни без опознавателни знаци .А след това в Москва където даже бяха наградени.
Коментиран от #109
07:50 09.11.2026
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109 да бе готин
До коментар #103 от "Соломон":Само дето доказаха че стрелбата е от чужди наемници , най вече паляци .
07:53 09.11.2026