Руснаците свалиха 430 дрона на ВСУ през нощта

Руското Министерство на отбраната заяви, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 430 украински безпилотни летателни апарата за една нощ. Според ведомството атаката е била извършена в периода от 20:00 часа московско време на 8 ноември до 08:00 часа на 9 ноември.
„За изминалата нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 430 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в съобщението на руското военно ведомство.
Посочените от Москва райони са Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Ленинградска, Липецка, Орловска, Псковска, Смоленска, Тамбовска, Тверска и Тулска област, Московският регион и Крим.
Източници: apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И още толкова
Коментиран от #2, #12, #17
07:46 09.11.2026
2 Значи
До коментар #1 от "И още толкова":нафта пак няма да има...
Коментиран от #5
07:46 09.11.2026
3 Ахъм
Коментиран от #8
07:48 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 2554
До коментар #2 от "Значи":Важното е да изнасяме за дедо Дончо!
Коментиран от #6
07:57 09.11.2026
6 Там не го щът.
До коментар #5 от "2554":Трите мизерни танкерчета въртят в кръг от сума ти време. Никой не иска кървавата нафта на Путин.
Коментиран от #9
08:00 09.11.2026
7 Льоша Украйна
Коментиран от #13
08:02 09.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Русофил
08:04 09.11.2026
11 глюпусти
До коментар #8 от "Укрите":Нали таковата, могъщата се бие срещу цело НАТО? Само дето НАТО още не е разбрало.
08:05 09.11.2026
12 Кой ти го каза това:)
До коментар #1 от "И още толкова":И този път са успели да минат ПВОто нула(0) британски дронове!
Ама британските данъкоплатци са богати и могат да си го позволят!
08:05 09.11.2026
13 Нищо не са ударили
До коментар #7 от "Льоша Украйна":британците и тоя път!
Коментиран от #14, #15
08:07 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 нищо не са ударили
До коментар #13 от "Нищо не са ударили":Даже 4 дрона са паднали в Украйна. Единия е ударил децка градина. Вервай ми.
08:10 09.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Бойко
До коментар #1 от "И още толкова":Ген. Леонид Ивашов от руската армия към Владимир Путин вечера в Москва:
"Ти се провали, нямаш 1 мозъчна клетка в главата си. 3 дневната операция е най-големия провал за Русия, а ти заради липса на интелект не успя да предвидиш дори 1 ход напред във времето и пилееш ресурсите и хората на Русия все едно са на бща ти"
08:22 09.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 НЕМОЖАЧи.ру
08:24 09.11.2026
20 Сесесере2🤢🤮
ну паГадииии
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
08:25 09.11.2026
21 Артилерист
09:18 09.11.2026
22 Така е 😂
09:28 09.11.2026