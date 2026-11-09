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Руснаците свалиха 430 дрона на ВСУ през нощта
  Тема: Украйна

Руснаците свалиха 430 дрона на ВСУ през нощта

9 Ноември, 2026 07:45 1 029 22

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  • пво-
  • министерство на отбраната

Руското Министерство на отбраната посочи 15 района, над които са действали силите за противовъздушна отбрана.

Руснаците свалиха 430 дрона на ВСУ през нощта - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната заяви, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 430 украински безпилотни летателни апарата за една нощ. Според ведомството атаката е била извършена в периода от 20:00 часа московско време на 8 ноември до 08:00 часа на 9 ноември.

„За изминалата нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 430 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в съобщението на руското военно ведомство.

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Посочените от Москва райони са Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Ленинградска, Липецка, Орловска, Псковска, Смоленска, Тамбовска, Тверска и Тулска област, Московският регион и Крим.

Източници: apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И още толкова

    9 10 Отговор
    не успяха да свалят.

    Коментиран от #2, #12, #17

    07:46 09.11.2026

  • 2 Значи

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "И още толкова":

    нафта пак няма да има...

    Коментиран от #5

    07:46 09.11.2026

  • 3 Ахъм

    9 9 Отговор
    И харесва ли ви така, да се бомбите взаимно? Или те страдат повече, значи да се предават, а? Заради егото на един човек в кремль, две съсипани страни. Да, и расия няма да я подмине, но ще го разберете, след като свърши тази лудост.

    Коментиран от #8

    07:48 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 2554

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Значи":

    Важното е да изнасяме за дедо Дончо!

    Коментиран от #6

    07:57 09.11.2026

  • 6 Там не го щът.

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "2554":

    Трите мизерни танкерчета въртят в кръг от сума ти време. Никой не иска кървавата нафта на Путин.

    Коментиран от #9

    08:00 09.11.2026

  • 7 Льоша Украйна

    3 7 Отговор
    Льоша! Как смеят? Терористи! Ще си платят!

    Коментиран от #13

    08:02 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Русофил

    5 7 Отговор
    Руснаците всичко свалят, ама много пушат. Изпушиха си 700000 войници и 20000 единици техника, НРЗтата и държавата.

    08:04 09.11.2026

  • 11 глюпусти

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Укрите":

    Нали таковата, могъщата се бие срещу цело НАТО? Само дето НАТО още не е разбрало.

    08:05 09.11.2026

  • 12 Кой ти го каза това:)

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "И още толкова":

    И този път са успели да минат ПВОто нула(0) британски дронове!
    Ама британските данъкоплатци са богати и могат да си го позволят!

    08:05 09.11.2026

  • 13 Нищо не са ударили

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Льоша Украйна":

    британците и тоя път!

    Коментиран от #14, #15

    08:07 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 нищо не са ударили

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Нищо не са ударили":

    Даже 4 дрона са паднали в Украйна. Единия е ударил децка градина. Вервай ми.

    08:10 09.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бойко

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "И още толкова":

    Ген. Леонид Ивашов от руската армия към Владимир Путин вечера в Москва:

    "Ти се провали, нямаш 1 мозъчна клетка в главата си. 3 дневната операция е най-големия провал за Русия, а ти заради липса на интелект не успя да предвидиш дори 1 ход напред във времето и пилееш ресурсите и хората на Русия все едно са на бща ти"

    08:22 09.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 НЕМОЖАЧи.ру

    7 3 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    08:24 09.11.2026

  • 20 Сесесере2🤢🤮

    6 2 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГадииии

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    08:25 09.11.2026

  • 21 Артилерист

    1 3 Отговор
    Преглеждам коментарите и се сещам за онзи отчаян сиромах от "По жицата", който развежда болното си дете на каруцата по междуселските пътища с надежда да видят бялата лястовица и детето да оздравее. Западната коалиция на желаещите война се провали срещу Русия чрез украинците. Те са свикнали с високотехнологични но скъпи оръжия да нападат слаби държави и за кратко време да ги окупират. С Русия обаче удариха на камък. Скъпите им оръжия се изчерпаха във войната на изтощние. Русия например приспособи евтините, чугунени бомби с управляеми модули за около 20-25 хиляди $ които са неизчерпаеми и практически са неуловими за скъпите по 2-4 милиона $ Патриоти. Завчера руснаците са нанесли групов удар с 9 ФАБ по 3 тона всяка и са помляли дълговременните бетонни укрития на цяла укро бригада на южното направление. Живата сила е поразена от създаваното изключително високо налягане без да е нужно пълното разрушаване на бетонните блиндажи. Разстоянието на изстрелване е увеличено на 100 и повече км, което не налага бомбардировачите да влизат в зоната на поразяване на Патриотите...

    09:18 09.11.2026

  • 22 Така е 😂

    3 0 Отговор
    Фашистите свалят повече дронове отколкото Украйна изстрелва, а после небето над Русия е в пушек .

    09:28 09.11.2026

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