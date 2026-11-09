Руснаците свалиха 430 дрона на ВСУ през нощта

Руското Министерство на отбраната заяви, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 430 украински безпилотни летателни апарата за една нощ. Според ведомството атаката е била извършена в периода от 20:00 часа московско време на 8 ноември до 08:00 часа на 9 ноември.

„За изминалата нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 430 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в съобщението на руското военно ведомство.

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Посочените от Москва райони са Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Ленинградска, Липецка, Орловска, Псковска, Смоленска, Тамбовска, Тверска и Тулска област, Московският регион и Крим.

Източници: apnews.com