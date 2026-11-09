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Мерц: Няма да избегна разговор с Путин
  Тема: Украйна

Мерц: Няма да избегна разговор с Путин

9 Ноември, 2026 08:25 1 095 45

  • фридрих мерц-
  • владимир путин-
  • г-20-
  • войната в украйна-
  • германия

Германският канцлер допуска среща с руския президент на Г-20 в Маями, но настоява Украйна и Европа да участват във всеки разговор за войната

Мерц: Няма да избегна разговор с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц не изключва разговор с руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха на Г-20 в Маями. „Няма да избегна разговор с Путин“, заявява Мерц, като уточнява, че евентуалната среща ще зависи от обстоятелствата.

Срещата на върха е насрочена за 14 и 15 декември 2026 г. в Маями. Путин е поканен от американския президент Доналд Тръмп, но към момента не е потвърдено дали руският президент ще участва.

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Украйна трябва да бъде на масата

Мерц настоява, че евентуален разговор с Путин не може да се превърне в преговори за Украйна без участието на Киев. Ако на срещата се обсъжда войната, „президентът на Украйна трябва да бъде на масата“, заявява германският канцлер.

По думите му би било неприемливо трети държави да решават съдбата на Украйна без украинско участие. Мерц подчертава и необходимостта от присъствие на европейските държави при разговори, които засягат сигурността на континента.

Берлин продължава подкрепата за Киев

Германското правителство заявява, че мирни преговори са възможни само с участието на Украйна и Европа. Германия продължава да подкрепя Киев политически, финансово и военно, докато Москва не покаже готовност за сериозни преговори.

Позицията на Мерц идва на фона на дипломатическите контакти между Германия и Русия. Германският външен министър Йохан Вадефул разговаря с руския си колега Сергей Лавров в Ню Йорк. След срещата Берлин оцени руската реакция като знак, че Москва засега не проявява интерес към реални преговори за прекратяване на войната.

Мерц вече заяви, че евентуален разговор с Путин не означава промяна в германската подкрепа за Украйна. Следващата възможност за пряк контакт между двамата лидери би била срещата на Г-20 в Маями, ако руският президент приеме поканата на Тръмп.

Източници: wp.de, tagesspiegel.de, bundeskanzler.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жеков

    2 38 Отговор
    Ген. Леонид Ивашов от руската армия към Владимир Путин вечера в Москва:

    "Ти се провали, нямаш 1 мозъчна клетка в главата си. 3 дневната операция е най-големия провал за Русия, а ти заради липса на интелект не успя да предвидиш дори 1 ход напред във времето и пилееш ресурсите и хората на Русия все едно са на бща ти"

    Коментиран от #14, #37

    08:27 09.11.2026

  • 3 Някой си

    35 0 Отговор
    Тоя бръсне ли го някой за слива??

    08:27 09.11.2026

  • 4 Пич

    32 0 Отговор
    За кво си му ти на Путин бе, Путин не обича шушумигите!!!

    08:28 09.11.2026

  • 5 Франкфурт

    26 0 Отговор
    Мерц не е немец, а е евреин.

    Коментиран от #30

    08:28 09.11.2026

  • 6 Еврейският канцлер

    18 0 Отговор
    Германският канцлер допуска среща с 

    08:29 09.11.2026

  • 7 Айде,

    27 0 Отговор
    Сега пак Путин ще им вдига рейтингите на тиа рептилоиди.

    08:29 09.11.2026

  • 8 Оле

    27 0 Отговор
    Както се правиха на девици, сега ще си изпочупят краката кой пръв да говори с Путин.

    08:30 09.11.2026

  • 9 И Мерц

    28 0 Отговор
    Путин си е помислил: "Какъв е този късмет, все с клоуни да се разправям?"

    08:30 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахахахаха

    25 0 Отговор
    Ххахаха Путин с лузъри не говори, това го знае дори и малко дете, когато стигнеш класата му, може Путин да ти позволи да го погледнеш, Путин 5 години ви преподава на 50 страни, а вие лузърчета фалирвате и губете навсякъде

    08:31 09.11.2026

  • 12 Чист значи

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мерц е евреин по майка":

    Няма евреи по баща!

    08:32 09.11.2026

  • 13 Някой

    19 1 Отговор
    Е, ти няма да откажеш разговор, но има ли кой да те покани на такъв? С безгласни букви никой не разговаря.

    08:32 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Звездоброец

    16 0 Отговор
    По корем на голи дъски без килим дори ще му ближе обувките скоро . С рекордно неодобрение в Дойчестан .

    08:35 09.11.2026

  • 16 Госあ

    18 1 Отговор
    Онзи ден си говорих с един професор от Германия. Подчертавам професор, за да се знае класата. Нали така? Та той ми казва, че когато се прибира в Германия от Китай, все едно пътува назад във времето. Каза, в Китай всичко работи, ново и модерно е. С нас седеше и един руснак - докторант в Китай по лазерна физика, млад и възпитан. Германеца каза, че не е спирал колаборацията си с Русия.

    Коментиран от #20

    08:35 09.11.2026

  • 17 Ако Путин отиде в Маями

    6 8 Отговор
    Аз ще стана астронавт до Марс.

    Коментиран от #24

    08:36 09.11.2026

  • 18 Госあ

    17 1 Отговор
    само провинциалните лумпени плюят Китай и Русия.

    08:37 09.11.2026

  • 19 Хайо

    16 0 Отговор
    Путин няма намерение да ходи на срещата ,с кой ше говори този ? С въздуха може би ?

    08:38 09.11.2026

  • 20 Шшматко

    0 6 Отговор

    До коментар #16 от "Госあ":

    Вярваш ли си?🤪

    Коментиран от #21

    08:38 09.11.2026

  • 21 Госあ

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Шшматко":

    И да вярваш и да не вярваш, това е положението. А сега разгледай снимки от Шънджън или Гуанджоу или Ханджоу или Нинбо, например. Пекин ще ти е сложен.

    Коментиран от #26

    08:41 09.11.2026

  • 22 Факт

    12 1 Отговор
    Путин да му покаже двата договора, за безусловната капитулация и за обединението

    Коментиран от #28

    08:41 09.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Путин

    0 8 Отговор

    До коментар #17 от "Ако Путин отиде в Маями":

    От бункера не мърдам!

    08:41 09.11.2026

  • 25 късо име

    8 0 Отговор
    Ама тоя разговор ще е след като се напиете до безпаменост с Зеленски ли (както обяви вчера) или ще е преди това, а по-точно когато Путин те викне на килимчето?

    08:42 09.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 За целта трябва да излезе от бункера

    0 13 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Такива са фактите за жалкото джудже.

    08:44 09.11.2026

  • 29 Мерц

    15 0 Отговор
    "Германия продължава да подкрепя Киев политически, финансово и военно"
    И тогава за какъв неутралитет във войната си говорим? И като какви ще участват в преговорите? Като страна в конфликта, като гарант или като подстрекател заел ролята на Б. Джонсън?

    08:44 09.11.2026

  • 30 Kaлпазанин

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Франкфурт":

    Не е ,отгледан е от дедо си отявлен нацист ,Джоузеф Пол Совини ,има кръстена улица нс него , умрял спокойно на старини ,а това магаре е акционер в Блек рок

    08:46 09.11.2026

  • 31 Ехааааааа

    13 0 Отговор
    Евро лидерите ще се изтрепят да искат да се срещат със Путин , а дали той иска да се среща със тия шматароци които вече са компрометирани ????

    08:47 09.11.2026

  • 32 павела митова

    1 1 Отговор
    защо и европа.....та това е повуче от 30 страни хахаха палячо

    08:50 09.11.2026

  • 33 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Чиниш ми се":

    От София съм. Живял и работил съм в Гренобъл, Люксембург, Токио и Пекин 💁‍♂️ Работя в Академията.

    08:51 09.11.2026

  • 34 Фен

    6 1 Отговор
    А тоя, с 13 процента подкрепа, от чие име ще преговаря? На глобалистите, може би, щото от Германия няма правомощия вече.

    08:53 09.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Без име..

    3 0 Отговор
    Путин никога няма да говори с тоя оръфан немски мишок..Хехе..

    09:03 09.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Без име..

    5 0 Отговор
    Путин от много години преподава международно право на тия загубеняци...Накрая ,след като не работи дипломацията ,работи оръжието..Бавно и методично..леко садистично..това е положението..

    09:07 09.11.2026

  • 40 Без име..

    4 0 Отговор
    Към днес , ноември 2026 всички изведнъж искат разговор с Путин...Много е странно.

    09:08 09.11.2026

  • 41 Абе

    4 0 Отговор
    Тоя с 82 процента неодобрение в собствената си страна:)),нямал да избегне разговор с Путин:)))То друго няма да избегнеш май:))и с тебе други искат разговор:)))

    09:08 09.11.2026

  • 42 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ама на":

    Това пишете в мирния договор като успех,щото иначе другото е по предупрежденията на Бисмарк,че първите предложения на руснаците са най изгодни:)))

    09:09 09.11.2026

  • 43 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Не,просто ще се срещнете,,уж случайно".Използвай момента,за да не те дъфффчат.

    09:13 09.11.2026

  • 44 защо

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ама на":

    "Руските войски достигат предградията и покрайнините на Киев още на 25 февруари 2022 г., само ден след началото на пълномащабната инвазия"
    Чети приятелю, чети. Това е информация от Гугъл. Затова съм сложил кавички.

    09:15 09.11.2026

  • 45 Стоянов

    0 1 Отговор
    А дали Путин ще се измъкне от бункера за да иде в Маями?

    09:18 09.11.2026

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