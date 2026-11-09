Мерц: Няма да избегна разговор с Путин

Германският канцлер Фридрих Мерц не изключва разговор с руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха на Г-20 в Маями. „Няма да избегна разговор с Путин“, заявява Мерц, като уточнява, че евентуалната среща ще зависи от обстоятелствата.
Срещата на върха е насрочена за 14 и 15 декември 2026 г. в Маями. Путин е поканен от американския президент Доналд Тръмп, но към момента не е потвърдено дали руският президент ще участва.
Украйна трябва да бъде на масата
Мерц настоява, че евентуален разговор с Путин не може да се превърне в преговори за Украйна без участието на Киев. Ако на срещата се обсъжда войната, „президентът на Украйна трябва да бъде на масата“, заявява германският канцлер.
По думите му би било неприемливо трети държави да решават съдбата на Украйна без украинско участие. Мерц подчертава и необходимостта от присъствие на европейските държави при разговори, които засягат сигурността на континента.
Берлин продължава подкрепата за Киев
Германското правителство заявява, че мирни преговори са възможни само с участието на Украйна и Европа. Германия продължава да подкрепя Киев политически, финансово и военно, докато Москва не покаже готовност за сериозни преговори.
Позицията на Мерц идва на фона на дипломатическите контакти между Германия и Русия. Германският външен министър Йохан Вадефул разговаря с руския си колега Сергей Лавров в Ню Йорк. След срещата Берлин оцени руската реакция като знак, че Москва засега не проявява интерес към реални преговори за прекратяване на войната.
Мерц вече заяви, че евентуален разговор с Путин не означава промяна в германската подкрепа за Украйна. Следващата възможност за пряк контакт между двамата лидери би била срещата на Г-20 в Маями, ако руският президент приеме поканата на Тръмп.
Източници: wp.de, tagesspiegel.de, bundeskanzler.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Жеков
"Ти се провали, нямаш 1 мозъчна клетка в главата си. 3 дневната операция е най-големия провал за Русия, а ти заради липса на интелект не успя да предвидиш дори 1 ход напред във времето и пилееш ресурсите и хората на Русия все едно са на бща ти"
Коментиран от #14, #37
08:27 09.11.2026
3 Някой си
08:27 09.11.2026
4 Пич
08:28 09.11.2026
5 Франкфурт
Коментиран от #30
08:28 09.11.2026
6 Еврейският канцлер
08:29 09.11.2026
7 Айде,
08:29 09.11.2026
8 Оле
08:30 09.11.2026
9 И Мерц
08:30 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хахахахаха
08:31 09.11.2026
12 Чист значи
До коментар #10 от "Мерц е евреин по майка":Няма евреи по баща!
08:32 09.11.2026
13 Някой
08:32 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Звездоброец
08:35 09.11.2026
16 Госあ
Коментиран от #20
08:35 09.11.2026
17 Ако Путин отиде в Маями
Коментиран от #24
08:36 09.11.2026
18 Госあ
08:37 09.11.2026
19 Хайо
08:38 09.11.2026
20 Шшматко
До коментар #16 от "Госあ":Вярваш ли си?🤪
Коментиран от #21
08:38 09.11.2026
21 Госあ
До коментар #20 от "Шшматко":И да вярваш и да не вярваш, това е положението. А сега разгледай снимки от Шънджън или Гуанджоу или Ханджоу или Нинбо, например. Пекин ще ти е сложен.
Коментиран от #26
08:41 09.11.2026
22 Факт
Коментиран от #28
08:41 09.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Путин
До коментар #17 от "Ако Путин отиде в Маями":От бункера не мърдам!
08:41 09.11.2026
25 късо име
08:42 09.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 За целта трябва да излезе от бункера
До коментар #22 от "Факт":Такива са фактите за жалкото джудже.
08:44 09.11.2026
29 Мерц
И тогава за какъв неутралитет във войната си говорим? И като какви ще участват в преговорите? Като страна в конфликта, като гарант или като подстрекател заел ролята на Б. Джонсън?
08:44 09.11.2026
30 Kaлпазанин
До коментар #5 от "Франкфурт":Не е ,отгледан е от дедо си отявлен нацист ,Джоузеф Пол Совини ,има кръстена улица нс него , умрял спокойно на старини ,а това магаре е акционер в Блек рок
08:46 09.11.2026
31 Ехааааааа
08:47 09.11.2026
32 павела митова
08:50 09.11.2026
33 Госあ
До коментар #26 от "Чиниш ми се":От София съм. Живял и работил съм в Гренобъл, Люксембург, Токио и Пекин 💁♂️ Работя в Академията.
08:51 09.11.2026
34 Фен
08:53 09.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Без име..
09:03 09.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Без име..
09:07 09.11.2026
40 Без име..
09:08 09.11.2026
41 Абе
09:08 09.11.2026
42 Ами
До коментар #38 от "Ама на":Това пишете в мирния договор като успех,щото иначе другото е по предупрежденията на Бисмарк,че първите предложения на руснаците са най изгодни:)))
09:09 09.11.2026
43 Отреазвяващ
09:13 09.11.2026
44 защо
До коментар #38 от "Ама на":"Руските войски достигат предградията и покрайнините на Киев още на 25 февруари 2022 г., само ден след началото на пълномащабната инвазия"
Чети приятелю, чети. Това е информация от Гугъл. Затова съм сложил кавички.
09:15 09.11.2026
45 Стоянов
09:18 09.11.2026