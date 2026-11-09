Мерц: Няма да избегна разговор с Путин

Германският канцлер Фридрих Мерц не изключва разговор с руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха на Г-20 в Маями. „Няма да избегна разговор с Путин“, заявява Мерц, като уточнява, че евентуалната среща ще зависи от обстоятелствата.

Срещата на върха е насрочена за 14 и 15 декември 2026 г. в Маями. Путин е поканен от американския президент Доналд Тръмп, но към момента не е потвърдено дали руският президент ще участва.

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Украйна трябва да бъде на масата

Мерц настоява, че евентуален разговор с Путин не може да се превърне в преговори за Украйна без участието на Киев. Ако на срещата се обсъжда войната, „президентът на Украйна трябва да бъде на масата“, заявява германският канцлер.

По думите му би било неприемливо трети държави да решават съдбата на Украйна без украинско участие. Мерц подчертава и необходимостта от присъствие на европейските държави при разговори, които засягат сигурността на континента.

Берлин продължава подкрепата за Киев

Германското правителство заявява, че мирни преговори са възможни само с участието на Украйна и Европа. Германия продължава да подкрепя Киев политически, финансово и военно, докато Москва не покаже готовност за сериозни преговори.

Позицията на Мерц идва на фона на дипломатическите контакти между Германия и Русия. Германският външен министър Йохан Вадефул разговаря с руския си колега Сергей Лавров в Ню Йорк. След срещата Берлин оцени руската реакция като знак, че Москва засега не проявява интерес към реални преговори за прекратяване на войната.

Мерц вече заяви, че евентуален разговор с Путин не означава промяна в германската подкрепа за Украйна. Следващата възможност за пряк контакт между двамата лидери би била срещата на Г-20 в Маями, ако руският президент приеме поканата на Тръмп.

Източници: wp.de, tagesspiegel.de, bundeskanzler.de