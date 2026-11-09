Иран: Няма неразрешени преминавания на кораби през Ормуз тази нощ

Нито един неразрешен плавателен съд не е преминал през Ормузкия проток през нощта, заяви неназован представител на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, цитиран от ирански държавни медии.

„Нито един неразрешен плавателен съд не е преминал през морския маршрут през нощта“, е заявил представителят. По думите му навигационните системи в южната част на протока са били унищожени. В съобщението не се посочват броят, имената или флаговете на корабите, които са били проследявани, нито се уточнява кога точно са били разрушени системите.

Ройтерс не посочва независимо потвърждение на иранското твърдение за корабоплаването през нощта. Ормузкият проток остава в центъра на продължаващото противопоставяне между Иран и Съединените щати, които поддържат морска блокада около иранските пристанища и стратегическия воден път.

Експлозии на остров Кешм

Иранските държавни медии съобщиха и за експлозии на остров Кешм, разположен в района на Ормузкия проток. Местен представител заяви, че американският удар не е засегнал жизненоважна инфраструктура или основни услуги, а набелязаните обекти са били далеч от жилищни и търговски райони.

Американските власти не са потвърдили публично подробности за експлозиите. В отделен случай американското Централно командване съобщи, че е обезвредило кораб под флага на Сейнт Китс и Невис, след като е пренебрегнал многократни предупреждения и е опитал да напусне района след посещение на иранско пристанище.

На този фон Иран продължава да настоява, че корабите трябва да координират преминаването си с неговите военни структури и да получат разрешение. Вашингтон от своя страна представя действията си като част от блокадата и мерките за контрол върху корабоплаването около Иран.

Източници: arabnews.com, apnews.com