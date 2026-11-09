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Иран: Няма неразрешени преминавания на кораби през Ормуз тази нощ
  Тема: Иранската криза

Иран: Няма неразрешени преминавания на кораби през Ормуз тази нощ

9 Ноември, 2026 08:16 647 7

  • иран-
  • корабоплаване-
  • корпус на гвардейците-
  • съединени щати

Техеран съобщи и за унищожени навигационни системи в южната част на протока. На остров Кешм са били чути експлозии след американски удар

Иран: Няма неразрешени преминавания на кораби през Ормуз тази нощ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нито един неразрешен плавателен съд не е преминал през Ормузкия проток през нощта, заяви неназован представител на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, цитиран от ирански държавни медии.

„Нито един неразрешен плавателен съд не е преминал през морския маршрут през нощта“, е заявил представителят. По думите му навигационните системи в южната част на протока са били унищожени. В съобщението не се посочват броят, имената или флаговете на корабите, които са били проследявани, нито се уточнява кога точно са били разрушени системите.

Ройтерс не посочва независимо потвърждение на иранското твърдение за корабоплаването през нощта. Ормузкият проток остава в центъра на продължаващото противопоставяне между Иран и Съединените щати, които поддържат морска блокада около иранските пристанища и стратегическия воден път.

Експлозии на остров Кешм

Иранските държавни медии съобщиха и за експлозии на остров Кешм, разположен в района на Ормузкия проток. Местен представител заяви, че американският удар не е засегнал жизненоважна инфраструктура или основни услуги, а набелязаните обекти са били далеч от жилищни и търговски райони.

Американските власти не са потвърдили публично подробности за експлозиите. В отделен случай американското Централно командване съобщи, че е обезвредило кораб под флага на Сейнт Китс и Невис, след като е пренебрегнал многократни предупреждения и е опитал да напусне района след посещение на иранско пристанище.

На този фон Иран продължава да настоява, че корабите трябва да координират преминаването си с неговите военни структури и да получат разрешение. Вашингтон от своя страна представя действията си като част от блокадата и мерките за контрол върху корабоплаването около Иран.

Източници: arabnews.com, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Жеко

    1 2 Отговор
    Ген. Леонид Ивашов от руската армия към Владимир Путин вечера в Москва:

    "Ти се провали, нямаш 1 м0 зъчна клетка в главата си. 3 дневната операция е най-големия провал за Русия, а ти заради липса на интелект не успя да предвидиш дори 1 ход напред във времето и пилееш ресурсите и хората на Русия все едно са на аща ти"

    08:21 09.11.2026

  • 4 Е как така , стана сега ???

    2 1 Отговор
    Иран контролира Тръмп в Ормузкия Проток???

    А Хегсет бил "спечелил две войни" ???
    Американците станаха за резил на цял свят, с този " Риж " пес!

    Коментиран от #7

    08:23 09.11.2026

  • 5 Персите" напериха" гребена!!!

    3 1 Отговор
    А " Рижия " го изпратиха на бръснар за "обрязване" !!!

    08:25 09.11.2026

  • 6 Копейка

    0 0 Отговор
    Аз винаги съм била за неразрушимия съюз Путин-Тръмп, каквото и ще да става!

    08:43 09.11.2026

  • 7 Zахарова

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Е как така , стана сега ???":

    Няма да ни обиждаш Донито. Я, каква хубава работа ни върши. Без него да са ни претрепали в Украйна и петрола да е на никаква цета да нас

    08:46 09.11.2026

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