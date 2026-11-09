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Русия съобщи за удари по кораби и енергийни обекти в Украйна
  Тема: Украйна

Русия съобщи за удари по кораби и енергийни обекти в Украйна

9 Ноември, 2026 08:28 949 22

  • русия-
  • украйна-
  • днипропетровска област-
  • одеса-
  • енергетика

Москва твърди, че е поразен товарен кораб край Одеса и завод за далекобойни дронове в Полтавска област. В Днепропетровска област са повредени предприятие и инфраструктура

Русия съобщи за удари по кораби и енергийни обекти в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия съобщи за серия удари по украински кораби, енергийни обекти и предприятие за производство на безпилотни летателни апарати.

Според Министерството на отбраната през нощта е поразен товарен кораб в Черно море, югозападно от Одеса. На борда му, по руската версия, е имало оръжие и военно имущество за украинската армия. Москва съобщи и за удар по контейнеровоз, който доставял оборудване и стоки с двойно предназначение за Украйна. Ройтерс отбелязва, че руските твърдения за корабите не са били независимо проверени, а от Киев не е имало незабавен коментар.

Руското военно ведомство заяви още, че е атакуван завод в Полтавска област, в който според Москва се сглобяват безпилотни летателни апарати с голям обсег. В същото съобщение се твърди, че са унищожени електрически подстанции в Кривий Рих и Черкаси, както и тяговa електрическа подстанция във Виницка област.

Щети и прекъсвания на тока в Днепропетровска област

В Днепропетровска област са повредени предприятие и инфраструктурни обекти, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Ганжа. „Повредено е предприятие в Днипро“, написа той. По думите му щети има и по инфраструктурата в Камянске и Криворожкия район.

Украинската енергийна компания ДТЕК съобщи, че атаката срещу енергийни обекти в областта е оставила над 600 000 потребители без електричество. Болници и обекти от критичната инфраструктура са преминали на резервно захранване, според информацията, цитирана от Ройтерс.

В Днипро през нощта са били съобщени експлозии. Украинската информационна агенция „Укринформ“ съобщи за атаки с безпилотни апарати срещу няколко района на областта и за повредена инфраструктура в Камянския район и Кривий Рих.

Източници: new.streetinsider.com, kommersant.ru, ukrinform.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нафта има ли

    2 15 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    или пак ще вървим пеш

    Коментиран от #7

    08:32 09.11.2026

  • 4 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    4 10 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади
    ...
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    08:34 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Нафта има ли":

    Карам само бензинови осмаци на които само застраховката е колкото твоята кола!!!

    Коментиран от #14, #16, #20

    08:34 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гларус

    11 19 Отговор
    Абе нали в Черно море корабите ги бомбили само украинците? Такава хубава опорка им орезилиха на путинистите.

    08:37 09.11.2026

  • 10 Павлов

    23 9 Отговор
    Донбас винаги е бил руски. Поне хиляда години преди Путин. Там винаги са живеели руснаци и винаги са говорили на руски. Което Зеленски се опита да им забрани, заради което започна и СВО-то.

    Коментиран от #17

    08:37 09.11.2026

  • 11 Пич

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Оле":

    Нали му казахме да не изпуска Одеса от око...

    Коментиран от #19

    08:40 09.11.2026

  • 12 Звездоброец

    12 0 Отговор
    Тука всеки ден едни и същи писания от гладни за 1 баничка читатели . Нещо и нови опорни няма . Центовете намаляват .

    08:41 09.11.2026

  • 13 Европеец

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Направи ми впечатления ,че ройтерс казва, че няма проверена информация за ударите по тия кораби, за които се говори В статията..... Има някаква шизофрения..... Русия казва че е ударила кораби, но информацията не била проверена от Ройтерс.... А за Ударите преди изборите по кораби с дронове ни проглушиха ушите, че били руски, въпреки че Русия не споменава за тях...... Лётчика проверяваше и две седмици вече мълчание за това какви са били дроновете,е Ако бяха руски олелията щеше да стигне до луната..... А сега мълчание, което навежда на мисълта, че са били украински или Мало британски..... Но както и да е, Да му мислят хотелиерите по черноморието и летчика да се готви да ги компенсира за слабия сезон със заемите които изтегли и ще продължава да тегли.....

    08:45 09.11.2026

  • 14 А що криеш,

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    че караш и мотор с два коша.

    08:54 09.11.2026

  • 15 Соломон

    3 2 Отговор
    А Русия съобщи ли че бензиностанцията КИРИШИ пак дими

    08:58 09.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Аа майкууууу

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Павлов":

    Преди хиляда години са говорили на руски.Аа майкууууу.
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    09:01 09.11.2026

  • 18 така е

    1 0 Отговор
    Руската армия е най-големия враг на офшорните зърновози в Черно Море. Великани!

    09:01 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Такъв осмак

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    ретро хит парад 2002-ра, ще не е срам даже да го отключа ако има хора наоколо

    Коментиран от #22

    09:04 09.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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