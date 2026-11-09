Русия съобщи за удари по кораби и енергийни обекти в Украйна

Русия съобщи за серия удари по украински кораби, енергийни обекти и предприятие за производство на безпилотни летателни апарати.

Според Министерството на отбраната през нощта е поразен товарен кораб в Черно море, югозападно от Одеса. На борда му, по руската версия, е имало оръжие и военно имущество за украинската армия. Москва съобщи и за удар по контейнеровоз, който доставял оборудване и стоки с двойно предназначение за Украйна. Ройтерс отбелязва, че руските твърдения за корабите не са били независимо проверени, а от Киев не е имало незабавен коментар.

Руското военно ведомство заяви още, че е атакуван завод в Полтавска област, в който според Москва се сглобяват безпилотни летателни апарати с голям обсег. В същото съобщение се твърди, че са унищожени електрически подстанции в Кривий Рих и Черкаси, както и тяговa електрическа подстанция във Виницка област.

Щети и прекъсвания на тока в Днепропетровска област

В Днепропетровска област са повредени предприятие и инфраструктурни обекти, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Ганжа. „Повредено е предприятие в Днипро“, написа той. По думите му щети има и по инфраструктурата в Камянске и Криворожкия район.

Украинската енергийна компания ДТЕК съобщи, че атаката срещу енергийни обекти в областта е оставила над 600 000 потребители без електричество. Болници и обекти от критичната инфраструктура са преминали на резервно захранване, според информацията, цитирана от Ройтерс.

В Днипро през нощта са били съобщени експлозии. Украинската информационна агенция „Укринформ“ съобщи за атаки с безпилотни апарати срещу няколко района на областта и за повредена инфраструктура в Камянския район и Кривий Рих.

Източници: new.streetinsider.com, kommersant.ru, ukrinform.net