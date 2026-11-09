Русия съобщи за удари по кораби и енергийни обекти в Украйна

Русия съобщи за серия удари по украински кораби, енергийни обекти и предприятие за производство на безпилотни летателни апарати.
Според Министерството на отбраната през нощта е поразен товарен кораб в Черно море, югозападно от Одеса. На борда му, по руската версия, е имало оръжие и военно имущество за украинската армия. Москва съобщи и за удар по контейнеровоз, който доставял оборудване и стоки с двойно предназначение за Украйна. Ройтерс отбелязва, че руските твърдения за корабите не са били независимо проверени, а от Киев не е имало незабавен коментар.
Руското военно ведомство заяви още, че е атакуван завод в Полтавска област, в който според Москва се сглобяват безпилотни летателни апарати с голям обсег. В същото съобщение се твърди, че са унищожени електрически подстанции в Кривий Рих и Черкаси, както и тяговa електрическа подстанция във Виницка област.
Щети и прекъсвания на тока в Днепропетровска област
В Днепропетровска област са повредени предприятие и инфраструктурни обекти, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Ганжа. „Повредено е предприятие в Днипро“, написа той. По думите му щети има и по инфраструктурата в Камянске и Криворожкия район.
Украинската енергийна компания ДТЕК съобщи, че атаката срещу енергийни обекти в областта е оставила над 600 000 потребители без електричество. Болници и обекти от критичната инфраструктура са преминали на резервно захранване, според информацията, цитирана от Ройтерс.
В Днипро през нощта са били съобщени експлозии. Украинската информационна агенция „Укринформ“ съобщи за атаки с безпилотни апарати срещу няколко района на областта и за повредена инфраструктура в Камянския район и Кривий Рих.
Източници: new.streetinsider.com, kommersant.ru, ukrinform.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Нафта има ли
До коментар #1 от "Пич":или пак ще вървим пеш
Коментиран от #7
08:32 09.11.2026
4 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
ну паГади
...
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
08:34 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
До коментар #3 от "Нафта има ли":Карам само бензинови осмаци на които само застраховката е колкото твоята кола!!!
Коментиран от #14, #16, #20
08:34 09.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гларус
08:37 09.11.2026
10 Павлов
Коментиран от #17
08:37 09.11.2026
11 Пич
До коментар #8 от "Оле":Нали му казахме да не изпуска Одеса от око...
Коментиран от #19
08:40 09.11.2026
12 Звездоброец
08:41 09.11.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Направи ми впечатления ,че ройтерс казва, че няма проверена информация за ударите по тия кораби, за които се говори В статията..... Има някаква шизофрения..... Русия казва че е ударила кораби, но информацията не била проверена от Ройтерс.... А за Ударите преди изборите по кораби с дронове ни проглушиха ушите, че били руски, въпреки че Русия не споменава за тях...... Лётчика проверяваше и две седмици вече мълчание за това какви са били дроновете,е Ако бяха руски олелията щеше да стигне до луната..... А сега мълчание, което навежда на мисълта, че са били украински или Мало британски..... Но както и да е, Да му мислят хотелиерите по черноморието и летчика да се готви да ги компенсира за слабия сезон със заемите които изтегли и ще продължава да тегли.....
08:45 09.11.2026
14 А що криеш,
До коментар #7 от "Пич":че караш и мотор с два коша.
08:54 09.11.2026
15 Соломон
08:58 09.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Аа майкууууу
До коментар #10 от "Павлов":Преди хиляда години са говорили на руски.Аа майкууууу.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
09:01 09.11.2026
18 така е
09:01 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Такъв осмак
До коментар #7 от "Пич":ретро хит парад 2002-ра, ще не е срам даже да го отключа ако има хора наоколо
Коментиран от #22
09:04 09.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.