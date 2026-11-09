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Русия атакува Украйна с 317 дрона, има ранени
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна с 317 дрона, има ранени

9 Ноември, 2026 08:58 895 13

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • запорожка област-
  • полтавска област

Украинската противовъздушна отбрана е свалила или подавила 276 въздушни цели. При ударите в Полтавска и Запорожка област са ранени 13 души

Русия атакува Украйна с 317 дрона, има ранени - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е атакувала Украйна през нощта с 317 ударни безпилотни летателни апарата, съобщиха украинските военновъздушни сили. Сред тях са били дронове „Шахед“, реактивни апарати, „Гербера“, „Пародия“ и други модели. По данни на украинската страна 276 въздушни цели са били свалени или подавени, но са регистрирани попадения на 31 места, а отломки са паднали на още 9 локации.

„По състояние към 8:00 часа противовъздушната отбрана е свалила или подавила 271 вражески дрона тип „Шахед“ и още пет безпилотни апарата от други типове“, се казва в съобщението на украинските военновъздушни сили. Към момента на публикуването на информацията няколко ударни дрона все още са били във въздуха, а операцията по неутрализирането им е продължавала.

Седем ранени в Полтавска област

В Полтавска област са ранени седем души, сред които дете. Държавната служба за извънредни ситуации съобщи, че са били ударени жилищен район в Кременчук и частно предприятие в Кременчушки район. На няколко места са избухнали пожари, а спасителите са помогнали на 15 жители.

Пожарите са били потушени до сутринта. По-рано областните власти съобщиха и за удар по частен дом в Кременчушки район, при който е възникнал пожар. Пострадалите са получили медицинска помощ.

Нови удари по Запорожка област

Шестима души, сред които едно дете, са ранени при руските атаки срещу Запорожие и Запорожки район. За едно денонощие руските сили са нанесли 819 удара по 52 населени места в областта, съобщи Иван Фьодоров, съпредседател на Съвета по отбрана на Запорожка област.

По данни на Фьодоров са извършени 25 въздушни удара, 601 атаки с безпилотни апарати, пет обстрела с реактивни системи за залпов огън и 188 артилерийски удара. Получени са 60 сигнала за повредени обекти на инфраструктурата, жилища и автомобили.

Украйна отчита нови руски загуби

Генералният щаб на Украйна съобщи и за 2980 руски военнослужещи, загубени за последното денонощие. Според данните общите загуби на руската армия в жива сила от началото на войната са около 1 609 380 души.

За същия период украинската страна отчита унищожени или повредени четири руски танка, 15 бойни бронирани машини, 68 артилерийски системи, шест реактивни системи за залпов огън, две средства за противовъздушна отбрана и 1843 оперативно-тактически дрона. Тези данни са съобщени от украинския Генерален щаб и не са независимо потвърдени.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин от яд нарежда

    5 16 Отговор
    удари над болници, църкви, училища, детски градини, магазини, частни домове и блокове, пътнически влакове и автобуси

    Коментиран от #5

    09:01 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Озадачен

    9 4 Отговор
    "За същия период украинската страна отчита унищожени или повредени четири руски танка, 15 бойни бронирани машини, 68 артилерийски системи, шест реактивни системи за залпов огън, две средства за противовъздушна отбрана и 1843 оперативно-тактически дрона"
    Колко дрона са изстреляли руснаците?

    09:03 09.11.2026

  • 4 Антирашист 5044

    1 6 Отговор
    Въпрос с повишена трудност ,коя държава сега чества 7 ми ноемвли ? Да напомня ,това е датата на началото на воср ,основа за ленинизма ,сталинизма и комунизма !

    Коментиран от #6

    09:07 09.11.2026

  • 5 Зеленски от яд

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин от яд нарежда":

    Нарежда удари по колежи, училища, църкви, общежития, сиропиталища, частни домове, културни паметници, автобуси, влакове, пътнически самолети и кораби, търговски кораби, търговски вериги и магазини, куриерски фирми, книжарници, болници, детски градини и ясли, домове за възрастни, публични домове, казина, ресторанти, плажове....

    09:10 09.11.2026

  • 6 Куба

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Антирашист 5044":

    Познах? Чакам си наградата!
    Или С. Корея?

    09:11 09.11.2026

  • 7 Простият

    17 1 Отговор
    Руските загуби са ясни - всички ги знаем. Дайте сега нещо и за украинските загуби, че да може да направим информирана оценка. А така само едностранно е безсмислено.

    09:12 09.11.2026

  • 8 Борислав

    6 0 Отговор
    На български няма дума "подавила". Има думата "заглушила".

    Коментиран от #12

    09:18 09.11.2026

  • 9 Стоянчо Пуканката

    7 0 Отговор
    За могъщата Руска Империя това си е съвсем лекичка, незначителна тренировчица, колкото да не се отпуска...

    09:20 09.11.2026

  • 10 Месодайните животни в Киев

    5 0 Отговор
    да излизат веднага на протест срещу зелената чума

    09:34 09.11.2026

  • 11 падналия ангел

    6 0 Отговор
    "...са били ударени жилищен район в Кременчук...", ударен е хотел "Пантагрюел" в Кременчук! Ама щом си трайкат за хотела явно гостите му са били необичайни!

    Коментиран от #13

    09:37 09.11.2026

  • 12 Емил

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Борислав":

    Липсва им руския колега или си мислят че това е на мова!!!

    10:14 09.11.2026

  • 13 брадати

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "падналия ангел":

    дечица, може би:)))

    10:18 09.11.2026

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