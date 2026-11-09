Русия атакува Украйна с 317 дрона, има ранени

Русия е атакувала Украйна през нощта с 317 ударни безпилотни летателни апарата, съобщиха украинските военновъздушни сили. Сред тях са били дронове „Шахед“, реактивни апарати, „Гербера“, „Пародия“ и други модели. По данни на украинската страна 276 въздушни цели са били свалени или подавени, но са регистрирани попадения на 31 места, а отломки са паднали на още 9 локации.

„По състояние към 8:00 часа противовъздушната отбрана е свалила или подавила 271 вражески дрона тип „Шахед“ и още пет безпилотни апарата от други типове“, се казва в съобщението на украинските военновъздушни сили. Към момента на публикуването на информацията няколко ударни дрона все още са били във въздуха, а операцията по неутрализирането им е продължавала.

Седем ранени в Полтавска област

В Полтавска област са ранени седем души, сред които дете. Държавната служба за извънредни ситуации съобщи, че са били ударени жилищен район в Кременчук и частно предприятие в Кременчушки район. На няколко места са избухнали пожари, а спасителите са помогнали на 15 жители.

Пожарите са били потушени до сутринта. По-рано областните власти съобщиха и за удар по частен дом в Кременчушки район, при който е възникнал пожар. Пострадалите са получили медицинска помощ.

Нови удари по Запорожка област

Шестима души, сред които едно дете, са ранени при руските атаки срещу Запорожие и Запорожки район. За едно денонощие руските сили са нанесли 819 удара по 52 населени места в областта, съобщи Иван Фьодоров, съпредседател на Съвета по отбрана на Запорожка област.

По данни на Фьодоров са извършени 25 въздушни удара, 601 атаки с безпилотни апарати, пет обстрела с реактивни системи за залпов огън и 188 артилерийски удара. Получени са 60 сигнала за повредени обекти на инфраструктурата, жилища и автомобили.

Украйна отчита нови руски загуби

Генералният щаб на Украйна съобщи и за 2980 руски военнослужещи, загубени за последното денонощие. Според данните общите загуби на руската армия в жива сила от началото на войната са около 1 609 380 души.

За същия период украинската страна отчита унищожени или повредени четири руски танка, 15 бойни бронирани машини, 68 артилерийски системи, шест реактивни системи за залпов огън, две средства за противовъздушна отбрана и 1843 оперативно-тактически дрона. Тези данни са съобщени от украинския Генерален щаб и не са независимо потвърдени.

Източници: pravda.com.ua