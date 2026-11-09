20 мигранти загинаха край Крит, 133 са спасени

Най-малко 20 мигранти са загинали при няколко инцидента с лодки южно от остров Крит, а 133 души са спасени, съобщиха гръцките власти и местни медии.
При първия случай, регистриран на 7 ноември, спасителите са открили лодка на около шест морски мили югозападно от Калои Лименес. От нея са извадени 28 души и тялото на мъж. По-късно в същата лодка са намерени още седем тела.
В понеделник гръцката брегова охрана е открила друга лодка на около 15 морски мили югоизточно от Калои Лименес. В нея са били намерени 12 тела, а 18 души са спасени. Лодката е била забелязана от преминаващ товарен кораб под марокански флаг.
Още две лодки са били локализирани на около 30 и 31 морски мили южно от Калои Лименес. На борда им е имало съответно около 47 и 40 души. Всички са спасени от плавателни съдове на европейската агенция Фронтекс, след като лодките са били открити с помощта на пилотиран и безпилотен летателен апарат.
Потеглили от либийския бряг
Според разкази на спасените при първия инцидент лодките са потеглили от либийския бряг на 3 или 4 ноември. Те са заявили, че са платили между 12 000 и 16 000 либийски динара за превоза до Гърция.
Двама от спасените са били откарани за медицинска помощ в университетската болница в Ираклион. Останалите са били насочени към временни центрове за прием и идентификация, съобщават гръцки медии.
Спасителните операции са проведени при увеличаване на преминаванията по маршрута от Либия към Крит. Самоличността и националността на загиналите при последния инцидент не са съобщени, а причината за смъртта им остава предмет на изясняване.
Източници: ekathimerini.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стават такива работи
10:09 09.11.2026
2 6135
Цифричките трябваше да са наобратно.
10:09 09.11.2026
3 🦉🦉🦉🦉
Двойни стандарти ‼️
10:11 09.11.2026
4 Дайте спасените
10:31 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Улсула
10:45 09.11.2026
7 Ццц
10:54 09.11.2026