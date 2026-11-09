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20 мигранти загинаха край Крит, 133 са спасени
  Тема: Кризата с бежанците

20 мигранти загинаха край Крит, 133 са спасени

9 Ноември, 2026 10:04 539 7

  • крит-
  • мигранти-
  • гърция-
  • фронтекс-
  • либия

Жертвите са открити при няколко инцидента южно от острова. Сред спасените има хора, нуждаещи се от медицинска помощ

20 мигранти загинаха край Крит, 133 са спасени - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 20 мигранти са загинали при няколко инцидента с лодки южно от остров Крит, а 133 души са спасени, съобщиха гръцките власти и местни медии.

При първия случай, регистриран на 7 ноември, спасителите са открили лодка на около шест морски мили югозападно от Калои Лименес. От нея са извадени 28 души и тялото на мъж. По-късно в същата лодка са намерени още седем тела.

В понеделник гръцката брегова охрана е открила друга лодка на около 15 морски мили югоизточно от Калои Лименес. В нея са били намерени 12 тела, а 18 души са спасени. Лодката е била забелязана от преминаващ товарен кораб под марокански флаг.

„Не е ясно как са загинали мигрантите“, съобщи гръцката брегова охрана.

Още две лодки са били локализирани на около 30 и 31 морски мили южно от Калои Лименес. На борда им е имало съответно около 47 и 40 души. Всички са спасени от плавателни съдове на европейската агенция Фронтекс, след като лодките са били открити с помощта на пилотиран и безпилотен летателен апарат.

Потеглили от либийския бряг

Според разкази на спасените при първия инцидент лодките са потеглили от либийския бряг на 3 или 4 ноември. Те са заявили, че са платили между 12 000 и 16 000 либийски динара за превоза до Гърция.

Двама от спасените са били откарани за медицинска помощ в университетската болница в Ираклион. Останалите са били насочени към временни центрове за прием и идентификация, съобщават гръцки медии.

Спасителните операции са проведени при увеличаване на преминаванията по маршрута от Либия към Крит. Самоличността и националността на загиналите при последния инцидент не са съобщени, а причината за смъртта им остава предмет на изясняване.

Източници: ekathimerini.com, apnews.com


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Стават такива работи

    2 0 Отговор
    Като нямат Мойсей да им разцепи морето.

    10:09 09.11.2026

  • 2 6135

    6 0 Отговор
    Ех, не се научиха тези гърци.
    Цифричките трябваше да са наобратно.

    10:09 09.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    Значи едни като докарат навлеци са СПАСИТЕЛИ, а други са ТРАФИКАНТИ 🤔
    Двойни стандарти ‼️

    10:11 09.11.2026

  • 4 Дайте спасените

    3 0 Отговор
    На урсула да си ги вземе в къщи...

    10:31 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Улсула

    0 0 Отговор
    На спасените ще им дадем жилище и финансова помощ за да се оправят по-бързо от стреса и ще ги наградим с ордени, а за 30 членните им семейстрва ще организираме безплатен транспорт. А загиналите ще обявим за герои посмъртно и ще докараме в Европа пак безплатно всичките им братчеди!

    10:45 09.11.2026

  • 7 Ццц

    0 0 Отговор
    Новината можеше да е добра ако беше наобратно - спасените да са 20! 500 млн. европейци чакат на 300 млн. американци, за да ги пазят от 140 млн. руснаци, докато 1 млрд. мюсюлмани ги поробват! При положение, че само бюрократите в ЕС са два пъти повече от руската армия! Но са бюрократи! Като прибавими и ценностите и формулата добива смисъл!

    10:54 09.11.2026

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