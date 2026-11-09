20 мигранти загинаха край Крит, 133 са спасени

Най-малко 20 мигранти са загинали при няколко инцидента с лодки южно от остров Крит, а 133 души са спасени, съобщиха гръцките власти и местни медии.

При първия случай, регистриран на 7 ноември, спасителите са открили лодка на около шест морски мили югозападно от Калои Лименес. От нея са извадени 28 души и тялото на мъж. По-късно в същата лодка са намерени още седем тела.

В понеделник гръцката брегова охрана е открила друга лодка на около 15 морски мили югоизточно от Калои Лименес. В нея са били намерени 12 тела, а 18 души са спасени. Лодката е била забелязана от преминаващ товарен кораб под марокански флаг.

„Не е ясно как са загинали мигрантите“, съобщи гръцката брегова охрана.

Още две лодки са били локализирани на около 30 и 31 морски мили южно от Калои Лименес. На борда им е имало съответно около 47 и 40 души. Всички са спасени от плавателни съдове на европейската агенция Фронтекс, след като лодките са били открити с помощта на пилотиран и безпилотен летателен апарат.

Потеглили от либийския бряг

Според разкази на спасените при първия инцидент лодките са потеглили от либийския бряг на 3 или 4 ноември. Те са заявили, че са платили между 12 000 и 16 000 либийски динара за превоза до Гърция.

Двама от спасените са били откарани за медицинска помощ в университетската болница в Ираклион. Останалите са били насочени към временни центрове за прием и идентификация, съобщават гръцки медии.

Спасителните операции са проведени при увеличаване на преминаванията по маршрута от Либия към Крит. Самоличността и националността на загиналите при последния инцидент не са съобщени, а причината за смъртта им остава предмет на изясняване.

Източници: ekathimerini.com, apnews.com