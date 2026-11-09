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Двама загинали при украински атаки срещу Луганск
  Тема: Украйна

Двама загинали при украински атаки срещу Луганск

9 Ноември, 2026 10:39 913 15

  • луганск-
  • лнр-
  • леонид пасечник-
  • украйна-
  • атаки с дронове

При ударите са повредени автомобили, жилищни сгради и гражданска инфраструктура.

Двама загинали при украински атаки срещу Луганск - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а четирима са били ранени при атаки в Луганската народна република, съобщи ръководителят ѝ Леонид Пасечник. По думите му безпилотни летателни апарати са ударили товарен автомобил в Беловодския общински окръг и лека кола на пътя Новоайдар–Старобелск.

При атаката срещу товарния автомобил е загинал водачът. При удара по леката кола е загинал един мъж, а друг е бил ранен. Пасечник съобщава още, че са били атакувани товарни автомобили в Станично-Луганския и Славяносербския общински окръг, при което са пострадали двама мъже.

Предишната атака срещу Луганск бе през нощта на 21 октомври. Пасечник твърди, че тогава са били повредени жилищни сгради и гражданска инфраструктура, а сериозни щети е понесла сградата на Луганската телефонна компания.

По информация на руските медии пожарът в сградата е обхванал всичките 10 етажа. По-късно спасители са открили под развалините телата на двама инженери. Засегнати са били и шест многоетажни жилищни сгради, в които са изпочупени прозорци и са нанесени щети по общите части.

Ударите са причинили повреди по комуникационна инфраструктура. Съобщава се за прекъсвания на мобилните комуникации и достъпа до интернет, като местни служби са започнали аварийно-възстановителни работи.

Източници: vedomosti.ru, kommersant.ru, interfax.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нема нафта

    2 3 Отговор
    Камионът е бил цистерна.

    10:42 09.11.2026

  • 2 Тъй като

    6 3 Отговор
    на бойното поле Русия си върна 99% от ЛНР, то Украина бомби от злоба и яд по цивилни .

    10:42 09.11.2026

  • 3 Пич

    5 3 Отговор
    Е то, украинците кога са можели да ударят друго, освен цивилни сгради и гражданска инфраструктура...?!

    Коментиран от #13

    10:43 09.11.2026

  • 4 Стоянчо Пуканката

    3 6 Отговор
    Терорягите са си тероряги, братче, кво да ги праиш!...

    Коментиран от #7

    10:46 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Няма проблем

    5 0 Отговор
    В Русия при пътнотранспортни произшествия загиват между 38 и 42 души средно на ден.

    Коментиран от #10

    11:06 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А колко милиона са?

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Няма проблем":

    И съпостави със загиналите в България, спрямо брой на населението!

    11:12 09.11.2026

  • 11 Пета зима студувам в Европа

    2 0 Отговор
    Отмениха нощната тарифа и акумулиращите печки не работят. Купих едно радиаторче и обличам по два анцунга. Такава мизерия не е имало никога.

    11:14 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 .ичке

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ами ивицатати Газа?

    12:00 09.11.2026

  • 14 лугандония

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Лили":

    😁😁😁😁

    12:04 09.11.2026

  • 15 Още

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Лили":

    Се лутат в превода..

    12:33 09.11.2026

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