Литва започва учение на НАТО за енергийната устойчивост

Във Вилнюс започва международното щабно учение „Coherent Resilience 2026 Northeast“ (CORE 26-NE), посветено на енергийната сигурност и устойчивостта на североизточния фланг на НАТО. Учението ще се проведе от 9 до 13 ноември и ще събере над 100 представители на държави от Алианса и партньорски страни.
Работата ще се води по предварително подготвен сценарий. Участниците ще разглеждат ситуации, свързани с устойчивостта на енергийните системи, и ще обсъждат възможни координирани действия при рискове за снабдяването и критичната инфраструктура.
Фокус върху пет държави от североизточния фланг
Специално внимание ще бъде отделено на Естония, Финландия, Латвия, Литва и Полша. В рамките на учението ще бъде анализирана взаимозависимостта между регионалните електроенергийни и газови мрежи, както и уязвимостите по веригите за енергийни доставки.
Сред задачите е и търсенето на подходи за по-добра защита на критичната енергийна инфраструктура. Според Центъра за върхови постижения на НАТО по енергийна сигурност учението трябва да подпомогне обмена на експертен опит, оценката на рисковете и изработването на съгласувани решения.„Ученията CORE, които се организират повече от десетилетие, дават възможност за експертни дискусии, оценка на възможните рискове и търсене на координирани решения по въпросите на регионалната енергийна сигурност“, заяви подполковник Джей Калво, ръководител на отдела за обучение и учения в Центъра за върхови постижения на НАТО по енергийна сигурност.
Подготовката започна през пролетта
CORE 26-NE е щабно, или настолно, учение, което не включва прекъсване на реални енергийни мрежи. То е част от серията CORE, провеждана в различни държави от 2014 г. насам.
Подготовката за тазгодишното издание започна през април. Основната конференция за планиране и разработване на сценариите се проведе във Варшава през юни, а финалната координация приключи във Вилнюс през септември.
Учението се организира съвместно от Центъра за върхови постижения на НАТО по енергийна сигурност, Отдела за киберсигурност и цифрова трансформация на централата на НАТО и Съвместния изследователски център на Европейската комисия.
Източници: lrt.lt, dailybaltic.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аха
13:02 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 БОРУНА ЛОМ
Коментиран от #6
13:12 09.11.2026
4 Соломон
13:19 09.11.2026
5 От енергийната устойчивост
13:20 09.11.2026
6 Е нали
До коментар #3 от "БОРУНА ЛОМ":мунчо ни вкара в Триморието - натам отиват нещата!
13:20 09.11.2026
7 От енергийната устойчивост
13:22 09.11.2026
8 Историк
Коментиран от #11, #12
13:24 09.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Объркал си се!
До коментар #8 от "Историк":Ама много!
13:33 09.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Две хиляди военни
13:51 09.11.2026