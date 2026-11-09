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Литва започва учение на НАТО за енергийната устойчивост

Литва започва учение на НАТО за енергийната устойчивост

9 Ноември, 2026 12:59 523 13

  • нато-
  • литва-
  • енергийна сигурност-
  • критична инфраструктура-
  • core 26-ne

Над 100 представители на съюзници и партньори ще анализират рискове за енергийната сигурност на североизточния фланг

Литва започва учение на НАТО за енергийната устойчивост - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във Вилнюс започва международното щабно учение „Coherent Resilience 2026 Northeast“ (CORE 26-NE), посветено на енергийната сигурност и устойчивостта на североизточния фланг на НАТО. Учението ще се проведе от 9 до 13 ноември и ще събере над 100 представители на държави от Алианса и партньорски страни.

Работата ще се води по предварително подготвен сценарий. Участниците ще разглеждат ситуации, свързани с устойчивостта на енергийните системи, и ще обсъждат възможни координирани действия при рискове за снабдяването и критичната инфраструктура.

Фокус върху пет държави от североизточния фланг

Специално внимание ще бъде отделено на Естония, Финландия, Латвия, Литва и Полша. В рамките на учението ще бъде анализирана взаимозависимостта между регионалните електроенергийни и газови мрежи, както и уязвимостите по веригите за енергийни доставки.

Сред задачите е и търсенето на подходи за по-добра защита на критичната енергийна инфраструктура. Според Центъра за върхови постижения на НАТО по енергийна сигурност учението трябва да подпомогне обмена на експертен опит, оценката на рисковете и изработването на съгласувани решения.

„Ученията CORE, които се организират повече от десетилетие, дават възможност за експертни дискусии, оценка на възможните рискове и търсене на координирани решения по въпросите на регионалната енергийна сигурност“, заяви подполковник Джей Калво, ръководител на отдела за обучение и учения в Центъра за върхови постижения на НАТО по енергийна сигурност.

Подготовката започна през пролетта

CORE 26-NE е щабно, или настолно, учение, което не включва прекъсване на реални енергийни мрежи. То е част от серията CORE, провеждана в различни държави от 2014 г. насам.

Подготовката за тазгодишното издание започна през април. Основната конференция за планиране и разработване на сценариите се проведе във Варшава през юни, а финалната координация приключи във Вилнюс през септември.

Учението се организира съвместно от Центъра за върхови постижения на НАТО по енергийна сигурност, Отдела за киберсигурност и цифрова трансформация на централата на НАТО и Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

Източници: lrt.lt, dailybaltic.com


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аха

    9 0 Отговор
    4 пинчера и една хиена.

    13:02 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 БОРУНА ЛОМ

    4 0 Отговор
    САМИ СИ ТЪРСЯТ БОЯ! ДАНО ДА НЕ ВЪВЛЕЧАТ И НАС!

    Коментиран от #6

    13:12 09.11.2026

  • 4 Соломон

    3 0 Отговор
    Както и да го кръстите все тая, руснаците ще ви спукат от бой ако решат!

    13:19 09.11.2026

  • 5 От енергийната устойчивост

    2 0 Отговор
    Към перки, панели, затваряне на атомните централи, данък печалба за панелите по покривите, отмяна на нощната тарифа в Европа, студ зиме и мизерия.

    13:20 09.11.2026

  • 6 Е нали

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "БОРУНА ЛОМ":

    мунчо ни вкара в Триморието - натам отиват нещата!

    13:20 09.11.2026

  • 7 От енергийната устойчивост

    1 0 Отговор
    Подлъгаха хората да си монтират панели на покривите и започнаха да им искат данък печалба като производители на електроенергия.

    13:22 09.11.2026

  • 8 Историк

    1 4 Отговор
    На всеки здравомислещ човек е ясно, че ако Путин не беше нападнал Украйна и Тръмп не беше нападнал Иран, светът нямаше да е в толкова тежка ситуация. Какъв е извода- тези двамата злодеи трябва да бъдат елиминирани от властта.

    Коментиран от #11, #12

    13:24 09.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Объркал си се!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Ама много!

    13:33 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Две хиляди военни

    0 0 Отговор
    Ще въртят Рюте, Макарона и други атлантици за да правят ток! Боко също си купил билет за участие!

    13:51 09.11.2026

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