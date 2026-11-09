Литва започва учение на НАТО за енергийната устойчивост

Във Вилнюс започва международното щабно учение „Coherent Resilience 2026 Northeast“ (CORE 26-NE), посветено на енергийната сигурност и устойчивостта на североизточния фланг на НАТО. Учението ще се проведе от 9 до 13 ноември и ще събере над 100 представители на държави от Алианса и партньорски страни.

Работата ще се води по предварително подготвен сценарий. Участниците ще разглеждат ситуации, свързани с устойчивостта на енергийните системи, и ще обсъждат възможни координирани действия при рискове за снабдяването и критичната инфраструктура.

Фокус върху пет държави от североизточния фланг

Специално внимание ще бъде отделено на Естония, Финландия, Латвия, Литва и Полша. В рамките на учението ще бъде анализирана взаимозависимостта между регионалните електроенергийни и газови мрежи, както и уязвимостите по веригите за енергийни доставки.

Сред задачите е и търсенето на подходи за по-добра защита на критичната енергийна инфраструктура. Според Центъра за върхови постижения на НАТО по енергийна сигурност учението трябва да подпомогне обмена на експертен опит, оценката на рисковете и изработването на съгласувани решения.

Подготовката започна през пролетта

„Ученията CORE, които се организират повече от десетилетие, дават възможност за експертни дискусии, оценка на възможните рискове и търсене на координирани решения по въпросите на регионалната енергийна сигурност“, заяви подполковник Джей Калво, ръководител на отдела за обучение и учения в Центъра за върхови постижения на НАТО по енергийна сигурност.

CORE 26-NE е щабно, или настолно, учение, което не включва прекъсване на реални енергийни мрежи. То е част от серията CORE, провеждана в различни държави от 2014 г. насам.

Подготовката за тазгодишното издание започна през април. Основната конференция за планиране и разработване на сценариите се проведе във Варшава през юни, а финалната координация приключи във Вилнюс през септември.

Учението се организира съвместно от Центъра за върхови постижения на НАТО по енергийна сигурност, Отдела за киберсигурност и цифрова трансформация на централата на НАТО и Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

Източници: lrt.lt, dailybaltic.com