Руски дрон уби трима души при удар по Одеса

Трима души са загинали при удар на руски реактивен дрон по инфраструктурен обект в Одеса. Един пострадал е хоспитализиран в тежко състояние, съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Сергей Лисак.
„При вражеската атака срещу инфраструктурен обект, за съжаление, загинаха трима души. Известно е и за един пострадал. Той е в тежко състояние. Медиците му оказват цялата необходима помощ“, заяви Лисак.
Въздушната тревога е продължила 12 минути
Въздушната тревога в Одеския район е била обявена в 09:22 часа и е отменена в 09:34 часа. В 09:23 часа Въздушните сили на Украйна са предупредили, че от северната част на Одеска област към града лети реактивен безпилотен апарат.
Източници: pravda.com.ua, tsn.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пък аз
Коментиран от #7, #8, #12
13:09 09.11.2026
2 Източник
13:10 09.11.2026
3 Шопо
13:11 09.11.2026
4 В къщите на ужасите в Киев
Коментиран от #23
13:12 09.11.2026
5 Лош лош
13:14 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Абе то останаха ли
Коментиран от #19
13:17 09.11.2026
10 Зелю пита
13:19 09.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 На тротоара
До коментар #1 от "Пък аз":пред сградата ще събират в панички дарения за Украйна!
13:21 09.11.2026
13 И как разбраха
13:23 09.11.2026
14 Реалист
Такова православно падение на душата.
Коментиран от #15
13:24 09.11.2026
15 Не четеш ли бре ?
До коментар #14 от "Реалист":Пише си че е "инфраструктурен обект в Одеса"
13:26 09.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Киевска ракета
13:28 09.11.2026
18 Кмета на Киев, човека
13:29 09.11.2026
19 бройката им я надуват
До коментар #9 от "Абе то останаха ли":За да получат повече помощи от ЕС. Иначе трябваше да са три пъти по малко поне
13:32 09.11.2026
20 Чети
13:36 09.11.2026
21 Така е
Това е причината сега да се убиват цивилни украинци и да се атакуват електрическите подстанции.
13:43 09.11.2026
22 Одеса и Киев
13:44 09.11.2026
23 Реалист
До коментар #4 от "В къщите на ужасите в Киев":Как разбра, че къщата е в Киев. Може да е била в Москва.
Бил ли си там, за да знаеш?
13:44 09.11.2026
24 Одеса е руска и винаги
13:53 09.11.2026
25 В Одеса точно Киев
13:59 09.11.2026