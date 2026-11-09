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Руски дрон уби трима души при удар по Одеса
  Тема: Украйна

Руски дрон уби трима души при удар по Одеса

9 Ноември, 2026 13:07 625 25

  • одеса-
  • руски дронове-
  • сергей лисак-
  • въздушна атака-
  • украйна

При атаката срещу инфраструктурен обект е пострадал още един човек, който е настанен в болница в тежко състояние

Руски дрон уби трима души при удар по Одеса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са загинали при удар на руски реактивен дрон по инфраструктурен обект в Одеса. Един пострадал е хоспитализиран в тежко състояние, съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Сергей Лисак.

„При вражеската атака срещу инфраструктурен обект, за съжаление, загинаха трима души. Известно е и за един пострадал. Той е в тежко състояние. Медиците му оказват цялата необходима помощ“, заяви Лисак.

Въздушната тревога е продължила 12 минути

Въздушната тревога в Одеския район е била обявена в 09:22 часа и е отменена в 09:34 часа. В 09:23 часа Въздушните сили на Украйна са предупредили, че от северната част на Одеска област към града лети реактивен безпилотен апарат.

Източници: pravda.com.ua, tsn.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пък аз

    11 2 Отговор
    Днес разбрах,че Урсулите щели да присъстват на среща в Абу Даби, но на трикраки столчета, седнали пред вратата да киризят вътре през ключалката големите батковци❗❗❗

    Коментиран от #7, #8, #12

    13:09 09.11.2026

  • 2 Източник

    10 0 Отговор
    Украинска правда🤣🤣🤣🤣

    13:10 09.11.2026

  • 3 Шопо

    8 0 Отговор
    Украйна вече няма излаз на море.

    13:11 09.11.2026

  • 4 В къщите на ужасите в Киев

    10 1 Отговор
    загинаха повече, пиши за тях.

    Коментиран от #23

    13:12 09.11.2026

  • 5 Лош лош

    13 1 Отговор
    Лош руски дрон, лош! А бандеровските са добри - те убиват хуманно дечица.

    13:14 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе то останаха ли

    6 9 Отговор
    Украинци още. Да кажат направо бройката им

    Коментиран от #19

    13:17 09.11.2026

  • 10 Зелю пита

    6 5 Отговор
    колко българи живеят в Одеса

    13:19 09.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 На тротоара

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пък аз":

    пред сградата ще събират в панички дарения за Украйна!

    13:21 09.11.2026

  • 13 И как разбраха

    7 0 Отговор
    Че е "Руски дрон"? А? Може от Киев да е дошъл

    13:23 09.11.2026

  • 14 Реалист

    1 9 Отговор
    Украинците трошат заводите за ракети на Москва. Руснаците от злоба и безсилие бомбардират училища и убиват цивилни и деца, а после тръбят, че били НАТОвски генерали.

    Такова православно падение на душата.

    Коментиран от #15

    13:24 09.11.2026

  • 15 Не четеш ли бре ?

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Реалист":

    Пише си че е "инфраструктурен обект в Одеса"

    13:26 09.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Киевска ракета

    6 0 Отговор
    Се е забила в комина на ТЕЦ-а това е истината. Не лъжете. После пък казаха че е била румънска топлинна изстреляна от самолет

    13:28 09.11.2026

  • 18 Кмета на Киев, човека

    4 0 Отговор
    в чудо се видя от тея румънци

    13:29 09.11.2026

  • 19 бройката им я надуват

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Абе то останаха ли":

    За да получат повече помощи от ЕС. Иначе трябваше да са три пъти по малко поне

    13:32 09.11.2026

  • 20 Чети

    2 7 Отговор
    Инфраструктурни обекти

    13:36 09.11.2026

  • 21 Така е

    7 1 Отговор
    Пета година агресора не може да победи Украйна и да постигне поне една от целите си като същевременно има в пъти повече загуби на хора , техника и разбита икономика.
    Това е причината сега да се убиват цивилни украинци и да се атакуват електрическите подстанции.

    13:43 09.11.2026

  • 22 Одеса и Киев

    2 0 Отговор
    Винаги са били врагове. Дори и преди войната. Турците от Крим като трябваше да се изселят след 2014, отказаха да ги приемат в Одеса и се наложи край Киев да ги преселват щото и Турция не ги искаше понеже били гюленисти. Турция плати на Зеленски да им построят 500 апартамента и после още 400 около Киев но не ги прие в Турция хем имаха и турски паспорти.. Точно главният преговарящ сега Умеров спомагаше активно за построяването на тези апартамента за депортирани кримски татари и други украински граждани с турски паспорт...Умеров впрочем нищо общо с Украйна няма и никога е нямал а е кримски татар по призход и мюсюлманин по вероизповедание..

    13:44 09.11.2026

  • 23 Реалист

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "В къщите на ужасите в Киев":

    Как разбра, че къщата е в Киев. Може да е била в Москва.
    Бил ли си там, за да знаеш?

    13:44 09.11.2026

  • 24 Одеса е руска и винаги

    2 0 Отговор
    Руска е била. Западните украинци нямат нищо общо с Одеса. Там са окупатори. Бившият кмет на Одеса дори който Грозев го натопи си беше човека с руски паспорт и гражданство и всички в Одеса си го знаеха и гласуваха за него ...

    13:53 09.11.2026

  • 25 В Одеса точно Киев

    1 0 Отговор
    цели ескалацията с подобни саботажи ! Одеса е русофилска и е окупирана реално.

    13:59 09.11.2026

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