Руски дрон уби трима души при удар по Одеса

Трима души са загинали при удар на руски реактивен дрон по инфраструктурен обект в Одеса. Един пострадал е хоспитализиран в тежко състояние, съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Сергей Лисак.

„При вражеската атака срещу инфраструктурен обект, за съжаление, загинаха трима души. Известно е и за един пострадал. Той е в тежко състояние. Медиците му оказват цялата необходима помощ“, заяви Лисак.

Въздушната тревога е продължила 12 минути

Въздушната тревога в Одеския район е била обявена в 09:22 часа и е отменена в 09:34 часа. В 09:23 часа Въздушните сили на Украйна са предупредили, че от северната част на Одеска област към града лети реактивен безпилотен апарат.

Източници: pravda.com.ua, tsn.ua