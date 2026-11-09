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Украйна е поразила завод за „Искандер“ в Русия
  Тема: Украйна

Украйна е поразила завод за „Искандер“ в Русия

9 Ноември, 2026 13:12 1 348 58

  • украйна-
  • русия-
  • искандер-м-
  • ленинградска област-
  • ростех

Повредени са три производствени цеха на предприятие в Ленинградска област, което произвежда твърдогоривни заряди за ракетите 9М723 „Искандер-М“

Украйна е поразила завод за „Искандер“ в Русия - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силите за отбрана на Украйна са поразили през нощта на 9 ноември завод „Морозов“ в Ленинградска област на Русия. Предприятието произвежда твърдогоривни заряди за двигателите на балистичните ракети 9М723 „Искандер-М“, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Заводът се намира в селището Морозов, близо до Санкт Петербург. По данни на украинското военно командване при удара са повредени три производствени цеха. Размерът на щетите се уточнява.

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„Тук произвеждат взривни вещества и са разработили твърдо гориво за двигателите на ракетните комплекси „Топол-М“. А за балистичните ракети 9М723 „Искандер-М“ заводът произвежда и доставя твърдогоривни заряди за двигателите 9Х820“, заяви Генералният щаб на Украйна.

Производител на компоненти за руски ракети

Заводът „Морозов“ е предприятие от руския военно-промишлен комплекс и е част от държавната корпорация „Ростех“. Според украинския Генерален щаб производството му е свързано с осигуряването на компоненти за ракетни системи, използвани от руските въоръжени сили.

Ракетата 9М723 е основният боеприпас на оперативно-тактическия комплекс „Искандер-М“. Тя използва твърдогоривен двигател, а поразяването на предприятия, които произвеждат гориво и отделни елементи за такива системи, е част от действията на Украйна срещу руския военно-промишлен потенциал.

В съобщението на украинския Генерален щаб не се посочват подробности за използваното оръжие или за евентуални жертви. Не е обявена и окончателна оценка на нанесените материални щети.

Заводът „Морозов“ вече е бил свързван с производството на взривни вещества и твърдо ракетно гориво за руски ракетни комплекси. Данните за конкретните последици от удара ще бъдат уточнявани от украинската страна.

Източници: oboronka.mezha.ua, ukr.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    35 17 Отговор
    Ужассс.......!!!
    И сега, довечера няма да знаят с какви ракети са ги изпасали руснаците...!?

    Коментиран от #4, #5, #33

    13:13 09.11.2026

  • 2 БОРУНА ЛОМ

    7 17 Отговор
    МЕЦОО, МНОГО ДПИШ!

    13:14 09.11.2026

  • 3 БОРУНА ЛОМ

    10 17 Отговор
    МЕЦОО , МНОГО СПИШ!

    13:15 09.11.2026

  • 4 Извинете

    12 23 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    От кое заведение избягахте?

    Коментиран от #9, #54

    13:15 09.11.2026

  • 5 доктор

    13 27 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Руснаци няма.Руска нация няма.

    Коментиран от #17, #51

    13:16 09.11.2026

  • 6 Поне си правят

    32 14 Отговор
    ракетите в заводи, а не като Украйна в гаражи, училища, молове и жилищни сгради!

    Коментиран от #13

    13:16 09.11.2026

  • 7 Източник

    25 9 Отговор
    Укр. Нет🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #8

    13:17 09.11.2026

  • 8 Тц...

    8 12 Отговор

    До коментар #7 от "Източник":

    Кобзон.Нет🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    13:18 09.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Погледни източника

    18 7 Отговор

    До коментар #8 от "Тц...":

    Укр.нет. Хахаха😂😂😂😂 Кобзон няма. Бандер ест.

    13:20 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стратега

    18 5 Отговор
    Няма доказателства от независим източник Господа!

    13:23 09.11.2026

  • 15 Хахахахаха

    16 8 Отговор
    След телефонен разговор с Владимир Путин, норвежкият премиер Стьоре заключи, че руският президент „не е готов за мирни преговори“.

    Стьоре също така призова европейците да признаят, че опитите на ЕС да изолира Русия на международно ниво са се провалили .

    Натовското пропадане продължава с пълна сила, отивам да си купя пуканки и пак ще чета как натовските клоуни се молят на Путин да разговарят с него хахахахаха

    13:24 09.11.2026

  • 16 От Киев

    18 4 Отговор
    А руснаците знаят ли?

    Коментиран от #21, #23

    13:24 09.11.2026

  • 17 Пич

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "доктор":

    Самодиагностицирай се!!!
    Ако неможеш - марш при колега!!!

    13:24 09.11.2026

  • 18 ГЕРОЯМ слава

    9 13 Отговор
    СЛАВА УКРАИНУ .

    Коментиран от #24, #27

    13:25 09.11.2026

  • 19 Хахахахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "Изобщо няма значение":

    Единственото което виждам е как руснаците унищожиха укрите, 1 млн украински доброволци се записаха само сюв първия месец + редовната армия, след 5 месеца почна принудителната военна мобилизация е Украйна, гонене по улиците, отвличане от апартаментите хахаха, смятай какви загуби имат укрите руснаците си действат с доброволци и дори армията им не е на фронта, трагедията украинска продължава в пълен размер

    Коментиран от #25

    13:27 09.11.2026

  • 20 Терористи

    6 1 Отговор
    Сър..

    Коментиран от #30

    13:27 09.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ватен рев

    4 8 Отговор
    Чудесен братски поздрав по случай ВОСР.

    13:28 09.11.2026

  • 23 Знаят

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "От Киев":

    Снощи имаше само удари с дронове!

    Коментиран от #42

    13:28 09.11.2026

  • 24 БОРУНА ЛОМ

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "ГЕРОЯМ слава":

    ОБЯДВАЙ МЕЧИ БАХУР

    13:28 09.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Къде го гледаш ?

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахахаха":

    Да го гледаме и ние.

    13:30 09.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Доктор Уотсън

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Терористи":

    Отломки,сър.

    13:33 09.11.2026

  • 31 Оня

    4 1 Отговор
    Еииии много сте забвни, честно! Шкумбата вече ви завижда с тия вицове! Моля ви се бе не спирам да се смея , спрете се малко че бачкам!

    13:36 09.11.2026

  • 32 ТИР

    5 0 Отговор
    Всеки мята ракети, а то е ясно чий са и кой ги насочва, само дето го преписват на една замяна персона който е на път да изгуби територия и да получи сметката за плащане, останалите ни лук яли - ни мирисали, а се очаква тежка зима,,,

    13:36 09.11.2026

  • 33 Путин

    0 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Сорос ми заповяда да съм плх и да съм многоходов

    Коментиран от #49, #55

    13:37 09.11.2026

  • 34 Миланов

    4 7 Отговор
    Русията е едно голямо Нищо. Скоро ще бъде прегазена от смелите украинци. Още 5 години ще бъде войната и от Росия ще остане само Масква.

    Коментиран от #56

    13:38 09.11.2026

  • 35 Констатация

    1 7 Отговор
    В Русия има не повече 20-на граждански промишлени обекта от национално значение, а дедушка Пу не е в състояние да ги защити..., но затова пък Кремъл, Бункера, Резиденциите му и Квартала на Олигарсите "Рубльовка", са защитени по всички правила на военното изкуство!!!!!!!!!!!! Горбито и Елцин разрушиха СССР, "Дедушка Пу и Ко" шъ разрушат Русия!!!!

    13:39 09.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Стоянчо Пуканката

    5 0 Отговор
    Уау!

    13:42 09.11.2026

  • 39 АБВ

    6 1 Отговор
    Утре ще четем как отново Искандер-ите са свършили и пак са полетели лопати.

    13:42 09.11.2026

  • 40 Ураа ,

    5 1 Отговор
    зеленият шмъркач побеждава и трябва да му спираме парите вече...

    13:44 09.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 АБВ

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Знаят":

    Точно така. От месеци информация за ударите с ракети не се публикува въобще. Ама ракетите си летят.
    Провери !

    13:45 09.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Възраждане

    2 2 Отговор
    Това е много лоша новина за мира. Европа трябва да усмири кучето си. Трябва да разбере, че рискува ядрена зима и няма да видим слънцето 2 години

    Коментиран от #58

    13:46 09.11.2026

  • 45 хахахахха

    3 1 Отговор
    има огромна разлика между поразили и опитали да поразят,но явно във факти не знаят това

    13:46 09.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мильо

    4 1 Отговор
    Това са дежурните фейкове на евролиберастите. А истината е, че от снощи Украйна няма излаз на море.

    13:47 09.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Стоянчо Пуканката

    5 0 Отговор
    Абе аз да си задам "дежурния въпрос": как е хавата в Киуеф? Има ли топло, светло? Метрото върви ли? А мостовете (Северния и Южния) в изправност ли са?

    Коментиран от #52

    13:49 09.11.2026

  • 51 Стоянчо Пуканката

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "доктор":

    Йе! Ми то и Русия я няма бе, доктър, къв е проблема?

    13:52 09.11.2026

  • 52 Оня

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Стоянчо Пуканката":

    Не ги пита че колабират!

    13:54 09.11.2026

  • 53 Защо Русия

    4 0 Отговор
    Ги търпи тези още?? До извади големия чук и до ги смаже...

    13:54 09.11.2026

  • 54 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Извинете":

    Не съм избягал, още съм си в Карлуково.

    13:56 09.11.2026

  • 55 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Путин":

    на тебе сорос ти плаща да си долен плъх и да драскаш глупости по цял ден че и нощ

    13:58 09.11.2026

  • 56 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Миланов":

    Кво им е смелото на урките ?? Кийййф е пълна мизерия, няма ток, вода, интернет...а зеля реве за мир !!!

    13:58 09.11.2026

  • 57 Оня

    0 0 Отговор
    Чудя се дали всичките тези соросоиди знаят какво ги очаква!?

    14:00 09.11.2026

  • 58 Разбирач

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Възраждане":

    Глупости, силите на джуджето се ограничават с протести на мигранти и радикализиране на психопати. До там

    14:02 09.11.2026

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