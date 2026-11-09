Украйна е поразила завод за „Искандер“ в Русия

Силите за отбрана на Украйна са поразили през нощта на 9 ноември завод „Морозов“ в Ленинградска област на Русия. Предприятието произвежда твърдогоривни заряди за двигателите на балистичните ракети 9М723 „Искандер-М“, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Заводът се намира в селището Морозов, близо до Санкт Петербург. По данни на украинското военно командване при удара са повредени три производствени цеха. Размерът на щетите се уточнява.

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Производител на компоненти за руски ракети

„Тук произвеждат взривни вещества и са разработили твърдо гориво за двигателите на ракетните комплекси „Топол-М“. А за балистичните ракети 9М723 „Искандер-М“ заводът произвежда и доставя твърдогоривни заряди за двигателите 9Х820“, заяви Генералният щаб на Украйна.

Заводът „Морозов“ е предприятие от руския военно-промишлен комплекс и е част от държавната корпорация „Ростех“. Според украинския Генерален щаб производството му е свързано с осигуряването на компоненти за ракетни системи, използвани от руските въоръжени сили.

Ракетата 9М723 е основният боеприпас на оперативно-тактическия комплекс „Искандер-М“. Тя използва твърдогоривен двигател, а поразяването на предприятия, които произвеждат гориво и отделни елементи за такива системи, е част от действията на Украйна срещу руския военно-промишлен потенциал.

В съобщението на украинския Генерален щаб не се посочват подробности за използваното оръжие или за евентуални жертви. Не е обявена и окончателна оценка на нанесените материални щети.

Заводът „Морозов“ вече е бил свързван с производството на взривни вещества и твърдо ракетно гориво за руски ракетни комплекси. Данните за конкретните последици от удара ще бъдат уточнявани от украинската страна.

Източници: oboronka.mezha.ua, ukr.net