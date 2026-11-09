Украйна е поразила завод за „Искандер“ в Русия

Силите за отбрана на Украйна са поразили през нощта на 9 ноември завод „Морозов“ в Ленинградска област на Русия. Предприятието произвежда твърдогоривни заряди за двигателите на балистичните ракети 9М723 „Искандер-М“, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.
Заводът се намира в селището Морозов, близо до Санкт Петербург. По данни на украинското военно командване при удара са повредени три производствени цеха. Размерът на щетите се уточнява.
Производител на компоненти за руски ракети
Заводът „Морозов“ е предприятие от руския военно-промишлен комплекс и е част от държавната корпорация „Ростех“. Според украинския Генерален щаб производството му е свързано с осигуряването на компоненти за ракетни системи, използвани от руските въоръжени сили.
Ракетата 9М723 е основният боеприпас на оперативно-тактическия комплекс „Искандер-М“. Тя използва твърдогоривен двигател, а поразяването на предприятия, които произвеждат гориво и отделни елементи за такива системи, е част от действията на Украйна срещу руския военно-промишлен потенциал.
В съобщението на украинския Генерален щаб не се посочват подробности за използваното оръжие или за евентуални жертви. Не е обявена и окончателна оценка на нанесените материални щети.
Заводът „Морозов“ вече е бил свързван с производството на взривни вещества и твърдо ракетно гориво за руски ракетни комплекси. Данните за конкретните последици от удара ще бъдат уточнявани от украинската страна.
Източници: oboronka.mezha.ua, ukr.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
И сега, довечера няма да знаят с какви ракети са ги изпасали руснаците...!?
Коментиран от #4, #5, #33
13:13 09.11.2026
2 БОРУНА ЛОМ
13:14 09.11.2026
3 БОРУНА ЛОМ
13:15 09.11.2026
4 Извинете
До коментар #1 от "Пич":От кое заведение избягахте?
Коментиран от #9, #54
13:15 09.11.2026
5 доктор
До коментар #1 от "Пич":Руснаци няма.Руска нация няма.
Коментиран от #17, #51
13:16 09.11.2026
6 Поне си правят
Коментиран от #13
13:16 09.11.2026
7 Източник
Коментиран от #8
13:17 09.11.2026
8 Тц...
До коментар #7 от "Източник":Кобзон.Нет🤣🤣🤣
Коментиран от #11
13:18 09.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Погледни източника
До коментар #8 от "Тц...":Укр.нет. Хахаха😂😂😂😂 Кобзон няма. Бандер ест.
13:20 09.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Стратега
13:23 09.11.2026
15 Хахахахаха
Стьоре също така призова европейците да признаят, че опитите на ЕС да изолира Русия на международно ниво са се провалили .
Натовското пропадане продължава с пълна сила, отивам да си купя пуканки и пак ще чета как натовските клоуни се молят на Путин да разговарят с него хахахахаха
13:24 09.11.2026
16 От Киев
Коментиран от #21, #23
13:24 09.11.2026
17 Пич
До коментар #5 от "доктор":Самодиагностицирай се!!!
Ако неможеш - марш при колега!!!
13:24 09.11.2026
18 ГЕРОЯМ слава
Коментиран от #24, #27
13:25 09.11.2026
19 Хахахахаха
До коментар #13 от "Изобщо няма значение":Единственото което виждам е как руснаците унищожиха укрите, 1 млн украински доброволци се записаха само сюв първия месец + редовната армия, след 5 месеца почна принудителната военна мобилизация е Украйна, гонене по улиците, отвличане от апартаментите хахаха, смятай какви загуби имат укрите руснаците си действат с доброволци и дори армията им не е на фронта, трагедията украинска продължава в пълен размер
Коментиран от #25
13:27 09.11.2026
20 Терористи
Коментиран от #30
13:27 09.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ватен рев
13:28 09.11.2026
23 Знаят
До коментар #16 от "От Киев":Снощи имаше само удари с дронове!
Коментиран от #42
13:28 09.11.2026
24 БОРУНА ЛОМ
До коментар #18 от "ГЕРОЯМ слава":ОБЯДВАЙ МЕЧИ БАХУР
13:28 09.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Къде го гледаш ?
До коментар #26 от "Хахахахаха":Да го гледаме и ние.
13:30 09.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Доктор Уотсън
До коментар #20 от "Терористи":Отломки,сър.
13:33 09.11.2026
31 Оня
13:36 09.11.2026
32 ТИР
13:36 09.11.2026
33 Путин
До коментар #1 от "Пич":Сорос ми заповяда да съм плх и да съм многоходов
Коментиран от #49, #55
13:37 09.11.2026
34 Миланов
Коментиран от #56
13:38 09.11.2026
35 Констатация
13:39 09.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Стоянчо Пуканката
13:42 09.11.2026
39 АБВ
13:42 09.11.2026
40 Ураа ,
13:44 09.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 АБВ
До коментар #23 от "Знаят":Точно така. От месеци информация за ударите с ракети не се публикува въобще. Ама ракетите си летят.
Провери !
13:45 09.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Възраждане
Коментиран от #58
13:46 09.11.2026
45 хахахахха
13:46 09.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мильо
13:47 09.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #52
13:49 09.11.2026
51 Стоянчо Пуканката
До коментар #5 от "доктор":Йе! Ми то и Русия я няма бе, доктър, къв е проблема?
13:52 09.11.2026
52 Оня
До коментар #50 от "Стоянчо Пуканката":Не ги пита че колабират!
13:54 09.11.2026
53 Защо Русия
13:54 09.11.2026
54 Пич
До коментар #4 от "Извинете":Не съм избягал, още съм си в Карлуково.
13:56 09.11.2026
55 хахахахха
До коментар #33 от "Путин":на тебе сорос ти плаща да си долен плъх и да драскаш глупости по цял ден че и нощ
13:58 09.11.2026
56 Хи хи
До коментар #34 от "Миланов":Кво им е смелото на урките ?? Кийййф е пълна мизерия, няма ток, вода, интернет...а зеля реве за мир !!!
13:58 09.11.2026
57 Оня
14:00 09.11.2026
58 Разбирач
До коментар #44 от "Възраждане":Глупости, силите на джуджето се ограничават с протести на мигранти и радикализиране на психопати. До там
14:02 09.11.2026