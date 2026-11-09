Мерц: Свободата и демокрацията не са даденост

Свободата и демокрацията никога не трябва да се приемат за даденост, заяви германският канцлер Фридрих Мерц по повод 37-ата годишнина от падането на Берлинската стена.

„9 ноември представлява най-мрачните и най-щастливите часове от нашата история: антисемитизма и преследването, началото на демокрацията и падането на стената“, написа Мерц. Той призова тези ценности да бъдат защитавани в Германия и в Европа.

Една дата, три повратни момента

На 9 ноември 1989 г. отварянето на граничните пунктове в Берлин сложи край на разделението между Източна и Западна Германия. Събитието се превърна в един от символите на края на Студената война и на стремежа към политическа свобода в Европа.

Същата дата има и по-тъмна страна. На 9 ноември 1938 г. нацистки отряди започват масови нападения срещу еврейското население в Германия и Австрия. Погромите остават в историята като Кристалната нощ и са сред ключовите стъпки към последвалото унищожение на европейските евреи.

На 9 ноември 1918 г. е провъзгласена Германската република. Затова датата заема особено място в германската историческа памет, като съчетава началото на демократичния ред, преследването на евреите и края на разделението на страната.

Годишнината се отбелязва с прояви в Берлин

Берлин отбелязва годишнината с програма от 7 до 14 ноември, посветена на свободата, демокрацията и човешките права. В рамките на Седмицата на свободата са планирани повече от 150 дискусии, изложби, концерти, обиколки и други събития.

По-късно през деня Мерц трябва да участва заедно с баварския министър-председател Маркус Зьодер и председателката на парламента на провинцията Илзе Айгнер в церемония в Мюнхен по повод 20-ата годишнина на главната синагога „Охел Яков“.

Източници: ansa.it, wiwo.de, lapresse.us