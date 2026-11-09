Мерц: Свободата и демокрацията не са даденост

Свободата и демокрацията никога не трябва да се приемат за даденост, заяви германският канцлер Фридрих Мерц по повод 37-ата годишнина от падането на Берлинската стена.
„9 ноември представлява най-мрачните и най-щастливите часове от нашата история: антисемитизма и преследването, началото на демокрацията и падането на стената“, написа Мерц. Той призова тези ценности да бъдат защитавани в Германия и в Европа.
Една дата, три повратни момента
На 9 ноември 1989 г. отварянето на граничните пунктове в Берлин сложи край на разделението между Източна и Западна Германия. Събитието се превърна в един от символите на края на Студената война и на стремежа към политическа свобода в Европа.
Същата дата има и по-тъмна страна. На 9 ноември 1938 г. нацистки отряди започват масови нападения срещу еврейското население в Германия и Австрия. Погромите остават в историята като Кристалната нощ и са сред ключовите стъпки към последвалото унищожение на европейските евреи.
На 9 ноември 1918 г. е провъзгласена Германската република. Затова датата заема особено място в германската историческа памет, като съчетава началото на демократичния ред, преследването на евреите и края на разделението на страната.
Годишнината се отбелязва с прояви в Берлин
Берлин отбелязва годишнината с програма от 7 до 14 ноември, посветена на свободата, демокрацията и човешките права. В рамките на Седмицата на свободата са планирани повече от 150 дискусии, изложби, концерти, обиколки и други събития.
По-късно през деня Мерц трябва да участва заедно с баварския министър-председател Маркус Зьодер и председателката на парламента на провинцията Илзе Айгнер в церемония в Мюнхен по повод 20-ата годишнина на главната синагога „Охел Яков“.
Източници: ansa.it, wiwo.de, lapresse.us
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
15:32 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АЗГ
15:33 09.11.2026
4 пешо
15:33 09.11.2026
5 1488
за да могат богатите да ги контролират
15:33 09.11.2026
6 Много лъжи има
Коментиран от #21
15:34 09.11.2026
7 Факти
15:34 09.11.2026
8 Фидер Кастро 1992 г
15:34 09.11.2026
9 Гост
15:35 09.11.2026
10 Хи их хи
15:36 09.11.2026
11 Какво е крива и неправилна линия
15:37 09.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 смешник
15:38 09.11.2026
14 1001
15:42 09.11.2026
15 Тик-Ток
-Й.В.Сталин
15:43 09.11.2026
16 1488
капитализма е финансовата страна (заеми и непритежание на собствения труд, тоест живот на заплата)
демокрацията е идеологическата страна (държава, закони и овластяване на други хора да мислят вместо нас, тоест загуба на лична власт)
двете страни си пасват идеално и водят до окови
и двете страни са замислени в Израел
15:47 09.11.2026
17 ГОРБИ ПРЕДАТЕЛЯ
15:51 09.11.2026
18 Атина Палада
При Представителната демокрация истинските избиратели са големите капитали!
При пряката демокрация решаващият избор е на гражданите.
При Предст.дем.хората служат на закона.
При пряката дем.законите служат на всеки човек
При Предст.дем.гражданите не избират, кого да избират.
При пряка дем.гражданите решават кого,за какво и до кога да издигнат.
При Предст.дем.избирателире не контролират избранниците си.
При пряка дем.не съществува длъжност или институция без пряк граждански контрол.
Представителната демокрация е прикритие на олигархична диктатура!
Коментиран от #23
15:55 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 1440
До коментар #6 от "Много лъжи има":Ама той си е чист украинец.Някога когато учех в Киев.Учех с един украинец от Виница и с един руснак от Сиктивкар (Автономна съвесткаска република Коми).След остана в Киев ожени се и стана украинец.
16:14 09.11.2026
22 Госあ
16:15 09.11.2026
23 Госあ
До коментар #18 от "Атина Палада":няма представителна демокрация, а само пряка демокрация! И е факт, както казва Волтер, че демокрацията е само за малки държави, като и там раздорите не са изключени.
Коментиран от #24
16:35 09.11.2026
24 Атина Палада
До коментар #23 от "Госあ":Т.н демокрация в САЩ , Европа, Русия и другаде по света се нарича представителна демокрация..
16:39 09.11.2026
25 де го чукаш, де се пука...
„Нека никой не чака от другиго да го освободи. Нашата свобода от нас зависи!“ (Георги Раковски)
“Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)
16:46 09.11.2026
26 Госあ
17:09 09.11.2026