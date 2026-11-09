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Мерц: Свободата и демокрацията не са даденост

Мерц: Свободата и демокрацията не са даденост

9 Ноември, 2026 15:30 780 26

  • фридрих мерц-
  • берлинската стена-
  • германия-
  • свобода-
  • демокрация

Германският канцлер направи обръщението си по повод 37-ата годишнина от падането на Берлинската стена и припомни противоречивото значение на 9 ноември

Мерц: Свободата и демокрацията не са даденост - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Свободата и демокрацията никога не трябва да се приемат за даденост, заяви германският канцлер Фридрих Мерц по повод 37-ата годишнина от падането на Берлинската стена.

„9 ноември представлява най-мрачните и най-щастливите часове от нашата история: антисемитизма и преследването, началото на демокрацията и падането на стената“, написа Мерц. Той призова тези ценности да бъдат защитавани в Германия и в Европа.

Една дата, три повратни момента

На 9 ноември 1989 г. отварянето на граничните пунктове в Берлин сложи край на разделението между Източна и Западна Германия. Събитието се превърна в един от символите на края на Студената война и на стремежа към политическа свобода в Европа.

Същата дата има и по-тъмна страна. На 9 ноември 1938 г. нацистки отряди започват масови нападения срещу еврейското население в Германия и Австрия. Погромите остават в историята като Кристалната нощ и са сред ключовите стъпки към последвалото унищожение на европейските евреи.

На 9 ноември 1918 г. е провъзгласена Германската република. Затова датата заема особено място в германската историческа памет, като съчетава началото на демократичния ред, преследването на евреите и края на разделението на страната.

Годишнината се отбелязва с прояви в Берлин

Берлин отбелязва годишнината с програма от 7 до 14 ноември, посветена на свободата, демокрацията и човешките права. В рамките на Седмицата на свободата са планирани повече от 150 дискусии, изложби, концерти, обиколки и други събития.

По-късно през деня Мерц трябва да участва заедно с баварския министър-председател Маркус Зьодер и председателката на парламента на провинцията Илзе Айгнер в церемония в Мюнхен по повод 20-ата годишнина на главната синагога „Охел Яков“.

Източници: ansa.it, wiwo.de, lapresse.us


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    11 1 Отговор
    прав е , особено в ЕС

    15:32 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЗГ

    23 2 Отговор
    Оставка бokлyk

    15:33 09.11.2026

  • 4 пешо

    19 0 Отговор
    вярно е затова 1945 г. русия си я извоюва

    15:33 09.11.2026

  • 5 1488

    22 1 Отговор
    демокрацията е трик за.разделение на бедните
    за да могат богатите да ги контролират

    15:33 09.11.2026

  • 6 Много лъжи има

    3 14 Отговор
    Защо лъжат че само украинци са бежанци,сега на съседната маса един бежанец каза че е от Санкт Петербург

    Коментиран от #21

    15:34 09.11.2026

  • 7 Факти

    24 1 Отговор
    Този внук на нацист от втората световна война с рейтинг под 8 % в собствената си страна, за каква демокрация говори изобщо?!

    15:34 09.11.2026

  • 8 Фидер Кастро 1992 г

    24 0 Отговор
    "Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, само че Западът ще го нарича демокрация“

    15:34 09.11.2026

  • 9 Гост

    8 0 Отговор
    Свобода и демокрация не знам, но някои права, като гласуването, определено трябва да се заслужат.

    15:35 09.11.2026

  • 10 Хи их хи

    12 0 Отговор
    Ееей, много станахте артистите в политиката!

    15:36 09.11.2026

  • 11 Какво е крива и неправилна линия

    13 0 Отговор
    Това е всяка линия която не е успоредна на спуснатата от европейската комисия и Брюксел

    15:37 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 смешник

    16 0 Отговор
    Да, виждаме, че не са даденост. Точно този, Макрон, ония смотаняци на острова, дето за две години се смениха петима, както и Урсула ликвидираха демокрацията в Европа. Затова рейтингът им е под 10%, но продължават да съсипват и Европа, и демокрацията. Те да говорят за демокрация е същото, като Хитлер да говори за правата на човека.

    15:38 09.11.2026

  • 14 1001

    10 0 Отговор
    Да много точно казано Тия като Мерц ни я взеха!

    15:42 09.11.2026

  • 15 Тик-Ток

    11 0 Отговор
    Демокрацията е строй при който банда негодници водят тълпа от uдuотu.

    -Й.В.Сталин

    15:43 09.11.2026

  • 16 1488

    8 0 Отговор
    съвременното робство е монета с две страни:

    капитализма е финансовата страна (заеми и непритежание на собствения труд, тоест живот на заплата)

    демокрацията е идеологическата страна (държава, закони и овластяване на други хора да мислят вместо нас, тоест загуба на лична власт)

    двете страни си пасват идеално и водят до окови
    и двете страни са замислени в Израел

    15:47 09.11.2026

  • 17 ГОРБИ ПРЕДАТЕЛЯ

    13 0 Отговор
    И сегашната война е заради него.

    15:51 09.11.2026

  • 18 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Пряка демокрация и Представителна демокрация!
    При Представителната демокрация истинските избиратели са големите капитали!
    При пряката демокрация решаващият избор е на гражданите.
    При Предст.дем.хората служат на закона.
    При пряката дем.законите служат на всеки човек
    При Предст.дем.гражданите не избират, кого да избират.
    При пряка дем.гражданите решават кого,за какво и до кога да издигнат.
    При Предст.дем.избирателире не контролират избранниците си.
    При пряка дем.не съществува длъжност или институция без пряк граждански контрол.
    Представителната демокрация е прикритие на олигархична диктатура!

    Коментиран от #23

    15:55 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 1440

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Много лъжи има":

    Ама той си е чист украинец.Някога когато учех в Киев.Учех с един украинец от Виница и с един руснак от Сиктивкар (Автономна съвесткаска република Коми).След остана в Киев ожени се и стана украинец.

    16:14 09.11.2026

  • 22 Госあ

    2 0 Отговор
    тая демокрация си е чист фашизъм. Атинската демокрация е на гражданите на жребиен принцип, както казва Варуфакис интересен експеримент просъществувал малко повече от 40 години, а френската демокрация е социалдемокрацията и социализма на Русо и Прудон. Това днешното няма нищо общо нито с Атинската, нито с Френската!!! В Атина длъжностите са се разпределяли чрез жребий, а не чрез избори, защото изборите са се смятали за инструмент на богатите да купуват влияние. Русо:"Суверенитетът не може да бъде представляван по същата причина, по която не може да бъде отчуждаван; той се състои същностно в общата воля, а волята не се представлява: тя е същата или е друга; няма среда. Депутатите на народа следователно не са и не могат да бъдат негови представители, те са само негови комисари; те не могат да решават нищо окончателно." След това, Прудон, въпреки че е приеман за анархист формулира именно „теория на социалистическата демокрация“ черновата на един анархистки социализъм, вкоренен в работническите практики. Той предлага алтернативен модел на демокрация — не парламентарна и държавна, а икономическа и федеративна. Вместо централизирана власт, той защитава федерализъм — организация.базирана на доброволни споразумения между общностите.Икономическата му програма се основа на самоуправление и взаимна кооперация между работниците, а не на държавна собственост или капиталистическа експлоатация. Христо Ботев е последователно на Русо и Прудон. Та какво общо има днешното б

    16:15 09.11.2026

  • 23 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    няма представителна демокрация, а само пряка демокрация! И е факт, както казва Волтер, че демокрацията е само за малки държави, като и там раздорите не са изключени.

    Коментиран от #24

    16:35 09.11.2026

  • 24 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Госあ":

    Т.н демокрация в САЩ , Европа, Русия и другаде по света се нарича представителна демокрация..

    16:39 09.11.2026

  • 25 де го чукаш, де се пука...

    2 0 Отговор
    То у нас май за свобода не може да става въпрос изобщо, а за демокрация само се говори. Всеки чака управляващите да му направят държавата демократична. Да, това у нас не е демокрация, но демокрацията не идва с нови или стари политици, а с активната дейност на гражданско общество. Демокрацията не е обществен строй който насилствено се налага от управляващите на народа, а точно обратното, от народа на назначените от него управляващи и не дава свобода автоматично, както някои зависими от определени кръгове се опитват да ни убеждават в мрежата. Това което дава е възможност с разични мирни средства да се бориш за свободата си. Ако не го правиш става това, което става. Първо сплотеността в едно общество и защитата заедно на общите за всички бъдеще и интереси е в основата това общество да стане демократично. После налагане от цялото общество на политиците и управляващите да спазват същите правила, защото те за тях са неизгодни и сами никога няма да ги приложат.

    „Нека никой не чака от другиго да го освободи. Нашата свобода от нас зависи!“ (Георги Раковски)
    “Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)

    16:46 09.11.2026

  • 26 Госあ

    1 0 Отговор
    „Демокрацията, изглежда, подхожда само на една много малка страна, и то при условие, че е разположена на късметлийско място. Колкото и малка да е, тя ще прави много грешки, защото ще бъде съставена от хора.“ Волтер. Друга гледна точка с която съм съгласен

    17:09 09.11.2026

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