Украинската делегация тръгна за преговорите в Абу Даби

Украинската делегация е тръгнала към Абу Даби, където на 10 и 11 ноември са планирани тристранни преговори с участието на Украйна, САЩ и Русия. Това съобщи ръководителят на украинската преговорна група и началник на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров.

По думите му в Обединените арабски емирства през същите дни ще се намират представители на Великобритания, Франция, Германия и Италия, както и представители на НАТО и Европейската комисия. Украинската делегация ще проведе отделни координационни срещи с европейските партньори.

„С европейските партньори ще проведем отделни координационни срещи. За нас е принципно важно да поддържаме тясна координация с всички наши ключови партньори, да осигурим съгласуваност на позициите и общо разбиране за следващите стъпки в преговорния процес“, заяви Умеров.

Той подчерта, че Украйна прави всичко необходимо Европа да бъде част от дипломатическия процес. Позицията е свързана с настояването на Киев европейските държави да участват в обсъжданията по въпросите на сигурността и бъдещите гаранции за Украйна.

Европейско участие около преговорите

Представителите на Европейската комисия, Европейския съвет, Германия, Франция и Великобритания се очаква да участват на равнище съветници по сигурността. В Абу Даби ще бъде и началникът на кабинета на генералния секретар на НАТО.

Подготовката за срещите започна с разговори в Брюксел. На 5 ноември представители на НАТО, САЩ, Украйна, европейски държави и Европейския съюз обсъдиха бъдещите гаранции за сигурността на Украйна и нова европейска стратегия за сигурност. Ден по-рано представители на Украйна, САЩ, Великобритания, Франция, Германия, НАТО, Световната банка и Европейската комисия обсъдиха план за следвоенното възстановяване и финансиране на Украйна през 2027 г.

Умеров благодари на Обединените арабски емирства за предоставената площадка и за подкрепата им. Той отправи благодарност и към специалните представители на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – за активността и подготовката на срещите.

Предстои разговорите в Абу Даби да определят следващите стъпки в дипломатическия процес между Украйна, САЩ и Русия. От украинска страна е заявено, че паралелната координация с европейските държави ще продължи.

Източници: pravda.com.ua