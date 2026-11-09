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Украинската делегация тръгна за преговорите в Абу Даби
  Тема: Украйна

Украинската делегация тръгна за преговорите в Абу Даби

9 Ноември, 2026 15:04 820 38

  • украйна-
  • абу даби-
  • рустем умеров-
  • мирни преговори-
  • русия

На 10 и 11 ноември представители на Украйна, САЩ и Русия ще обсъдят следващи стъпки към прекратяване на войната. В емирствата ще бъдат и европейски партньори, НАТО и Европейската комисия

Украинската делегация тръгна за преговорите в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украинската делегация е тръгнала към Абу Даби, където на 10 и 11 ноември са планирани тристранни преговори с участието на Украйна, САЩ и Русия. Това съобщи ръководителят на украинската преговорна група и началник на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров.

По думите му в Обединените арабски емирства през същите дни ще се намират представители на Великобритания, Франция, Германия и Италия, както и представители на НАТО и Европейската комисия. Украинската делегация ще проведе отделни координационни срещи с европейските партньори.

„С европейските партньори ще проведем отделни координационни срещи. За нас е принципно важно да поддържаме тясна координация с всички наши ключови партньори, да осигурим съгласуваност на позициите и общо разбиране за следващите стъпки в преговорния процес“, заяви Умеров.

Той подчерта, че Украйна прави всичко необходимо Европа да бъде част от дипломатическия процес. Позицията е свързана с настояването на Киев европейските държави да участват в обсъжданията по въпросите на сигурността и бъдещите гаранции за Украйна.

Европейско участие около преговорите

Представителите на Европейската комисия, Европейския съвет, Германия, Франция и Великобритания се очаква да участват на равнище съветници по сигурността. В Абу Даби ще бъде и началникът на кабинета на генералния секретар на НАТО.

Подготовката за срещите започна с разговори в Брюксел. На 5 ноември представители на НАТО, САЩ, Украйна, европейски държави и Европейския съюз обсъдиха бъдещите гаранции за сигурността на Украйна и нова европейска стратегия за сигурност. Ден по-рано представители на Украйна, САЩ, Великобритания, Франция, Германия, НАТО, Световната банка и Европейската комисия обсъдиха план за следвоенното възстановяване и финансиране на Украйна през 2027 г.

Умеров благодари на Обединените арабски емирства за предоставената площадка и за подкрепата им. Той отправи благодарност и към специалните представители на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – за активността и подготовката на срещите.

Предстои разговорите в Абу Даби да определят следващите стъпки в дипломатическия процес между Украйна, САЩ и Русия. От украинска страна е заявено, че паралелната координация с европейските държави ще продължи.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДА ВЗЕМАТ ДА СИ Я ПОДЕЛЯТ

    14 3 Отговор
    УКРАЙНАТА И ДА СЕ ПРИКЛЮВА.ЩЕ ИМА И ЗА РУСИЯ,РУМЪНИЯ,УНГАРИЯ И ПОЛША.

    15:08 09.11.2026

  • 3 ставка

    5 1 Отговор
    Ух, красава!
    Ха!

    15:08 09.11.2026

  • 4 А МИНДИЧ

    3 1 Отговор
    В ГРУПАТА НА ПРЕГОВАРЯЩИТЕ ЛИ Е

    15:08 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бялджип

    10 3 Отговор
    Представителите на Европа се натискат да участват, но засега мястото им определят по-големите. А то е навън, извън основните преговарящи. Засега имат право само на наблюдатели без глас при решенията.

    15:10 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    9 11 Отговор
    Пятница 13 ноември Украйна капитулира.

    Коментиран от #22, #29, #33, #37

    15:11 09.11.2026

  • 9 Примати

    17 8 Отговор
    Няма да има реални преговори защото няма как Путин да спре се преструва , че си преследва целите. Разбира се към днешна дата целта отдавна не е да окупира всички административни сгради в Киев и да свали Зеленски та да постави Янукович като президент. Целта е да се опита с месни вълни да окупира Донецк , за да може да представи някаква победа.това няма как да стане най - вече поради изключително силните отбранителни линии на Украйна при Славянск и Крематорск. Най - реалистичния сценарии е загубите от над 2000 всеки ден да продължат и когато съвсем оредее руската армия , Украйна да извърши оперативен напредък. Тогава ще свалят Путин от власт а новия президент ще повтори думите на Горбачов от 91 - на и ще заяви : НЕ МОЖЕМЕ ДА ЖИВЕЕМЕ ПОВЕЧЕ ТАКА

    Коментиран от #14, #15

    15:14 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Илюзии

    7 10 Отговор
    "следвоенното възстановяване и финансиране на Украйна през 2027година"
    Значи остава един месец война? А Русия знае ли?

    15:19 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Красиви хора са украинците

    9 9 Отговор
    Приличат на неуспешнш лабораторни експерименти.

    15:21 09.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Обзор

    18 9 Отговор
    Единствено ще договорят размяна на военнопленници.
    Хунтата в Кремъл и бункерния диктатор нямат намерение да спират войната която Русия губи.
    За 5 години не е изпълнена нито една от целите на СВО и няма да бъде. Няма смисъл да споменавам бройката на убитите и осакатени окупатори която е брутална.

    Коментиран от #20, #26

    15:22 09.11.2026

  • 19 Копейкотрошач

    10 16 Отговор
    Тия ще седнат на масата за преговори, когато Русия, Китай и САЩ се разберат, станат и си тръгнат.

    15:23 09.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хапчетата

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    и увеличи дозата.

    Коментиран от #25

    15:27 09.11.2026

  • 23 пешо

    5 8 Отговор
    европеиска делегация няма да е на масата за преговори

    15:28 09.11.2026

  • 24 Този най-отпред на снимката

    5 8 Отговор
    прилича на онези прасета, които бяха охрана на Джаба от Междузвездни войни. Ха ха ха

    Коментиран от #27, #32

    15:28 09.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Явно си кривоглед

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Този най-отпред на снимката":

    Вземи мерки!

    Коментиран от #30, #31

    15:30 09.11.2026

  • 28 Варненски раковоболен укротрол

    3 4 Отговор
    Мъка, мъка украинска. Нямат край украинската мъка и унижение.

    Коментиран от #34

    15:31 09.11.2026

  • 29 Коя година,

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    до кога ще чакаме, пак трите дена

    15:31 09.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 кримски

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Този най-отпред на снимката":

    татарин мс,Лманин, ко сАкаш...

    15:33 09.11.2026

  • 33 Антирашист 5047

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    За българите е петък ,а за рашистите с болни мозъци да питам коя петилетка ?5954

    Коментиран от #35

    15:33 09.11.2026

  • 34 Преяла си с руски 💩💩💩, а?

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Варненски раковоболен укротрол":

    То бива глад, но чак толкова. 😂

    Коментиран от #36

    15:33 09.11.2026

  • 35 Раковоболен, миришеш на пръст

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Антирашист 5047":

    Сигурно вече тялото ти се разпада... От тама е вонята.

    15:34 09.11.2026

  • 36 Сега отивам да ти запаля свещ

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Преяла си с руски 💩💩💩, а?":

    Долу в пясъка, където се палят за умрелите! Ха ха ха

    15:35 09.11.2026

  • 37 Антирашист 5048

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Втори ден никой не честити 7ми ноември ! Какво стана с ленинизма и комунизма ?

    15:36 09.11.2026

  • 38 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Европейските представители ще чакат на пейката до тоалетната ,след като приключат преговорите САЩ и Русия да им съобщят само резултата.А украинските преговарящи ще са вътре на преговорите за да подпишат договореността между САЩ и Русия! Ясно като бял ден!

    15:39 09.11.2026

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