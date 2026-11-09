Украинската делегация тръгна за преговорите в Абу Даби

Украинската делегация е тръгнала към Абу Даби, където на 10 и 11 ноември са планирани тристранни преговори с участието на Украйна, САЩ и Русия. Това съобщи ръководителят на украинската преговорна група и началник на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров.
По думите му в Обединените арабски емирства през същите дни ще се намират представители на Великобритания, Франция, Германия и Италия, както и представители на НАТО и Европейската комисия. Украинската делегация ще проведе отделни координационни срещи с европейските партньори.„С европейските партньори ще проведем отделни координационни срещи. За нас е принципно важно да поддържаме тясна координация с всички наши ключови партньори, да осигурим съгласуваност на позициите и общо разбиране за следващите стъпки в преговорния процес“, заяви Умеров.
Той подчерта, че Украйна прави всичко необходимо Европа да бъде част от дипломатическия процес. Позицията е свързана с настояването на Киев европейските държави да участват в обсъжданията по въпросите на сигурността и бъдещите гаранции за Украйна.
Европейско участие около преговорите
Представителите на Европейската комисия, Европейския съвет, Германия, Франция и Великобритания се очаква да участват на равнище съветници по сигурността. В Абу Даби ще бъде и началникът на кабинета на генералния секретар на НАТО.
Подготовката за срещите започна с разговори в Брюксел. На 5 ноември представители на НАТО, САЩ, Украйна, европейски държави и Европейския съюз обсъдиха бъдещите гаранции за сигурността на Украйна и нова европейска стратегия за сигурност. Ден по-рано представители на Украйна, САЩ, Великобритания, Франция, Германия, НАТО, Световната банка и Европейската комисия обсъдиха план за следвоенното възстановяване и финансиране на Украйна през 2027 г.
Умеров благодари на Обединените арабски емирства за предоставената площадка и за подкрепата им. Той отправи благодарност и към специалните представители на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – за активността и подготовката на срещите.
Предстои разговорите в Абу Даби да определят следващите стъпки в дипломатическия процес между Украйна, САЩ и Русия. От украинска страна е заявено, че паралелната координация с европейските държави ще продължи.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДА ВЗЕМАТ ДА СИ Я ПОДЕЛЯТ
15:08 09.11.2026
3 ставка
Ха!
15:08 09.11.2026
4 А МИНДИЧ
15:08 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бялджип
15:10 09.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 честен ционист
Коментиран от #22, #29, #33, #37
15:11 09.11.2026
9 Примати
Коментиран от #14, #15
15:14 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Илюзии
Значи остава един месец война? А Русия знае ли?
15:19 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Красиви хора са украинците
15:21 09.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Обзор
Хунтата в Кремъл и бункерния диктатор нямат намерение да спират войната която Русия губи.
За 5 години не е изпълнена нито една от целите на СВО и няма да бъде. Няма смисъл да споменавам бройката на убитите и осакатени окупатори която е брутална.
Коментиран от #20, #26
15:22 09.11.2026
19 Копейкотрошач
15:23 09.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хапчетата
До коментар #8 от "честен ционист":и увеличи дозата.
Коментиран от #25
15:27 09.11.2026
23 пешо
15:28 09.11.2026
24 Този най-отпред на снимката
Коментиран от #27, #32
15:28 09.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Явно си кривоглед
До коментар #24 от "Този най-отпред на снимката":Вземи мерки!
Коментиран от #30, #31
15:30 09.11.2026
28 Варненски раковоболен укротрол
Коментиран от #34
15:31 09.11.2026
29 Коя година,
До коментар #8 от "честен ционист":до кога ще чакаме, пак трите дена
15:31 09.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 кримски
До коментар #24 от "Този най-отпред на снимката":татарин мс,Лманин, ко сАкаш...
15:33 09.11.2026
33 Антирашист 5047
До коментар #8 от "честен ционист":За българите е петък ,а за рашистите с болни мозъци да питам коя петилетка ?5954
Коментиран от #35
15:33 09.11.2026
34 Преяла си с руски 💩💩💩, а?
До коментар #28 от "Варненски раковоболен укротрол":То бива глад, но чак толкова. 😂
Коментиран от #36
15:33 09.11.2026
35 Раковоболен, миришеш на пръст
До коментар #33 от "Антирашист 5047":Сигурно вече тялото ти се разпада... От тама е вонята.
15:34 09.11.2026
36 Сега отивам да ти запаля свещ
До коментар #34 от "Преяла си с руски 💩💩💩, а?":Долу в пясъка, където се палят за умрелите! Ха ха ха
15:35 09.11.2026
37 Антирашист 5048
До коментар #8 от "честен ционист":Втори ден никой не честити 7ми ноември ! Какво стана с ленинизма и комунизма ?
15:36 09.11.2026
38 Атина Палада
15:39 09.11.2026