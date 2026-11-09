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Иракският премиер Ал-Заиди обсъди в Техеран предложенията на Тръмп
  Тема: Иранската криза

Иракският премиер Ал-Заиди обсъди в Техеран предложенията на Тръмп

9 Ноември, 2026 18:24 479 0

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Той се срещна с Масуд Пезешкиан и Мохамад Багер Галибаф. Според Тасним визитата не е дала резултат, удовлетворяващ Вашингтон

Иракският премиер Ал-Заиди обсъди в Техеран предложенията на Тръмп - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иракският премиер Али ал-Заиди е посетил Техеран и се е срещнал с президента на Иран Масуд Пезешкиан и председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф. За визитата съобщи иранската агенция „Тасним“, позовавайки се на информирани източници.

Според информацията ал-Заиди е пристигнал в Иран след разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп и специалния му пратеник за Западна Азия Том Барак. Иракският премиер е пренесъл в Техеран предложения, свързани с прекратяването на конфликта в региона.

Източниците, цитирани от „Тасним“, твърдят, че посещението не е довело до резултат, удовлетворяващ американската страна. Публично не са представени конкретни подробности за предложенията, нито за отговора на иранското ръководство.

Делегацията включва ръководители на шиитски формирования

Ал-Заиди е бил придружаван от ръководителя на иракските Сили за народна мобилизация Фалех ал-Фаяд и лидера на организацията „Бадр“ Хади ал-Амири. Присъствието им при разговорите придава на визитата и ясно изразено политическо и военно измерение, тъй като двете фигури са сред влиятелните представители на иракския шиитски политически лагер.

Новината за посещението беше разпространена от иракската медия 964, която също цитира „Тасним“. Според публикацията по-рано са се появили сведения, че Тръмп е подкрепил предложенията на ал-Заиди и го е насърчил да ги представи в Техеран в рамките на посреднически усилия.

Багдад се опитва да поддържа връзки с Вашингтон и Техеран

Посещението се вписва в опитите на новото иракско правителство да запази отношенията си едновременно със САЩ и Иран. През юли ал-Заиди вече посети Техеран, където разговаря с Пезешкиан и Галибаф. Тогава официално обявеният фокус беше върху двустранните отношения, енергетиката и регионалната сигурност.

Още като премиер в очакване на назначаването му ал-Заиди заяви, че Багдад може да играе „посредническа роля“ между Иран и Съединените щати. По-късно той беше приет в Белия дом от Тръмп, който определи отношенията между двамата като „страхотна химия“.

Източници: 964media.com, aljazeera.com, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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