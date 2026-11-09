Европейските власти въоръжават Киев и раздуват истерия около „митичната руска заплаха“, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя по време на заседание на Съвета за сигурност, посветено на ситуацията в Украйна.

„Европейските власти продължават да накачват Киев с оръжия и пари, с остервенение раздвижват маховика на милитаризацията, раздуват истерия около митичната руска заплаха и методично приучават собственото си население към мисълта за неизбежността на война с нашата страна“, каза Небензя, цитиран от Газета.Ru с позоваване на РИА Новости.

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Изявлението беше направено на фона на обсъждането на продължаващата война в Украйна и на засилващите се спорове между Москва и европейските държави за военната подкрепа за Киев. Руският дипломат представи действията на европейските правителства като част от курс към пряко военно противопоставяне с Русия.

На 8 ноември беше съобщено, че Великобритания и девет нейни съюзници планират да подпишат споразумение за съвместно противодействие на руските подводници. Москва многократно е определяла подобни инициативи, увеличаването на военните разходи и доставките на оръжия за Украйна като доказателство за милитаризацията на Европа.

В публикуваната информация няма отговор от европейски правителства или от украинската страна на твърденията на Небензя.

Източници: gazeta.ru