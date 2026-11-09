Небензя: Европа раздува истерия около „руската заплаха“

Европейските власти въоръжават Киев и раздуват истерия около „митичната руска заплаха“, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя по време на заседание на Съвета за сигурност, посветено на ситуацията в Украйна.
„Европейските власти продължават да накачват Киев с оръжия и пари, с остервенение раздвижват маховика на милитаризацията, раздуват истерия около митичната руска заплаха и методично приучават собственото си население към мисълта за неизбежността на война с нашата страна“, каза Небензя, цитиран от Газета.Ru с позоваване на РИА Новости.
Изявлението беше направено на фона на обсъждането на продължаващата война в Украйна и на засилващите се спорове между Москва и европейските държави за военната подкрепа за Киев. Руският дипломат представи действията на европейските правителства като част от курс към пряко военно противопоставяне с Русия.
На 8 ноември беше съобщено, че Великобритания и девет нейни съюзници планират да подпишат споразумение за съвместно противодействие на руските подводници. Москва многократно е определяла подобни инициативи, увеличаването на военните разходи и доставките на оръжия за Украйна като доказателство за милитаризацията на Европа.
В публикуваната информация няма отговор от европейски правителства или от украинската страна на твърденията на Небензя.
Източници: gazeta.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахахаха
Коментиран от #6, #84, #93
20:04 09.11.2026
2 Прав си
Коментиран от #26, #43, #77, #88
20:06 09.11.2026
3 демократ
20:06 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Голем смех
20:07 09.11.2026
6 Има
До коментар #1 от "Ахахаха":продава, пак добива....за разлика от кривокраките урсули, които ти свалят 10 кожи.
Коментиран от #14
20:07 09.11.2026
7 Българин
Коментиран от #12
20:07 09.11.2026
8 Ад в Европа
20:08 09.11.2026
9 Великобритания
Коментиран от #15, #64
20:09 09.11.2026
10 Опаа
Коментиран от #22
20:09 09.11.2026
11 Европа
20:10 09.11.2026
12 ....
До коментар #7 от "Българин":Ми такива са интересите на Кремъл, ти кат нямаш интереси няма кво да защитаваш, за това държавата ни е на тва дередже, а е у лево.
Коментиран от #21
20:10 09.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бай
До коментар #9 от "Великобритания":1.Колко руснаци загинаха досега в тридневната?
2.Колко граждани на ЕС загинаха в тридневната?
Дърпай с 200.Или ти трябва начална скорост?
Коментиран от #16
20:12 09.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 Този коментар е премахнат от модератор.
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20 Млад еврас
20:15 09.11.2026
21 Ти копей
До коментар #12 от "....":Готов ли си да умреш за интересите на Кремъл.
1,6 руснаци го направиха.И пета година ботокса е още в бункера.
Коментиран от #25
20:16 09.11.2026
22 Последната укра
До коментар #10 от "Опаа":Че кога в Москва е нямало бензин, виж в кииф и укрия няма, в еропа нема дизел а гат докарат на 2.50 евра.
Коментиран от #27, #31
20:17 09.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Абе
До коментар #2 от "Прав си":Ти виждал ли си, как изглежда типично френско село, а виждал ли си, как изглежда руско село?
Коментиран от #32
20:20 09.11.2026
27 Бай
До коментар #22 от "Последната укра":Колко руснака умряха досега в тридневната?
Коментиран от #33, #39
20:20 09.11.2026
28 А урсулите
До коментар #23 от "Димитър Георгиев":да поддържат войната, че да те обират и да си тъпчат сметките. Кеф, нали?
Коментиран от #37
20:21 09.11.2026
29 999999
20:21 09.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ха ха ха
До коментар #22 от "Последната укра":Ти беше в Киив и видя? И в Москва беше и видя? А доказателства имаш ли?
20:22 09.11.2026
32 Май не схвана коментара 😄
До коментар #26 от "Абе":Прав си! Но с тази истерия продажните урсули държат глупавите си народи докато ги обират. Но се вижда във Франция, че започват да проглеждат какво става.
20:22 09.11.2026
33 Ко казват в пропагандата за глупаци
До коментар #27 от "Бай":Минаа ли 3 милиона? 😄
20:23 09.11.2026
34 Инна
„Нека си го кажем. Тя не е изолирана“, каза норвежкият премиер в интервю за Politico, коментирайки оплакванията на съюзниците си относно поддържането на директен диалог с руското ръководство.
Според Стьоре отказът на европейските страни да се ангажират директно с Русия е създал ситуация, в която „единственият глас, който Москва чува, идва от Вашингтон“.
20:23 09.11.2026
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38 Немабензин
Коментиран от #61
20:28 09.11.2026
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41 Хахахаха
Коментиран от #45
20:31 09.11.2026
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44 оня с коня
Коментиран от #92
20:33 09.11.2026
45 Колко да е истерия
До коментар #41 от "Хахахаха":Русия си е у тях, а САЩ не с пудела си НАТО. Да не прецаках троленето? 😄 И без това изглеждаше по детски глупаво и поизказваше трагедията на запада. Не плачи много. 😄
Коментиран от #49
20:33 09.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 От тролеите ли
До коментар #48 от "Голям майтап":Ден и нощ бият Русия глупаците, а урсулите със САЩ унищожават Европа. Гоуема трагедия. 😄
Коментиран от #52, #58
20:39 09.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 тролей
До коментар #50 от "От тролеите ли":ли си ма?
Коментиран от #56, #57, #73
20:41 09.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ВЕРНО БЕ
20:43 09.11.2026
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62 Голям майтап
До коментар #47 от "1488":Ама вие руснаците сте във война, още ли не сте го схванали?
20:46 09.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Голям майтап
До коментар #9 от "Великобритания":В НАТО са 32 държави... жална ви майка ако нещо...
Коментиран от #66
20:49 09.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 32 държави
До коментар #64 от "Голям майтап":САЩ обира!
20:49 09.11.2026
67 Оооо😅
До коментар #63 от "Така е":КЕНЕФФА тук ли си бил?😅😅😅
Коментиран от #69
20:51 09.11.2026
68 Голям майтап
До коментар #63 от "Така е":Какви урсули, какъв САЩ... вие избивате украинци в бащините им домове в Украйна не в русия.
Коментиран от #70
20:52 09.11.2026
69 Не съм видял
До коментар #67 от "Оооо😅":да си си тръгвал. 😄
20:52 09.11.2026
70 Как какви
До коментар #68 от "Голям майтап":Същите урсули и САЩ, които им трябва война, за да те обират и унищожават Европа. Но ко ти дреме на теб за ивропа. Троли срещу Русия. 😄
20:54 09.11.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
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73 Видно да
До коментар #52 от "тролей":Ден и нощ фашизма в Украйна ползва тролея за лъжи срещу Русия!
20:55 09.11.2026
74 Нааканите руснета живеят до
Коментиран от #86, #94
21:00 09.11.2026
75 Фамилията
21:05 09.11.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Фамилията
До коментар #2 от "Прав си":му звучи като "Не o6eзян я".
Хахаха.
А прилича.
Хахаха
Коментиран от #79, #85
21:07 09.11.2026
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79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 кахърен русофил
21:12 09.11.2026
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83 оня с коня
Коментиран от #87
21:16 09.11.2026
84 хахахахха
До коментар #1 от "Ахахаха":интересно,викаш че продава,а златния резерв на Русия се е увеличил
21:16 09.11.2026
85 А тролея
До коментар #77 от "Фамилията":показва ден и нощ трагедията си и отчаянието на фашизма в Украйна.
21:16 09.11.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Ами тя Русия
До коментар #83 от "оня с коня":не иска да завладява Украйна. Пропагандата е забавна, но не на всеки понася. Тя се цели винаги в неумният.
Коментиран от #97
21:18 09.11.2026
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93 Продаде го на унция $5000 +
До коментар #1 от "Ахахаха":Сега си го купи отново на $ 4000 унцията . Смятай там ако имаш средно !
21:27 09.11.2026
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