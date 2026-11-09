Новини
Свят »
Русия »
Небензя: Европа раздува истерия около „руската заплаха“
  Тема: Украйна

Небензя: Европа раздува истерия около „руската заплаха“

9 Ноември, 2026 20:02 1 489 99

  • василий небензя-
  • русия-
  • оон-
  • украйна-
  • милитаризация

Руският представител в ООН обвини европейските власти, че въоръжават Киев и подготвят населението си за война с Русия

Небензя: Европа раздува истерия около „руската заплаха“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските власти въоръжават Киев и раздуват истерия около „митичната руска заплаха“, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя по време на заседание на Съвета за сигурност, посветено на ситуацията в Украйна.

„Европейските власти продължават да накачват Киев с оръжия и пари, с остервенение раздвижват маховика на милитаризацията, раздуват истерия около митичната руска заплаха и методично приучават собственото си население към мисълта за неизбежността на война с нашата страна“, каза Небензя, цитиран от Газета.Ru с позоваване на РИА Новости.

Още новини от Украйна

Изявлението беше направено на фона на обсъждането на продължаващата война в Украйна и на засилващите се спорове между Москва и европейските държави за военната подкрепа за Киев. Руският дипломат представи действията на европейските правителства като част от курс към пряко военно противопоставяне с Русия.

На 8 ноември беше съобщено, че Великобритания и девет нейни съюзници планират да подпишат споразумение за съвместно противодействие на руските подводници. Москва многократно е определяла подобни инициативи, увеличаването на военните разходи и доставките на оръжия за Украйна като доказателство за милитаризацията на Европа.

В публикуваната информация няма отговор от европейски правителства или от украинската страна на твърденията на Небензя.

Източници: gazeta.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахахаха

    25 30 Отговор
    Пусулер е продал 165 тона руско злато на Китай само през тази година за да финансира 3 дневната

    Коментиран от #6, #84, #93

    20:04 09.11.2026

  • 2 Прав си

    33 18 Отговор
    Но с тази истерия продажните урсули държат глупавите си народи докато ги обират. Но се вижда във Франция, че започват да проглеждат какво става.

    Коментиран от #26, #43, #77, #88

    20:06 09.11.2026

  • 3 демократ

    22 24 Отговор
    човек,като гледа руската "демокрация" е нормално да се подготвя за най-лошото!

    20:06 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Голем смех

    27 15 Отговор
    Даааа евраста загуби всичко в тази война, за него нищо не остана, Русия си взе своето, САЩ взема кво остане от укренските ресурси, за ЕС кръгла нула, остава и да чака укрия да и върне нещо ама друг път ха-ха-ха

    20:07 09.11.2026

  • 6 Има

    29 12 Отговор

    До коментар #1 от "Ахахаха":

    продава, пак добива....за разлика от кривокраките урсули, които ти свалят 10 кожи.

    Коментиран от #14

    20:07 09.11.2026

  • 7 Българин

    13 24 Отговор
    Фюрера на тия, дето не са заплаха, се хвали по телевизора, че по негова заповед са избити над 2 милиона украинци. Те посмели да не му се подчиняват и просто такива били интересите на Кремъл.

    Коментиран от #12

    20:07 09.11.2026

  • 8 Ад в Европа

    12 10 Отговор
    Намесили са и полиции във войната ,да избиват бели хора независимо кой!

    20:08 09.11.2026

  • 9 Великобритания

    17 13 Отговор
    плюс още 9 държави срещу една Русия!?! Вижда се колко са велики "владетелите на моретата"! Сигурно общо ще съберат 4 подводници и половина за борба с руската заплаха!

    Коментиран от #15, #64

    20:09 09.11.2026

  • 10 Опаа

    16 17 Отговор
    В Москва отново няма бензин.

    Коментиран от #22

    20:09 09.11.2026

  • 11 Европа

    15 13 Отговор
    с корумпираните урсули, сами си търсят белята!

    20:10 09.11.2026

  • 12 ....

    12 9 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Ми такива са интересите на Кремъл, ти кат нямаш интереси няма кво да защитаваш, за това държавата ни е на тва дередже, а е у лево.

    Коментиран от #21

    20:10 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бай

    13 11 Отговор

    До коментар #9 от "Великобритания":

    1.Колко руснаци загинаха досега в тридневната?
    2.Колко граждани на ЕС загинаха в тридневната?
    Дърпай с 200.Или ти трябва начална скорост?

    Коментиран от #16

    20:12 09.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Млад еврас

    14 9 Отговор
    Урсуляка е наредил да се събират чипове от перални, че ЕС свършил ракетите, оставало им само да събират храна за 3 дни на европейците, хахахаха сигурно се надат след 3 дни да дойдат руснаците да ги нахранят хахахаха до де ни докараха урсолата и кая мозъка.

    20:15 09.11.2026

  • 21 Ти копей

    10 17 Отговор

    До коментар #12 от "....":

    Готов ли си да умреш за интересите на Кремъл.
    1,6 руснаци го направиха.И пета година ботокса е още в бункера.

    Коментиран от #25

    20:16 09.11.2026

  • 22 Последната укра

    17 9 Отговор

    До коментар #10 от "Опаа":

    Че кога в Москва е нямало бензин, виж в кииф и укрия няма, в еропа нема дизел а гат докарат на 2.50 евра.

    Коментиран от #27, #31

    20:17 09.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Прав си":

    Ти виждал ли си, как изглежда типично френско село, а виждал ли си, как изглежда руско село?

    Коментиран от #32

    20:20 09.11.2026

  • 27 Бай

    7 10 Отговор

    До коментар #22 от "Последната укра":

    Колко руснака умряха досега в тридневната?

    Коментиран от #33, #39

    20:20 09.11.2026

  • 28 А урсулите

    12 5 Отговор

    До коментар #23 от "Димитър Георгиев":

    да поддържат войната, че да те обират и да си тъпчат сметките. Кеф, нали?

    Коментиран от #37

    20:21 09.11.2026

  • 29 999999

    9 4 Отговор
    От лопати и перални чипове ли я страх Европа.

    20:21 09.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ха ха ха

    7 6 Отговор

    До коментар #22 от "Последната укра":

    Ти беше в Киив и видя? И в Москва беше и видя? А доказателства имаш ли?

    20:22 09.11.2026

  • 32 Май не схвана коментара 😄

    12 8 Отговор

    До коментар #26 от "Абе":

    Прав си! Но с тази истерия продажните урсули държат глупавите си народи докато ги обират. Но се вижда във Франция, че започват да проглеждат какво става.

    20:22 09.11.2026

  • 33 Ко казват в пропагандата за глупаци

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бай":

    Минаа ли 3 милиона? 😄

    20:23 09.11.2026

  • 34 Инна

    12 6 Отговор
    Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре отговори на критиките от европейските си колеги относно неотдавнашния му телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Той призова партньорите си от ЕС и НАТО да оценят реалистично ситуацията и да признаят, че изолирането на Москва на международната сцена се е провалило.

    „Нека си го кажем. Тя не е изолирана“, каза норвежкият премиер в интервю за Politico, коментирайки оплакванията на съюзниците си относно поддържането на директен диалог с руското ръководство.

    Според Стьоре отказът на европейските страни да се ангажират директно с Русия е създал ситуация, в която „единственият глас, който Москва чува, идва от Вашингтон“.

    20:23 09.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Немабензин

    7 8 Отговор
    Небензя изглежда като ието си. Безумно.

    Коментиран от #61

    20:28 09.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хахахаха

    6 8 Отговор
    Русия раздува истерията около Натовска заплаха.

    Коментиран от #45

    20:31 09.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 оня с коня

    8 11 Отговор
    Руснакът може да определя Европа и като истерична,и като параноична,но Руската заплаха срещу Европа е в пълен ход и следва Европейската икономика да се качи на Военни релси така,както руската И докато засега е само руска заплаха,то в Момента на евентуална победа над Украйна ще настъпят реални руски нападения като първо ще паднат Брибалт. републики,следва и цяла източна Европа.

    Коментиран от #92

    20:33 09.11.2026

  • 45 Колко да е истерия

    8 8 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    Русия си е у тях, а САЩ не с пудела си НАТО. Да не прецаках троленето? 😄 И без това изглеждаше по детски глупаво и поизказваше трагедията на запада. Не плачи много. 😄

    Коментиран от #49

    20:33 09.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 От тролеите ли

    7 6 Отговор

    До коментар #48 от "Голям майтап":

    Ден и нощ бият Русия глупаците, а урсулите със САЩ унищожават Европа. Гоуема трагедия. 😄

    Коментиран от #52, #58

    20:39 09.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 тролей

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "От тролеите ли":

    ли си ма?

    Коментиран от #56, #57, #73

    20:41 09.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ВЕРНО БЕ

    5 4 Отговор
    Това нещо на снимката не прилича на човек.

    20:43 09.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Голям майтап

    6 4 Отговор

    До коментар #47 от "1488":

    Ама вие руснаците сте във война, още ли не сте го схванали?

    20:46 09.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Голям майтап

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Великобритания":

    В НАТО са 32 държави... жална ви майка ако нещо...

    Коментиран от #66

    20:49 09.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 32 държави

    5 3 Отговор

    До коментар #64 от "Голям майтап":

    САЩ обира!

    20:49 09.11.2026

  • 67 Оооо😅

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Така е":

    КЕНЕФФА тук ли си бил?😅😅😅

    Коментиран от #69

    20:51 09.11.2026

  • 68 Голям майтап

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "Така е":

    Какви урсули, какъв САЩ... вие избивате украинци в бащините им домове в Украйна не в русия.

    Коментиран от #70

    20:52 09.11.2026

  • 69 Не съм видял

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Оооо😅":

    да си си тръгвал. 😄

    20:52 09.11.2026

  • 70 Как какви

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "Голям майтап":

    Същите урсули и САЩ, които им трябва война, за да те обират и унищожават Европа. Но ко ти дреме на теб за ивропа. Троли срещу Русия. 😄

    20:54 09.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Видно да

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "тролей":

    Ден и нощ фашизма в Украйна ползва тролея за лъжи срещу Русия!

    20:55 09.11.2026

  • 74 Нааканите руснета живеят до

    2 3 Отговор
    10 минути на фронта.

    Коментиран от #86, #94

    21:00 09.11.2026

  • 75 Фамилията

    3 1 Отговор
    му звучи като "Не обезян я"

    21:05 09.11.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Фамилията

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Прав си":

    му звучи като "Не o6eзян я".
    Хахаха.
    А прилича.
    Хахаха

    Коментиран от #79, #85

    21:07 09.11.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 кахърен русофил

    0 0 Отговор
    Плехунът никога не е чувал поговорката "Каквото повикало, такова се обадило".

    21:12 09.11.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 оня с коня

    0 3 Отговор
    Остави ли Европа Украйна да бъде завладяна от русия и ОБСЕБЕНИ подземните й и надземни Богатства,моментално Русофилските Глашатайчета дето непрекъснато пишат "Украйна е територия - Руска територия" ще се модифицират в "Източна Европа е територия - руска територия".

    Коментиран от #87

    21:16 09.11.2026

  • 84 хахахахха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ахахаха":

    интересно,викаш че продава,а златния резерв на Русия се е увеличил

    21:16 09.11.2026

  • 85 А тролея

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Фамилията":

    показва ден и нощ трагедията си и отчаянието на фашизма в Украйна.

    21:16 09.11.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Ами тя Русия

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "оня с коня":

    не иска да завладява Украйна. Пропагандата е забавна, но не на всеки понася. Тя се цели винаги в неумният.

    Коментиран от #97

    21:18 09.11.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Продаде го на унция $5000 +

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ахахаха":

    Сега си го купи отново на $ 4000 унцията . Смятай там ако имаш средно !

    21:27 09.11.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания