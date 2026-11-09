Украйна въвежда ограничения на тока след нови руски атаки

Украйна ще въведе на 10 ноември почасови спирания на електроенергията в някои области заради последиците от масираните руски атаки срещу енергийни обекти. За всички категории потребители ще се прилагат ограничения от 2 до 4 опашки едновременно, а за промишлените предприятия ще действат графици за ограничаване на мощността през цялото денонощие, съобщи националната енергийна компания „Укрэнерго“. ([]())
Прилагането на четири опашки може да означава над 12 часа без електричество в рамките на едно денонощие. Реалната продължителност на спиранията ще зависи от графика в съответния район и от това дали обемът на ограниченията ще бъде променян в течение на деня. „Укрэнерго“ предупреди, че ситуацията в електроенергийната система може да се променя заради руските обстрели, и призова потребителите да използват тока икономично, когато захранването бъде възстановено.
Системата е под натиск след атаките, при които сутринта на 9 ноември без електричество са останали част от потребителите в 12 области на страната. Всяка област е разделена на шест опашки, като броят на прилаганите опашки показва колко групи потребители се изключват едновременно.
Дрон порази автомобил в Харков
На фона на проблемите с енергоснабдяването руски дрон е поразил автомобил в Киевския район на Харков. По предварителни данни един човек е пострадал, съобщи областният управител Олег Синегубов.„Вражески дрон порази автомобил в Киевския район. По предварителна информация един човек е пострадал“, заяви Олег Синегубов.
Към момента не са съобщени допълнителни подробности за състоянието на пострадалия и за щетите по автомобила. Двата инцидента са част от последиците, посочени от украинските власти и енергийния оператор като причина за продължаващите ограничения в електроснабдяването.
Източници: pravda.com.ua, epravda.com.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гробар
Коментиран от #7
21:01 09.11.2026
3 Ама
21:01 09.11.2026
4 Бялджип
21:03 09.11.2026
5 Фашиста зеленски
Коментиран от #11
21:03 09.11.2026
6 Урко фашистите имат хотел метро
Коментиран от #24
21:04 09.11.2026
7 Българин
До коментар #2 от "Гробар":И бабате им нацистите са ги бомбардирали!
Коментиран от #9, #12
21:05 09.11.2026
8 Овчар
21:05 09.11.2026
9 И сега и бомбандират
До коментар #7 от "Българин":Урсулите. Колкото повече пари наливат, толкова повече украинци си заминават. Те Урсулите не мислят за украинският народ, той за тях е разход. Друго ги вълнува, но ....акъл трябва
Коментиран от #34
21:07 09.11.2026
10 хахахахха
Коментиран от #15
21:07 09.11.2026
11 Антирашист 5048
До коментар #5 от "Фашиста зеленски":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #19, #23
21:11 09.11.2026
12 История
До коментар #7 от "Българин":През комунизма имаше режим на тока. Украйна се бори да не се връщат тези времена. Русия иска да продава тока а сметката да плаща народа. България изнася тока и кой ли брибира парите ?Нещо общо да виждате и в България драги съграждани?
Коментиран от #16, #30
21:12 09.11.2026
13 Анджо
21:13 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Антирашист 5049
До коментар #10 от "хахахахха":Да питам защо никой вече трети ден не честити 7 ноември ? Отказаха ли се от ленинизма и комунизма ?
21:16 09.11.2026
16 Млад еврас
До коментар #12 от "История":През комунизма построиха АЕЦ ове за да няма режим на тока, евраста иска да ни докара пак режим на тока като ги затваря и слага вятърни мелници и чушкопекпанела.
Коментиран от #17
21:16 09.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Софиянец
21:19 09.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 укра нъмбър уан
вчера нямахме вода, а днеска нямаме и ток.
21:21 09.11.2026
23 Знаеш
До коментар #11 от "Антирашист 5048":че ден и нощ с тролене показваш идеално фашизма в Украйна!
21:21 09.11.2026
24 стоян георгиев
До коментар #6 от "Урко фашистите имат хотел метро":Злите езици говорят ,че в метрото на Киев пахнело на спарени п.4оцци ,ууу.Ринна и ф.каллии ,но пък никой не им е виновен .
21:22 09.11.2026
25 Евроатлантик ППдофил
До коментар #17 от "Русодебил,дърт":При социализма имаше режим на тока защото имахме огромна индустрия , а 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй не бяха завършени.
Сега при евроатлантизма имаме един голям буй!
21:24 09.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Последната укра
21:27 09.11.2026
28 В Украйна са на мода външните тоалетни
21:29 09.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дксл
21:35 09.11.2026
32 Млад еврас
До коментар #14 от "Примати":Да и на 7 ноември нямаше ли пак 3000 руски загуби, всеки ден 5 г. се наслушахме на руските загуби с хиляди на ден, ми то по твойте сметки не останаха руснаци ве, а е у лево ве.
21:37 09.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Българин
До коментар #9 от "И сега и бомбандират":Украинците не заминават. Те са убивани от руската армия.
21:56 09.11.2026