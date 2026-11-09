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Украйна въвежда ограничения на тока след нови руски атаки
  Тема: Украйна

Украйна въвежда ограничения на тока след нови руски атаки

9 Ноември, 2026 20:59 889 34

  • украйна-
  • спирания на тока-
  • укрэнерго-
  • харков-
  • руски атаки

На 10 ноември в някои области ще се спира електричеството от 2 до 4 опашки през цялото денонощие. В Харков руски дрон е поразил автомобил и е ранил човек

Украйна въвежда ограничения на тока след нови руски атаки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна ще въведе на 10 ноември почасови спирания на електроенергията в някои области заради последиците от масираните руски атаки срещу енергийни обекти. За всички категории потребители ще се прилагат ограничения от 2 до 4 опашки едновременно, а за промишлените предприятия ще действат графици за ограничаване на мощността през цялото денонощие, съобщи националната енергийна компания „Укрэнерго“. ([]())

Прилагането на четири опашки може да означава над 12 часа без електричество в рамките на едно денонощие. Реалната продължителност на спиранията ще зависи от графика в съответния район и от това дали обемът на ограниченията ще бъде променян в течение на деня. „Укрэнерго“ предупреди, че ситуацията в електроенергийната система може да се променя заради руските обстрели, и призова потребителите да използват тока икономично, когато захранването бъде възстановено.

Системата е под натиск след атаките, при които сутринта на 9 ноември без електричество са останали част от потребителите в 12 области на страната. Всяка област е разделена на шест опашки, като броят на прилаганите опашки показва колко групи потребители се изключват едновременно.

Дрон порази автомобил в Харков

На фона на проблемите с енергоснабдяването руски дрон е поразил автомобил в Киевския район на Харков. По предварителни данни един човек е пострадал, съобщи областният управител Олег Синегубов.

„Вражески дрон порази автомобил в Киевския район. По предварителна информация един човек е пострадал“, заяви Олег Синегубов.

Към момента не са съобщени допълнителни подробности за състоянието на пострадалия и за щетите по автомобила. Двата инцидента са част от последиците, посочени от украинските власти и енергийния оператор като причина за продължаващите ограничения в електроснабдяването.

Източници: pravda.com.ua, epravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гробар

    28 1 Отговор
    бабите им се на ток са седели.

    Коментиран от #7

    21:01 09.11.2026

  • 3 Ама

    31 0 Отговор
    тя не победили вече. Цял ден чета за украинските успехи. Тъкмо щях да лягам с кеф. Вие го развалихте:))

    21:01 09.11.2026

  • 4 Бялджип

    29 0 Отговор
    До нова година Русия ще ги направи съвсем сговорчиви!

    21:03 09.11.2026

  • 5 Фашиста зеленски

    31 0 Отговор
    е за бесило! Русия го предупреди хиляди пъти, да спре удари по цивилни обекти.

    Коментиран от #11

    21:03 09.11.2026

  • 6 Урко фашистите имат хотел метро

    28 1 Отговор
    Урки как е аромата в метрото на некъпани

    Коментиран от #24

    21:04 09.11.2026

  • 7 Българин

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    И бабате им нацистите са ги бомбардирали!

    Коментиран от #9, #12

    21:05 09.11.2026

  • 8 Овчар

    29 2 Отговор
    Капитулацията е по добрия вариант за украинската нация..! Останалото е мъка , глад , студ и смърт..! Зеления наркоман трябва да бъде отстранен от властта .

    21:05 09.11.2026

  • 9 И сега и бомбандират

    26 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Урсулите. Колкото повече пари наливат, толкова повече украинци си заминават. Те Урсулите не мислят за украинският народ, той за тях е разход. Друго ги вълнува, но ....акъл трябва

    Коментиран от #34

    21:07 09.11.2026

  • 10 хахахахха

    21 1 Отговор
    ако зеления клоун и фашагите от ес не мирясат няма да има какво и къде да ограничават

    Коментиран от #15

    21:07 09.11.2026

  • 11 Антирашист 5048

    2 20 Отговор

    До коментар #5 от "Фашиста зеленски":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #19, #23

    21:11 09.11.2026

  • 12 История

    0 23 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    През комунизма имаше режим на тока. Украйна се бори да не се връщат тези времена. Русия иска да продава тока а сметката да плаща народа. България изнася тока и кой ли брибира парите ?Нещо общо да виждате и в България драги съграждани?

    Коментиран от #16, #30

    21:12 09.11.2026

  • 13 Анджо

    16 0 Отговор
    Прекрасни новини !

    21:13 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Антирашист 5049

    0 16 Отговор

    До коментар #10 от "хахахахха":

    Да питам защо никой вече трети ден не честити 7 ноември ? Отказаха ли се от ленинизма и комунизма ?

    21:16 09.11.2026

  • 16 Млад еврас

    19 1 Отговор

    До коментар #12 от "История":

    През комунизма построиха АЕЦ ове за да няма режим на тока, евраста иска да ни докара пак режим на тока като ги затваря и слага вятърни мелници и чушкопекпанела.

    Коментиран от #17

    21:16 09.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Софиянец

    13 0 Отговор
    И тия станаха европейци 😂😂😂

    21:19 09.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 укра нъмбър уан

    11 2 Отговор
    Наскакались, скок-подскок,
    вчера нямахме вода, а днеска нямаме и ток.

    21:21 09.11.2026

  • 23 Знаеш

    14 0 Отговор

    До коментар #11 от "Антирашист 5048":

    че ден и нощ с тролене показваш идеално фашизма в Украйна!

    21:21 09.11.2026

  • 24 стоян георгиев

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Урко фашистите имат хотел метро":

    Злите езици говорят ,че в метрото на Киев пахнело на спарени п.4оцци ,ууу.Ринна и ф.каллии ,но пък никой не им е виновен .

    21:22 09.11.2026

  • 25 Евроатлантик ППдофил

    15 0 Отговор

    До коментар #17 от "Русодебил,дърт":

    При социализма имаше режим на тока защото имахме огромна индустрия , а 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй не бяха завършени.

    Сега при евроатлантизма имаме един голям буй!

    21:24 09.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Последната укра

    10 0 Отговор
    Това не е защото нямат ток, просто хората искат да спасят планетата и живеят екологично, затова и иякат по храстите, хем да наторят почвата хем вода да не изразходват, много добри хора, искат да живеят като предците си без ток, вода, канализация за да запазят планетата чиста за нас, браво, а руснаците им помагат в това им желание, браво и на тях, добри хора.

    21:27 09.11.2026

  • 28 В Украйна са на мода външните тоалетни

    10 0 Отговор
    Вътрешните са златни, но не вършат вече работа.

    21:29 09.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дксл

    6 0 Отговор
    У нас загубихме 60%от стойността на заплатите и спестяванията си.До кога ще ни занимавате с Украйна?

    21:35 09.11.2026

  • 32 Млад еврас

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Примати":

    Да и на 7 ноември нямаше ли пак 3000 руски загуби, всеки ден 5 г. се наслушахме на руските загуби с хиляди на ден, ми то по твойте сметки не останаха руснаци ве, а е у лево ве.

    21:37 09.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "И сега и бомбандират":

    Украинците не заминават. Те са убивани от руската армия.

    21:56 09.11.2026

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