Украйна въвежда ограничения на тока след нови руски атаки

Украйна ще въведе на 10 ноември почасови спирания на електроенергията в някои области заради последиците от масираните руски атаки срещу енергийни обекти. За всички категории потребители ще се прилагат ограничения от 2 до 4 опашки едновременно, а за промишлените предприятия ще действат графици за ограничаване на мощността през цялото денонощие, съобщи националната енергийна компания „Укрэнерго“. ([]())

Прилагането на четири опашки може да означава над 12 часа без електричество в рамките на едно денонощие. Реалната продължителност на спиранията ще зависи от графика в съответния район и от това дали обемът на ограниченията ще бъде променян в течение на деня. „Укрэнерго“ предупреди, че ситуацията в електроенергийната система може да се променя заради руските обстрели, и призова потребителите да използват тока икономично, когато захранването бъде възстановено.

Системата е под натиск след атаките, при които сутринта на 9 ноември без електричество са останали част от потребителите в 12 области на страната. Всяка област е разделена на шест опашки, като броят на прилаганите опашки показва колко групи потребители се изключват едновременно.

Дрон порази автомобил в Харков

На фона на проблемите с енергоснабдяването руски дрон е поразил автомобил в Киевския район на Харков. По предварителни данни един човек е пострадал, съобщи областният управител Олег Синегубов.

„Вражески дрон порази автомобил в Киевския район. По предварителна информация един човек е пострадал“, заяви Олег Синегубов.

Към момента не са съобщени допълнителни подробности за състоянието на пострадалия и за щетите по автомобила. Двата инцидента са част от последиците, посочени от украинските власти и енергийния оператор като причина за продължаващите ограничения в електроснабдяването.

Източници: pravda.com.ua, epravda.com.ua