Уиткоф и Къшнър може да посетят Русия след разговорите в Абу Даби

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър може да посетят Русия след предстоящите тристранни разговори между Вашингтон, Москва и Киев в Абу Даби. Възможно е двамата да се срещнат с руския президент Владимир Путин, съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски официален представител.

„Американските пратеници може да се срещнат с Путин в Русия след разговорите в Абу Даби“, е заявил представителят, цитиран от агенцията. Той не е посочил конкретна дата за евентуалното пътуване, а информацията не представлява официално потвърждение, че среща ще се състои.

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Разговорите започват на 10 ноември

САЩ ще съберат делегации на Русия и Украйна в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Основните теми са прекратяването на войната, гаранциите за сигурност след нейния край и възможностите за ограничаване на напрежението.

Уиткоф и Къшнър се очаква да представляват американската страна. Преди началото на тристранните срещи те планират консултации с представители на Украйна, Европейския съюз, НАТО, Германия, Франция, Великобритания и Италия.

Според Ройтерс руският президент Владимир Путин се е съгласил на нов кръг от преговори след среща с Уиткоф в Санкт Петербург. Предстоящите разговори са първите в тристранния формат между САЩ, Русия и Украйна от февруари.

Среща с Путин остава възможност

Евентуално посещение на Уиткоф и Къшнър в Русия би продължило серията от преки контакти между американските представители и руското ръководство. Двамата вече са участвали в разговори с Путин в рамките на дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.

Засега няма данни дали срещата с Путин ще бъде включена в официалната програма след разговорите в Абу Даби. Не е ясно и дали посещението би било в Москва или на друго място в Русия.

Тристранните преговори ще се проведат на фона на продължаващите разногласия между Москва и Киев относно териториите, гаранциите за сигурност и условията за прекратяване на бойните действия. Американската страна представя срещите като опит за намиране на практични решения, но конкретен пробив или споразумение все още не е обявен.

Източници: investing.com, apnews.com